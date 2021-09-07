Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Смоленская область
Публикаций - 232, упоминаний - 383
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 39
|Рылов Дмитрий 45 7
|Агафонова Наталия 35 6
|Путин Владимир 1840 4
|Островский Алексей 7 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Гурджиян Руслан 18 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Гурко Александр 129 3
|Пахомов Александр 10 3
|Гордеев Алексей 10 2
|Носков Михаил 21 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Массух Илья 192 2
|Айвазов Армен 449 2
|Серова Елена 299 2
|Суслова Марина 7 2
|Игнатов Сергей 10 2
|Четвернин Алексей 652 2
|Чинкова Мария 25 2
|Жаров Александр 165 2
|Чуб Александр 22 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Примаков Евгений 6 2
|Рябова Галина 21 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Хасис Лев 96 1
|Попов Анатолий 98 1
|Шведов Александр 18 1
|Ускова Ольга 128 1
|Малофеев Константин 98 1
|Шадаев Максут 384 1
|Качанов Олег 58 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Албычев Александр 74 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Juniper Research 280 1
|CNews Analytics 2006 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786395, в очереди разбора - 690071.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786395, в очереди разбора - 690071.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru