Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СЦТ
Сквозные цифровые технологии
СЦТ НПТ
Новые производственные технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 136, упоминаний - 295
СЦТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 12
|Акимов Максим 167 12
|Четвернин Алексей 651 11
|Чернышенко Дмитрий 234 10
|Фридштанд Андрей 11 9
|Семенова Марина 9 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Белов Кирилл 14 9
|Горский Николай 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Турчак Евгений 23 8
|Рымар Максим 36 8
|Ципорин Павел 51 8
|Попов Михаил 51 8
|Шинкарук Елена 13 8
|Шипов Савва 70 8
|Паршин Максим 141 8
|Раков Ярослав 48 8
|Скляр Алексей 49 8
|Лысенко Эдуард 209 8
|Семенов Алексей 67 8
|Наумов Олег 15 8
|Малков Павел 38 8
|Исаев Алексей 12 7
|Горбунов Сергей 12 7
|Краснов Александр 48 7
|Кудрин Алексей 63 7
|Носков Константин 201 7
|Хайруллин Айрат 39 7
|Зорин Александр 49 6
|Терещенко Денис 38 6
|Албычев Александр 74 6
|Корчивой Станислав 14 6
|Анисимов Михаил 13 6
|Касаткин Алексей 9 5
|Песчанских Георгий 37 5
|Рустамов Рустам 169 5
|Белоусов Андрей 53 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|CNews Analytics 1988 14
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|IoT Analytics 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759680, в очереди разбора - 663370.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759680, в очереди разбора - 663370.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru