Москва ТТК Третье транспортное кольцо в Москве

Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве

СОБЫТИЯ


20.02.2026 РАСВЭРО и «Яндекс» договорились о сотрудничестве по продаже рекламы на цифровых пилларах 1
01.09.2025 2ГИС в режиме навигатора начал показывать таймеры светофоров внутри ТТК Москвы, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке 1
15.04.2025 МТС построила для базовых станций отель, готовясь к 5G 1
02.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов 1
20.03.2024 Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в двух студенческих общежитиях Москвы 1
12.12.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился в учебных корпусах и общежитии школы-студии МХАТ 1
31.10.2023 На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ 1
09.10.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился в общежитиях Московской ветеринарной академии имени Скрябина 1
12.09.2023 Москвичи и гости столицы воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз за лето 1
06.09.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился в студенческом общежитии Курчатовского института 1
21.07.2023 ДИТ Москвы: 350 тыс. раз горожане воспользовались городским Wi-Fi на автостанциях, речных и автовокзалах с начала года 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
29.05.2023 Более 2300 точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi работают в столичных библиотеках 1
22.05.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился на Южном речном вокзале 1
19.05.2023 Fortis внедрила электронный архив «Этлас» 1
07.04.2023 ДИТ Москвы: пропускная способность сети городского Wi-Fi увеличена перед сезоном прогулок в парках 1
03.10.2022 Городская сеть Wi-Fi в Москве за девять лет стала одной из крупнейших в мире 3
21.09.2022 На всей центральной части ВДНХ теперь доступен городской Wi-Fi 2
11.03.2022 Fortis внедрила электронный архив «Этлас» 2
10.02.2022 Москвичи стали активнее пользоваться мобильным интернетом в 2021 году 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
10.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил доставку по часам 2
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 2
07.07.2021 «Яндекс» запускает сервис аренды самокатов в Москве 1
12.04.2021 В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi 2
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 2
15.08.2019 Райффайзенбанк построит офисный центр для своего ИТ-подразделения 2
08.07.2019 Как взлететь на крыльях «тяжелых» ИТ-проектов? 1
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф 2
28.03.2019 ДИТ Москвы: к бесплатной сети Wi-Fi подключено уже 76% московских библиотек 3
10.01.2019 Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца 2
12.09.2018 Более 124 тысяч человек воспользовались городским Wi-Fi в центре столицы на День города 1
15.11.2017 Gett запустил сервис пешей курьерской доставки Gett Delivery Lite 2
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки 2
03.02.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам 2
25.11.2015 GetTaxi занялся скоростным ремонтом iPhone 1
10.09.2015 Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение 2
10.09.2015 Сеть МТС стала технологической платформой для развития каршеринга в Москве 2

Москва ТТК и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 11
Yandex - Яндекс 8637 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14682 7
МегаФон 10124 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 4
Samsung Electronics 10724 4
Apple Inc 12768 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 3
Google LLC 12353 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 2
Fortis - Фортис 40 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
МегаФон - Мобиком 225 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
HP Inc. 5776 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Sony 6641 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
АйТи 1440 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 222 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1087 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Yandex Go - Yango 28 2
МегаФон Центральный филиал 91 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 123 1
Арго Технолоджи Ист - Argo.Tech 7 1
Nikon 636 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
HP 3Com 680 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
Открытые технологии 716 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 338 1
МосКино - сеть кинотеатров 11 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 229 4
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 3
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 100 2
Gett 87 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 2
Яндекс.Лавка 286 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Gett Delivery 5 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 1
Access Industries 37 1
Vostok New Ventures 10 1
JLL - Jones Lang LaSalle 16 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 49 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 1
Гранит 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Слобода 31 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
Велобайк 13 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Нижегородская ярмарка 23 1
Нижний Новгород - Сормовский парк 3 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 687 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13068 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6352 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 229 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3156 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1489 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5782 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2414 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3427 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3530 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5281 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ГосИнформСистемы 155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74027 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6648 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13075 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12391 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9002 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10539 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8847 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9735 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57695 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22043 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17220 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34107 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12322 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4041 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25745 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3929 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12098 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9618 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11616 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4858 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8481 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8965 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13347 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13113 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9409 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15022 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32043 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4372 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3615 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25597 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7707 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9518 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1620 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9482 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6236 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1190 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 18
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 15
Google Android 14837 9
Apple iOS 8331 6
Apple iPhone 6 4862 4
Microsoft Windows 2000 8679 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7413 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3463 3
Microsoft Windows 16450 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5937 3
Яндекс.Плюс 229 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 706 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 2
Segway Ninebot 39 2
Apple - App Store 3021 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1200 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 161 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 250 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 38 1
Google Cloud Services 233 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2103 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
Арго Технолоджи Ист - Арго СХД - Storage by Argo.Tech 6 1
Toyota Prius 49 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 66 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Safe Logic ПАК Ландау - Цифровая платформа мониторинга, сбора, обработки и хранения информации 1 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
МТС 3G-сеть 121 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 1
Samsung Galaxy Note Edge 36 1
Харитонов Александр 68 9
Сергунина Наталья 373 4
Ликсутов Максим 206 3
Маяковский Владимир 7 2
Валяева Елизавета 72 2
Путин Владимир 3390 2
Собянин Сергей 496 2
Аракелян Арам 9 1
Бисембаева Алина 13 1
Медведев Владислав 60 1
Левашов Александр 91 1
Ефимов Алексей 15 1
Попов Алексей 338 1
Берлович Максим 1 1
Андреева Екатерина 54 1
Химаныч Владимир 9 1
Литошенко Владимир 7 1
Ведев Дмитрий 19 1
Марковский Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Соколова Ирина 4 1
Михайлов Георгий 10 1
Шулейко Даниил 17 1
Грошов Станислав 5 1
Емельянов Станислав 67 1
Орлова Мария 9 1
Градов Алексей 2 1
Строкович Антон 53 1
Чуйко Дмитрий 18 1
Мацанюк Игорь 23 1
Николаев Григорий 10 1
Рыжов Николай 9 1
Чумаченко Алиса 9 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 19 1
Блаватник Леонид 5 1
Кавкайкин Руслан 1 1
Храмов Евгений 1 1
Райкевич Алексей 120 1
Бурцев Георгий 3 1
Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46173 74
Россия - РФ - Российская федерация 158722 39
Москва - Садовое кольцо 156 25
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8240 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 5
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 5
Европа 24690 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 4
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 4
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 4
Израиль 2791 4
Москва - ЮВАО - Марьино 69 4
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 91 3
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 3
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 167 3
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 3
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 3
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53606 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3268 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3321 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 3
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 41 3
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 108 3
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 114 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 2
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 2
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 2
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 2
Москва - Печатники 144 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20457 30
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6433 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51436 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26079 9
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1174 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55165 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32038 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8178 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6796 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5745 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6156 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7011 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1832 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1068 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5432 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9720 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2965 4
Аренда 2583 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3185 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5342 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6271 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15285 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 747 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8397 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17459 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 803 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 160 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2392 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4268 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6350 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 357 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1183 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10548 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5979 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 133 1
DarkReading.com 105 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1070 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 4
МГАВМиБ - МВА имени К. И. Скрябина - Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 3 3
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Музей Транспорта Москвы 3 1
РМАНПО - Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 269 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 230 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1664 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 31 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 240 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 1
NAIAS Mobility Challenge 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2145 1
