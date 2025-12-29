Разделы

Ушенин Алексей


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Сбербанк предложил оплачивать проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга по геопозиции 1
06.06.2024 Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.05.2024 В офисах Сбербанка в Санкт-Петербурге можно оформить сим-карты популярных сотовых операторов 1
22.02.2024 Более 285 тыс. человек оформили Единую карту петербуржца в «Сбере» в 2023 году 1
21.02.2024 Сбербанк: В 2023 году жители Северо-Запада вдвое чаще доверяли интернет-покупки «зеленой кнопке» 1
25.01.2024 Петербургские студенты создадут социальную рекламу для Северной столицы с помощью ИИ-технологий Сбербанка 1
19.01.2024 Петербуржцам доступно новое удобное платежное решение для оплаты коммунальных услуг 1
16.01.2024 В новогодние каникулы автомобилисты в Санкт-Петербурге воспользовались сервисами Сбербанка для оплаты более 40 тыс. часов парковки 1
27.11.2023 Жители Санкт-Петербурга могут расплатиться с помощью улыбки в двух аптечных сетях 1
19.02.2021 Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ушенин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2599 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Код Безопасности 707 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 98 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 9
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 141 8
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 15 1
ЛекОптТорг 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8475 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Калькулятор - Calculator 383 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 775 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 1
Оцифровка - Digitization 4937 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5169 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 3
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 213 2
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Thermo 6 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 131 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 529 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 355 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 17 1
Сбер - SberX Экосистема 26 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 33 1
Проскуряков Анатолий 1 1
Рябовол Владимир 2 1
Ваньчков Дмитрий 1 1
Романов Илья 34 1
Вильде Святослав 74 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 7
Россия - РФ - Российская федерация 157481 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 5
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 5
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 5
Россия - СЗФО - Псковская область 672 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 735 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1875 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
Одинцовская лингвистическая гимназия МБОУ 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 604 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
