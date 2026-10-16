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Соколова Ирина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Соколова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1293 1
|1С 9732 1
|МегаФон 10993 1
|МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 1
|1С-Рарус 989 1
|Аргос НПФ 8 1
|МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
|ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5790 1
|Судебная власть - Judicial power 2530 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168875 4
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 1
|Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 84 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.