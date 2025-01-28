Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

СЦТ Сквозные цифровые технологии СЦТ НПТ Новые производственные технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.01.2025 Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM

ые элементы. Эта функция помогает предотвратить ошибки на этапе проектирования процессов и ускоряет их внедрение, сокращая время на ручную проверку и тестирование. Также появился инструмент просмотра сквозного чата и функция согласования и выполнения задач через электронную почту. Эти обновления облегчают коммуникацию пользователей и повышают скорость обработки задач. В обновленной версии д
18.12.2024 Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Для меня самого эта тема очень близка и интересна. Ведь сквозные цифровые технологии (СЦТ) и управление данными — важная (хотя, разумеется, далеко не единственная) вахта компании

07.12.2023 В платформу Robin включен конструктор сквозных бизнес-процессов

и и действующими сотрудниками. Основное нововведение — это включение в платформу Robin конструктора сквозных процессов, который на ряде этапов может вызывать программируемых роботов, опубликова
28.11.2023 Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

ы включения заставки, выровнять экран, настроить цветовой режим и т.д.Взаимодействие с интерфейсом: сквозной поиск В первой версии Салют ТВ поиск работал через виртуального ассистента либо чере
27.04.2023 Власти дадут россиянам деньги на покупку отечественного «железа»

Все по новой В России готовится к внедрению новый механизм работы сквозных проектов, касающихся отечественной сферы электроники, пишет «Интерфакс». Изменения к
21.04.2023 Anserem расскажет об автоматизации сквозных процессов в крупных компаниях с помощью технологий Low-code

лись на своем опыте — автоматизация лишь одного отдела в компании оказывается не такой эффективной, как указывалось разработчиками программного продукта. Дело в том, что эта автоматизация должна быть сквозной, что позволит различным отделам работать в едином информационном поле. Как вести проекты автоматизации, когда задействовано несколько подразделений компании? В какой момент проявляются
25.11.2021 Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео

орпоративные продажи батарей ведутся непосредственно через «Модуль-инновации». На данный момент розничная цена на модель с зарядом на 75 А*ч (фигурирует в видео ниже) составляет 18 250 руб. Работа со сквозной дырой от пули Представители «Модуля» предоставили CNews видеозапись эксперимента, в ходе которого гелевый аккумулятор «Триумф» с зарядом на 75 А*ч был пробит навылет пулей, выпущенной

03.11.2021 Власти объяснили, что такое сквозные проекты в электронике, на которые они выделяют десятки миллиардов

ти "сквозного проекта", — добавляет Заренин. — Фактически комплексные проекты, включенные в состав "сквозных проектов", получают дополнительный коэффициент 1,2 к заявке, что повышает их шансы н
03.11.2021 Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров

оизводителей электроники (АРПЭ) выступила с предложением по доработке правил отбора так называемых «сквозных проектов» для внедрения и использования отечественной радиоэлектроники российским би
21.10.2021 Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга

Mango Office, поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, подключил к контуру коллтрекинга и сквозной аналитики восемнадцать новых систем. Обновление позволит маркетологам и руководителям бизнеса увеличивать выручку и прибыль своей компании, профессионально управлять рекламными активно
15.10.2021 Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий

Отбор сквозных проектов радиоэлектроники Как выяснил CNews, Правительство подготовило правила созда
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности

ратории Касперского». «Отличительной особенностью Доверенной платформы является фокус на реализацию сквозных технологий доверия и безопасности. С этой целью Доверенная платформа активно участву
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии»

Дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии», разработанная Госкорпорацией Росатом совместно с Госкорпорацией Ростех, была утверждена 23 июля 2021 года президиумом Правительственной комиссии по цифровому
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения

Субсидии на микросхемы Минпромторг России разработало проект постановления Правительства о финансировании и реализации сквозных проектов в сфере радиоэлектронной промышленности. По информации «Ведомостей», документ предусматривает четырехмиллиардные субсидии в год на каждый такой проект. Проект постановления, п
24.06.2021 В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов

«В России готовятся к реализации 12 сквозных проектов в сфере вычислительной техники, общий объем финансирования которых составит более 182 млрд рублей. Якорными заказчиками станут крупнейшие телекоммуникационные, технологические
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий

стоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех), «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Соглашение направлено на развитие сквозных цифровых технологий, создание перспективных продуктов, в том числе, для реализации инфраструктурных проектов, таких как «Безопасный город» и ситуационные центры. Компании договорились

31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team

рого является реализация дорожных карт по развитию семи направлений «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), утвержденных в 2019 г. К ним относятся компоненты роботехники и сенсорики, нейротехноло
14.08.2020 Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий

Система видеоидентификации «Визирь», разработанная группой компаний ЦРТ, признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий. Оценку конкурентоспособности представленных решений в формате конкурса провел Аналитический центр при Правительстве России по заказу Минкомсвязи России. На конкур
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ

воими дочерними фондами, будет специализироваться на проектах в сфере сквозных цифровых технологий (СЦТ), находящихся на стадии доработки технологии или создания производства (стадия «позднего

25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации

Дорожные карты развития прорывных сквозных технологий и международные индексы цифровизации Дорожные карты по развитию сквозных

18.03.2020 Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G

Nokia объявила о поддержке новых функций сквозного сетевого сегментирования для технологий 4G и 5G. Новое решение Nokia будет поддерживать подключение устройств 4G и 5G через сегментированную сеть для реализации приложений, работающих
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна

антовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовую сенсорику. Одиннадцать прорывных направлений сквозных технологий В третьем поколении дорожных карт появилось новое направление – новые про
14.11.2019 Российским разработчикам предлагают миллиард на внедрение «сквозных» технологий

появилась возможность получения гранта в размере до 1 млрд руб. на развитие проектов по внедрению «сквозных» цифровых технологий. Порядок отбора получателей утвержден приказом Минкомсвязи №627
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей

, агрегатов, приборов, установок и т.д.)». Сквозная технология «Новые производственные технологии» (СЦТ НПТ) — это сложный комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий

15.10.2019 Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий

ых на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые техноло
14.10.2019 Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов

ые карты для прорывных технологий Минкомсвязи опубликовало семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Документы были подготовлены в рамках реализации мероприятий федерального
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников

, агрегатов, приборов, установок и т.д.)». Сквозная технология «Новые производственные технологии» (СЦТ НПТ) – это сложный комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий

29.07.2019 «Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте»

ого понимания процессов компании, которые было получено в ходе анализа систем и процессов. «Система сквозной аналитики – эффективный инструмент для подготовки единой отчетности для всех онлайн-
24.07.2019 «Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий

«Нетрика» открыла специализированное подразделение «СЦТ лаб» для развития направления сквозных цифровых технологий в государственном секторе. Осн
02.07.2019 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal

Запрет сквозного шифрования Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность введения запрета для технологических компаний на использование видов шифрования, котор
30.05.2019 Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел приоритеты по сквозным цифровым технологиям

Наблюдательный совет организации «Цифровая экономика», который прошёл в рамках форума ЦИПР в Казани 24 мая 2019 года, рассмотрел приоритетные субтехнологии дорожных карт и целевые показатели по сквозным цифровым технологиям. В заседании приняли участие председатель Набсовета, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, представители компаний-уч
27.05.2019 В России отказались от «прорывного» развития больших данных, промышленного интернета и робототехники

Сокращение прорывных сквозных технологий Президиум наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (А
09.04.2019 Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов

Победители конкурса на разработку дорожных карт по сквозным цифровым технологиям договорились об инструментах, которые позволят вовлечь в процесс разработки стратегических документов максимально широкий круг внешних экспертов. Для этого на сайт
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль

ся ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал по
04.03.2019 Планы мирового лидерства России по большим данным, блокчейну, роботам напишут за 109 миллионов

ся ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал по
19.02.2019 Власти выделят миллиарды на большие данные, искусственный интеллект и блокчейн

влений правительства, в которых изложены правила распределения государственных субсидий на развитие сквозных технологий и технологических решений высокой степени готовности. Документы можно най
01.02.2019 Сквозные цифровые технологии получат дорожные карты и финансирование

то ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Операторами разработки дорожных карт

22.11.2018 «Манго телеком» обновил сервис сквозной аналитики

«Манго телеком» представил крупное обновление сервиса сквозной аналитики, включающее новые возможности для компаний, которые используют большой коммуникационный инвентарь и работают с длинными циклами продаж. Технически платформа получила усоверше
07.08.2018 «Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики.

