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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202762
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Соколова Ирина

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Россияне стали активнее интересоваться онлайн-образованием 1
09.11.2023 Nexign усовершенствовала корпоративный портал «Мегафона» 1
11.04.2019 «1С-рарус» автоматизировала договорную и претензионно-исковую работу «Аргос» 1
28.06.2018 «НИИнефтепромхим» автоматизировал управление входящими счетами на базе Directum 1
26.01.2007 Российский рынок Wi-Fi ждет ценовая война 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Соколова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1293 1
9732 1
МегаФон 10993 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 1
1С-Рарус 989 1
Аргос НПФ 8 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5790 1
Судебная власть - Judicial power 2530 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15571 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36880 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5583 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8764 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1806 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13047 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3820 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6924 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3215 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1449 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4725 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1300 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 656 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23254 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10819 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13630 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3310 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7965 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 486 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2415 1
Оповещение и уведомление - Notification 6169 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1254 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 550 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 505 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
Directum Jazz 47 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 234 1
Андреева Екатерина 54 1
Карпов Сергей 57 1
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 84 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7972 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1698 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18452 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 610 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3559 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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