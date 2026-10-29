Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

Департамент информационных технологий Москвы изучил, каким горожане видят искусственный интеллект будущего. По данным опроса, большинство москвичей ставят на первое место безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость ИИ — этим характеристикам максимальные оценки (9 или 10 из 10) поставили в среднем 73% респондентов.

Что важно для москвичей

Помимо безопасности, высокие оценки получили надежность, объективность, объяснимость и скорость. Это показывает, что горожане ждут от ИИ не просто удобства, а уверенности в результате его работы.

«Исследование показывает, что москвичи оценивают ИИ не только с точки зрения удобства. Ожидания растут вместе с опытом использования. На первый план выходят безопасность и способность технологии давать объяснимые и качественные результаты. Опираясь на эти запросы, мы выстраиваем приоритеты в развитии городских сервисов», — говорит Мариам Аревадзе, начальник аналитического управления ДИТ Москвы.

Большинство москвичей ставят на первое место безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость ИИ

Три образа ИИ будущего

Анализ ответов позволил выделить три группы. Большинство (57%) ждут «сильного ИИ, который меняет мир» — от него ожидают безопасности, конфиденциальности, киберустойчивости, надежности и объективности. Среди других важных характеристик называют проактивность, автономность, встроенность в окружающее пространство, а также креативность и эмпатичность. Около 29% выбирают «надежный и безопасный ИИ» с высокими требованиями к защите и объективности. Еще 14% придерживаются «минималистичного» взгляда: они в целом сдержанно оценивают значимость характеристик, не выделяя ни одну как критически важную.

Проверяют и хотят маркировки

Исследование фиксирует рост осознанности в использовании технологии. 89% москвичей, пользующихся генеративным ИИ, проверяют результаты его работы, при этом 38% делают это всегда. Почти все опрошенные (89%) выступают за маркировку контента, созданного ИИ.

Исследование фиксирует рост осознанности в использовании технологии

Москва применяет ИИ более чем в 130 проектах — в здравоохранении, городском хозяйстве, транспорте. Технология помогает контролировать качество уборки и благоустройства, порядок на стройках и состояние дорожной разметки, избавляет врачей от бумажной работы, помогает школьникам в учебе. Подробнее о том, как обучаются ИИ-модели и как они применяются в столичных проектах, рассказывает спецпроект ai.mos.ru.