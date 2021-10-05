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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СЗФО - Архангельская область


05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 8
03.08.2021 Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 8
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 4
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных 2
03.06.2021 Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей 7
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
09.03.2021 Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде 3
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
18.01.2021 Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн 8
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
05.11.2020 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в 2020 году составила 63% 1
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 1
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 3
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
20.07.2020 Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны 2
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 3
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону» 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 2
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 3
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
14.02.2019 «Эр-телеком холдинг» поможет в создании «умного города» на территории Архангельской области 5
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 2
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 3
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 368, упоминаний - 523

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 21
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 11
Samsung Electronics 5878 10
Huawei 2750 9
Microsoft Corporation 11628 8
АйТи 771 7
МТС Северо-Запад 45 7
Nokia Corporation 2546 7
Softline - Софтлайн 1507 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 6
Технологии Будущего 29 5
Ланит ГК 1185 5
Ericsson 899 5
Yota - Скартел 623 5
Синтерра - Synterra 602 5
Oracle Corporation 3466 5
3934 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Aquarius - Аквариус 215 4
Рустелеком ТК 207 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 355 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Вайнах Телеком 42 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
ZTE Corporation 556 4
Dr.Web - Доктор Веб 996 3
LG Electronics 1942 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 3
ФОРС - Центр разработки 188 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Крок 1230 3
Почта России ПАО 1586 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 5
Евросеть 939 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 65 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 2
Илим Палп - Ilim Group 9 2
Газпром ПАО 538 2
Альфа-Банк 1135 2
Татнефть 116 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Алроса АК 81 2
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Русский стандарт Банк 307 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Nestle - Нестле 66 1
ТрансКонтейнер 25 1
Фридом Финанс ИК 12 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Uber 257 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
MIG - Metromedia International Group 6 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 47
Правительство РФ 2226 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 12
Федеральное казначейство России 766 11
Президент Российской Федерации 1447 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 10
Правительство Москвы 660 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 7
Правительство Архангельской области 7 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 93 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 4
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 4
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 4
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 36
3G - Стандарт мобильной связи 3835 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
Безопасный город 348 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
УУС - Универсальные услуги связи 29 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 4
LTE-смартфон 138 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 75 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 413 2
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 13
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ЭОС Дело СЭД 649 4
Apple iPhone 5 710 4
Microsoft Office 2004 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
Apple iPad mini 375 3
МТС 3G-сеть 86 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
Netrika - N3 12 3
Яндекс.Ровер 9 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 3
Apple iPad 3263 2
Netrika - N3.Здравоохранение 7 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
Linux OS 4386 2
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 2
Microsoft Exchange 695 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Linux - Debian GNU 277 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Microsoft Skype 1501 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 192 2
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 2
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 1
Орловский Виктор 229 20
Никифоров Николай 1126 17
Шадаев Максут 384 10
Медведев Дмитрий 1437 9
Четвернин Алексей 652 9
Путин Владимир 1840 8
Носков Константин 203 8
Меджитов Тимур 56 6
Козырев Алексей 270 6
Опенышева Светлана 54 6
Лопаткин Герман 102 6
Акимов Максим 167 6
Палюх Юрий 15 6
Ермолаев Артем 340 5
Албычев Александр 74 5
Шайхутдинов Роман 107 5
Звягина Наталья 64 5
Калина Роман 60 5
Родичев Николай 5 5
Иванов Игорь 18 5
Власов Сергей 76 5
Стрельцов Андрей 53 5
Брюквин Юрий 206 5
Чамара Денис 57 5
Горбатько Александр 90 5
Соколов Алексей 123 5
Наумов Олег 15 5
Матвеева Татьяна 83 5
Попов Алексей 319 5
Рудзевич Мария 34 5
Вольфсон Игорь 13 5
Афанасьева Ольга 7 5
Ковнир Евгений 71 4
Попов Сергей 72 4
Салбиев Алан 30 4
Иванов Алексей 76 4
Бойко Елена 151 4
Новиков Павел 67 4
Ляшенко Сергей 29 4
Приданкин Андрей 30 4
Россия - Российская федерация - РФ 58975 177
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 94
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 91
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 80
Россия - СЗФО - Псковская область 330 76
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 71
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 69
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 68
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 67
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 51
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 48
Россия - ЦФО - Калужская область 584 47
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 44
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 44
Россия - СФО - Новосибирская область 843 44
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 43
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 40
Россия - УФО - Челябинская область 674 40
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 38
Россия - ЦФО - Курская область 342 38
Россия - ЦФО - Костромская область 234 38
Россия - СФО - Республика Алтай 712 37
Россия - УФО - Свердловская область 822 36
Россия - СФО - Иркутская область 565 36
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
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