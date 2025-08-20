ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок

«Индекс ATI.SU, FTL РФ» теперь отражает ежедневную динамику цен на грузоперевозки «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает динамику средних ста

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила процесс организации тендеров на платформе Биржа грузоперевозок ATI.SU обновила сервис «Тендеры», добавив функцию загрузки Excel-файлов, автоматическое анкет

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт» по «Сбер ID», T-ID и по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Биржа грузоперевозок ATI.SU» развивает мобильное приложение «АТИ Грузы и Тра

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта пользователя с помощью Mobile ID Продолжая развивать безопасную цифровую среду для организации логистики, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала технологию Mobile ID для подтверждения контактов пользователей. Эта воз

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта «Биржа грузоперевозок ATI.SU» добавила дополнительные возможности для поиска грузов и транспорта, а также в 20 раз

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом

Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок мпания Wildberries и Russ) интегрировала сервис аналитики «Средние ставки» от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в собственную логистическую платформу. Благодаря данному решению компания будет опред

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила аналитический сервис «Карта грузов» В экосистеме ATI.SU появился новый аналитический сервис для визуализации грузопотока «Карта грузов». Он по

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила агрегатор курьерских услуг «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запускает новый сервис «АТИ Курьер» для организации процесса перевозки документов и м

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта «Биржа грузоперевозок ATI.SU» делает ставку на прозрачность сделок, совершаемых на платформе. Новая функция «Подтве

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» открыла отдел внедрения интеграций Отдел внедрения поможет связать программное обеспечение компаний с сервисами экосистемы ATI.SU. Он упростит и ускорит процесс интеграции, подберет оптимальное для каждого клиента ре

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей Интеграция «Биржи грузоперевозок ATI.SU» с онлайн-сервисом T-ID от «Т-Банка» позволит упростить процессы входа на сайт и вериф

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила перечень транспортных средств для мониторинга цен в сервисе «Средние ставки» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функционал онлайн-сервиса «Средние ставки», который позволяет отслеживать ц

Отслеживание транспорта в мобильном приложении «АТИ Водитель» от «Биржи ATI.SU» стало проще Мониторинг транспорта в приложении «АТИ Водитель» экосистемы ATI.SU стал значительно проще. Менеджеры по логистике и водители теперь смогут запустить GPS-

«Биржа ATI.SU» расширила возможности работы с избранными грузами На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» появился новый раздел «Отслеживаемые грузы» — он упрощает работу перевозчиков и экспе

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила мобильную версию сервиса автоматизации взаимодействия со складами Мобильная версия сервиса «Временные окна» от ATI.SU открывает менеджерам и сотрудникам складов возможность мониторить бронирования из любо

ATI.SU и «Фура» подписали эксклюзивное партнерство по развитию ИТ-продукта «Автоторги» Биржа грузоперевозок ATI.SU и «Фура», экосистема цифровых продуктов и решений для индустрии грузоперевозок, подпис

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» анонсирует обновления сервиса копирования грузов В сервисе по автоматическому копированию грузов «Биржи грузоперевозок ATI.SU» обновлен функционал. Теперь каждое копирование можно настраивать более персонализиров

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Выгодные направления» Сервис «Выгодные направления» от ATI.SU дает возможность перевозчикам выбирать маршруты с наиболее высокими ставками на перево

Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU» истеме электронного документооборота «АТИ-Доки», которая входит в экосистему логистических сервисов ATI.SU, появилась возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН). Это поможе

Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве Сбербанк и «Биржа грузоперевозок ATI.SU» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации бизнеса. Об этом

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Выгодные направления» В экосистему аналитических сервисов ATI.SU был добавлен новый сервис «Выгодные направления». Он позволяет перевозчикам увидеть лу

ATI.SU: Проблемы с трансграничными платежами тормозят рынок международных перевозок В первом квартале 2024 г., по данным международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU», количество заявок на доставку грузов по России выросло на 23% в годовом выражении. П

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU». Он позволит перевозчикам

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила онлайн-сервис страхования ответственности грузоперевозчика сервис страхования ответственности, актуальный для перевозчиков, дополняет уже имеющуюся на «Бирже ATI.SU» услугу страхования грузов. Сервис позволяет выбрать оптимальное предложение от страхо

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» продолжает развивать сервис копирования грузов с других логистических платформ «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширяет интеграционные возможности своей площадки и совершенствует функционал серви

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила бета-тестирование сервиса ЭДО ЭТрН «Биржа грузоперевозок ATI.SU» начала бета-тестирование сервиса обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН)

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Поиск активных перевозчиков» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила обновления сервиса «Поиск активных перевозчиков». В сервис добавлена функ

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» встроила сервис взаимодействия со складами в цепочку автоматизированного управления перевозками «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала сервис для организации работы склада «Временные окна» с сервисом «Заказ

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» доработала функциональность сервиса по поддержке сборных грузов и догрузов «Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила работу со сборными грузами и догрузами. Теперь несколько грузов с разными м

Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями стью (МЧД). Система электронного документооборота «АТИ-доки», входящая в состав экосистемы сервисов ATI.SU, подготовлена к взаимодействию с МЧД. Об этом CNews сообщили представители ATI.SU

Проверять надежность грузоперевозчиков и заказчиков стало проще В «Контур.фокус» добавили отзывы с ATI.SU — биржи грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Раньше, чтобы

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна» API позволяет клиентам «Биржи ATI.SU» интегрировать сервис «Временные окна» в свои программные продукты и благодаря этому а

Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель» втоматизировать контроль грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU». «Дикарготранс» оказывает транспортно-экспедиционные услуги по России и за рубежом. К

ATI.SU открыла возможность использовать поправочные коэффициенты в сервисе «Средние ставки» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональные возможности своего сервиса «Средние ставки», предназначенног

ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о доступности демонстрационного расширения для интеграции своего API с проду

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков «Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала отчеты для перевозчиков и экспедиторов. С их помощью пользователи ATI.

В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов «Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов