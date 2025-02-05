Карпов Сергей
Карпов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Клюсова Ирина 2 2
|Спиридонов Максим 11 2
|Умнов Николай 9 2
|Щербаков Борис 47 2
|Нестеров Вячеслав 7 2
|Волкова Екатерина 9 2
|Fossé Philippe - Фоссе Филипп 4 2
|Халитов Дарий 22 2
|Пегасов Сергей 55 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Макар Герман 11 1
|Калинин Алексей 65 1
|Делицын Леонид 128 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Семеновская Елена 41 1
|Марковский Роман 26 1
|Радаев Александр 44 1
|Кондратьев Дмитрий 32 1
|Шилов Дмитрий 13 1
|Гениев Артем 9 1
|Шувалов Сергей 9 1
|Лобов Сергей 27 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Алтухов Леонид 19 1
|Фридлянд Виталий 27 1
|Хитров Михаил 25 1
|Ходос Юрий 21 1
|Палладин Алексей 10 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Городничий Виктор 8 1
|Прянишников Николай 292 1
|Бяков Юрий 42 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Бондарев Сергей 9 1
|Дырмовский Дмитрий 130 1
|Романенко Андрей 91 1
|Бобровников Борис 103 1
|Голосов Алексей 21 1
|Щукин Владимир 6 1
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