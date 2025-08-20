Получите все материалы CNews по ключевому слову
ATI.SU АТИ.СУ ранее АвтоТрансИнфо Биржа грузоперевозок
Биржа грузоперевозок ATI.SU – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в республике Беларусь, Казахстане и других странах СНГ. По данным на 2021 года количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тысяч. Ежедневно на Бирже размещается около 300 тысяч грузов. В постоянном доступе находится более 100 тысяч свободных (попутных) машин.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 1 927 288 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|20.08.2025
|
«Индекс ATI.SU, FTL РФ» теперь отражает ежедневную динамику цен на грузоперевозки
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает динамику средних ста
|28.07.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила процесс организации тендеров на платформе
Биржа грузоперевозок ATI.SU обновила сервис «Тендеры», добавив функцию загрузки Excel-файлов, автоматическое анкет
|19.06.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт»
по «Сбер ID», T-ID и по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Биржа грузоперевозок ATI.SU» развивает мобильное приложение «АТИ Грузы и Тра
|04.06.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта пользователя с помощью Mobile ID
Продолжая развивать безопасную цифровую среду для организации логистики, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала технологию Mobile ID для подтверждения контактов пользователей. Эта воз
|28.05.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» добавила дополнительные возможности для поиска грузов и транспорта, а также в 20 раз
|19.05.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом
|03.04.2025
|
Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок
мпания Wildberries и Russ) интегрировала сервис аналитики «Средние ставки» от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в собственную логистическую платформу. Благодаря данному решению компания будет опред
|27.03.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила аналитический сервис «Карта грузов»
В экосистеме ATI.SU появился новый аналитический сервис для визуализации грузопотока «Карта грузов». Он по
|19.03.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила агрегатор курьерских услуг
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запускает новый сервис «АТИ Курьер» для организации процесса перевозки документов и м
|11.03.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» делает ставку на прозрачность сделок, совершаемых на платформе. Новая функция «Подтве
|10.02.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» открыла отдел внедрения интеграций
Отдел внедрения поможет связать программное обеспечение компаний с сервисами экосистемы ATI.SU. Он упростит и ускорит процесс интеграции, подберет оптимальное для каждого клиента ре
|15.01.2025
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей
Интеграция «Биржи грузоперевозок ATI.SU» с онлайн-сервисом T-ID от «Т-Банка» позволит упростить процессы входа на сайт и вериф
|19.11.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила перечень транспортных средств для мониторинга цен в сервисе «Средние ставки»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функционал онлайн-сервиса «Средние ставки», который позволяет отслеживать ц
|06.11.2024
|
Отслеживание транспорта в мобильном приложении «АТИ Водитель» от «Биржи ATI.SU» стало проще
Мониторинг транспорта в приложении «АТИ Водитель» экосистемы ATI.SU стал значительно проще. Менеджеры по логистике и водители теперь смогут запустить GPS-
|07.10.2024
|
«Биржа ATI.SU» расширила возможности работы с избранными грузами
На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» появился новый раздел «Отслеживаемые грузы» — он упрощает работу перевозчиков и экспе
|24.09.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами
Мобильная версия сервиса «Временные окна» от ATI.SU открывает менеджерам и сотрудникам складов возможность мониторить бронирования из любо
|30.08.2024
|
ATI.SU и «Фура» подписали эксклюзивное партнерство по развитию ИТ-продукта «Автоторги»
Биржа грузоперевозок ATI.SU и «Фура», экосистема цифровых продуктов и решений для индустрии грузоперевозок, подпис
|27.08.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» анонсирует обновления сервиса копирования грузов
В сервисе по автоматическому копированию грузов «Биржи грузоперевозок ATI.SU» обновлен функционал. Теперь каждое копирование можно настраивать более персонализиров
|04.07.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Выгодные направления»
Сервис «Выгодные направления» от ATI.SU дает возможность перевозчикам выбирать маршруты с наиболее высокими ставками на перево
|17.06.2024
|
Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU»
истеме электронного документооборота «АТИ-Доки», которая входит в экосистему логистических сервисов ATI.SU, появилась возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН). Это поможе
|06.06.2024
|
Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве
Сбербанк и «Биржа грузоперевозок ATI.SU» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации бизнеса. Об этом
|14.05.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Выгодные направления»
В экосистему аналитических сервисов ATI.SU был добавлен новый сервис «Выгодные направления». Он позволяет перевозчикам увидеть лу
|17.04.2024
|
ATI.SU: Проблемы с трансграничными платежами тормозят рынок международных перевозок
В первом квартале 2024 г., по данным международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU», количество заявок на доставку грузов по России выросло на 23% в годовом выражении. П
|11.04.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU». Он позволит перевозчикам
|19.02.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила онлайн-сервис страхования ответственности грузоперевозчика
сервис страхования ответственности, актуальный для перевозчиков, дополняет уже имеющуюся на «Бирже ATI.SU» услугу страхования грузов. Сервис позволяет выбрать оптимальное предложение от страхо
|01.02.2024
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» продолжает развивать сервис копирования грузов с других логистических платформ
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширяет интеграционные возможности своей площадки и совершенствует функционал серви
|20.12.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила бета-тестирование сервиса ЭДО ЭТрН
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» начала бета-тестирование сервиса обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН)
|09.11.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Поиск активных перевозчиков»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила обновления сервиса «Поиск активных перевозчиков». В сервис добавлена функ
|02.11.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» встроила сервис взаимодействия со складами в цепочку автоматизированного управления перевозками
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала сервис для организации работы склада «Временные окна» с сервисом «Заказ
|26.10.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера»
|11.10.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» доработала функциональность сервиса по поддержке сборных грузов и догрузов
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила работу со сборными грузами и догрузами. Теперь несколько грузов с разными м
|11.09.2023
|
Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями
стью (МЧД). Система электронного документооборота «АТИ-доки», входящая в состав экосистемы сервисов ATI.SU, подготовлена к взаимодействию с МЧД. Об этом CNews сообщили представители ATI.SU
|16.08.2023
|
Проверять надежность грузоперевозчиков и заказчиков стало проще
В «Контур.фокус» добавили отзывы с ATI.SU — биржи грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Раньше, чтобы
|27.07.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна»
API позволяет клиентам «Биржи ATI.SU» интегрировать сервис «Временные окна» в свои программные продукты и благодаря этому а
|03.07.2023
|
Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель»
втоматизировать контроль грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Дикарготранс» оказывает транспортно-экспедиционные услуги по России и за рубежом. К
|21.06.2023
|
ATI.SU открыла возможность использовать поправочные коэффициенты в сервисе «Средние ставки»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональные возможности своего сервиса «Средние ставки», предназначенног
|05.06.2023
|
ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о доступности демонстрационного расширения для интеграции своего API с проду
|29.05.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала отчеты для перевозчиков и экспедиторов. С их помощью пользователи ATI.
|23.05.2023
|
В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов
|16.05.2023
|
ГК «Маршал» внедряет SaaS-платформу «Площадки Ati.su» в свои бизнес-процессы
Группа компаний «Маршал» интегрировала логистический сервис «Площадки Ati.su» компании «Биржа грузоперевозок Ati.su» в собственную экосистему перевозок. Вне
ATI.SU и организации, системы, технологии, персоны:
|Вильде Святослав 74 72
|Вильде Александр 10 10
|Федоткин Сергей 2 2
|Ушенин Алексей 9 1
|Коган Алексей 12 1
|Митюков Александр 2 1
|Бурмистров Михаил 39 1
|Чеканов Алексей 8 1
|Газманов Филипп 3 1
|Борисова Анна 3 1
|Алешин Николай 2 1
|Власова Ася 10 1
|Белоусов Михаил 4 1
|Малаховский Тимофей 1 1
|Рашитов Загир 1 1
|Сизова Дарья 1 1
|Прокопьев Василий 11 1
|Дианов Эдуард 1 1
|Кандиболоцкая Ирина 1 1
|Чернов Федор 35 1
|Свешникова Татьяна 1 1
|Лисица Марина 2 1
|Королева Надежда 1 1
|Саранцева Екатерина 1 1
|Бегус Виталий 2 1
|Аникушин Роман 4 1
|Абгарян Лусине 12 1
|Савин Андрей 14 1
|Иванов Сергей 398 1
|Белоусов Сергей 247 1
|Горбатько Александр 105 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Сварник Павел 31 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Зайцева Мария 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.