Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские да непопулярная инициатива правительства все в большей степени способствует развитию «родных» ИТ-решений, в интервью CNews рассказали Егор Волков, директор департамента вычислительных систем компании INLINE Technologies, и Сергей Члек, управляющий директор компании «Росплатформа». Егор Волков директор департамента вычислительных систем, INLINE Technologies Сергей Члек управляющий дир

Inline Technologies расширила функциональность платформы «Центральный Пульт» Платформа «Центральный Пульт», включенная в Реестр российского ПО, предназначена для отслеживания, контроля, анализа и визуализации объектов ИТ-инфраструктуры на разных уровнях. Inline Technologies выбрала ее в качестве основы решения универсального мониторинга для автоматизации деятельности ИТ-служб. Об этом CNews сообщили представители Inline Technologies. Дми

Inline Technologies расширила портфель отечественных продуктов для автоматизации ИТ-служб Универсальный интегратор Inline Technologies и разработчик ESM-платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили предста

Inline Technologies внедрила систему технического учета в ЦОДы ФНС России удовании, инженерной инфраструктуре, соединениях, настроенных конфигурациях, а также наличием готовой библиотеки цифровых моделей оборудования и открытых интерфейсов интеграции со смежными системами. Inline Technologies уже имеет в активе несколько проектов по формированию технического учета на ПО «СДИ Базис», в том числе для крупной сети ЦОДов одного из операторов «большой четверки». Кроме

Inline Technologies стала участником партнерства в сфере поиска и продвижения перспективных технологий для транспорта ортным предприятиям. Партнеры планируют сформировать центр компетенций, в рамках которого будут осуществлять информационную, консультационную и экспертную поддержку цифровизации транспортной отрасли. Inline Technologies как универсальный системный интегратор возьмет на себя организацию технической экспертизы проектов, аккумулированных «Территорией инноваций», а также станет содействовать ра

Inline Technologies и «АНТ-ЦС» объединили компетенции для автоматизации процессов производства Универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies и разработчик систем управления предприятием «АНТ-ЦС» заключили соглашени

Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise ты УПАТС «Агат CU-7212» в распределенных телефонных сетях, построенных на базе станций Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE) версий 10.x, 11.x и 12.x. Тестирование обусловлено наличием у заказчиков Inline Technologies обширной установленной базы оборудования телефонии Alcatel-Lucent Enterprise, текущая поддержка и ремонт которого сильно усложняются, и тем более затруднено полноценное разв

Inline Technologies проверила телефоны Flat-Phone на совместимость с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise ую очередь обеспечение технического сопровождения системы IP-телефонии одного из крупных заказчиков Inline Technologies, и включала проверки по документации и на лабораторном стенде интегратора

Inline Technologies модернизировала центр телефонного обслуживания ФССП России ь найти дополнительные инструменты автоматизации и перестроить работу сотрудников контакт-центра таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень информационного обслуживания населения. В ходе проекта Inline Technologies реализовала новую конфигурацию системы приема и обработки вызовов, перестроила и унифицировала по принципу «единого окна» интерфейс АРМ операторов, увеличила емкость хранили

ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса Оплата через суд Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Инлайн технолоджис» отсудил у Минэкономики 572,1 млн руб. за недооплаченные выполненные работы и 57,9 млн руб. процентов за пользование заказчиком его средствами. Всего министерство должно выпл

Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект Иск Минэкономики Как выяснил CNews, министерство экономического развития (Минэкономики) намерено взыскать с ИТ-интегратора «Инлайн технолоджис» 3,2 млрд руб. Министерство хочет через суд вернуть субсидию в размере 1,3 млрд руб., а также получить 1,99 млрд руб. штрафных санкций. Информацию об этом можно обнаружить в

Inline Technologies обеспечит миграцию предприятий на российское офисное ПО Компания Inline Technologies способна обеспечить миграцию предприятий на российское офисное ПО. Такое

Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора фраструктурных решений вокруг отечественной платформы виртуализации по аналогии с тем, как это существует в отношении ведущих зарубежных систем, – сказал директор департамента вычислительных ресурсов Inline Technologies Егор Волков. – В качестве первого шага мы уже разработали и внедряем законченное решение по организации рабочего места госслужащего на базе терминального доступа с возможнос

