Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
ЦФО
Смоленская область

Россия - ЦФО - Смоленская область


07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
29.07.2021 МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 3
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
12.11.2020 Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве 6
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
02.06.2020 «Росэлектроника» испытывает отечественную систему для «цифрового» растениеводства 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
12.11.2019 «Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 5
11.10.2019 «Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 6
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 3
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 4
11.06.2019 «Билайн» внедрит технологии умного города и big data в разных регионах России 1
07.06.2019 «ЭР-телеком» развернет публичный Wi-Fi и сеть LoRaWAN в регионах 1
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1

Публикаций - 232, упоминаний - 383

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 35
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 10
Ростелеком ЦентрТелеком 219 9
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Кейсистемс - Keysystems 29 5
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 5
Ericsson 899 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Microsoft Corporation 11628 3
Softline - Софтлайн 1507 3
Nokia Corporation 2546 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 3
Скай Линк - Skylink 548 3
Сбербанк Телеком 18 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Yandex - Яндекс 4129 2
3934 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 2
Крок 1230 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
Huawei 2750 2
Крипто-ПРО 204 2
Yota - Скартел 623 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 2
HPE - New H3C Group - H3C Technologies 26 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 2
Микротест 190 2
ВолгаТелеком 254 2
Nokia Siemens Networks 180 2
Сумма Телеком - Sumtel 75 2
Ростелеком Сибирьтелеком 337 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 25 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 12
Почта России ПАО 1586 5
Сбербанк Среднерусский банк 18 3
Дорогобуж 5 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
X5 Group 601 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 2
Indesit 36 1
Русагро Группа Компаний 143 1
Мосводоканал 45 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Открытие Арена - стадион 17 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 52 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Sony Pictures Entertainment 84 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Газпромнефть Центр 4 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 14 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
РМК - Русская медная компания 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 23
Правительство РФ 2226 23
Президент Российской Федерации 1447 21
Администрация Смоленской области 19 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 7
Правительство Самарской области 48 7
Правительство Москвы 660 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Правительство Пермского края 15 5
Федеральное казначейство России 766 5
Правительство Республики Башкортостан 17 4
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 4
Правительство Республики Коми 19 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 4
Администрация Ленинградской области 13 4
Правительство Ставропольского края 23 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Правительство Пензенской области 16 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Администрация Президента РФ 274 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Правительство Саратовской области 17 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 321 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 297 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
НКТ - Р7-Офис 73 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Apple - App Store 2199 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
МТС 3G-сеть 86 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
Яндекс.Лицей 17 2
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Тинькофф АЗС 1 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Qiwi Терминалы 100 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 49 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
ФГИС ЕИАС - Единая информационно-аналитическая система 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Microsoft Windows Server 2003 160 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
МТС Мобильные сотрудники 40 1
VMware DRS 18 1
VMware vMotion 26 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Softline DeskWork 55 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 5 1
Орловский Виктор 229 39
Рылов Дмитрий 45 7
Агафонова Наталия 35 6
Путин Владимир 1840 4
Островский Алексей 7 4
Щеголев Игорь 676 3
Гурджиян Руслан 18 3
Валяева Елизавета 72 3
Никифоров Николай 1126 3
Гурко Александр 129 3
Пахомов Александр 10 3
Гордеев Алексей 10 2
Носков Михаил 21 2
Духовницкий Олег 91 2
Массух Илья 192 2
Айвазов Армен 449 2
Серова Елена 299 2
Суслова Марина 7 2
Игнатов Сергей 10 2
Четвернин Алексей 652 2
Чинкова Мария 25 2
Жаров Александр 165 2
Чуб Александр 22 2
Эмдин Сергей 67 2
Примаков Евгений 6 2
Рябова Галина 21 1
Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
Евтушенко Олег 125 1
Хасис Лев 96 1
Попов Анатолий 98 1
Шведов Александр 18 1
Ускова Ольга 128 1
Малофеев Константин 98 1
Шадаев Максут 384 1
Качанов Олег 58 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Вахмянин Иван 20 1
Смагаринский Юрий 23 1
Албычев Александр 74 1
Соколов Дмитрий 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 99
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 77
Россия - ЦФО - Калужская область 584 73
Россия - ЦФО - Тульская область 760 65
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 64
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 59
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 59
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 57
Россия - ЦФО - Костромская область 234 57
Россия - ЦФО - Курская область 342 56
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 52
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 47
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 45
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 43
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 41
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 38
Россия - СФО - Иркутская область 565 37
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 37
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 36
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 35
Россия - СФО - Омская область 395 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 33
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 33
Россия - СФО - Кемеровская область 496 32
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 31
Россия - УФО - Челябинская область 674 30
Россия - СФО - Республика Алтай 712 28
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 27
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 27
Россия - УФО - Тюменская область 597 26
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 26
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 26
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 26
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 26
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 26
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
Региональное законодательство 45 12
Федеральное законодательство 254 11
Информационное общество - Государственная программа 282 9
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 6
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
Великая Отечественная война 130 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Образование в России 381 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 4 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
Русский язык 1028 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 3
НТВ - Телекомпания 170 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
Радио России - радиостанция 33 2
Forbes - Форбс 442 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
Россия 24 - телеканал 86 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Juniper Research 280 1
CNews Analytics 2006 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
TelecomDaily ИАА 112 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 39 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786395, в очереди разбора - 690071.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще