Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM ые элементы. Эта функция помогает предотвратить ошибки на этапе проектирования процессов и ускоряет их внедрение, сокращая время на ручную проверку и тестирование. Также появился инструмент просмотра сквозного чата и функция согласования и выполнения задач через электронную почту. Эти обновления облегчают коммуникацию пользователей и повышают скорость обработки задач. В обновленной версии д

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома» Для меня самого эта тема очень близка и интересна. Ведь сквозные цифровые технологии (СЦТ) и управление данными — важная (хотя, разумеется, далеко не единственная) вахта компании

В платформу Robin включен конструктор сквозных бизнес-процессов и и действующими сотрудниками. Основное нововведение — это включение в платформу Robin конструктора сквозных процессов, который на ряде этапов может вызывать программируемых роботов, опубликова

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск ы включения заставки, выровнять экран, настроить цветовой режим и т.д.Взаимодействие с интерфейсом: сквозной поиск В первой версии Салют ТВ поиск работал через виртуального ассистента либо чере

Власти дадут россиянам деньги на покупку отечественного «железа» Все по новой В России готовится к внедрению новый механизм работы сквозных проектов, касающихся отечественной сферы электроники, пишет «Интерфакс». Изменения к

Anserem расскажет об автоматизации сквозных процессов в крупных компаниях с помощью технологий Low-code лись на своем опыте — автоматизация лишь одного отдела в компании оказывается не такой эффективной, как указывалось разработчиками программного продукта. Дело в том, что эта автоматизация должна быть сквозной, что позволит различным отделам работать в едином информационном поле. Как вести проекты автоматизации, когда задействовано несколько подразделений компании? В какой момент проявляются

Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео орпоративные продажи батарей ведутся непосредственно через «Модуль-инновации». На данный момент розничная цена на модель с зарядом на 75 А*ч (фигурирует в видео ниже) составляет 18 250 руб. Работа со сквозной дырой от пули Представители «Модуля» предоставили CNews видеозапись эксперимента, в ходе которого гелевый аккумулятор «Триумф» с зарядом на 75 А*ч был пробит навылет пулей, выпущенной

Власти объяснили, что такое сквозные проекты в электронике, на которые они выделяют десятки миллиардов ти "сквозного проекта", — добавляет Заренин. — Фактически комплексные проекты, включенные в состав "сквозных проектов", получают дополнительный коэффициент 1,2 к заявке, что повышает их шансы н

Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров оизводителей электроники (АРПЭ) выступила с предложением по доработке правил отбора так называемых «сквозных проектов» для внедрения и использования отечественной радиоэлектроники российским би

Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга Mango Office, поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, подключил к контуру коллтрекинга и сквозной аналитики восемнадцать новых систем. Обновление позволит маркетологам и руководителям бизнеса увеличивать выручку и прибыль своей компании, профессионально управлять рекламными активно

Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий Отбор сквозных проектов радиоэлектроники Как выяснил CNews, Правительство подготовило правила созда

Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности ратории Касперского». «Отличительной особенностью Доверенной платформы является фокус на реализацию сквозных технологий доверия и безопасности. С этой целью Доверенная платформа активно участву

Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» Дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии», разработанная Госкорпорацией Росатом совместно с Госкорпорацией Ростех, была утверждена 23 июля 2021 года президиумом Правительственной комиссии по цифровому

Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения Субсидии на микросхемы Минпромторг России разработало проект постановления Правительства о финансировании и реализации сквозных проектов в сфере радиоэлектронной промышленности. По информации «Ведомостей», документ предусматривает четырехмиллиардные субсидии в год на каждый такой проект. Проект постановления, п

В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов «В России готовятся к реализации 12 сквозных проектов в сфере вычислительной техники, общий объем финансирования которых составит более 182 млрд рублей. Якорными заказчиками станут крупнейшие телекоммуникационные, технологические

Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий стоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех), «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Соглашение направлено на развитие сквозных цифровых технологий, создание перспективных продуктов, в том числе, для реализации инфраструктурных проектов, таких как «Безопасный город» и ситуационные центры. Компании договорились

Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team рого является реализация дорожных карт по развитию семи направлений «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), утвержденных в 2019 г. К ним относятся компоненты роботехники и сенсорики, нейротехноло

Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий Система видеоидентификации «Визирь», разработанная группой компаний ЦРТ, признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий. Оценку конкурентоспособности представленных решений в формате конкурса провел Аналитический центр при Правительстве России по заказу Минкомсвязи России. На конкур

Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ воими дочерними фондами, будет специализироваться на проектах в сфере сквозных цифровых технологий (СЦТ), находящихся на стадии доработки технологии или создания производства (стадия «позднего

Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации Дорожные карты развития прорывных сквозных технологий и международные индексы цифровизации Дорожные карты по развитию сквозных

Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G Nokia объявила о поддержке новых функций сквозного сетевого сегментирования для технологий 4G и 5G. Новое решение Nokia будет поддерживать подключение устройств 4G и 5G через сегментированную сеть для реализации приложений, работающих

Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна антовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовую сенсорику. Одиннадцать прорывных направлений сквозных технологий В третьем поколении дорожных карт появилось новое направление – новые про

Российским разработчикам предлагают миллиард на внедрение «сквозных» технологий появилась возможность получения гранта в размере до 1 млрд руб. на развитие проектов по внедрению «сквозных» цифровых технологий. Порядок отбора получателей утвержден приказом Минкомсвязи №627

Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей , агрегатов, приборов, установок и т.д.)». Сквозная технология «Новые производственные технологии» (СЦТ НПТ) — это сложный комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий

Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий ых на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые техноло

Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов ые карты для прорывных технологий Минкомсвязи опубликовало семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Документы были подготовлены в рамках реализации мероприятий федерального

России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников , агрегатов, приборов, установок и т.д.)». Сквозная технология «Новые производственные технологии» (СЦТ НПТ) – это сложный комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий

«Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте» ого понимания процессов компании, которые было получено в ходе анализа систем и процессов. «Система сквозной аналитики – эффективный инструмент для подготовки единой отчетности для всех онлайн-

«Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий «Нетрика» открыла специализированное подразделение «СЦТ лаб» для развития направления сквозных цифровых технологий в государственном секторе. Осн

В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal Запрет сквозного шифрования Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность введения запрета для технологических компаний на использование видов шифрования, котор

Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел приоритеты по сквозным цифровым технологиям Наблюдательный совет организации «Цифровая экономика», который прошёл в рамках форума ЦИПР в Казани 24 мая 2019 года, рассмотрел приоритетные субтехнологии дорожных карт и целевые показатели по сквозным цифровым технологиям. В заседании приняли участие председатель Набсовета, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, представители компаний-уч

В России отказались от «прорывного» развития больших данных, промышленного интернета и робототехники Сокращение прорывных сквозных технологий Президиум наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (А

Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов Победители конкурса на разработку дорожных карт по сквозным цифровым технологиям договорились об инструментах, которые позволят вовлечь в процесс разработки стратегических документов максимально широкий круг внешних экспертов. Для этого на сайт

Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль ся ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал по

Планы мирового лидерства России по большим данным, блокчейну, роботам напишут за 109 миллионов ся ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал по

Власти выделят миллиарды на большие данные, искусственный интеллект и блокчейн влений правительства, в которых изложены правила распределения государственных субсидий на развитие сквозных технологий и технологических решений высокой степени готовности. Документы можно най

Сквозные цифровые технологии получат дорожные карты и финансирование то ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Операторами разработки дорожных карт

«Манго телеком» обновил сервис сквозной аналитики «Манго телеком» представил крупное обновление сервиса сквозной аналитики, включающее новые возможности для компаний, которые используют большой коммуникационный инвентарь и работают с длинными циклами продаж. Технически платформа получила усоверше

«Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики. «Манго Телеком» объявил о выпуске собственного сервиса сквозной аналитики. Сквозную аналитику применяют для оценки эффективности маркетинга, используя большие массивы данных о действиях клиентов — от первого контакта с рекламой до покупки товара ил