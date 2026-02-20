Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва ТТК Третье транспортное кольцо в Москве
СОБЫТИЯ
Москва ТТК и организации, системы, технологии, персоны:
|Харитонов Александр 68 9
|Сергунина Наталья 373 4
|Ликсутов Максим 206 3
|Маяковский Владимир 7 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Путин Владимир 3390 2
|Собянин Сергей 496 2
|Аракелян Арам 9 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Медведев Владислав 60 1
|Левашов Александр 91 1
|Ефимов Алексей 15 1
|Попов Алексей 338 1
|Берлович Максим 1 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Литошенко Владимир 7 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Марковский Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Соколова Ирина 4 1
|Михайлов Георгий 10 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Грошов Станислав 5 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Орлова Мария 9 1
|Градов Алексей 2 1
|Строкович Антон 53 1
|Чуйко Дмитрий 18 1
|Мацанюк Игорь 23 1
|Николаев Григорий 10 1
|Рыжов Николай 9 1
|Чумаченко Алиса 9 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 19 1
|Блаватник Леонид 5 1
|Кавкайкин Руслан 1 1
|Храмов Евгений 1 1
|Райкевич Алексей 120 1
|Бурцев Георгий 3 1
|Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420607, в очереди разбора - 726189.
Создано именных указателей - 190807.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.