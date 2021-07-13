Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inline Technologies
Инлайн технолоджис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 271
Inline Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соболева Наталья 5 2
|Богданов Валентин 7 2
|Веригин Илья 28 2
|Пыслару Аркадий 4 2
|Палюх Юрий 15 2
|Антошкин Артур 3 2
|Черепов Илья 2 2
|Лебедев Антон 28 2
|Матвеев Дмитрий 2 2
|Тумарев Владимир 3 2
|Аитов Тимур 47 2
|Горбатько Александр 90 2
|Заединов Руслан 40 2
|Заречнев Сергей 4 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Дзюня Сергей 1 1
|Кристофари Николай 3 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Мартьянова Татьяна 7 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Милюков Денис 12 1
|Андронов Сергей 17 1
|Макаревич Евгений 2 1
|Губарев Валентин 7 1
|Афанасьева Ольга 7 1
|Бухар Виктория 7 1
|Мурашов Алексей 2 1
|Колганов Владимир 12 1
|Лаут Артур 2 1
|Карпов Алексей 21 1
|Токарева Мария 1 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Удодов Александр 1 1
|Богдыль Александр 2 1
|Забродин Алексей 5 1
|Остапчук Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Степанов Антон 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762604, в очереди разбора - 666293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762604, в очереди разбора - 666293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru