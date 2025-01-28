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BIA Technologies Sunrise BPMS

BIA Technologies - Sunrise BPMS

Sunrise BPMS — low-code система, созданная на базе «1С:Предприятие». С ее помощью компании, использующие для автоматизации продукты на платформе «», могут оцифровать и реинжинировать нестандартные бизнес-процессы, сократить ручной труд и оптимизировать свои операции.


28.01.2025 Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM 1
27.05.2024 Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» 2
07.03.2024 BIA Technologies вошла в рейтинг крупнейших игроков рынка BPMS по версии CNews 1
25.10.2023 BIA Technologies подготовила комплексное исследование ведущих российских BPM-систем 1
14.04.2022 BIA Technologies открывает выделенное направление по импортозамещению ПО у крупных заказчиков 1
25.11.2020 BIA Technologies перевела «Деловые линии» на BPM-платформу Sunrise 4
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
06.04.2020 Представлена новая версия Sunrise BPMS для быстрой перенастройки процессов на удаленный режим работы 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

BIA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 56 7
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
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