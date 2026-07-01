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Савин Андрей

СОБЫТИЯ


01.07.2026 «Евраз» развивает ИТ-образование на Урале 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
01.11.2019 В 2020 году в России появятся виртуальные паспорта водителей 1
06.06.2018 «Л`Этуаль» и Traft осуществят первую в России грузоперевозку с цифровыми документами 1
06.06.2017 «Intouch Страхование» разработает страховку для грузоперевозки с участием беспилотника 1
10.04.2017 Систему Traft-OnLine адаптируют для работы со страховыми компаниями 2
28.03.2017 Traft-OnLine предоставила аналитику по грузоперевозкам строителям дороги «Великий шелковый путь» 1
21.03.2017 Traft создаст профсоюз для будущих водителей беспилотных грузовиков 1
21.02.2017 Traft впервые провела проверку транспортных документов с помощью технологии блокчейн 1
10.11.2016 Traft представила новую версию системы управления грузоперевозками Traft-OnLine 1
20.11.2014 «Стимулсофт» выпустил новое решение — Stimulsoft Reports Server 1
31.08.2006 Российскую армию вооружили разведывательным лидаром 1
31.08.2006 Российскую армию вооружили разведывательным лидаром 1
30.08.2006 Минобороны приняло на вооружение мобильный комплекс химико-биологической разведки 1
30.08.2006 Минобороны приняло на вооружение мобильный комплекс химико-биологической разведки 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Савин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 2
Google LLC 12605 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 104 1
MainsGroup - Mains Insurance Brokers & Consultants - МСБК - Мэйнс Страховые Брокеры И Консультанты - MAINS Lab - Мэйнс Лаборатория 15 1
SoftClub - СофтКлуб 159 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 167 1
Logosoft - Логософт 2 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 1
Stimulsoft - Стимулсофт 17 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 38 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 420 1
Yandex - Яндекс 9104 1
Softline - Софтлайн 3680 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 427 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 225 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 1
Traft - Трафт 23 8
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 6
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 338 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3630 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13841 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1290 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6345 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13755 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1672 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 341 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9808 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5078 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 681 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2850 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7793 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3625 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1046 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1152 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1814 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 819 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 195 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4285 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 394 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 362 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 750 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2380 1
3GPP - LBS - Location Based Services 108 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15931 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6354 1
Электронный документ - Electronic document 1569 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 493 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2274 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 7
Apple Локатор 85 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 120 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Softline - DeskWork 117 1
Core Location 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1720 1
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 1
Stimulsoft Reports 17 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 7 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 1
JavaScript - JS - язык программирования 1399 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
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Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 155 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 3
Европа 24907 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4842 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7325 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1120 1
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 8 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1550 1
Профсоюз - Профессиональный союз 287 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6534 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2402 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 446 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4952 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 244 1
НКО - Некоммерческая организация 625 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2709 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5524 1
Allied Market Research 22 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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