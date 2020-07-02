Разделы

Dell EMC ScaleIO


УПОМИНАНИЯ


Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские 1
02.07.2020 «Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
26.10.2017 Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи 1
13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения 1
02.03.2017 Dell EMC расширила программу Cloud Service Provider и специализированные инженерные разработки решений 1
21.11.2016 Dell EMC расширил портфолио решений для HPC облачными сервисами, ПО и новыми системами 1
16.05.2016 VCE VxRack System 1000 становится полностью облачным 1
25.04.2016 Dell обновила портфель гиперконвергентных решений 1
21.03.2016 EMC ScaleIO интегрирована в облачную инфраструктуру Linxdatacenter 2
21.12.2015 EMC с выпуском Rack Hardware Director и обновлением REX-Ray ускоряет переход к Open Source 2
14.12.2015 Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии 2
11.12.2015 Как устойчивая СХД превращается в антивандальную: тест-драйв от КРОК 2
18.11.2015 До окончания регистрации на тест-драйв «Секретная встреча агентов ИТ-индустрии» осталось 7 дней 1
12.11.2015 Новые подробности о встрече агентов ИТ-индустрии 1
10.11.2015 Встреча агентов ИТ-индустрии 1
06.11.2015 EMC рассказала о преимуществах облачных решений для бизнеса и государственных органов 1
18.09.2015 EMC представила комплексное решение ScaleIO Node 4
09.04.2015 Вебинары EMC: новый канал, расписание на апрель-июнь 3

Публикаций - 19, упоминаний - 28

Dell EMC ScaleIO и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5060 17
Broadcom - VMware 2437 6
Крок - Croc 1791 5
Intel Corporation 12420 4
Dell Technologies - Dell Computer 2145 3
Nutanix 106 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 2
Google LLC 12082 2
Microsoft Corporation 25046 2
GitHub 925 1
McKinsey & Company Int 257 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Nvidia Corp 3649 1
Dell EMC Services - Dell Services 19 1
Versa Networks 19 1
Affirmed Networks 4 1
НИТ - Национальные информационные технологии 34 1
Росплатформа - Р-Платформа 88 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Arcadis 2 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Yandex - Яндекс 8091 1
МегаФон 9587 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Ростелеком 10106 1
Cisco Systems 5183 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Alibaba Group 443 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Apple Inc 12427 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
ИКС 359 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Oracle Corporation 6803 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 216 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Газпром ПАО 1385 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 9
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 5
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 55 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3115 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 312 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 2
OpenStack 520 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 692 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 700 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2715 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 129 6
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 5
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 5
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 4
Broadcom - VMware vSphere 583 3
Intel x86 - архитектура процессора 1948 3
VCE VxRack Systems 14 3
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 2
Apache Hadoop 443 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 79 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 203 2
Dell EMC VMAX All Flash 26 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 2
Росплатформа - Р-Хранилище 21 2
Dell EMC XtremIO 12 1
CoprHD Project 1 1
Intel Xeon Phi 38 1
Linux OS 10625 1
Microsoft Azure 1438 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 156 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 246 1
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 1
SAP NetWeaver 154 1
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 1
Google Compute Engine 13 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Dell EMC Service Assurance Suite 2 1
Dell EMC VNX 42 1
Dell EMC Networking OS Open Edition - Dell Networking Operating System - OS10 6 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 131 1
BeCloud G-Cloud 16 1
OpenStack Cinder 14 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Nvidia Tesla GPU 183 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Microsoft Office 3887 1
Burns Tom - Бернс Том 19 2
Захаров Андрей 37 1
Карпов Сергей 42 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 1
Зинкевич Сергей 63 1
Орленко Михаил 10 1
Болотнов Вадим 4 1
Виноградов Игорь 17 1
Виноградов Александр 63 1
Волков Егор 12 1
Члек Сергей 25 1
Владимиров Михаил 2 1
Кочубей Кирилл 1 1
Каравашкин Андрей 1 1
Кучинский Андрей 3 1
Sakac Chad - Сакак Чад 2 1
Roese John - Роэзе Джон 3 1
Haas Marius - Хаас Мариус 5 1
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Европа 24508 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Казахстан - Республика 5729 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Украина 7733 1
Грузия 1274 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 1
Молдавия - Республика Молдова 719 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 1
США - Орегон 252 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1274 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Азартные игры - Лотерея 217 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 510 1
Образование в России 2475 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Всероссийская перепись населения 184 1
IDC - International Data Corporation 4931 3
Gartner - Гартнер 3592 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 46 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
