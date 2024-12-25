Козин Алексей

МТС прокачала мобильный интернет в микрорайонах и пригородах Смоленска 1

Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС 1

МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области 1

Цифровые технологии МТС помогли смолянке Настасье Новиковой поступить в ГИТИС 1

МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж 1

Цифровой гид МТC начал встречать туристов на границе Смоленской области 1

МТС запустила LTE на трассе М1 при подъезде к Смоленску 1

МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области 1

МТС прокачала сеть в бывшем имении композитора Даргомыжского на Смоленщине 1

МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске 1

МТС впервые запустила LTE в пяти малых сёлах на Старой Смоленской дороге 1

МТС включила высокоскоростной домашний интернет почти для 250 семей в Промышленном районе Смоленска 1

МТС запустила высокоскоростной домашний интернет для 700 семей в Промышленном районе Смоленска 1

МТС запустила LTE в экодеревне Боровая под Смоленском 1

МТС прокачала сеть LTE в Смоленске к новогодним праздникам 1

В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл 1

В Смоленске МТС прокачала связь в районе железнодорожного вокзала 1

В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным 1

Фиксированная связь МТС стала доступна жителям многоквартирных домов в Алтуховке и Новосельцах Смоленска 1

В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города 1

В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города 1

МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске 1