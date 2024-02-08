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МТС впервые запустила LTE в пяти малых сёлах на Старой Смоленской дороге

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в селе Дугино, вдвое увеличив покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. В результате проведённых работ LTE получили пять малых сёл Новодугинского и Сычёвского районов, расположенных вдоль Старой Смоленской дороги.

Связь и высокоскоростной интернет МТС стали доступны жителям сёл Хотьково, Ерохово, Ладыгино, Лежакино и Слизнево. В общей сложности, в пяти малых населенных пунктах проживает около 150 человек. Также более 500 жителей близлежащего села Дугино и отдыхающие одноименного санатория могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с при максимальной загрузке реабилитационного центра в «высокий» сезон.

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«В прошлом году мы зашли в отстоящее от крупных трасс Дугино с мобильной базовой станцией, чтобы оценить востребованность связи МТС в зонах отдыха Смоленской области. Анализ показал, что поток приезжих в круглогодичный санаторий восстановительного лечения высок, они активно пользуются экосистемными сервисами, цифровыми приложениями, онлайн-кинотеатром Kion, библиотекой «Строки», делают онлайн-платежи и читают новости в интернете. Наши прогнозы оправдались, поэтому к наступлению теплого сезона мы усилили связь. Теперь эти места будут привлекательны не только для местных жителей и отдыхающих, но и для исследователей Старой Смоленской дороги, которая очень интересна своей историей», – сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Мимо Дугина и других сёл проходит участок Смоленского тракта Вязьма-Ржев-Тверь, который известен с XIV-XV веков. Дорога являлась старейшим и кратчайшим водно-сухопутным путём из Европы в Московские земли. Сегодня эту функцию обеспечивает трасса М1 Москва-Минск, но Старая Смоленская дорога не забыта. Она используется как направление внутрирегионального сообщения и также нуждается в связи. С появлением на ней устойчивого покрытия LTE МТС пассажирские и грузовые перевозки станут комфортнее и безопаснее, также будут развиваться туристические маршруты для изучения истории этих мест в разные исторические эпохи.

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