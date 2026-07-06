Россия - ЦФО - Смоленская область

МТС назначила нового директора в Смоленской области МТС сообщила о назначении директором филиала в Смоленской области Кристины Киселевой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпорат

МТС повысила безопасность на крупном заводе по производству консервов в Смоленской области И наши комплексные решения, включая то, которое мы реализовали в Рудне, как раз соответствует последним технологическим трендам», — сказала начальник отдела по работе с корпоративными клиентами МТС в Смоленской области Анна Никитина.

Ozon вложит 6 млрд руб. в логистический комплекс в Смоленской области Губернатор Смоленской области Василий Анохин и вице-президент по взаимодействию с органами государственн

МТС в четыре раза увеличит количество базовых станций отечественного производства в Смоленской области МТС сообщает, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Смоленской области вырастет в четыре раза. Общее же количество отечественного телеком-оборудо

МТС добавила мобильного интернета на участке федеральной трассы М-1 в Смоленской области ТС объявила о расширении покрытия сети на автомобильной дороге федерального значения М1 в 4 районах Смоленской области. Теперь бесшовное покрытие скоростного мобильного интернета доступно на уч

«Мегафон» улучшил покрытие на смоленском участке Минского шоссе позволило сигналу распространиться на значительно большие расстояния, устраняя пробелы в покрытии. «Смоленская область — важнейший транспортный узел, и людям нужна качественная связь, которая с

Открылся новый высокотехнологичный завод «Лалибела Кофе» в Смоленской области Российский рынок кофе получил новый источник крупных промышленных мощностей. В Смоленской области 7 апреля начал работу новый завод по производству кофе компании «Лалибела

Интернет набрал скорость на Старой Смоленской дороге в особенно важно всегда быть на связи с близкими. Качественный и устойчивый 4G-сигнал позволит решить многие текущие вопросы без необходимости ездить в областной центр», — сказал директор «МегаФон» в Смоленской области Константин Сазонов. Старая Смоленская дорога, на которой расположена деревня Михайловка, хранит память о событиях 1812 года и Великой Отечественной войны. Дорога возникла меж

Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» продолжают проект цифрового импортозамещения региона В 2024 г. стартовал переход исполнительных органов власти и организаций Смоленской области на отечественное программное обеспечение, разработанное «Ред Софт». Заказч

«МегаФон» разогнал интернет в двух крупных городах Смоленской области Инженеры «МегаФона» построили базовые станции в городах Ярцево и Сафоново Смоленской области, четвертом и пятом по численности населения в регионе. Скорость интернета

МТС устранила цифровые «белые пятна» в 114 малых населенных пунктах Смоленской области МТС завершила масштабный проект по расширению мобильной сети в 114 малых населенных пунктах Смоленской области, в каждом из которых проживает от 100 по 500 человек. Благодаря развитию с

Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Смоленской области» Ozon запустил новую витрину «Сделано в Смоленской области» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлены с

В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере В Государственный архив Смоленской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400»,

«МегаФон» запустил скоростной мобильный интернет в смоленских сёлах имым для современной жизни цифровыми сервисами», — сказал Константин Сазонов, директор «МегаФона» в Смоленской области. Потребность жителей смоленских деревень в скоростном мобильном интернете

Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС уск скоростного мобильного интернета позволит местным жителям и приезжим совершенствовать сферу обслуживания и туристические услуги, вести блоги, удаленно учиться и работать», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин. Ранее МТС прокачала сеть во всех районах Десногорска, обеспечив бесшовное покрытие голосов связью и мобильным интернетом на территории города и подъездных трас

МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области МТС доступом к цифровым сервисам жителей двух населённых пунктов Смоленской области. Связь стандарта LTE получили более 1,5 тыс. смолян, проживающих в селах Р

Цифровой гид МТC начал встречать туристов на границе Смоленской области МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя по знаковым местам Смоленской области. Цифровой помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Trave

Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность Новая жертва телефонного мошенничества Мошенники обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чинов

Покупка билетов в приложении ЦППК доступна на трети станций Смоленской области Компания ЦППК продлила участок в Смоленской области, где пассажиры могут оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты

МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области афика в сети на этом участке составляет до 25%, в том числе также благодаря дачникам и отдыхающим. «Смоленская область является ярким примером региона, где любят загородный отдых и дачную жизнь

Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области леты с автоактивацией могут оформлять пассажиры участка Можайск — Вязьма. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Цифровая услуга стала доступна на шести станциях Подмосковья и тринадцати станциях Смоленской области. Ежегодно здесь проезжают более 570 тыс. пассажиров. Полный список станций, где сегодня заработала новая услуга: Бородино, Колочь, Уваровка, 144 км, 147 км, Дровнино, Батюшко

МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске МТС сообщила о модернизации сети в Десногорске Смоленской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе выр

Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» развивают сотрудничество Министерство цифрового развития Смоленской области и российский разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве

МТС впервые запустила LTE в пяти малых сёлах на Старой Смоленской дороге х работ LTE получили пять малых сёл Новодугинского и Сычёвского районов, расположенных вдоль Старой Смоленской дороги. Связь и высокоскоростной интернет МТС стали доступны жителям сёл Хотьково,

МТС запустила LTE в экодеревне Боровая под Смоленском ли здорового образа жизни смогут получать результаты своих тренировок и наблюдать их в динамике. Как и всегда, связь вывела качество жизни в поселке на новый уровень», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и до

В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл толчок для нового жилищного строительства, развития предпринимательства, дистанционной работы и учебы, туризма, в том числе с использованием цифровых сервисов экосистемы МТС», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города МТС модернизировала сеть в Рославле Смоленской области для проведения подготовительных мероприятий и празднования Дня города, кот

МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области В Сычевке Смоленской области выросли скорости мобильного интернета МТС. Доступ к цифровым сервисам с бо

МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области В Пересне Починковского района Смоленской области появился скоростной мобильный интернет. Доступ к цифровым сервисам получил

«Мегафон» подключил к LTE деревню Прудок в Смоленской области голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом деревню Прудок и одноименную базу отдыха в Смоленской области. Теперь десятки местных жителей и многочисленные туристы смогут полноценно

В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек С», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в Смоленске, Рославле, Сафонове и Десногорске Смоленской области. В зоне улучшенного покрытия проживает более 150 тысяч человек. В результа

МТС закрыла «белые пятна» на трассе М-1 в Смоленской области нь безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин. Ранее МТС прокачала сеть федеральной автомобильной трассы М

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в деревнях Смоленской области Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в трех малых населенных пунктах Смоленской области появилось покрытие LTE. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили предста

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в смоленском дворце спорта «Юбилейный» «Мегафон» подготовил телеком-инфраструктуру для крупнейшего спортивно-оздоровительного комплекса в Смоленской области. Связисты обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом все главные локации и внутренние помещения дворца спорта «Юбилейный». Теперь абонентам компании на площад

Директором филиала МТС в Смоленской области назначен Алексей Козин оммуникационных сервисов, сообщает о назначении Алексея Козина на должность директора филиала МТС в Смоленской области. Ранее он возглавлял подразделения МТС в разных регионах России. Об этом C

«Мегафон» улучшил связь в Ярцеве Смоленской области «Мегафон» модернизировал более 30% телекоммуникационной инфраструктуры в третьем по численности населения городе Смоленской области – Ярцеве, где суммарно проживает более 40 тыс. человек. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 15%. Ин

ГК Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Смоленской области Softline поставила высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для детского технопарка «Кванториум» в Вязьме (Смоленская область). По итогам проекта была обеспечена работа двух квантумов – «Робототехника» и «Хайтек». Обучаясь на современном оборудовании, школьники Вяземского района смогут осваивать пер

ГК Softline оборудовала лаборатории Центра одаренных детей Смоленской области «Смоленский Олимп» на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия оторого открылся Региональный центр выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп». По итогам проекта были полностью оборудованы лаборатор

Softline оснастила образовательные центры «Точка роста» Смоленской области Softline поставила мультивендорное оборудование и устройства для 41 сельской школы Смоленской области, которые в 2021 г. вошли в проект «Точки роста» — федеральную сеть центров