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Россия СЗФО Архангельская область
СОБЫТИЯ
|19.06.2026
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Юг Архангельской области ускорился: «МегаФон» усилил сеть в Котласском округе
вают дачи. Мы поэтапно увеличиваем емкость сети, чтобы сигнал держался уверенно как в городе, так и в небольших поселках и деревнях по обеим берегам Двины и Вычегды», — отметила директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.
|04.06.2026
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Ozon и Архангельская область подписали соглашение о развитии логистики в регионе
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и вице-президент по взаимодействию с органами госу
|25.05.2026
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T2 обеспечила покрытие на глубине 350 метров в алмазном карьере Архангельской области
T2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир базовую станцию в алмазном карьере на территории месторождения имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области. Это крупнейшее в мире алмазное месторождение, введенное в эксплуатацию за последние 10 лет. Голосовая связь и мобильный интернет теперь доступны на глубине 350 метров. Пр
|12.05.2026
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Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения
лнительных органов государственной власти региона), которые продолжают работать в привычном режиме. Архангельская область стала еще одним субъектом РФ, где СЭД «Дело», использующаяся в качестве
|07.04.2026
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В МФЦ Архангельской области можно получить SIM-карту «МегаФона»
«МегаФон» объявил о запуске совместного проекта с многофункциональными центрами Архангельской области. Теперь жителям Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа стал
|12.12.2025
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В Архангельской области более 2000 пациентов подключились к дистанционному мониторингу с помощью приложения «Медицинский личный кабинет» разработки «Спарго Технологии»
В Архангельской области с июня 2025 г. пациентам доступна новая медицинская услуга дистанционны
|30.10.2025
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ИИ помог найти более 40 без вести пропавших в Архангельской области
Искусственный интеллект компании NtechLab помог найти 45 без вести пропавших людей в Архангельской области. Нейросеть также поспособствовала раскрытию свыше 300 преступлений и вы
|10.09.2025
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МТС присоединила к сети LTE еще восемь малых населенных пунктов Архангельской области
еспечила связью и мобильным интернетом жителей еще восьми малых населенных пунктов в разных районах Архангельской области. Доступ к сети МТС получили более 3,5 тыс. местных жителей. Об этом CNe
|27.06.2025
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В Архангельской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло вдвое
МТС сообщает, что количество умных устройств для бизнеса в сети Архангельской области выросло в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС
|23.04.2025
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Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области
вершила проект по импортозамещению телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области. В условиях глобальных экономических изменений, нарастающего тренда имп
|22.04.2025
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«Нетрика Медицина» помогла реализовать голосового робота для записи к врачу в Архангельской области
N3.Group и ГК «Ташир Медика») обеспечивает работу голосового робота для записи пациентов к врачу в Архангельской области. Компания предоставляет свою API-шину, выступая ключевым технологически
|20.02.2025
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МТС защитила абонентов из Архангельской области от 8 лет нежелательных разговоров
МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Архангельской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ Bi
|29.01.2025
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В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины»
одит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») содействуют работе дистанционного центра лучевой диагностики в Архангельской области. Центр стал первым в России проектом по централизованному анализу медиц
|28.01.2025
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Сеть LTE от МТС расширили в рабочем поселке Вычегодский Архангельской области
ку СНТ «Железнодорожник-1». В зону нового покрытия входит участок трассы А-123, которая, проходя по Архангельской области, соединяет Вологодскую область и Республику Коми. «Мы активно развиваем
|14.01.2025
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Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Архангельской области»
Ozon запустил региональную витрину с товарами из Архангельской области в рамках проекта «Сделано в России». Специальный раздел появился на мар
|17.09.2024
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МТС заблокировала более 5,5 млн спам-звонков в Архангельской области за лето
система МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Архангельской области за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспамовых решений на основе Big D
|28.05.2024
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МТС присоединила к сети 58 малых населенных пунктов в Архангельской области
Цифровая экосистема МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 58 населенных пунктов Архангельской области. Работы провели в рамках федеральной программы устранения цифрового нер
|25.04.2024
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МТС прокачала сеть в трех районах Архангельской области
ую способность сети за счет перераспределения частот в Няндомском, Каргопольском и Вельском районах Архангельской области. В результате проведённых работ скорость мобильного интернета выросла н
|29.08.2023
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«Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области
а между региональным и федеральным уровнями здравоохранения», – сказал Андрей Соболев. «Внедрение в Архангельской области обновленных версий ФРМР и ФРМО позволит нам оперативно получать более п
|10.04.2023
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Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области
В Архангельской области завершен второй этап создания интеллектуальной транспортной системы в р
|27.03.2023
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Мобильное приложение «Архангельская область транспорт» адаптировали для слабовидящих
Слабовидящим пассажирам станет удобнее пользоваться мобильным приложением «Архангельская область транспорт» – информацию теперь можно просматривать в виде текста с круп
|17.02.2023
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«Мегафон»: скорость мобильного интернета в Онежском районе Архангельской области выросла на 20%
«Мегафон» модернизировал сеть в Онежском районе Архангельской области. Теперь более 4 тыс. жителей в малых населенных пунктах района смогут п
|11.10.2022
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Спрос на облачные решения для бизнеса в Архангельской области вырос в два раза
МТС зафиксировала в Архангельской области рост спроса на облачные решения со стороны бизнеса. За первые девять ме
|18.05.2022
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Softline помогла подготовить сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области работе с российским ПО
ne разработала цикл видеоуроков для оперативного обучения сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской обла
|03.03.2022
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ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области
Корпорация ЭЛАР реализовала проект по созданию Системы электронного архива Мировой юстиции (СЭАМЮ) Архангельской области на базе ЕСМ-платформы ЭЛАР «Контекст». Система предназначена для оцифро
|28.10.2021
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«Эр-телеком» подключил к интернету более тысячи социально значимых объектов Архангельской области
государственные и муниципальные организации культуры. 85 СЗО, согласно постановления правительства Архангельской области, признаны труднодоступными и подключены по спутнику. Еще 17 СЗО – по БШ
|03.08.2021
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«Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента
отке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5000 медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося
|03.08.2021
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Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента
ке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5 тыс. медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося
|19.07.2021
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«Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой
левизионную компанию» «Ростелеком» раскрыл условия осуществленной в 2020 г. сделки по приобретению «Архангельской телевизионной компании» (АТК). За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн
|03.06.2021
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Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей
Tele2, оператор мобильной связи, и правительство Архангельской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и
|18.01.2021
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Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн
В Архангельской области для пациентов реализована возможность просмотра результатов лабораторны
|07.08.2020
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«Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»
медицинских организаций в рамках модернизации сервиса «Управление НСИ» регионального сегмента ЕГИСЗ Архангельской области. Проект реализован на основе информационной системы «N3.Управление НСИ»
|14.02.2019
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«Эр-телеком холдинг» поможет в создании «умного города» на территории Архангельской области
«Эр-телеком холдинг» и Правительство Архангельской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры рег
|25.05.2018
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1С поможет властям Архангельской области повысить эффективность госуправления
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор 1С Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудн
|23.01.2018
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«Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области
«Ростелеком» в рамках Государственного контракта с Правительством Архангельской области (ГАУ АО «Управление ИКТ АО») завершил создание интегрированной системы
|19.06.2017
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Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области
Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Архангельской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Арха
|05.10.2016
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«Хоулмонт» автоматизировал документооборот Архангельской областной клинической больницы
ного обеспечения компании «Хоулмонт»«Хоулмонт» объявил о комплексной автоматизации документооборота Архангельской областной клинической больницы на базе СЭД «Тезис». Как рассказали CNews в комп
|28.07.2016
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МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Архангельской области
Компания МТС объявила о развертывании в Архангельской области сети «четвертого поколения» в диапазоне 1800 МГц. Возможность воспользо
|01.06.2016
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Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области
проекта по созданию системы защиты персональных данных для Государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр». В результате заказчик получил функциональн
|18.03.2016
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«Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области
0 февраля 2016 г. между Архангельским филиалом «Ростелекома» и Государственным казенным учреждением Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты». Отличительной особе
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|Бедрин Григорий 30 29
|Орловский Виктор 408 24
|Путин Владимир 3454 17
|Никифоров Николай 1138 17
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|Шадаев Максут 1210 12
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Носков Константин 241 8
|Козырев Алексей 328 7
|Опенышева Светлана 64 7
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