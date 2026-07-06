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Россия ЦФО Смоленская область

Россия - ЦФО - Смоленская область

СОБЫТИЯ


06.07.2026 МТС назначила нового директора в Смоленской области

МТС сообщила о назначении директором филиала в Смоленской области Кристины Киселевой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпорат
25.06.2026 МТС повысила безопасность на крупном заводе по производству консервов в Смоленской области

И наши комплексные решения, включая то, которое мы реализовали в Рудне, как раз соответствует последним технологическим трендам», — сказала начальник отдела по работе с корпоративными клиентами МТС в Смоленской области Анна Никитина.
04.06.2026 Ozon вложит 6 млрд руб. в логистический комплекс в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и вице-президент по взаимодействию с органами государственн
20.05.2026 МТС в четыре раза увеличит количество базовых станций отечественного производства в Смоленской области

МТС сообщает, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Смоленской области вырастет в четыре раза. Общее же количество отечественного телеком-оборудо
15.05.2026 МТС добавила мобильного интернета на участке федеральной трассы М-1 в Смоленской области

ТС объявила о расширении покрытия сети на автомобильной дороге федерального значения М1 в 4 районах Смоленской области. Теперь бесшовное покрытие скоростного мобильного интернета доступно на уч
14.04.2026 «Мегафон» улучшил покрытие на смоленском участке Минского шоссе

позволило сигналу распространиться на значительно большие расстояния, устраняя пробелы в покрытии. «Смоленская область — важнейший транспортный узел, и людям нужна качественная связь, которая с
08.04.2026 Открылся новый высокотехнологичный завод «Лалибела Кофе» в Смоленской области

Российский рынок кофе получил новый источник крупных промышленных мощностей. В Смоленской области 7 апреля начал работу новый завод по производству кофе компании «Лалибела

26.01.2026 Интернет набрал скорость на Старой Смоленской дороге

в особенно важно всегда быть на связи с близкими. Качественный и устойчивый 4G-сигнал позволит решить многие текущие вопросы без необходимости ездить в областной центр», — сказал директор «МегаФон» в Смоленской области Константин Сазонов. Старая Смоленская дорога, на которой расположена деревня Михайловка, хранит память о событиях 1812 года и Великой Отечественной войны. Дорога возникла меж
15.09.2025 Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» продолжают проект цифрового импортозамещения региона

В 2024 г. стартовал переход исполнительных органов власти и организаций Смоленской области на отечественное программное обеспечение, разработанное «Ред Софт». Заказч
10.06.2025 «МегаФон» разогнал интернет в двух крупных городах Смоленской области

Инженеры «МегаФона» построили базовые станции в городах Ярцево и Сафоново Смоленской области, четвертом и пятом по численности населения в регионе. Скорость интернета

11.04.2025 МТС устранила цифровые «белые пятна» в 114 малых населенных пунктах Смоленской области

МТС завершила масштабный проект по расширению мобильной сети в 114 малых населенных пунктах Смоленской области, в каждом из которых проживает от 100 по 500 человек. Благодаря развитию с
30.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Смоленской области»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Смоленской области» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлены с
29.01.2025 В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере

В Государственный архив Смоленской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400»,
25.12.2024 «МегаФон» запустил скоростной мобильный интернет в смоленских сёлах

имым для современной жизни цифровыми сервисами», — сказал Константин Сазонов, директор «МегаФона» в Смоленской области. Потребность жителей смоленских деревень в скоростном мобильном интернете

25.11.2024 Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС

уск скоростного мобильного интернета позволит местным жителям и приезжим совершенствовать сферу обслуживания и туристические услуги, вести блоги, удаленно учиться и работать», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин. Ранее МТС прокачала сеть во всех районах Десногорска, обеспечив бесшовное покрытие голосов связью и мобильным интернетом на территории города и подъездных трас
12.11.2024 МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области

МТС доступом к цифровым сервисам жителей двух населённых пунктов Смоленской области. Связь стандарта LTE получили более 1,5 тыс. смолян, проживающих в селах Р
10.06.2024 Цифровой гид МТC начал встречать туристов на границе Смоленской области

МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя по знаковым местам Смоленской области. Цифровой помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Trave
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность

Новая жертва телефонного мошенничества Мошенники обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чинов
29.05.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК доступна на трети станций Смоленской области

Компания ЦППК продлила участок в Смоленской области, где пассажиры могут оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты

19.04.2024 МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области

афика в сети на этом участке составляет до 25%, в том числе также благодаря дачникам и отдыхающим. «Смоленская область является ярким примером региона, где любят загородный отдых и дачную жизнь
27.03.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области

леты с автоактивацией могут оформлять пассажиры участка Можайск — Вязьма. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Цифровая услуга стала доступна на шести станциях Подмосковья и тринадцати станциях Смоленской области. Ежегодно здесь проезжают более 570 тыс. пассажиров. Полный список станций, где сегодня заработала новая услуга: Бородино, Колочь, Уваровка, 144 км, 147 км, Дровнино, Батюшко
14.03.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске

МТС сообщила о модернизации сети в Десногорске Смоленской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе выр
12.02.2024 Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» развивают сотрудничество

Министерство цифрового развития Смоленской области и российский разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве

08.02.2024 МТС впервые запустила LTE в пяти малых сёлах на Старой Смоленской дороге

х работ LTE получили пять малых сёл Новодугинского и Сычёвского районов, расположенных вдоль Старой Смоленской дороги. Связь и высокоскоростной интернет МТС стали доступны жителям сёл Хотьково,
13.12.2023 МТС запустила LTE в экодеревне Боровая под Смоленском

ли здорового образа жизни смогут получать результаты своих тренировок и наблюдать их в динамике. Как и всегда, связь вывела качество жизни в поселке на новый уровень», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и до
24.11.2023 В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл

толчок для нового жилищного строительства, развития предпринимательства, дистанционной работы и учебы, туризма, в том числе с использованием цифровых сервисов экосистемы МТС», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.
31.07.2023 В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города

МТС модернизировала сеть в Рославле Смоленской области для проведения подготовительных мероприятий и празднования Дня города, кот
07.07.2023 МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области

В Сычевке Смоленской области выросли скорости мобильного интернета МТС. Доступ к цифровым сервисам с бо
28.06.2023 МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области

В Пересне Починковского района Смоленской области появился скоростной мобильный интернет. Доступ к цифровым сервисам получил
09.06.2023 «Мегафон» подключил к LTE деревню Прудок в Смоленской области

голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом деревню Прудок и одноименную базу отдыха в Смоленской области. Теперь десятки местных жителей и многочисленные туристы смогут полноценно
31.05.2023 В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек

С», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в Смоленске, Рославле, Сафонове и Десногорске Смоленской области. В зоне улучшенного покрытия проживает более 150 тысяч человек. В результа
30.05.2023 МТС закрыла «белые пятна» на трассе М-1 в Смоленской области

нь безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин. Ранее МТС прокачала сеть федеральной автомобильной трассы М
01.03.2023 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в деревнях Смоленской области

Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в трех малых населенных пунктах Смоленской области появилось покрытие LTE. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили предста
22.02.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в смоленском дворце спорта «Юбилейный»

«Мегафон» подготовил телеком-инфраструктуру для крупнейшего спортивно-оздоровительного комплекса в Смоленской области. Связисты обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом все главные локации и внутренние помещения дворца спорта «Юбилейный». Теперь абонентам компании на площад
21.02.2023 Директором филиала МТС в Смоленской области назначен Алексей Козин

оммуникационных сервисов, сообщает о назначении Алексея Козина на должность директора филиала МТС в Смоленской области. Ранее он возглавлял подразделения МТС в разных регионах России. Об этом C
09.02.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ярцеве Смоленской области

«Мегафон» модернизировал более 30% телекоммуникационной инфраструктуры в третьем по численности населения городе Смоленской области – Ярцеве, где суммарно проживает более 40 тыс. человек. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 15%. Ин
23.01.2023 ГК Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Смоленской области

