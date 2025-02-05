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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпов Сергей



05.02.2025 Nexign получила сертификат совместимости low-code-платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с «Ред ОС» 1
07.10.2024 «МегаФон» запустил в своем облаке СУБД Nexign Nord 1
28.05.2024 «Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг 1
28.05.2024 «Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу 1
12.03.2024 Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign 1
23.11.2023 Nexign выпустила систему для управления командировками 1
09.11.2023 Nexign усовершенствовала корпоративный портал «Мегафона» 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
25.05.2023 В Nexign назначен коммерческий директор 1
22.07.2022 Компания Treolan начинает сотрудничество с SUNMI 1
31.01.2018 В России произведено 1,5 млн POS-терминалов Ingenico 1
06.04.2017 Dell EMC назначила руководителей российских офисов, расположенных в Москве 2
09.01.2017 Dell EMC: под флагом трансформации 1
06.11.2015 EMC рассказала о преимуществах облачных решений для бизнеса и государственных органов 1
26.02.2013 EMC реорганизует подразделения в регионе EMEA для ускорения темпов роста 1
11.10.2012 «Астерос» переходит в «облака» при поддержке EMC 1
27.09.2012 Фонд основателя Qiwi вложил $4 млн в онлайн-заказ еды 1
18.06.2012 «Газпром», РЖД, «Росатом» и «Ростехнологии» объединяют заказ на разработку ИТ 1
08.02.2012 EMC займется в «Сколково» биоинформатикой и энергоэффективностью 1
12.10.2010 EMC агрессивно нанимает российских разработчиков 2
01.12.2009 HDS Россия выписала гендиректора из Англии 1
20.11.2009 В Москве прошёл форум EMC по технологиям хранения и управления информацией 1
24.09.2009 EMC в России возглавил бывший глава Hitachi Data Systems 2
24.02.2009 В России создана замена барышням из колл-центров 1
04.12.2008 Hitachi Data Systems расширяет присутствие в СНГ: офис в Украине 1
26.03.2008 Казахстан нашел спасение в открытом ПО 1
24.03.2008 К российским речевым технологиям получат доступ иностранцы 1
20.03.2008 3 апреля откроется 12-й Российский Интернет Форум 1
19.03.2008 РИФ–2008: предварительная программа утверждена 1
18.06.2007 Джон Райден: HDS в России и СНГ - 5 лет сплошного драйва 1
16.03.2007 Symantec и HDS начали совместное турне в Новосибирске 1
12.03.2007 Symantec и Hitachi Data Systems объявили о совместном турне 1
02.11.2006 Сергей Карпов: Бизнес все больше зависит от СХД 1
09.09.2005 Storage EXPO 2005: Kraftway преодолел терабайтный рубеж 1
08.04.2003 У HDS появился российский дистрибутор 2
23.10.2002 "Би-Эй-Си" раскрывает карты и открывает Центр Решений 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Карпов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5032 13
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 11
Hitachi - Хитачи 1465 9
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 8
HP Inc. 5689 6
Microsoft Corporation 24646 4
Ростелеком 9718 4
Cisco Systems 5118 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 4
IBM - International Business Machines Corp 9443 4
МегаФон 8883 4
Oracle Corporation 6701 3
Broadcom - VMware 2365 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Brocade Communications Systems 241 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 3
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Крок - Croc 1777 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
SAP SE 5280 2
Intel Corporation 12206 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 595 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Huawei 3942 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 2
Ingenico Group - Инженико 44 1
НИТ - Национальные информационные технологии 33 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Samsung Electronics 10273 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Газпром ПАО 1342 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 2
Лесные дали - пансионат 19 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Почта России ПАО 2118 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Абсолют Банк 230 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
Тануки 19 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Транснефть 300 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 111 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9406 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 6
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1903 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 4
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 143 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5789 2
Dell EMC Symmetrix 71 3
Hitachi Data System Application Optimized Storage 8 3
Google Android 14025 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 2
Dell EMC Captiva 29 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1263 2
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 2
МегаФон - Nexign Neon HRM 11 2
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Dell EMC ScaleIO 17 1
BeCloud G-Cloud 15 1
Broadcom - VMware vSphere 556 1
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Apple iOS 7823 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Moodle LMS - система управления курсами 32 1
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 1
Microsoft Windows 15692 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
SUNMI Mobile Device Management 1 1
Genesys Voice Platform 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1329 1
Python - высокоуровневый язык программирования 939 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 14 1
Linux OS 9983 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 11 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 266 1
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Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
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Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 1
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EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
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Кондратьев Дмитрий 32 1
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Гениев Артем 9 1
Шувалов Сергей 9 1
Лобов Сергей 27 1
Закрепин Евгений 60 1
Алтухов Леонид 19 1
Фридлянд Виталий 27 1
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Ходос Юрий 21 1
Палладин Алексей 10 1
Юсупов Ренат 118 1
Городничий Виктор 8 1
Прянишников Николай 292 1
Бяков Юрий 42 1
Захаркина Ольга 24 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Бондарев Сергей 9 1
Дырмовский Дмитрий 130 1
Романенко Андрей 91 1
Бобровников Борис 103 1
Голосов Алексей 21 1
Щукин Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 8
Казахстан - Республика 5541 6
Европа Восточная 3077 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 4
Ирландия - Республика 1012 4
Украина - Киев 1125 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 3
Индия - Bharat 5456 3
Европа 21785 3
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Россия - УФО - Екатеринбург 3956 3
Россия - СФО - Новосибирск 4309 3
Украина 7619 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 2
Германия - Федеративная Республика 12696 2
Европа Западная 1482 2
Африка - Африканский регион 3482 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2749 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1452 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 479 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Египет - Арабская Республика 1006 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Азия - Азиатский регион 5543 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 622 1
Франция - Французская Республика 7855 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Ближний Восток 2947 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Турция - Турецкая республика 2359 1
Испания - Королевство 3712 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3047 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1443 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7505 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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