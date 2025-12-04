Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Client Computing клиент-серверная вычислительная система


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.12.2025 Intel чуть не потеряла единственное подразделение, стабильно приносящее деньги. Разум проснулся в последний момент 1
28.11.2025 Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают 1
22.10.2025 Россияне добровольно скупают слабые компьютеры и отдаются в зависимость облакам, чтобы сэкономить 1
11.04.2025 Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD 1
12.11.2024 «АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro 1
14.06.2024 Новая российская разработка меняет подходы к одежде, фитнесу и здоровью 1
21.05.2024 «Мосгортранс» покупает отечественные сервера почти на полмиллиарда 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
04.09.2023 «Крок» внедрила систему диспетчеризации в крупном московском дата-центре 1
28.04.2023 Intel получила крупнейший убыток в своей истории 1
20.04.2023 Wi-Fi 6 — сделано в России: что показали результаты тестирования оборудования отечественных вендоров 1
12.01.2023 Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур» 1
15.09.2022 Новая версия технологической платформы ОПТИМУМ поддерживает ОС «Аврора» 4.0 1
09.06.2022 Intel больше не нужны разработчики процессоров для ПК. Расширение штата остановлено 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
26.08.2020 Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры 1
23.05.2017 Cloud4Y предоставил облачную ИТ-инфраструктуру для туроператора Gudauritours 1
17.05.2017 Honeywell представила SDK для расширения возможностей промышленного интернета вещей 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
05.04.2017 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 1
15.03.2017 Победит ли реальный бизнес ИТ-моду? Мнение скептика, часть 2 1
08.12.2016 «Лета» внедрила электронную систему управления очередью в банке «Металлург». 1
03.11.2016 «Баум» и «Русбитех» выпустили ПАК «Инфраструктурный виртуальный комплекс» 1
28.09.2016 Система TRIM внесена в Единый реестр отечественного ПО 1
09.06.2016 НЦИ и «Новые облачные технологии» создадут защищенную ОС для госсектора 1
08.06.2016 «Ростех» готов к выходу своей ОС и намерен интегрировать ее с пакетом «Мой офис» 1
17.05.2016 ИТ-«дочка» «Ростеха» взялась за автоматизацию «Почты России» 1
05.04.2016 Intel потерял двух топ-менеджеров - ветеранов компании 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
20.11.2015 Intel увеличит объем выплаты дивидендов до $1,04 на акцию 1
30.10.2015 Разработчики Tor выпустили мессенджер для секретной переписки 1
07.09.2015 Brocade – сетевые фабрики будущего 1
24.07.2015 «Первый БИТ» выпустил систему для обеспечения техподдержки внедренных продуктов 1
11.06.2015 Intel втайне готовит масштабное сокращение штата 1
18.05.2015 «АйТи» представила программное решение для управления парком устройств самообслуживания 1

Публикаций - 231, упоминаний - 232

Client Computing и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6867 33
Microsoft Corporation 25236 32
8983 21
IBM - International Business Machines Corp 9551 20
Intel Corporation 12541 15
SAP SE 5426 10
HP Inc. 5761 9
АРМО ГК - АРМО-Системы 327 9
АРМО ГК 174 8
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 7
Broadcom - VMware 2490 6
Cisco Systems 5222 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 6
HP - Hewlett-Packard 3644 6
Открытые технологии 715 6
Dell EMC 5092 5
ФОРС - Центр разработки 679 5
CA Technologies - Computer Associates 387 5
InterSystems - ИнтерСистемз 134 5
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 4
Softline - Софтлайн 3261 4
Новые облачные технологии (НОТ) 467 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
АйТи 1439 4
Brocade Communications Systems 244 4
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 4
ПрограмБанк 95 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
AMD - Advanced Micro Devices 4468 3
Fujitsu 2066 3
Diasoft - Диасофт 1021 3
Red Hat 1344 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Русский стандарт Банк 472 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Восток-Запад - EWS Holding 46 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 2
United Airlines - авиакомпания 93 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 2
Enron - Enrongate 122 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 2
Газпром ПАО 1416 1
Walmart - Wal-Mart Stores 389 1
Почта России ПАО 2245 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Kickstarter 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
Федеральное казначейство России 1879 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 101
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 70
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 19
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 17
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 15
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 13
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 12
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 12
Microsoft Windows 16327 42
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 24
Linux OS 10896 22
Microsoft Windows 2000 8662 22
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 14
Oracle Java - язык программирования 3328 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 9
Microsoft Office 3952 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 8
Apple iOS 8242 7
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 6
Microsoft Windows NT 887 6
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 6
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 6
Google Android 14679 5
Новые облачные технологии - МойОфис 891 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 5
Microsoft Outlook 1421 5
Apple iPhone 6 4862 5
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 165 5
Microsoft Visual Studio 420 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 5
SAP Sybase 291 5
InterSystems Cache 138 5
Apple iPad 3936 4
Intel x86 - архитектура процессора 1982 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
IBM Informix СУБД 135 4
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 4
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 4
Ross Systems iRenaissance ERP 34 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 4
Нуралиев Борис 294 2
Шадаев Максут 1146 2
Кузнецов Сергей 161 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Солодухин Константин 119 2
Фишер Андрей 74 2
Калаев Дмитрий 25 2
Бугров Алексей 12 2
Старостин Ефим 7 2
Вронец Александр 12 2
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 2
Закурдаев Сергей 3 2
Панов Павел 7 2
Харабет Константин 2 2
Gerstner Louis - Герстнер Луис 14 2
Рейман Леонид 1058 1
Парфентьев Алексей 167 1
Натрусов Артем 312 1
Петров Михаил 138 1
Чаркин Евгений 314 1
Богданов Кирилл 112 1
Абакумов Евгений 224 1
Эйгес Павел 107 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Паршин Максим 321 1
Егоров Владимир 85 1
Нестеров Алексей 169 1
Панченко Иван 172 1
Малышев Сергей 99 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Андреев Владимир 100 1
Зингерман Борис 39 1
Вахмянин Иван 32 1
Бутенко Юрий 65 1
Иванов Дмитрий 100 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Беляев Алексей 34 1
Дзвинко Роман 18 1
Лопаткин Герман 104 1
Меджитов Тимур 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 28
Европа 24634 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 14
Германия - Федеративная Республика 12936 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 9
Франция - Французская Республика 7975 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 5
Украина 7793 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Казахстан - Республика 5792 4
Индия - Bharat 5697 4
США - Нью-Йорк 3151 4
Испания - Королевство 3760 4
Великобритания - Кембридж 261 4
США - Массачусетс 510 4
Канада 4985 3
Бельгия - Королевство 1169 3
Ближний Восток 3030 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Израиль 2784 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Китай - Тайвань 4136 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 6
Английский язык 6876 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Computer Weekly 376 2
Открытые системы ИД 176 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Bloomberg 1417 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
PC Magazine - PCMag 93 1
AP - Associated Press 2006 1
The Oregonian 9 1
Царьград - телеканал 28 1
Silicon 490 1
Silicon.com 364 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Инфобизнес 24 1
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 13
Gartner - Гартнер 3608 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 6
IDC - International Data Corporation 4943 5
Fortune Global 500 287 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
NDP 53 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
РАН - Российская академия наук 2014 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
CNews AWARDS - награда 549 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Docflow 147 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще