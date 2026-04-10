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Inline Technologies Инлайн технолоджис

Inline Technologies - Инлайн технолоджис

Компания INLINE Technologies –  ИТ-интегратор российской системной и бизнес-интеграции. Основные интеллектуальные и технические ресурсы компания направляет на развитие и продвижение
полнофункциональных, высокотехнологичных решений, продуктов и услуг на рынке телекоммуникаций, телерадиовещания, а также в научных и образовательных учреждениях, в промышленном, финансовом и государственном секторах экономики.

Стратегическими направлениями деятельности INLINE Technologies являются: консалтинг и ИТ-аудит; создание и внедрение систем автоматизации бизнес-процессов и корпоративных коммуникаций;
построение ИТ-инфраструктуры и систем управления ИТ; внедрение систем информационной безопасности и инженерно-технической защиты; создание инженерной инфраструктуры, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры и аутсорсинг.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 101 дело, на cумму 8 129 374 206 ₽*

Судебные дела (101) на сумму 8 129 374 206 ₽*
в качестве истца (66) на сумму 4 640 935 701 ₽*
в качестве ответчика (26) на сумму 3 486 238 170 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.04.2026 Inline Technologies поставила в Роскадастр инфраструктурное ПО
Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские

да непопулярная инициатива правительства все в большей степени способствует развитию «родных» ИТ-решений, в интервью CNews рассказали Егор Волков, директор департамента вычислительных систем компании INLINE Technologies, и Сергей Члек, управляющий директор компании «Росплатформа». Егор Волков директор департамента вычислительных систем, INLINE Technologies Сергей Члек управляющий дир
30.04.2025 Inline Technologies расширила функциональность платформы «Центральный Пульт»

Платформа «Центральный Пульт», включенная в Реестр российского ПО, предназначена для отслеживания, контроля, анализа и визуализации объектов ИТ-инфраструктуры на разных уровнях. Inline Technologies выбрала ее в качестве основы решения универсального мониторинга для автоматизации деятельности ИТ-служб. Об этом CNews сообщили представители Inline Technologies. Дми
29.04.2025 Inline Technologies расширила портфель отечественных продуктов для автоматизации ИТ-служб

Универсальный интегратор Inline Technologies и разработчик ESM-платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили предста
10.04.2025 Inline Technologies внедрила систему технического учета в ЦОДы ФНС России

удовании, инженерной инфраструктуре, соединениях, настроенных конфигурациях, а также наличием готовой библиотеки цифровых моделей оборудования и открытых интерфейсов интеграции со смежными системами. Inline Technologies уже имеет в активе несколько проектов по формированию технического учета на ПО «СДИ Базис», в том числе для крупной сети ЦОДов одного из операторов «большой четверки». Кроме
04.03.2025 Inline Technologies стала участником партнерства в сфере поиска и продвижения перспективных технологий для транспорта

ортным предприятиям. Партнеры планируют сформировать центр компетенций, в рамках которого будут осуществлять информационную, консультационную и экспертную поддержку цифровизации транспортной отрасли. Inline Technologies как универсальный системный интегратор возьмет на себя организацию технической экспертизы проектов, аккумулированных «Территорией инноваций», а также станет содействовать ра
02.12.2024 Inline Technologies и «АНТ-ЦС» объединили компетенции для автоматизации процессов производства

Универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies и разработчик систем управления предприятием «АНТ-ЦС» заключили соглашени
23.09.2024 Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise

ты УПАТС «Агат CU-7212» в распределенных телефонных сетях, построенных на базе станций Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE) версий 10.x, 11.x и 12.x. Тестирование обусловлено наличием у заказчиков Inline Technologies обширной установленной базы оборудования телефонии Alcatel-Lucent Enterprise, текущая поддержка и ремонт которого сильно усложняются, и тем более затруднено полноценное разв
02.08.2024 Inline Technologies проверила телефоны Flat-Phone на совместимость с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

ую очередь обеспечение технического сопровождения системы IP-телефонии одного из крупных заказчиков Inline Technologies, и включала проверки по документации и на лабораторном стенде интегратора
30.05.2023 Inline Technologies модернизировала центр телефонного обслуживания ФССП России

ь найти дополнительные инструменты автоматизации и перестроить работу сотрудников контакт-центра таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень информационного обслуживания населения. В ходе проекта Inline Technologies реализовала новую конфигурацию системы приема и обработки вызовов, перестроила и унифицировала по принципу «единого окна» интерфейс АРМ операторов, увеличила емкость хранили
20.04.2023 В Inline Technologies назначен новый технический директор
20.10.2022 ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса

Оплата через суд Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Инлайн технолоджис» отсудил у Минэкономики 572,1 млн руб. за недооплаченные выполненные работы и 57,9 млн руб. процентов за пользование заказчиком его средствами. Всего министерство должно выпл
19.08.2022 Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект

Иск Минэкономики Как выяснил CNews, министерство экономического развития (Минэкономики) намерено взыскать с ИТ-интегратора «Инлайн технолоджис» 3,2 млрд руб. Министерство хочет через суд вернуть субсидию в размере 1,3 млрд руб., а также получить 1,99 млрд руб. штрафных санкций. Информацию об этом можно обнаружить в

28.06.2022 Inline Technologies обеспечит миграцию предприятий на российское офисное ПО

Компания Inline Technologies способна обеспечить миграцию предприятий на российское офисное ПО. Такое

25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора

фраструктурных решений вокруг отечественной платформы виртуализации по аналогии с тем, как это существует в отношении ведущих зарубежных систем, – сказал директор департамента вычислительных ресурсов Inline Technologies Егор Волков. – В качестве первого шага мы уже разработали и внедряем законченное решение по организации рабочего места госслужащего на базе терминального доступа с возможнос
28.01.2021 У Inline Technologies появилась российская система комплексной сетевой защиты

В рамках сотрудничества с компанией ТСС – отечественным производителем средств информационной безопасности Inline Technologies включила в список своих решений многофункциональную систему межсетевого экранирования на базе программно-аппаратного комплекса Diamond VPN/FW, сертифицированного ФСБ России

04.06.2020 Сергей Хрупов, Inline Technologies -

В любом кризисе надо искать возможности

N-сетей, поскольку все больше они становятся хозяйством оператора связи, и корпоративный заказчик о них несильно задумывается. На этом фоне рост ИБ-направления довольно заметен. Что касается компании Inline Technologies, опять же скажу: никаких потрясений, все по плану. То, что мы предусматривали на 2019 год, удалось выполнить и с точки зрения наших коммерческих планов, и с точки зрения пла
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников»

еской, телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, создавать для каждого объекта единые цифровые модели данных, а также осуществлять общее управление портфелем продуктов и услуг. С помощью этой системы Inline Technologies провела сквозную инвентаризацию обслуживаемой инфраструктуры заказчиков и сформировала «цифровые двойники» оборудования с привязкой к сервисным контрактам. Полученные цифров
20.04.2020 Inline Technologies будет поставлять решения HPE по модели «как услуга»

мощностей могут быть подключены в сжатые сроки и в любой конфигурации виртуальной среды, включая виртуальные машины, контейнеры, конвергентные системы и гибридные облака. Пакет GreenLake для клиентов Inline Technologies включает в себя такие группы решений, как аналитика больших данных (Big Data), периферийные вычисления (Edge Compute), резервное копирование и хранение данных (Backup), а та
23.03.2020 Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР

необходимо значительно увеличить пропускную способность каналов передачи данных, а также обеспечить автоматическую синхронизацию эфирного вещания и возможность трансляции в отдаленные регионы страны. Inline Technologies предложила решение на базе технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) на базе оборудования Fortinet. Компания в том числе полностью спроектировала решение, а также ор
13.03.2020 Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии

ных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации». Таким образом, Якутия вошла в число 50 регионов Российской Федерации, оснащенных службой вызова экстренных служб по принципу «единого окна». Inline Technologies создала базовую инфраструктуру системы в основных регионах Якутии, а также развернула центр обработки вызовов системы-112 при Республиканском центре инфокоммуникационных тех
25.11.2019 Александр Переведенцев, INLINE Technologies -