Softline поставила высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для детского технопарка «Кванториум» в Вязьме (Смоленская область). По итогам проекта была обеспечена работа двух квантумов – «Робототехника» и «Хайтек». Обучаясь на современном оборудовании, школьники Вяземского района смогут осваивать пер
24.11.2022 ГК Softline оборудовала лаборатории Центра одаренных детей Смоленской области «Смоленский Олимп» на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия

оторого открылся Региональный центр выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп». По итогам проекта были полностью оборудованы лаборатор
23.03.2022 Softline оснастила образовательные центры «Точка роста» Смоленской области

Softline поставила мультивендорное оборудование и устройства для 41 сельской школы Смоленской области, которые в 2021 г. вошли в проект «Точки роста» — федеральную сеть центров
12.11.2020 Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Смоленской области объявили о начале новых совместных проектов для цифровизации региона. Сред

Публикаций - 553, упоминаний - 732

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 120
МегаФон 10742 56
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
Ростелеком 10948 25
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
МТС Центр макрорегион 64 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Yandex - Яндекс 9215 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
9594 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 18 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Кейсистемс - Keysystems 40 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Microsoft Corporation 25775 6
Крок - Croc 1964 6
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 5
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 5
МегаФон - Мобиком 230 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Смоленские Мобильные Сети - Смоленская сотовая связь 10 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
МТС - Иртея 146 4
SAP SE 5601 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 28
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Акрон ГК - Дорогобуж 19 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Акрон ГК - Acron 66 9
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 8
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 7
Почта России ПАО 2370 7
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 5
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 4
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 4
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Газпром нефть 725 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
Россети Ленэнерго 1699 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Юнипро ПАО - Смоленская ГРЭС - тепловая электростанция 4 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Юнипро ПАО - Сургутская ГРЭС 2 8 3
Юнипро ПАО - Шатурская ГРЭС 9 3
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 3
Юнипро ПАО - Яйвинская ГРЭС 6 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 33
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 27
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 26
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 23
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 21
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 20
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 19
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 19
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 41
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
НКТ - Р7-Офис 543 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
МТС Big Data 324 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Apple iPhone 6 4861 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Microsoft Windows BitLocker 942 5
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Мобильный обходчик 26 5
МТС 3G-сеть 121 5
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
ЕПБ - Единый проездной билет 71 4
Google Android 15243 4
Apple - App Store 3109 4
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Орловский Виктор 408 63
Козин Алексей 58 47
Сенигов Дмитрий 14 10
Сазонов Константин 10 10
Путин Владимир 3454 8
Рылов Дмитрий 56 7
Драль Игорь 8 7
Агафонова Наталия 41 6
Гузанов Денис 18 5
Островский Алексей 8 5
Рудометкин Андрей 4 4
Пахомов Александр 140 4
Щеголев Игорь 699 4
Никифоров Николай 1138 4
Массух Илья 239 3
Гурджиян Руслан 20 3
Васильев Александр 72 3
Гурко Александр 139 3
Чуб Александр 44 3
Серова Елена 320 3
Валяева Елизавета 72 3
Яковлев Михаил 21 3
Сметанкин Игорь 8 3
Лопашинов Петр 3 3
Лосев Станислав 45 3
Анохин Василий 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Рустамов Рустам 548 3
Шадаев Максут 1210 3
Богачев Игорь 183 3
Духовницкий Олег 91 2
Вексельберг Виктор 155 2
Ермолаев Артем 379 2
Опенышева Светлана 64 2
Шаронов Андрей 60 2
Казак Максим 162 2
Чинкова Мария 29 2
Игнатов Сергей 80 2
Гордеев Алексей 16 2
Носков Михаил 27 2
Россия - РФ - Российская федерация 166166 372
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 249
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 129
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 129
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 124
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 116
Россия - ЦФО - Костромская область 477 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 111
Россия - ЦФО - Курская область 751 109
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 101
Россия - ЦФО - Брянская область 402 99
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 99
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 97
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 96
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 89
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 83
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 82
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 64
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 62
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 57
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 53
Россия - СФО - Омская область 789 51
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 51
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 51
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 49
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 48
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 48
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 47
Россия - СЗФО - Псковская область 697 46
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 45
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 45
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 44
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 44
Россия - УФО - Свердловская область 1951 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 139
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 95
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 85
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 66
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 33
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 33
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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