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MarTech SFA Sales Force Automation Система автоматизации продаж

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.07.2026 Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы 1
28.02.2025 Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA 4
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1
24.09.2020 CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды 1
26.02.2020 Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга 1
02.04.2019 ИИ в Oracle CX Cloud помогает продавцам освоить новую науку продаж 1
12.04.2018 Альфа-Банк: Роботизация поможет нам выйти на новый уровень оптимизации расходов 2
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 2
11.02.2016 Dana Group автоматизировал работу торговых представителей с помощью EdiAgent 2
16.12.2015 «Масло-Дел» сократил время обработки заказов с внедрением SFA-системы от «Первого БИТа» 3
07.08.2015 «Первый БИТ» внедрил SFA-систему «БИТ.СуперАгент» в Lemonadoff Food 2
12.02.2015 «Первый БИТ» создал систему автоматизации продаж для российского подразделения Heineken 2
29.01.2015 «Системные Технологии» автоматизируют работу торговых агентов Efes Rus 4
11.04.2014 Новый Oracle Sales Cloud предлагает умный интерфейс для мобильных устройств 3
28.06.2013 BI в маркетинге используют лишь конкурентоспособные компании 1
15.10.2012 Что должна уметь система поддержки продаж 3
02.06.2008 19 июня пройдет конференция «Мобильный офис-2008» 1
31.03.2008 Naumen представила решения для корпоративных и коммерческих сall-центров 1
17.10.2005 Sun Interbrew автоматизировала мобильную торговлю 2
12.08.2005 SFA: новое решение для автоматизации продаж 2
11.08.2005 "ВымпелКом" внедрил модуль продаж 2
20.03.2002 J.D. Edwards выпустила модуль Demand Consensus для повышения точности прогнозирования 1

Публикаций - 26, упоминаний - 46

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7061 4
ST - Системные технологии 74 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 965 3
SAP SE 5581 2
9520 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 285 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Amdocs 140 2
Touch Instinct - Тачин 17 1
Clutch 5 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 287 1
SpectrumData - СпектрумДата 6 1
ComArch S.A. - Комарх 15 1
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 1
КИТ Консалтинг 7 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 10 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
BOAS - БОАС 13 1
GoodFirms 1 1
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 13 1
Virtusa 1 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 18 1
TeamIdea - ВАЙВИС - YWIS 5 1
Ростелеком 10878 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5601 1
X Corp - Twitter 2929 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 376 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1460 1
SAS Institute 1079 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Directum - Директум 1248 1
Альфа-Банк 1966 4
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Wella Cosmopolitan Cosmetics 1 1
AHConferences 53 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
JTI - Донской табак 8 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 118 1
Go Invest - ГО Инвест 7 1
Horizon Capital 7 1
Volition Capital 1 1
Numina - Нумина 3 1
Почта России ПАО 2352 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1500 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
ПСБ - Промсвязьбанк 956 1
АльфаСтрахование СГ 383 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 619 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 308 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 251 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 55 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
ExpoCapital 1 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3279 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5582 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5399 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1532 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35847 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8172 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 9
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24200 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1884 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14705 4
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 830 4
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21878 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12988 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25300 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7759 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 4
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2384 2
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CEM - CXM - Customer Experience Management - Технологии управления опытом клиента 55 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12101 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22778 2
ELMA 365 Low-code BPM 178 2
1С Первый Бит - БИТ.СуперАгент 3 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 2
Terrasoft Creatio 107 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 237 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 2
Ediweb - EdiAgent 3 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Fujitsu Pocket LOOX 81 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1732 1
Naumen Telecom 8 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 84 1
Salesforce Service Cloud 8 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 276 1
Oracle Social Network - Oracle Social Cloud - Oracle Social Sites Cloud Service - Oracle SRM - Oracle Social Relationship Management - Oracle Social Marketing - Oracle Social Engagement & Monitoring Cloud Service - Oracle Social Intelligence Services 24 1
Orion soft - Proxima DB 54 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 87 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 37 1
AlphaSmart - Dana 4 1
Altuera - Smart CPD 2 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 25 1
ELMA 365 КЭДО 5 1
Softline - Polymatica Dashboards 40 1
ELMA 365 Маркетинг 2 1
ELMA 365 CSP 17 1
BOAS - ICAMES Monitoring 5 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 116 1
ELMA Cortex 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 1
Google Android 15173 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1556 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 747 1
Microsoft Outlook 1504 1
Максименко Сергей 6 1
Садовский Алексей 12 1
Горожанкин Алексей 18 1
Боррото-Якубовский Алексей 1 1
Кондрашов Александр 9 1
Солнцев Михаил 8 1
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Антошин Роман 5 1
Фадеев Вячеслав 1 1
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Матаев Евгений 1 1
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Клековкин Сергей 5 1
Гааг Виктор 2 1
Носенко Юлия 7 1
Бессараб Андрей 5 1
Коновалов Филипп 1 1
Weber Larry - Уэбер Ларри 2 1
Коптин Александр 1 1
Демидов Сергей 129 1
Свердлов Денис 201 1
Глазков Александр 151 1
Карпов Иван 79 1
Назарова Анна 52 1
Болышев Максим 16 1
Андрианов Павел 86 1
Клочков Алексей 35 1
Семчук Иван 12 1
Котенко Дмитрий 7 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
Гребельный Антон 21 1
Морозов Максим 11 1
Гарюнов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54500 5
Казахстан - Республика 6007 3
Европа 24910 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1932 2
Европа Западная 1496 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1240 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 1
Азия - Азиатский регион 5891 1
Япония 13767 1
Швеция - Королевство 3773 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8503 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3444 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4460 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Ближний Восток 3141 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1820 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 1
Россия - СФО - Новосибирск 4847 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Турция - Турецкая республика 2595 1
Украина 7908 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1071 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 628 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 900 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
США - Колорадо 385 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 5
Английский язык 7003 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6548 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15904 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 379 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1651 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5533 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6544 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8840 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2555 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3072 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8448 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11478 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3709 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6462 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2299 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 93 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1221 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6604 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3962 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6525 1
Энергетика - Energy - Energetically 5806 1
Паспорт - Паспортные данные 2823 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1192 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 1
Автокод (портал) 40 1
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FT - Financial Times 1287 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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