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Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM

Ключевым изменением в продукте стала возможность создать единую рабочую среду, которая объединяет различные конфигурации «1С» без необходимости использования сторонних сервисов интеграции. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Среди важных изменений ИТ-решения – возможность копирования схем с настройками и формами, что упрощает масштабирование и повторное использование бизнес-процессов. Кроме того, введена блокировка объектов учетной системы, которая предотвращает одновременное редактирование документов, задействованных в процессе. Это позволяет избежать конфликтов и ошибок при изменении данных.

«Нашей целью было упростить повседневные операции, обеспечить стабильность и удобство в работе для заказчиков, сохранив при этом эффективность взаимодействия различных конфигураций «». Обновление Sunrise BPM предоставляет компаниям новые функции, которые оценят те, кто стремится к быстрому внедрению бизнес-процессов в ИТ-ландшафт, хорошей коммуникации в команде и минимизации ошибок. Нововведения помогут оптимизировать работу и ускорят выполнение задач», — сказал директор продуктового офиса BIA Technologies Григорий Безрукин.

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Техника

В новой версии системы добавлена автоматическая проверка моделей бизнес-процессов на соответствие требованиям BPMN 2.0, что обеспечивает целостность схем, исключает разрывы и некорректные элементы. Эта функция помогает предотвратить ошибки на этапе проектирования процессов и ускоряет их внедрение, сокращая время на ручную проверку и тестирование. Также появился инструмент просмотра сквозного чата и функция согласования и выполнения задач через электронную почту. Эти обновления облегчают коммуникацию пользователей и повышают скорость обработки задач. В обновленной версии доработаны отчеты «План-факт», «Время работы с формами» и «Матрица ролей». С помощью собираемых в них данных аналитики могут оптимизировать процессы, улучшать распределение задач и увеличивают эффективность работы команд.

Ранее версия 2.0 системы Sunrise BPM получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», который свидетельствует о высоких стандартах совместимости продукта с решениями «1С».

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