«Манго Телеком» объявил о выпуске собственного сервиса сквозной аналитики. Сквозную аналитику применяют для оценки эффективности маркетинга, используя большие массивы данных о действиях клиентов — от первого контакта с рекламой до покупки товара ил
18.04.2018 «Ростелеком» выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «умных» городов

ии и прикладные решения, определяющие перспективы развития «Умных городов». Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортнос

Публикаций - 2702, упоминаний - 3022

СЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 257
SAP SE 5601 192
Microsoft Corporation 25775 191
Oracle Corporation 7074 155
Ростелеком 10948 133
IBM - International Business Machines Corp 9699 116
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 98
Yandex - Яндекс 9216 86
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 77
Google LLC 12688 72
Softline - Софтлайн 3743 68
Telegram Group 2940 65
Naumen - Наумен 752 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 53
МегаФон 10742 53
Directum - Директум 1268 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 52
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 50
Крок - Croc 1964 50
Diasoft - Диасофт 1144 50
Cisco Systems 5372 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
Meta Platforms - Facebook 4621 44
Intel Corporation 12811 44
Docsvision - ДоксВижн 1060 44
Apple Inc 13154 43
Broadcom - VMware 2610 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 40
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 40
VK - Mail.ru Group 3602 39
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 39
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 38
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 36
Dell EMC 5180 36
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 35
Huawei 4676 34
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 34
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 27
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 137
РЖД - Российские железные дороги 2096 71
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 63
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 48
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 42
Почта России ПАО 2370 40
Газпром нефть 725 39
Газпром ПАО 1493 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 37
РВК - Российская венчурная компания 571 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 33
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 31
НСПК - Национальная система платежных карт 948 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
Северсталь ПАО - Severstal 629 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 27
Альфа-Банк 1979 27
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 26
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
Русагро Группа Компаний 379 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 268
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 148
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 147
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 137
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 120
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 113
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 106
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 78
Федеральное казначейство России 1949 71
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 64
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 52
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 43
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 36
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 34
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 28
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 25
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 23
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 18
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 46
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Талант и успех - Общественный фонд 21 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
PEX Network - Process Excellence Network 16 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1182
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1085
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 952
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 766
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 613
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 583
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 484
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 464
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 402
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 364
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 355
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 340
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 339
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 303
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 292
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 279
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 271
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 256
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 252
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 251
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 249
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 247
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 233
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 228
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 222
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 222
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 219
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 198
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 195
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 192
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 185
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 182
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 177
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 175
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 175
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 170
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 166
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 163
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 161
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 158
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 119
Linux OS 11533 107
Microsoft Windows 16882 95
Microsoft Office 4170 78
Google Android 15243 77
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 71
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 57
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 54
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 54
Apple iOS 8583 52
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 52
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 51
Oracle Java - язык программирования 3469 50
1С:ERP Управление предприятием 841 47
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 46
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 43
Microsoft Windows 2000 8678 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 41
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 40
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 40
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 39
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 38
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 34
Новые облачные технологии - МойОфис 958 34
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 33
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 32
Software AG - ARIS Platform 180 31
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 29
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 28
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 27
Apple iPhone 6 4861 27
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 27
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 27
Microsoft Dynamics 1197 27
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 27
Microsoft Azure 1526 26