У Inline Technologies появилась российская система комплексной сетевой защиты В рамках сотрудничества с компанией ТСС – отечественным производителем средств информационной безопасности Inline Technologies включила в список своих решений многофункциональную систему межсетевого экранирования на базе программно-аппаратного комплекса Diamond VPN/FW, сертифицированного ФСБ России

Сергей Хрупов, Inline Technologies - В любом кризисе надо искать возможности N-сетей, поскольку все больше они становятся хозяйством оператора связи, и корпоративный заказчик о них несильно задумывается. На этом фоне рост ИБ-направления довольно заметен. Что касается компании Inline Technologies, опять же скажу: никаких потрясений, все по плану. То, что мы предусматривали на 2019 год, удалось выполнить и с точки зрения наших коммерческих планов, и с точки зрения пла

Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников» еской, телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, создавать для каждого объекта единые цифровые модели данных, а также осуществлять общее управление портфелем продуктов и услуг. С помощью этой системы Inline Technologies провела сквозную инвентаризацию обслуживаемой инфраструктуры заказчиков и сформировала «цифровые двойники» оборудования с привязкой к сервисным контрактам. Полученные цифров

Inline Technologies будет поставлять решения HPE по модели «как услуга» мощностей могут быть подключены в сжатые сроки и в любой конфигурации виртуальной среды, включая виртуальные машины, контейнеры, конвергентные системы и гибридные облака. Пакет GreenLake для клиентов Inline Technologies включает в себя такие группы решений, как аналитика больших данных (Big Data), периферийные вычисления (Edge Compute), резервное копирование и хранение данных (Backup), а та

Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР необходимо значительно увеличить пропускную способность каналов передачи данных, а также обеспечить автоматическую синхронизацию эфирного вещания и возможность трансляции в отдаленные регионы страны. Inline Technologies предложила решение на базе технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) на базе оборудования Fortinet. Компания в том числе полностью спроектировала решение, а также ор

Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии ных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации». Таким образом, Якутия вошла в число 50 регионов Российской Федерации, оснащенных службой вызова экстренных служб по принципу «единого окна». Inline Technologies создала базовую инфраструктуру системы в основных регионах Якутии, а также развернула центр обработки вызовов системы-112 при Республиканском центре инфокоммуникационных тех

Александр Переведенцев, INLINE Technologies - К применению решений с высокой энергоэффективностью надо подходить прагматично ками «чиллер-фанкойл». А использование в них дополнительного адиабатического контура позволяет снимать еще 2–3 градуса при пиковых нагрузках, что в итоге обеспечивает для ЦОД PUE на уровне около 1,1. INLINE Technologies одной из первых разработала такое решение и применяет его при создании модульных дата-центров. Системы свободного охлаждения пока в основном находят применение в крупных цен

Inline Technologies модернизировала ИТ-инфраструктуру НИЦ «Строительство» х институтов и не позволяли приступить к реализации плана по развитию информатизации, включающего в том числе внедрение систем нормативно-справочной информации, документооборота, электронных архивов. Inline Technologies предстояло прежде всего провести обследование и инвентаризацию ИТ-инфраструктуры с учетом износа оборудования и задач, которые выполняют ее элементы. Затем – заменить устаре

Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» ologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков. В соответствии с техническим заданием Inline Technologies предстояло осуществить перенос существующего в ГСС мультимедийного оборудования, организовать переговорный зал «Трансформер» и оснастить центр поддержки заказчиков средствам

Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета но-коммуникационной инфраструктуры суперкомпьютерных центров Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Он стал частью совместных работ консорциума компаний Inline Technologies, «Т-Платформы» и BD Enterprise Networking Limited по совершенствованию высокопроизводительных вычислительных ресурсов в рамках общей модернизации и технического перевооружен

«Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета ена система управления и мониторинга Clustrx HPC Pack разработки компании «Т-Платформы». Компанией «Инлайн технолоджис» построена информационно-вычислительная инфраструктура для реализации плат

Inline Technologies разработала систему интеллектуального учета ресурсоcнабжения в г. Чехове ты проводились по договору с муниципальной ресурсоснабжающей организацией (РСО) «ЖКХ Чеховского района» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении». Inline Technologies создала в комплексе ЖКХ города автоматизированную систему коммерческого учета коммунальных ресурсов, интегрировав ее в существующую инфраструктуру ресурсоснабжения и оснасти

Inline Technologies внедрила систему гибкого управления трафиком на телеканале RT PI) Allot NetEnforcer/NetXplorer, которая позволяет управлять полосой пропускания каналов связи и отслеживать ее использование в потоках данных, а также виртуальные анализаторы Allot Service Gateway. Inline Technologies полностью реализовала мероприятия по тестированию, внедрению и настройке решения. «Резкий рост многообразия трафика, а также увеличение количества механизмов атак именно на

Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь» создана на базе конвергентной телефонии, которая включает в себя IP-сегмент и участки аналоговой телефонной инфраструктуры, отказаться от чего было технически и организационно невозможно. Кроме того, Inline Technologies построила контакт-центр аэропорта. Его возможности позволяют полностью обслуживать резко увеличившийся объем запросов от пассажиров авиалиний. В соответствии с проектным зад

Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово» зданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал очередным этапом продолжительного сотрудничества Inline Technologies с Группой «Черкизово» по развитию ее инфраструктуры хранения и обработки данных.Предприятия и филиалы группы «Черкизово» в регионах РФ осуществляли информационное взаимодейс

Inline Technologies представила отечественную платформу мониторинга медиасреды ь на выставке отечественного оборудования и ПО для теле- и радиопроизводства «Шаболовка 2.0», организованной вещательной корпорацией ВГТРК (17-19 ноября, Москва).Система комплексного медиамониторинга Inline Technologies позволяет в режиме, близком к реальному времени, отслеживать, обрабатывать и анализировать данные, извлеченные из аудио- и видеоматериалов, изображений и текста. Среди основ

Inline Technologies расширит портфель отраслевых решений ИБ с помощью технологий InfoWatch Компания Inline Technologies заключила партнерское соглашение с российским производителем корпоративных систем информационной безопасности ГК InfoWatch. Соглашение направлено на взаимное развитие практи

Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка» Компания Inline Technologies завершила проект по созданию системы единого окна в контакт-центре АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка). Целью проекта было повышение скорости обслуживания вызовов за с

Inline Technologies обеспечила мониторинг технологических информационных систем ОЭК Компания Inline Technologies завершила проект по построению единого комплекса средств контроля и управления технологическими информационными системами в «Объединенной энергетической компании» (АО ОЭК).

Inline Technologies и «Барс Груп» объединят усилия в разработке и продвижении решений на базе облачных продуктов Компания Inline Technologies, игрок российского рынка системной и бизнес-интеграции, и «Барс Груп», российский разработчик и интегратор систем управления, заключили партнерское соглашение в области разв

Интегратору пришлось привлечь ФГУП, чтобы поставлять свою систему в военные городки Федеральное госпредприятие «Российские системы вещания и оповещения» (РСВО) подписало соглашение о сотрудничестве с системным интегратором Inline Technologies. В нем идет речь о совместном продвижении разработанного Inline Technologies аппаратно-программного комплекса для управления телефонией, видеонаблюдением и оповещение

Inline Technologies будет внедрять решения на базе Prognoz Platform Компания «Прогноз», разработчик систем бизнес-аналитики, и универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит Inline Techn

Inline Technologies будет создавать решения для судостроителей Компания Inline Technologies заключила соглашение о технологическом партнерстве с компанией IFS, специализирующейся в области разработки и внедрения систем класса EAM / ERP / ESM для проектно-ориентиров

Inline Technologies пополнила ИБ-портфель средствами защиты от инсайдеров CyberArk Компания Inline Technologies в рамках партнерских отношений с компанией CyberArk пополнила свой портфель новой категорией комплексных решений по информационной безопасности, которые поддерживают управле