Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Смоленская область
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
|
МТС назначила нового директора в Смоленской области
МТС сообщила о назначении директором филиала в Смоленской области Кристины Киселевой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпорат
|25.06.2026
|
МТС повысила безопасность на крупном заводе по производству консервов в Смоленской области
И наши комплексные решения, включая то, которое мы реализовали в Рудне, как раз соответствует последним технологическим трендам», — сказала начальник отдела по работе с корпоративными клиентами МТС в Смоленской области Анна Никитина.
|04.06.2026
|
Ozon вложит 6 млрд руб. в логистический комплекс в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и вице-президент по взаимодействию с органами государственн
|20.05.2026
|
МТС в четыре раза увеличит количество базовых станций отечественного производства в Смоленской области
МТС сообщает, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Смоленской области вырастет в четыре раза. Общее же количество отечественного телеком-оборудо
|15.05.2026
|
МТС добавила мобильного интернета на участке федеральной трассы М-1 в Смоленской области
ТС объявила о расширении покрытия сети на автомобильной дороге федерального значения М1 в 4 районах Смоленской области. Теперь бесшовное покрытие скоростного мобильного интернета доступно на уч
|14.04.2026
|
«Мегафон» улучшил покрытие на смоленском участке Минского шоссе
позволило сигналу распространиться на значительно большие расстояния, устраняя пробелы в покрытии. «Смоленская область — важнейший транспортный узел, и людям нужна качественная связь, которая с
|08.04.2026
|
Открылся новый высокотехнологичный завод «Лалибела Кофе» в Смоленской области
Российский рынок кофе получил новый источник крупных промышленных мощностей. В Смоленской области 7 апреля начал работу новый завод по производству кофе компании «Лалибела
|26.01.2026
|
Интернет набрал скорость на Старой Смоленской дороге
в особенно важно всегда быть на связи с близкими. Качественный и устойчивый 4G-сигнал позволит решить многие текущие вопросы без необходимости ездить в областной центр», — сказал директор «МегаФон» в Смоленской области Константин Сазонов. Старая Смоленская дорога, на которой расположена деревня Михайловка, хранит память о событиях 1812 года и Великой Отечественной войны. Дорога возникла меж
|15.09.2025
|
Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» продолжают проект цифрового импортозамещения региона
В 2024 г. стартовал переход исполнительных органов власти и организаций Смоленской области на отечественное программное обеспечение, разработанное «Ред Софт». Заказч
|10.06.2025
|
«МегаФон» разогнал интернет в двух крупных городах Смоленской области
Инженеры «МегаФона» построили базовые станции в городах Ярцево и Сафоново Смоленской области, четвертом и пятом по численности населения в регионе. Скорость интернета
|11.04.2025
|
МТС устранила цифровые «белые пятна» в 114 малых населенных пунктах Смоленской области
МТС завершила масштабный проект по расширению мобильной сети в 114 малых населенных пунктах Смоленской области, в каждом из которых проживает от 100 по 500 человек. Благодаря развитию с
|30.01.2025
|
Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Смоленской области»
Ozon запустил новую витрину «Сделано в Смоленской области» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлены с
|29.01.2025
|
В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере
В Государственный архив Смоленской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400»,
|25.12.2024
|
«МегаФон» запустил скоростной мобильный интернет в смоленских сёлах
имым для современной жизни цифровыми сервисами», — сказал Константин Сазонов, директор «МегаФона» в Смоленской области. Потребность жителей смоленских деревень в скоростном мобильном интернете
|25.11.2024
|
Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС
уск скоростного мобильного интернета позволит местным жителям и приезжим совершенствовать сферу обслуживания и туристические услуги, вести блоги, удаленно учиться и работать», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин. Ранее МТС прокачала сеть во всех районах Десногорска, обеспечив бесшовное покрытие голосов связью и мобильным интернетом на территории города и подъездных трас
|12.11.2024
|
МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области
МТС доступом к цифровым сервисам жителей двух населённых пунктов Смоленской области. Связь стандарта LTE получили более 1,5 тыс. смолян, проживающих в селах Р
|10.06.2024
|
Цифровой гид МТC начал встречать туристов на границе Смоленской области
МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя по знаковым местам Смоленской области. Цифровой помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Trave
|04.06.2024
|
Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность
Новая жертва телефонного мошенничества Мошенники обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чинов
|29.05.2024
|
Покупка билетов в приложении ЦППК доступна на трети станций Смоленской области
Компания ЦППК продлила участок в Смоленской области, где пассажиры могут оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты
|19.04.2024
|
МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области
афика в сети на этом участке составляет до 25%, в том числе также благодаря дачникам и отдыхающим. «Смоленская область является ярким примером региона, где любят загородный отдых и дачную жизнь
|27.03.2024
|
Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области
леты с автоактивацией могут оформлять пассажиры участка Можайск — Вязьма. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Цифровая услуга стала доступна на шести станциях Подмосковья и тринадцати станциях Смоленской области. Ежегодно здесь проезжают более 570 тыс. пассажиров. Полный список станций, где сегодня заработала новая услуга: Бородино, Колочь, Уваровка, 144 км, 147 км, Дровнино, Батюшко
|14.03.2024
|
МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске
МТС сообщила о модернизации сети в Десногорске Смоленской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе выр
|12.02.2024
|
Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» развивают сотрудничество
Министерство цифрового развития Смоленской области и российский разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве
|08.02.2024
|
МТС впервые запустила LTE в пяти малых сёлах на Старой Смоленской дороге
х работ LTE получили пять малых сёл Новодугинского и Сычёвского районов, расположенных вдоль Старой Смоленской дороги. Связь и высокоскоростной интернет МТС стали доступны жителям сёл Хотьково,
|13.12.2023
|
МТС запустила LTE в экодеревне Боровая под Смоленском
ли здорового образа жизни смогут получать результаты своих тренировок и наблюдать их в динамике. Как и всегда, связь вывела качество жизни в поселке на новый уровень», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и до
|24.11.2023
|
В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл
толчок для нового жилищного строительства, развития предпринимательства, дистанционной работы и учебы, туризма, в том числе с использованием цифровых сервисов экосистемы МТС», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.
|31.07.2023
|
В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города
МТС модернизировала сеть в Рославле Смоленской области для проведения подготовительных мероприятий и празднования Дня города, кот
|07.07.2023
|
МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области
В Сычевке Смоленской области выросли скорости мобильного интернета МТС. Доступ к цифровым сервисам с бо
|28.06.2023
|
МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области
В Пересне Починковского района Смоленской области появился скоростной мобильный интернет. Доступ к цифровым сервисам получил
|09.06.2023
|
«Мегафон» подключил к LTE деревню Прудок в Смоленской области
голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом деревню Прудок и одноименную базу отдыха в Смоленской области. Теперь десятки местных жителей и многочисленные туристы смогут полноценно
|31.05.2023
|
В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек
С», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в Смоленске, Рославле, Сафонове и Десногорске Смоленской области. В зоне улучшенного покрытия проживает более 150 тысяч человек. В результа
|30.05.2023
|
МТС закрыла «белые пятна» на трассе М-1 в Смоленской области
нь безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин. Ранее МТС прокачала сеть федеральной автомобильной трассы М
|01.03.2023
|
«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в деревнях Смоленской области
Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в трех малых населенных пунктах Смоленской области появилось покрытие LTE. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили предста
|22.02.2023
|
«Мегафон» ускорил мобильный интернет в смоленском дворце спорта «Юбилейный»
«Мегафон» подготовил телеком-инфраструктуру для крупнейшего спортивно-оздоровительного комплекса в Смоленской области. Связисты обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом все главные локации и внутренние помещения дворца спорта «Юбилейный». Теперь абонентам компании на площад
|21.02.2023
|
Директором филиала МТС в Смоленской области назначен Алексей Козин
оммуникационных сервисов, сообщает о назначении Алексея Козина на должность директора филиала МТС в Смоленской области. Ранее он возглавлял подразделения МТС в разных регионах России. Об этом C
|09.02.2023
|
«Мегафон» улучшил связь в Ярцеве Смоленской области
«Мегафон» модернизировал более 30% телекоммуникационной инфраструктуры в третьем по численности населения городе Смоленской области – Ярцеве, где суммарно проживает более 40 тыс. человек. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 15%. Ин
|23.01.2023
|
ГК Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Смоленской области
Softline поставила высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для детского технопарка «Кванториум» в Вязьме (Смоленская область). По итогам проекта была обеспечена работа двух квантумов – «Робототехника» и «Хайтек». Обучаясь на современном оборудовании, школьники Вяземского района смогут осваивать пер
|24.11.2022
|
ГК Softline оборудовала лаборатории Центра одаренных детей Смоленской области «Смоленский Олимп» на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия
оторого открылся Региональный центр выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп». По итогам проекта были полностью оборудованы лаборатор
|23.03.2022
|
Softline оснастила образовательные центры «Точка роста» Смоленской области
Softline поставила мультивендорное оборудование и устройства для 41 сельской школы Смоленской области, которые в 2021 г. вошли в проект «Точки роста» — федеральную сеть центров
|12.11.2020
|
Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве
Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Смоленской области объявили о начале новых совместных проектов для цифровизации региона. Сред
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 63
|Козин Алексей 58 47
|Сенигов Дмитрий 14 10
|Сазонов Константин 10 10
|Путин Владимир 3454 8
|Рылов Дмитрий 56 7
|Драль Игорь 8 7
|Агафонова Наталия 41 6
|Гузанов Денис 18 5
|Островский Алексей 8 5
|Рудометкин Андрей 4 4
|Пахомов Александр 140 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Массух Илья 239 3
|Гурджиян Руслан 20 3
|Васильев Александр 72 3
|Гурко Александр 139 3
|Чуб Александр 44 3
|Серова Елена 320 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Яковлев Михаил 21 3
|Сметанкин Игорь 8 3
|Лопашинов Петр 3 3
|Лосев Станислав 45 3
|Анохин Василий 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Богачев Игорь 183 3
|Духовницкий Олег 91 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Шаронов Андрей 60 2
|Казак Максим 162 2
|Чинкова Мария 29 2
|Игнатов Сергей 80 2
|Гордеев Алексей 16 2
|Носков Михаил 27 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.