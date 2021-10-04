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СЦТ
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04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 2
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 2
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 2
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» 1
11.06.2021 Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза 1
02.06.2021 Sitronics Group представила свои серверы на «Эльбрусах» Минцифры России 1
31.05.2021 «Крок» стал лучшим золотым партнером Huawei 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 3
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
31.03.2021 В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 2
22.03.2021 Минцифры потратит 50 миллионов, чтобы переделать рейтинг цифровизации российских регионов 1
22.03.2021 Вице-премьер Чернышенко станет отвечать за спрос на российскую радиоэлектронику 1
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
03.03.2021 Власти России пресекут «порочную практику» выпуска невостребованной отечественной электроники 1
03.03.2021 У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники 1
25.01.2021 Как искусственный интеллект будут внедрять в здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве 1
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 2
16.12.2020 «Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
19.11.2020 VIAVI и «Глобалинформсервис» тестируют базовую станцию 5G российского производства 1
18.11.2020 Разработчикам отечественного ПО выдадут до 300 млн рублей 2
21.09.2020 Минэкономики создаст госреестр ИТ-стартапов, чтобы дать им денег 2
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
02.09.2020 Правительство выделит 12 миллиардов 1200 российским ИИ-стартапам 3
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 7
14.08.2020 Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий 1
04.08.2020 Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО 3
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 5
14.07.2020 Региональная МИС «1С-Медицина-Регион» признана лучшим цифровым решением для автоматизации здравоохранения в России 1
06.07.2020 В «ИКС Холдинге» создан «Центр блокчейн компетенций» 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 4

Публикаций - 136, упоминаний - 295

СЦТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 9
SAP SE 3211 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Diasoft - Диасофт 354 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
Ред Софт - Red Soft 246 5
Центр2М - Center2М 47 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Крок 1219 4
Программный продукт ГК 92 4
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Siemens AG - Сименс Россия 648 3
ИКС холдинг - Форпост 35 3
Цифра ГК 116 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Naumen - Наумен 341 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
Dassault Systemes 146 2
ANSYS 35 2
Барс груп 402 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Telegram Group 702 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
IBM 3537 2
3733 2
Oracle Corporation 3342 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Luxoft - Люксофт 233 2
ГЛОНАСС АО 82 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Digital Brainware 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 15
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Почта России ПАО 1572 3
Газпром нефть 382 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
GEM Capital 4 2
Аэрофлот 493 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Эко-Томск 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
GHP Group 5 1
Сконтел 7 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Деловые Линии ГК 36 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 1
ГазСервисКомпозит УК 1 1
Kama Flow 3 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Мострансавто 59 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Банк Зенит 131 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
UDR Inc 6 1
Coursera 40 1
Газпром ПАО 520 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 53
Правительство РФ 2201 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 10
Счётная палата РФ 460 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 9
Федеральное казначейство России 766 9
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 9
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 8
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 8
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 7
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 7
Правительство Московской области 48 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 21
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 11
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 10
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 8
Big Data - Большие данные 1136 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 2
On-demand - "по требованию" 28 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Экология 18 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
НИР - Научно-исследовательская работа 114 2
Умные платформы 496 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Google Android 10750 3
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Linux OS 4253 2
Oracle GoldenGate 13 1
Beorg Smart Vision 10 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 97 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
openSAP MOOC - openSAP Massive Open Online Courses 3 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP SuccessFactors Employee Central 10 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Яндекс.Телемост 36 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Dasha AI Platform 1 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
Monarch - Монарх - электромобиль 10 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Google Scholar 2 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Путин Владимир 1824 12
Акимов Максим 167 12
Четвернин Алексей 651 11
Чернышенко Дмитрий 234 10
Фридштанд Андрей 11 9
Семенова Марина 9 9
Зубанов Андрей 9 9
Белов Кирилл 14 9
Горский Николай 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Турчак Евгений 23 8
Рымар Максим 36 8
Ципорин Павел 51 8
Попов Михаил 51 8
Шинкарук Елена 13 8
Шипов Савва 70 8
Паршин Максим 141 8
Раков Ярослав 48 8
Скляр Алексей 49 8
Лысенко Эдуард 209 8
Семенов Алексей 67 8
Наумов Олег 15 8
Малков Павел 38 8
Исаев Алексей 12 7
Горбунов Сергей 12 7
Краснов Александр 48 7
Кудрин Алексей 63 7
Носков Константин 201 7
Хайруллин Айрат 39 7
Зорин Александр 49 6
Терещенко Денис 38 6
Албычев Александр 74 6
Корчивой Станислав 14 6
Анисимов Михаил 13 6
Касаткин Алексей 9 5
Песчанских Георгий 37 5
Рустамов Рустам 169 5
Белоусов Андрей 53 5
Никифоров Николай 1126 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Россия - Российская федерация - РФ 57309 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 10
Арктика 141 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
Россия - Тульская область 752 8
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Япония 2778 6
Европа 3745 5
Россия - Иннополис 292 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 4
Россия - Республика Алтай 684 4
Сингапур - Республика 808 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Россия - Республика Крым 626 3
Казахстан - Республика 2627 3
Индия - Республика 2169 2
Россия - Республика Адыгея 241 2
Израиль 719 2
Россия - Самарская область 558 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Таиланд - Королевство 359 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Тверская область 248 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Малайзия 339 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Ставропольский край 458 1
Океания 37 1
Россия - Ижевск 305 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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