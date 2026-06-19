Россия - СЗФО - Архангельская область

Юг Архангельской области ускорился: «МегаФон» усилил сеть в Котласском округе вают дачи. Мы поэтапно увеличиваем емкость сети, чтобы сигнал держался уверенно как в городе, так и в небольших поселках и деревнях по обеим берегам Двины и Вычегды», — отметила директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.

Ozon и Архангельская область подписали соглашение о развитии логистики в регионе Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и вице-президент по взаимодействию с органами госу

T2 обеспечила покрытие на глубине 350 метров в алмазном карьере Архангельской области T2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир базовую станцию в алмазном карьере на территории месторождения имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области. Это крупнейшее в мире алмазное месторождение, введенное в эксплуатацию за последние 10 лет. Голосовая связь и мобильный интернет теперь доступны на глубине 350 метров. Пр

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения лнительных органов государственной власти региона), которые продолжают работать в привычном режиме. Архангельская область стала еще одним субъектом РФ, где СЭД «Дело», использующаяся в качестве

В МФЦ Архангельской области можно получить SIM-карту «МегаФона» «МегаФон» объявил о запуске совместного проекта с многофункциональными центрами Архангельской области. Теперь жителям Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа стал

В Архангельской области более 2000 пациентов подключились к дистанционному мониторингу с помощью приложения «Медицинский личный кабинет» разработки «Спарго Технологии» В Архангельской области с июня 2025 г. пациентам доступна новая медицинская услуга дистанционны

ИИ помог найти более 40 без вести пропавших в Архангельской области Искусственный интеллект компании NtechLab помог найти 45 без вести пропавших людей в Архангельской области. Нейросеть также поспособствовала раскрытию свыше 300 преступлений и вы

МТС присоединила к сети LTE еще восемь малых населенных пунктов Архангельской области еспечила связью и мобильным интернетом жителей еще восьми малых населенных пунктов в разных районах Архангельской области. Доступ к сети МТС получили более 3,5 тыс. местных жителей. Об этом CNe

В Архангельской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло вдвое МТС сообщает, что количество умных устройств для бизнеса в сети Архангельской области выросло в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС

Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области вершила проект по импортозамещению телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области. В условиях глобальных экономических изменений, нарастающего тренда имп

«Нетрика Медицина» помогла реализовать голосового робота для записи к врачу в Архангельской области N3.Group и ГК «Ташир Медика») обеспечивает работу голосового робота для записи пациентов к врачу в Архангельской области. Компания предоставляет свою API-шину, выступая ключевым технологически

МТС защитила абонентов из Архангельской области от 8 лет нежелательных разговоров МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Архангельской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ Bi

В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины» одит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») содействуют работе дистанционного центра лучевой диагностики в Архангельской области. Центр стал первым в России проектом по централизованному анализу медиц

Сеть LTE от МТС расширили в рабочем поселке Вычегодский Архангельской области ку СНТ «Железнодорожник-1». В зону нового покрытия входит участок трассы А-123, которая, проходя по Архангельской области, соединяет Вологодскую область и Республику Коми. «Мы активно развиваем

Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Архангельской области» Ozon запустил региональную витрину с товарами из Архангельской области в рамках проекта «Сделано в России». Специальный раздел появился на мар

МТС заблокировала более 5,5 млн спам-звонков в Архангельской области за лето система МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Архангельской области за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспамовых решений на основе Big D

МТС присоединила к сети 58 малых населенных пунктов в Архангельской области Цифровая экосистема МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 58 населенных пунктов Архангельской области. Работы провели в рамках федеральной программы устранения цифрового нер

МТС прокачала сеть в трех районах Архангельской области ую способность сети за счет перераспределения частот в Няндомском, Каргопольском и Вельском районах Архангельской области. В результате проведённых работ скорость мобильного интернета выросла н

«Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области а между региональным и федеральным уровнями здравоохранения», – сказал Андрей Соболев. «Внедрение в Архангельской области обновленных версий ФРМР и ФРМО позволит нам оперативно получать более п

Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области В Архангельской области завершен второй этап создания интеллектуальной транспортной системы в р

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Спрос на облачные решения для бизнеса в Архангельской области вырос в два раза МТС зафиксировала в Архангельской области рост спроса на облачные решения со стороны бизнеса. За первые девять ме

Softline помогла подготовить сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области работе с российским ПО ne разработала цикл видеоуроков для оперативного обучения сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской обла

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Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента ке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5 тыс. медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося

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Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн В Архангельской области для пациентов реализована возможность просмотра результатов лабораторны

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