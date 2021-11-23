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United Technologies UTC Climate, Controls & Security Lenel OnGuard

СОБЫТИЯ

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23.11.2021 RecFaces получила заводскую сертификацию LenelS2 в рамках программы LenelS2 OpenAccess Alliance 1
19.05.2011 Евгений Касперский заявил о физической опасности соцсетей 1
21.12.2010 Lenel выпустила однодверный контроллер доступа LNL-2210 2
22.12.2009 «АРМО-Системы» создала ПАК iSvd для электронной регистрации посетителей 1
13.11.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД OnGuard 2
01.10.2009 «Армо-Лайн» построила систему безопасности для головного офиса «ОТП Банка» 1
09.04.2009 «АРМО-Системы» продемонстрирует системы IP-видеонаблюдения Cisco на MIPS-2009 2
02.02.2009 «Армо-Системы» представит новинки охранного оборудования на выставке «Технологии Безопасности» 1
27.08.2008 ПО Intelligent Video от Lenel: эффективная обработка видеоданных 1
09.07.2008 «АРМО-Групп» автоматизирует бизнес-центр «Двинцев» 1
26.05.2008 Lenel выпустила ПО для создания пропусков 8 форматов 3
08.04.2008 Lenel выпустила 16-канальный видеорегистратор со встроенным RAID-массивом 2
24.03.2008 «АРМО-Системы» представила новое ПО для системы учета рабочего времени 3
19.03.2008 Access Control от Lenel поддерживает множество биометрических считывателей 2
13.03.2008 Lenel интегрировала биометрические считыватели в СКД 2
28.01.2008 Lenel разработал новую версию ПО OnGuard 2008 1
17.01.2008 Вышел новый контроллер для управления СКД Lenel OnGuard 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 2
26.10.2007 Lenel представила новый модуль входов для охранных датчиков 1
19.10.2007 Lenel выпустила интеллектуальный контроллер для управления доступом 1
01.10.2007 OnGuard Enterprise: новое ПО для комплексной системы безопасности 2
06.09.2007 OnGuard Visitor: новое ПО для управления доступом 6
30.08.2007 ID Credential Center: программирование и печать пластиковых карт 2
24.08.2007 OnGuard Biometrics & Smart Cards: новое ПО для биометрических систем 2
10.07.2002 Lenel получила награду за цифровую систему видеонаблюдения OnGuard Video 4
24.04.2002 Выставка MIPS'2002: день второй, день третий 2
23.04.2002 Комплексная система безопасности OnGuard Enterprise доступна в России 2

Публикаций - 29, упоминаний - 53

United Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 24
АРМО ГК - АРМО-Системы 362 11
АРМО ГК 181 8
HID Global - HID Corporation 125 5
Cisco Systems 5335 3
Microsoft Corporation 25657 3
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 3
Ростех - Автоматика Концерн 1814 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 198 2
Motorola Solutions - Pelco 69 2
JVC Kenwood 421 2
Smartec 166 2
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 1
InfoWatch - Инфовотч 1157 1
9444 1
Oracle Corporation 7043 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Крок - Croc 1948 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9430 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
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Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 721 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
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Армекс ЦИТ - Armex 27 1
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Integra 28 1
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Tyco International 85 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
KLIA - Kuala Lumpur International Airport - Международный аэропорт Куала-Лумпур - ИАТА: KUL, ИКАО: WMKK 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2064 1
X5 Group - Перекрёсток 632 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 504 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Метрополис ТРК 60 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Геометрия НПО 159 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Равелин 5 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1561 19
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1708 14
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3235 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 5
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 612 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1378 5
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 233 5
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 4
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