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MarTech SFA Sales Force Automation Система автоматизации продаж
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 46
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Максименко Сергей 6 1
|Садовский Алексей 12 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Боррото-Якубовский Алексей 1 1
|Кондрашов Александр 9 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Маркелов Никита 14 1
|Огороднов Сергей 6 1
|Тятенкова Елена 25 1
|Антошин Роман 5 1
|Фадеев Вячеслав 1 1
|Долженкова Наталья 38 1
|Ходжамкулов Тимур 1 1
|Трофимов Евгений 1 1
|Матаев Евгений 1 1
|Златорунский Денис 1 1
|Wettemann Rebecca - Веттеманн Ребекка 5 1
|Эрметов Абдулазиз 1 1
|Дубровская Анна 21 1
|Клековкин Сергей 5 1
|Гааг Виктор 2 1
|Носенко Юлия 7 1
|Бессараб Андрей 5 1
|Коновалов Филипп 1 1
|Weber Larry - Уэбер Ларри 2 1
|Коптин Александр 1 1
|Демидов Сергей 129 1
|Свердлов Денис 201 1
|Глазков Александр 151 1
|Карпов Иван 79 1
|Назарова Анна 52 1
|Болышев Максим 16 1
|Андрианов Павел 86 1
|Клочков Алексей 35 1
|Семчук Иван 12 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
|Гребельный Антон 21 1
|Морозов Максим 11 1
|Гарюнов Алексей 4 1
|Автокод (портал) 40 1
|Forbes - Форбс 983 1
|FT - Financial Times 1287 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 460 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.