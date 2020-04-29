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Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников»

Интеграция Инфраструктура

Inline Technologies модернизировала процессы деятельности своей службы сервиса, использовав цифровые модели ИТ-инфраструктуры. Работа проведена в рамках корпоративной программы по совершенствованию инструментов и методов сервисного сопровождения заказчиков.

Для перехода к цифровому моделированию компания создала новую систему технического учета на базе платформы «СДИ базис», внесенной в Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Ее возможности позволяют реализовать поэлементный учет и описание технологической, телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, создавать для каждого объекта единые цифровые модели данных, а также осуществлять общее управление портфелем продуктов и услуг.

С помощью этой системы Inline Technologies провела сквозную инвентаризацию обслуживаемой инфраструктуры заказчиков и сформировала «цифровые двойники» оборудования с привязкой к сервисным контрактам. Полученные цифровые модели соотнесены также с гарантийными контрактами ИТ-производителей и кабельными журналами клиентов.

Применение цифровых моделей в новой системе технического учета позволило консолидировать информацию по всей номенклатуре обслуживаемых систем и обеспечить единый формат ее представления. В системе реализованы широкие возможности поиска любых объектов по серийным номерам, номерам контрактов, срокам обслуживания и другим атрибутам. Механизм запросов позволяет также полностью идентифицировать интересующее устройство на основе его детального описания: от физического расположения в стойках или сетевого адреса до технических параметров.

Проведенная автоматизация обеспечивает компании целостную картину сервисных активов по всем заказчикам и на всем протяжении жизненного цикла конфигурационных единиц клиентской инфраструктуры: от планирования до вывода из эксплуатации. В свою очередь, полное цифровое описание оборудования облегчает получение сквозной отчетности, упрощает процедуры перезаключения сервисных договоров и создает объективную основу для принятия решений в рамках деятельности службы сервиса Inline Technologies.

«Благодаря применению "цифровых двойников" нам удалось примерно вдвое ускорить обработку информации, повысить оперативность сервисной поддержки и снять излишнюю бюрократическую нагрузку с ИТ-служб наших заказчиков. И все это позволяет нам снизить себестоимость услуг по обслуживанию информационных систем, – отметил Артем Дрожжин, технический директор Inline Technologies. – На базе цифрового моделирования мы и дальше готовы расширять услуги для клиентов: будь то сервисы отчетности об оборудовании, оцифровка информации об их инфраструктуре или интегрирование технологии "цифровых двойников" в используемые ими системы мониторинга, бухгалтерского учета и документооборота. И делать это мы можем как в рамках сервисных контрактов, так и в виде опциональных дополнений к ним».

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