Microsoft Teams - MS Teams 670 26
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 26
Путин Владимир 3454 66
Шадаев Максут 1210 38
Мишустин Михаил 787 35
Медведев Дмитрий 1665 29
Чернышенко Дмитрий 581 28
Паршин Максим 323 21
Шпак Василий 279 20
Чаркин Евгений 317 20
Акимов Максим 192 19
Коптелов Андрей 134 16
Никифоров Николай 1138 16
Белоусов Андрей 149 16
Лысенко Эдуард 317 15
Кирьянова Александра 169 14
Натрусов Артем 313 13
Дуров Павел 329 13
Панченко Иван 197 13
Врацкий Андрей 175 13
Макаров Станислав 118 13
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 12
Абакумов Евгений 227 12
Нестеров Алексей 175 12
Глазков Александр 151 11
Шипов Савва 102 11
Сергеев Сергей 179 11
Гребенщиков Дмитрий 39 11
Фридштанд Андрей 11 11
Албычев Александр 168 11
Солнцева Екатерина 62 11
Булгаков Кирилл 133 10
Хасьянова Гульнара 156 10
Рустамов Рустам 548 10
Носков Константин 241 10
Хайруллин Айрат 108 10
Ципорин Павел 103 10
Мальков Антон 46 10
Шинкарук Елена 28 10
Борисов Юрий 122 9
Турчак Евгений 24 9
Белов Кирилл 19 9
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1775
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 382
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 187
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 178
Европа 24964 147
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 144
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 106
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 65
Германия - Федеративная Республика 13221 63
Земля - планета Солнечной системы 10865 55
Казахстан - Республика 6048 53
Беларусь - Белоруссия 6289 52
Япония 13807 42
Азия - Азиатский регион 5920 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 40
Украина 7928 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 39
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 35
Франция - Французская Республика 8177 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 33
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 31
Россия - СФО - Новосибирск 4876 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 28
Индия - Bharat 5869 25
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 25
Европа Восточная 3138 23
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 22
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 21
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 21
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 21
Южная Корея - Республика 7052 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 20
Евразия - Евразийский континент 643 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 820
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 699
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 425
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 352
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 352
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 324
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 322
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 312
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 240
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 200
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 199
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 179
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 178
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 176
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 160
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 156
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 148
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 138
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 134
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 128
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 127
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 124
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 123
Энергетика - Energy - Energetically 5855 119
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 117
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 114
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 111
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 111
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 108
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 107
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 106
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 105
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 105
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 99
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 98
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 93
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 92
Экономический эффект 1342 90
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 86
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 82
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
Ведомости 1466 18
TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Bloomberg 1627 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Wikipedia - Википедия 650 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
9to5Google 60 6
9to5Mac 70 6
Forbes - Форбс 1002 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
РИА Новости 1033 4
NYT - The New York Times 1100 4
The Guardian - Британская газета 406 4
The Verge - Издание 619 3
ZDnet 663 3
Crunchbase 74 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Известия ИД 770 3
Мобильные системы 118 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Sputnik 59 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Nanotechweb 92 2
Independent 111 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
23ABC News 183 2
Wired - Издание 276 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Код Дурова 17 1
Time Magazine 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 149
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 94
Gartner - Гартнер 3658 88
IDC - International Data Corporation 4975 38
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 27
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 14
Forrester Research 834 14
CNews Инновация года - награда 155 11
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Markets&Markets Research 113 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
Fortune Business Insights 32 3
Рустелеком ТК 305 2
Frost & Sullivan 207 2
НМГ - Медиалогия 37 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 2
Vanson Bourne 49 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 2
TAdviser IT Prize 9 2
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 2
Fortune Global 500 295 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 50
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 44
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 22
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 20
РАН - Российская академия наук 2122 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 17
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 17
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 15
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 15
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 5
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 4
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 62
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 49
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 32
CNews AWARDS - награда 571 26
CNews FORUM Кейсы 313 23
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 16
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 15
День молодёжи - 27 июня 1087 14
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 11
Docflow 148 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
CeBIT 614 5
ELMA DAY 14 5
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
1С:ERP Бизнес-форум 19 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
Связь-Экспокомм 276 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
CNews Баттл 69 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
SAP TechEd 9 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
VMworld 29 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще