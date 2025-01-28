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СЦТ Сквозные цифровые технологии СЦТ НПТ Новые производственные технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.01.2025
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Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM
ые элементы. Эта функция помогает предотвратить ошибки на этапе проектирования процессов и ускоряет их внедрение, сокращая время на ручную проверку и тестирование. Также появился инструмент просмотра сквозного чата и функция согласования и выполнения задач через электронную почту. Эти обновления облегчают коммуникацию пользователей и повышают скорость обработки задач. В обновленной версии д
|18.12.2024
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Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»
Для меня самого эта тема очень близка и интересна. Ведь сквозные цифровые технологии (СЦТ) и управление данными — важная (хотя, разумеется, далеко не единственная) вахта компании
|07.12.2023
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В платформу Robin включен конструктор сквозных бизнес-процессов
и и действующими сотрудниками. Основное нововведение — это включение в платформу Robin конструктора сквозных процессов, который на ряде этапов может вызывать программируемых роботов, опубликова
|28.11.2023
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Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск
ы включения заставки, выровнять экран, настроить цветовой режим и т.д.Взаимодействие с интерфейсом: сквозной поиск В первой версии Салют ТВ поиск работал через виртуального ассистента либо чере
|27.04.2023
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Власти дадут россиянам деньги на покупку отечественного «железа»
Все по новой В России готовится к внедрению новый механизм работы сквозных проектов, касающихся отечественной сферы электроники, пишет «Интерфакс». Изменения к
|21.04.2023
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Anserem расскажет об автоматизации сквозных процессов в крупных компаниях с помощью технологий Low-code
лись на своем опыте — автоматизация лишь одного отдела в компании оказывается не такой эффективной, как указывалось разработчиками программного продукта. Дело в том, что эта автоматизация должна быть сквозной, что позволит различным отделам работать в едином информационном поле. Как вести проекты автоматизации, когда задействовано несколько подразделений компании? В какой момент проявляются
|25.11.2021
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Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео
орпоративные продажи батарей ведутся непосредственно через «Модуль-инновации». На данный момент розничная цена на модель с зарядом на 75 А*ч (фигурирует в видео ниже) составляет 18 250 руб. Работа со сквозной дырой от пули Представители «Модуля» предоставили CNews видеозапись эксперимента, в ходе которого гелевый аккумулятор «Триумф» с зарядом на 75 А*ч был пробит навылет пулей, выпущенной
|03.11.2021
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Власти объяснили, что такое сквозные проекты в электронике, на которые они выделяют десятки миллиардов
ти "сквозного проекта", — добавляет Заренин. — Фактически комплексные проекты, включенные в состав "сквозных проектов", получают дополнительный коэффициент 1,2 к заявке, что повышает их шансы н
|03.11.2021
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Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров
оизводителей электроники (АРПЭ) выступила с предложением по доработке правил отбора так называемых «сквозных проектов» для внедрения и использования отечественной радиоэлектроники российским би
|21.10.2021
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Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга
Mango Office, поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, подключил к контуру коллтрекинга и сквозной аналитики восемнадцать новых систем. Обновление позволит маркетологам и руководителям бизнеса увеличивать выручку и прибыль своей компании, профессионально управлять рекламными активно
|15.10.2021
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Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий
Отбор сквозных проектов радиоэлектроники Как выяснил CNews, Правительство подготовило правила созда
|06.08.2021
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Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности
ратории Касперского». «Отличительной особенностью Доверенной платформы является фокус на реализацию сквозных технологий доверия и безопасности. С этой целью Доверенная платформа активно участву
|28.07.2021
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Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии»
Дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии», разработанная Госкорпорацией Росатом совместно с Госкорпорацией Ростех, была утверждена 23 июля 2021 года президиумом Правительственной комиссии по цифровому
|19.07.2021
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Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения
Субсидии на микросхемы Минпромторг России разработало проект постановления Правительства о финансировании и реализации сквозных проектов в сфере радиоэлектронной промышленности. По информации «Ведомостей», документ предусматривает четырехмиллиардные субсидии в год на каждый такой проект. Проект постановления, п
|24.06.2021
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В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов
«В России готовятся к реализации 12 сквозных проектов в сфере вычислительной техники, общий объем финансирования которых составит более 182 млрд рублей. Якорными заказчиками станут крупнейшие телекоммуникационные, технологические
|02.10.2020
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Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий
стоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех), «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Соглашение направлено на развитие сквозных цифровых технологий, создание перспективных продуктов, в том числе, для реализации инфраструктурных проектов, таких как «Безопасный город» и ситуационные центры. Компании договорились
|31.08.2020
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Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team
рого является реализация дорожных карт по развитию семи направлений «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), утвержденных в 2019 г. К ним относятся компоненты роботехники и сенсорики, нейротехноло
|14.08.2020
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Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий
Система видеоидентификации «Визирь», разработанная группой компаний ЦРТ, признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий. Оценку конкурентоспособности представленных решений в формате конкурса провел Аналитический центр при Правительстве России по заказу Минкомсвязи России. На конкур
|31.07.2020
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Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ
воими дочерними фондами, будет специализироваться на проектах в сфере сквозных цифровых технологий (СЦТ), находящихся на стадии доработки технологии или создания производства (стадия «позднего
|25.05.2020
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Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации
Дорожные карты развития прорывных сквозных технологий и международные индексы цифровизации Дорожные карты по развитию сквозных
|18.03.2020
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Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G
Nokia объявила о поддержке новых функций сквозного сетевого сегментирования для технологий 4G и 5G. Новое решение Nokia будет поддерживать подключение устройств 4G и 5G через сегментированную сеть для реализации приложений, работающих
|09.12.2019
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Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна
антовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовую сенсорику. Одиннадцать прорывных направлений сквозных технологий В третьем поколении дорожных карт появилось новое направление – новые про
|14.11.2019
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Российским разработчикам предлагают миллиард на внедрение «сквозных» технологий
появилась возможность получения гранта в размере до 1 млрд руб. на развитие проектов по внедрению «сквозных» цифровых технологий. Порядок отбора получателей утвержден приказом Минкомсвязи №627
|30.10.2019
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Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей
, агрегатов, приборов, установок и т.д.)». Сквозная технология «Новые производственные технологии» (СЦТ НПТ) — это сложный комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий
|15.10.2019
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Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий
ых на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые техноло
|14.10.2019
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Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов
ые карты для прорывных технологий Минкомсвязи опубликовало семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Документы были подготовлены в рамках реализации мероприятий федерального
|14.10.2019
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России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников
, агрегатов, приборов, установок и т.д.)». Сквозная технология «Новые производственные технологии» (СЦТ НПТ) – это сложный комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий
|29.07.2019
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«Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте»
ого понимания процессов компании, которые было получено в ходе анализа систем и процессов. «Система сквозной аналитики – эффективный инструмент для подготовки единой отчетности для всех онлайн-
|24.07.2019
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«Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий
«Нетрика» открыла специализированное подразделение «СЦТ лаб» для развития направления сквозных цифровых технологий в государственном секторе. Осн
|02.07.2019
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В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal
Запрет сквозного шифрования Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность введения запрета для технологических компаний на использование видов шифрования, котор
|30.05.2019
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Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел приоритеты по сквозным цифровым технологиям
Наблюдательный совет организации «Цифровая экономика», который прошёл в рамках форума ЦИПР в Казани 24 мая 2019 года, рассмотрел приоритетные субтехнологии дорожных карт и целевые показатели по сквозным цифровым технологиям. В заседании приняли участие председатель Набсовета, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, представители компаний-уч
|27.05.2019
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В России отказались от «прорывного» развития больших данных, промышленного интернета и робототехники
Сокращение прорывных сквозных технологий Президиум наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (А
|09.04.2019
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Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов
Победители конкурса на разработку дорожных карт по сквозным цифровым технологиям договорились об инструментах, которые позволят вовлечь в процесс разработки стратегических документов максимально широкий круг внешних экспертов. Для этого на сайт
|01.04.2019
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Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль
ся ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал по
|04.03.2019
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Планы мирового лидерства России по большим данным, блокчейну, роботам напишут за 109 миллионов
ся ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал по
|19.02.2019
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Власти выделят миллиарды на большие данные, искусственный интеллект и блокчейн
влений правительства, в которых изложены правила распределения государственных субсидий на развитие сквозных технологий и технологических решений высокой степени готовности. Документы можно най
|01.02.2019
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Сквозные цифровые технологии получат дорожные карты и финансирование
то ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Операторами разработки дорожных карт
|22.11.2018
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«Манго телеком» обновил сервис сквозной аналитики
«Манго телеком» представил крупное обновление сервиса сквозной аналитики, включающее новые возможности для компаний, которые используют большой коммуникационный инвентарь и работают с длинными циклами продаж. Технически платформа получила усоверше
|07.08.2018
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«Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики.
«Манго Телеком» объявил о выпуске собственного сервиса сквозной аналитики. Сквозную аналитику применяют для оценки эффективности маркетинга, используя большие массивы данных о действиях клиентов — от первого контакта с рекламой до покупки товара ил
|18.04.2018
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«Ростелеком» выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие «умных» городов
ии и прикладные решения, определяющие перспективы развития «Умных городов». Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортнос
СЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 66
|Шадаев Максут 1210 38
|Мишустин Михаил 787 35
|Медведев Дмитрий 1665 29
|Чернышенко Дмитрий 581 28
|Паршин Максим 323 21
|Шпак Василий 279 20
|Чаркин Евгений 317 20
|Акимов Максим 192 19
|Коптелов Андрей 134 16
|Никифоров Николай 1138 16
|Белоусов Андрей 149 16
|Лысенко Эдуард 317 15
|Кирьянова Александра 169 14
|Натрусов Артем 313 13
|Дуров Павел 329 13
|Панченко Иван 197 13
|Врацкий Андрей 175 13
|Макаров Станислав 118 13
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|Абакумов Евгений 227 12
|Нестеров Алексей 175 12
|Глазков Александр 151 11
|Шипов Савва 102 11
|Сергеев Сергей 179 11
|Гребенщиков Дмитрий 39 11
|Фридштанд Андрей 11 11
|Албычев Александр 168 11
|Солнцева Екатерина 62 11
|Булгаков Кирилл 133 10
|Хасьянова Гульнара 156 10
|Рустамов Рустам 548 10
|Носков Константин 241 10
|Хайруллин Айрат 108 10
|Ципорин Павел 103 10
|Мальков Антон 46 10
|Шинкарук Елена 28 10
|Борисов Юрий 122 9
|Турчак Евгений 24 9
|Белов Кирилл 19 9
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