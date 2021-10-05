Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Архангельская область
Публикаций - 368, упоминаний - 523
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 20
|Никифоров Николай 1126 17
|Шадаев Максут 384 10
|Медведев Дмитрий 1437 9
|Четвернин Алексей 652 9
|Путин Владимир 1840 8
|Носков Константин 203 8
|Меджитов Тимур 56 6
|Козырев Алексей 270 6
|Опенышева Светлана 54 6
|Лопаткин Герман 102 6
|Акимов Максим 167 6
|Палюх Юрий 15 6
|Ермолаев Артем 340 5
|Албычев Александр 74 5
|Шайхутдинов Роман 107 5
|Звягина Наталья 64 5
|Калина Роман 60 5
|Родичев Николай 5 5
|Иванов Игорь 18 5
|Власов Сергей 76 5
|Стрельцов Андрей 53 5
|Брюквин Юрий 206 5
|Чамара Денис 57 5
|Горбатько Александр 90 5
|Соколов Алексей 123 5
|Наумов Олег 15 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Попов Алексей 319 5
|Рудзевич Мария 34 5
|Вольфсон Игорь 13 5
|Афанасьева Ольга 7 5
|Ковнир Евгений 71 4
|Попов Сергей 72 4
|Салбиев Алан 30 4
|Иванов Алексей 76 4
|Бойко Елена 151 4
|Новиков Павел 67 4
|Ляшенко Сергей 29 4
|Приданкин Андрей 30 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786114, в очереди разбора - 689790.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786114, в очереди разбора - 689790.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru