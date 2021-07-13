Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Inline Technologies
Инлайн технолоджис


13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 2
25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора 4
28.01.2021 У Inline Technologies появилась российская система комплексной сетевой защиты 6
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 2
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
21.07.2020 «Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака» 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников» 1
20.04.2020 Inline Technologies будет поставлять решения HPE по модели «как услуга» 1
23.03.2020 Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР 3
13.03.2020 Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии 3
20.12.2019 Александр Вальнер: В России идет смена ИТ-поколений 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
13.08.2019 Inline Technologies модернизировала ИТ-инфраструктуру НИЦ «Строительство» 2
18.07.2019 Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» 3
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США 2
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 1
26.11.2018 Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета 6
14.11.2018 «Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета 2
03.10.2018 Inline Technologies разработала систему интеллектуального учета ресурсоcнабжения в г. Чехове 3
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 3
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
16.07.2018 Inline Technologies внедрила систему гибкого управления трафиком на телеканале RT 2
21.06.2018 Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь» 3
05.04.2018 Обанкротившаяся три года назад ИТ-компания взыскала с МГТС 65 миллионов 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
08.11.2017 Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово» 5
15.08.2017 В технический департамент Angara Technologies назначен новый директор по развитию 1
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 2
23.11.2016 Inline Technologies представила отечественную платформу мониторинга медиасреды 1
02.11.2016 ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов 1
07.10.2016 Максим Темнов возглавил сервисное направление «Информзащиты» 1
19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС 1
06.04.2016 Inline Technologies расширит портфель отраслевых решений ИБ с помощью технологий InfoWatch 5
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 1

Публикаций - 107, упоминаний - 271

Inline Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1220 16
Ланит ГК 1157 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 8
iTeco - Ай-Теко 717 5
Инфосистемы Джет 675 5
Ланит Интеграция 101 5
Microsoft Corporation 11095 5
SAP SE 3215 4
IBM 3544 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
Н-ком 4 3
Системный софт - SysSoft 124 3
InfoWatch - Инфовотч 611 3
Т-Платформы 274 3
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 3
АйТи 752 3
Прогноз 196 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
Cisco Systems 2040 3
АМДтехнологии 26 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 2
Verysell - Верисел 91 2
Fortinet 286 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Информзащита 423 2
Dell EMC 2405 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
INPAS - ИНПАС 107 2
МФИ Софт 103 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
Код Безопасности 365 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 6
Транснефть 159 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
МДМ Банк 150 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Связь-банк 78 1
Деловые Линии ГК 36 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Согласие СК 44 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Аэрофлот 493 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Почта России ПАО 1574 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
Федеральное казначейство России 766 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
ФТС РФ - Центральная базовая таможня 4 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 2
Правительство РФ 2205 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Администрация Президента РФ 268 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия 1 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 230 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Flash 475 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 1
Nvidia GeForce GTX 2067 3
ФТС РФ ЦОД 5 3
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Windows 853 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Prognoz Platform 74 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
IBM Power9 21 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Univef Smart 2 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Intel Xeon E 43 1
Fortinet FortiManager 20 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Intel Solutions for Lustre 24 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
СДИ Базис 1 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Sunway TaihuLight 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Veritas NetBackup Appliance 16 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Fujitsu Primergy CX - Серверное оборудование 6 1
Nvidia Ampere 13 1
Росгидромет ICON 14 1
S-Terra Юнит 2 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 3 1
Обращения граждан 37 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Fortinet FortiGuard IPS Security Service 3 1
Microsoft Windows 10 6645 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Соболева Наталья 5 2
Богданов Валентин 7 2
Веригин Илья 28 2
Пыслару Аркадий 4 2
Палюх Юрий 15 2
Антошкин Артур 3 2
Черепов Илья 2 2
Лебедев Антон 28 2
Матвеев Дмитрий 2 2
Тумарев Владимир 3 2
Аитов Тимур 47 2
Горбатько Александр 90 2
Заединов Руслан 40 2
Заречнев Сергей 4 1
Хрупов Сергей 1 1
Ухлинов Леонид 48 1
Дзюня Сергей 1 1
Кристофари Николай 3 1
Иодковский Станислав 1 1
Мартьянова Татьяна 7 1
Курьянов Сергей 147 1
Милюков Денис 12 1
Андронов Сергей 17 1
Макаревич Евгений 2 1
Губарев Валентин 7 1
Афанасьева Ольга 7 1
Бухар Виктория 7 1
Мурашов Алексей 2 1
Колганов Владимир 12 1
Лаут Артур 2 1
Карпов Алексей 21 1
Токарева Мария 1 1
Залецкий Алексей 3 1
Четвернин Алексей 651 1
Удодов Александр 1 1
Богдыль Александр 2 1
Забродин Алексей 5 1
Остапчук Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Европа 3759 2
Россия - Пермь 739 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - Тверь 326 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Африка 1489 2
Ближний Восток 1473 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Индия - Республика 2173 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Якутск 248 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Чехов 33 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Хабаровск 623 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Северная Америка 1413 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1990 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 6
IDC - International Data Corporation 2720 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews Fast рейтинг 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
NetApp Insight - конференция 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762604, в очереди разбора - 666293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще