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Россия СЗФО Архангельская область

Россия - СЗФО - Архангельская область

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Юг Архангельской области ускорился: «МегаФон» усилил сеть в Котласском округе

вают дачи. Мы поэтапно увеличиваем емкость сети, чтобы сигнал держался уверенно как в городе, так и в небольших поселках и деревнях по обеим берегам Двины и Вычегды», — отметила директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.
04.06.2026 Ozon и Архангельская область подписали соглашение о развитии логистики в регионе

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и вице-президент по взаимодействию с органами госу
25.05.2026 T2 обеспечила покрытие на глубине 350 метров в алмазном карьере Архангельской области

T2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир базовую станцию в алмазном карьере на территории месторождения имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области. Это крупнейшее в мире алмазное месторождение, введенное в эксплуатацию за последние 10 лет. Голосовая связь и мобильный интернет теперь доступны на глубине 350 метров. Пр
12.05.2026 Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

лнительных органов государственной власти региона), которые продолжают работать в привычном режиме. Архангельская область стала еще одним субъектом РФ, где СЭД «Дело», использующаяся в качестве
07.04.2026 В МФЦ Архангельской области можно получить SIM-карту «МегаФона»

«МегаФон» объявил о запуске совместного проекта с многофункциональными центрами Архангельской области. Теперь жителям Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа стал
12.12.2025 В Архангельской области более 2000 пациентов подключились к дистанционному мониторингу с помощью приложения «Медицинский личный кабинет» разработки «Спарго Технологии»

В Архангельской области с июня 2025 г. пациентам доступна новая медицинская услуга дистанционны
30.10.2025 ИИ помог найти более 40 без вести пропавших в Архангельской области

Искусственный интеллект компании NtechLab помог найти 45 без вести пропавших людей в Архангельской области. Нейросеть также поспособствовала раскрытию свыше 300 преступлений и вы
10.09.2025 МТС присоединила к сети LTE еще восемь малых населенных пунктов Архангельской области

еспечила связью и мобильным интернетом жителей еще восьми малых населенных пунктов в разных районах Архангельской области. Доступ к сети МТС получили более 3,5 тыс. местных жителей. Об этом CNe
27.06.2025 В Архангельской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло вдвое

МТС сообщает, что количество умных устройств для бизнеса в сети Архангельской области выросло в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС
23.04.2025 Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области

вершила проект по импортозамещению телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области. В условиях глобальных экономических изменений, нарастающего тренда имп
22.04.2025 «Нетрика Медицина» помогла реализовать голосового робота для записи к врачу в Архангельской области

N3.Group и ГК «Ташир Медика») обеспечивает работу голосового робота для записи пациентов к врачу в Архангельской области. Компания предоставляет свою API-шину, выступая ключевым технологически
20.02.2025 МТС защитила абонентов из Архангельской области от 8 лет нежелательных разговоров

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Архангельской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ Bi
29.01.2025 В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины»

одит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») содействуют работе дистанционного центра лучевой диагностики в Архангельской области. Центр стал первым в России проектом по централизованному анализу медиц
28.01.2025 Сеть LTE от МТС расширили в рабочем поселке Вычегодский Архангельской области

ку СНТ «Железнодорожник-1». В зону нового покрытия входит участок трассы А-123, которая, проходя по Архангельской области, соединяет Вологодскую область и Республику Коми. «Мы активно развиваем
14.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Архангельской области»

Ozon запустил региональную витрину с товарами из Архангельской области в рамках проекта «Сделано в России». Специальный раздел появился на мар
17.09.2024 МТС заблокировала более 5,5 млн спам-звонков в Архангельской области за лето

система МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Архангельской области за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспамовых решений на основе Big D
28.05.2024 МТС присоединила к сети 58 малых населенных пунктов в Архангельской области

Цифровая экосистема МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 58 населенных пунктов Архангельской области. Работы провели в рамках федеральной программы устранения цифрового нер
25.04.2024 МТС прокачала сеть в трех районах Архангельской области

ую способность сети за счет перераспределения частот в Няндомском, Каргопольском и Вельском районах Архангельской области. В результате проведённых работ скорость мобильного интернета выросла н
29.08.2023 «Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области

а между региональным и федеральным уровнями здравоохранения», – сказал Андрей Соболев. «Внедрение в Архангельской области обновленных версий ФРМР и ФРМО позволит нам оперативно получать более п
10.04.2023 Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области

В Архангельской области завершен второй этап создания интеллектуальной транспортной системы в р
27.03.2023 Мобильное приложение «Архангельская область транспорт» адаптировали для слабовидящих

Слабовидящим пассажирам станет удобнее пользоваться мобильным приложением «Архангельская область транспорт» – информацию теперь можно просматривать в виде текста с круп
17.02.2023 «Мегафон»: скорость мобильного интернета в Онежском районе Архангельской области выросла на 20%

«Мегафон» модернизировал сеть в Онежском районе Архангельской области. Теперь более 4 тыс. жителей в малых населенных пунктах района смогут п
11.10.2022 Спрос на облачные решения для бизнеса в Архангельской области вырос в два раза

МТС зафиксировала в Архангельской области рост спроса на облачные решения со стороны бизнеса. За первые девять ме
18.05.2022 Softline помогла подготовить сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области работе с российским ПО

ne разработала цикл видеоуроков для оперативного обучения сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской обла
03.03.2022 ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области

Корпорация ЭЛАР реализовала проект по созданию Системы электронного архива Мировой юстиции (СЭАМЮ) Архангельской области на базе ЕСМ-платформы ЭЛАР «Контекст». Система предназначена для оцифро
28.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более тысячи социально значимых объектов Архангельской области

государственные и муниципальные организации культуры. 85 СЗО, согласно постановления правительства Архангельской области, признаны труднодоступными и подключены по спутнику. Еще 17 СЗО – по БШ
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента

отке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5000 медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося

03.08.2021 Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента

ке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5 тыс. медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося

19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой

левизионную компанию» «Ростелеком» раскрыл условия осуществленной в 2020 г. сделки по приобретению «Архангельской телевизионной компании» (АТК). За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн
03.06.2021 Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей

Tele2, оператор мобильной связи, и правительство Архангельской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и

18.01.2021 Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн

В Архангельской области для пациентов реализована возможность просмотра результатов лабораторны
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»

медицинских организаций в рамках модернизации сервиса «Управление НСИ» регионального сегмента ЕГИСЗ Архангельской области. Проект реализован на основе информационной системы «N3.Управление НСИ»
14.02.2019 «Эр-телеком холдинг» поможет в создании «умного города» на территории Архангельской области

«Эр-телеком холдинг» и Правительство Архангельской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры рег
25.05.2018 1С поможет властям Архангельской области повысить эффективность госуправления

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор 1С Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудн
23.01.2018 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области

«Ростелеком» в рамках Государственного контракта с Правительством Архангельской области (ГАУ АО «Управление ИКТ АО») завершил создание интегрированной системы

19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области

Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Архангельской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Арха
05.10.2016 «Хоулмонт» автоматизировал документооборот Архангельской областной клинической больницы

ного обеспечения компании «Хоулмонт»«Хоулмонт» объявил о комплексной автоматизации документооборота Архангельской областной клинической больницы на базе СЭД «Тезис». Как рассказали CNews в комп
28.07.2016 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Архангельской области

Компания МТС объявила о развертывании в Архангельской области сети «четвертого поколения» в диапазоне 1800 МГц. Возможность воспользо
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области

проекта по созданию системы защиты персональных данных для Государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр». В результате заказчик получил функциональн
18.03.2016 «Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области

0 февраля 2016 г. между Архангельским филиалом «Ростелекома» и Государственным казенным учреждением Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты». Отличительной особе

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Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 41
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 20
Microsoft Corporation 25775 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Samsung Electronics 11064 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 10
МегаФон - Мобиком 230 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 9
Huawei 4676 9
Softline - Софтлайн 3743 9
9594 9
Ланит - Норбит - Norbit 431 9
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 9
АйТи 1519 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
МТС Северо-Запад макрорегион 67 8
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 8
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 8
Oracle Corporation 7074 8
Telegram Group 2940 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
ГЛОНАСС АО 278 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 7
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
Почта России ПАО 2370 17
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Музей-усадьба Архангельское 35 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Телефорум 93 5
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 5
Газпром ПАО 1493 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Татнефть 243 5
Евросеть 1421 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 4
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 4
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Мосэнерго ПАО 132 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 3
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
101Hotels.com 456 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 79
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 63
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 47
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 39
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 39
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 34
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 33
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 22
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 56
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Microsoft Windows 2000 8678 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
МегаФон - GSMЛайт 50 13
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 12
Apple iPhone 6 4861 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Linux OS 11533 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Microsoft Office 4170 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 6
Microsoft Windows 16882 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 5
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 5
Google Android 15243 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple iPhone 5 783 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
ЭОС Дело-web 209 4
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 4
МТС 3G-сеть 121 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 8 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Apple - App Store 3109 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
Бедрин Григорий 30 29
Орловский Виктор 408 24
Путин Владимир 3454 17
Никифоров Николай 1138 17
Прищемихин Андрей 21 13
Шадаев Максут 1210 12
Медведев Дмитрий 1665 9
Носков Константин 241 8
Козырев Алексей 328 7
Опенышева Светлана 64 7
Брюквин Юрий 300 7
Солодовников Денис 108 6
Лопаткин Герман 104 6
Палюх Юрий 15 6
Меджитов Тимур 85 6
Попов Алексей 339 6
Иванов Игорь 36 6
Михайлов Алексей 115 6
Спиренков Вячеслав 38 6
Акимов Максим 192 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Матвеева Татьяна 110 6
Чамара Денис 59 5
Албычев Александр 168 5
Наумов Олег 15 5
Калина Роман 62 5
Смирнов Дмитрий 112 5
Ермолаев Артем 379 5
Власов Сергей 101 5
Стрельцов Андрей 62 5
Звягина Наталья 64 5
Рудзевич Мария 36 5
Шайхутдинов Роман 116 5
Слизень Виталий 244 5
Родичев Николай 5 5
Вольфсон Игорь 16 5
Цыбульский Александр 9 5
Афанасьева Ольга 7 5
Кесельбренер Леонид 52 5
Ушенин Алексей 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 479
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 224
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 202
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 178
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 174
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 169
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 161
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 161
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 158
Россия - СЗФО - Псковская область 697 157
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 143
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 107
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 96
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 88
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 86
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 82
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 77
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 72
Россия - УФО - Челябинская область 1512 72
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 68
Россия - УФО - Свердловская область 1951 67
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 66
Россия - УФО - Тюменская область 1365 66
Россия - ЦФО - Костромская область 477 65
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 65
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 64
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 63
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 63
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 62
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 60
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 57
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 56
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 54
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 54
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 53
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 52
Россия - ЦФО - Курская область 751 52
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 52
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 229
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 118
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 95
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 92
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 86
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 52
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 43
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 29
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 20
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 20
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 18
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Образование в России 2893 16
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 16
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 32
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Regnum - Регнум 114 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Ведомости 1466 3
Известия ИД 770 2
Военно-промышленный курьер 88 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Российская газета 290 1
Независимая газета 25 1
Юность - радиостанция 52 1
Фонтанка 39 1
Царьград - телеканал 29 1
GizmoChina 171 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
ComputerWire 51 1
IEEE Access 20 1
Вести Воронеж 2 1
Финансовая газета 24 1
FT - Financial Times 1296 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
Рустелеком ТК 305 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Synergy Research Group 48 1
CNews Мишень 186 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Электронное государство XXI века 32 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Единый день голосования 143 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
MIPS Securika 10 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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