К применению решений с высокой энергоэффективностью надо подходить прагматично

ками «чиллер-фанкойл». А использование в них дополнительного адиабатического контура позволяет снимать еще 2–3 градуса при пиковых нагрузках, что в итоге обеспечивает для ЦОД PUE на уровне около 1,1. INLINE Technologies одной из первых разработала такое решение и применяет его при создании модульных дата-центров. Системы свободного охлаждения пока в основном находят применение в крупных цен
13.08.2019 Inline Technologies модернизировала ИТ-инфраструктуру НИЦ «Строительство»

х институтов и не позволяли приступить к реализации плана по развитию информатизации, включающего в том числе внедрение систем нормативно-справочной информации, документооборота, электронных архивов. Inline Technologies предстояло прежде всего провести обследование и инвентаризацию ИТ-инфраструктуры с учетом износа оборудования и задач, которые выполняют ее элементы. Затем – заменить устаре
18.07.2019 Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»

ologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков. В соответствии с техническим заданием Inline Technologies предстояло осуществить перенос существующего в ГСС мультимедийного оборудования, организовать переговорный зал «Трансформер» и оснастить центр поддержки заказчиков средствам
26.11.2018 Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета

но-коммуникационной инфраструктуры суперкомпьютерных центров Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Он стал частью совместных работ консорциума компаний Inline Technologies, «Т-Платформы» и BD Enterprise Networking Limited по совершенствованию высокопроизводительных вычислительных ресурсов в рамках общей модернизации и технического перевооружен
14.11.2018 «Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета

ена система управления и мониторинга Clustrx HPC Pack разработки компании «Т-Платформы». Компанией «Инлайн технолоджис» построена информационно-вычислительная инфраструктура для реализации плат
03.10.2018 Inline Technologies разработала систему интеллектуального учета ресурсоcнабжения в г. Чехове

ты проводились по договору с муниципальной ресурсоснабжающей организацией (РСО) «ЖКХ Чеховского района» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении». Inline Technologies создала в комплексе ЖКХ города автоматизированную систему коммерческого учета коммунальных ресурсов, интегрировав ее в существующую инфраструктуру ресурсоснабжения и оснасти
16.07.2018 Inline Technologies внедрила систему гибкого управления трафиком на телеканале RT

PI) Allot NetEnforcer/NetXplorer, которая позволяет управлять полосой пропускания каналов связи и отслеживать ее использование в потоках данных, а также виртуальные анализаторы Allot Service Gateway. Inline Technologies полностью реализовала мероприятия по тестированию, внедрению и настройке решения. «Резкий рост многообразия трафика, а также увеличение количества механизмов атак именно на

21.06.2018 Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь»

создана на базе конвергентной телефонии, которая включает в себя IP-сегмент и участки аналоговой телефонной инфраструктуры, отказаться от чего было технически и организационно невозможно. Кроме того, Inline Technologies построила контакт-центр аэропорта. Его возможности позволяют полностью обслуживать резко увеличившийся объем запросов от пассажиров авиалиний. В соответствии с проектным зад
08.11.2017 Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово»

зданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал очередным этапом продолжительного сотрудничества Inline Technologies с Группой «Черкизово» по развитию ее инфраструктуры хранения и обработки данных.Предприятия и филиалы группы «Черкизово» в регионах РФ осуществляли информационное взаимодейс
23.11.2016 Inline Technologies представила отечественную платформу мониторинга медиасреды

ь на выставке отечественного оборудования и ПО для теле- и радиопроизводства «Шаболовка 2.0», организованной вещательной корпорацией ВГТРК (17-19 ноября, Москва).Система комплексного медиамониторинга Inline Technologies позволяет в режиме, близком к реальному времени, отслеживать, обрабатывать и анализировать данные, извлеченные из аудио- и видеоматериалов, изображений и текста. Среди основ
06.04.2016 Inline Technologies расширит портфель отраслевых решений ИБ с помощью технологий InfoWatch

Компания Inline Technologies заключила партнерское соглашение с российским производителем корпоративных систем информационной безопасности ГК InfoWatch. Соглашение направлено на взаимное развитие практи
05.02.2016 Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка»

Компания Inline Technologies завершила проект по созданию системы единого окна в контакт-центре АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка). Целью проекта было повышение скорости обслуживания вызовов за с
12.01.2016 Inline Technologies обеспечила мониторинг технологических информационных систем ОЭК

Компания Inline Technologies завершила проект по построению единого комплекса средств контроля и управления технологическими информационными системами в «Объединенной энергетической компании» (АО ОЭК).

19.11.2015 Inline Technologies и «Барс Груп» объединят усилия в разработке и продвижении решений на базе облачных продуктов

Компания Inline Technologies, игрок российского рынка системной и бизнес-интеграции, и «Барс Груп», российский разработчик и интегратор систем управления, заключили партнерское соглашение в области разв
21.05.2015 Интегратору пришлось привлечь ФГУП, чтобы поставлять свою систему в военные городки

Федеральное госпредприятие «Российские системы вещания и оповещения» (РСВО) подписало соглашение о сотрудничестве с системным интегратором Inline Technologies. В нем идет речь о совместном продвижении разработанного Inline Technologies аппаратно-программного комплекса для управления телефонией, видеонаблюдением и оповещение
19.02.2015 Inline Technologies будет внедрять решения на базе Prognoz Platform

Компания «Прогноз», разработчик систем бизнес-аналитики, и универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит Inline Techn
12.11.2014 Inline Technologies будет создавать решения для судостроителей

Компания Inline Technologies заключила соглашение о технологическом партнерстве с компанией IFS, специализирующейся в области разработки и внедрения систем класса EAM / ERP / ESM для проектно-ориентиров
24.07.2014 Inline Technologies пополнила ИБ-портфель средствами защиты от инсайдеров CyberArk

Компания Inline Technologies в рамках партнерских отношений с компанией CyberArk пополнила свой портфель новой категорией комплексных решений по информационной безопасности, которые поддерживают управле
06.05.2014 Inline Technologies представила систему научно-технической разведки для ОПК

Компания Inline Technologies представила информационно-аналитическую систему научно-технической разведки (ИАС НТР) для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Как говорится в заявлени

Публикаций - 231, упоминаний - 246

Inline Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INLINE Technologies Group 120 53
Cisco Systems 5372 34
Крок - Croc 1964 33
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Microsoft Corporation 25775 18
Ростелеком 10948 17
Broadcom - VMware 2610 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 16
Softline - Софтлайн 3743 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
ITG - Алиот - Alioth 42 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Dell EMC 5180 11
HP Inc. 5883 11
Oracle Corporation 7074 11
NVision Group - Энвижн Груп 699 11
AMT Group - АМТ-Груп 365 10
SAP SE 5601 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Thales - Gemalto 189 7
Открытые технологии 732 7
Intel Corporation 12811 7
ИКС 538 7
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
HP 3Com 681 6
NetApp - Network Appliance 667 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Компьюлинк ГК - Compulink 456 6
Код Безопасности 812 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Visa International 1993 5
Ростех - Вертолеты России 180 4
Транснефть 335 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
JCB International 146 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
АВ Инжиниринг 2 2
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 15 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Федеральное казначейство России 1949 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 9 2
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 14
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Microsoft Windows 16882 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
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Linux OS 11533 6
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Microsoft Windows BitLocker 942 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Форсайт Prognoz Platform 97 4
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 4
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 4
СДИ Базис DCIM 17 4
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 4
Microsoft Office 4170 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Росплатформа - Р-Хранилище 24 3
ФНС РФ ЦОД 30 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Росплатформа - Р-Виртуализация 25 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
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FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 3
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Варивода Владимир 14 11
Огородников Дмитрий 27 9
Крюков Сергей 33 5
Волков Егор 14 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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