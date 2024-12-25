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Козин Алексей



25.12.2024 Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку 1
28.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в микрорайонах и пригородах Смоленска 1
25.11.2024 Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС 1
19.11.2024 Более 3000 квартир Смоленска получили прописку в домашней интернет-сети МТС 1
12.11.2024 МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области 1
11.11.2024 МТС улучшила LTE на трассе Смоленск-Рославль 1
08.11.2024 МТС разогнала мобильный интернет для смоленского музея-квартиры Твардовского 1
25.10.2024 МТС обеспечила связью смоленский поселок Красный, входящий в сотню исторических городов России 1
05.08.2024 МТС улучшила LTE на трассе Рославль-Бобруйск 1
31.07.2024 Цифровые технологии МТС помогли смолянке Настасье Новиковой поступить в ГИТИС 1
09.07.2024 МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж 1
09.07.2024 В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20% 1
10.06.2024 Цифровой гид МТC начал встречать туристов на границе Смоленской области 1
07.06.2024 МТС запустила LTE на трассе М1 при подъезде к Смоленску 1
19.04.2024 МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области 1
04.04.2024 МТС разогнала LTE в санатории «Лесная поляна» под Десногорском 1
29.03.2024 Исследование МТС RED: в Смоленске каждый третий офисный работник переходит по вредоносным ссылкам 1
28.03.2024 МТС прокачала сеть в бывшем имении композитора Даргомыжского на Смоленщине 1
14.03.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске 1
08.02.2024 МТС впервые запустила LTE в пяти малых сёлах на Старой Смоленской дороге 1
07.02.2024 МТС включила скоростной домашний интернет почти для 4 тыс. семей Смоленска 1
02.02.2024 МТС запустила LTE на трассе Смоленск-Печерск 1
26.12.2023 МТС включила высокоскоростной домашний интернет почти для 250 семей в Промышленном районе Смоленска 1
15.12.2023 МТС запустила высокоскоростной домашний интернет для 700 семей в Промышленном районе Смоленска 1
13.12.2023 МТС запустила LTE в экодеревне Боровая под Смоленском 1
12.12.2023 МТС прокачала сеть LTE в Смоленске к новогодним праздникам 1
30.11.2023 МТС «включила» домашний интернет в Алтуховке и на Маршала Соколовского в Смоленске 1
24.11.2023 В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл 1
09.11.2023 Ученые Пермского Политеха разработали сенсорный экран, реагирующий на звук касания 1
02.11.2023 В Смоленске МТС прокачала связь в районе железнодорожного вокзала 1
31.10.2023 Более 300 семей в Промышленном районе Смоленска получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с 1
19.10.2023 В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным 1
13.10.2023 МТС «прокачала» сеть в Вязьме для любителей старины 1
10.10.2023 Фиксированная связь МТС стала доступна жителям многоквартирных домов в Алтуховке и Новосельцах Смоленска 1
25.09.2023 В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города 1
31.07.2023 В Рославле Смоленской области МТС прокачала сеть для подготовки ко Дню города 1
07.07.2023 МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области 1
30.06.2023 МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске 1
28.06.2023 МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области 1
31.05.2023 В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Козин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 42
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина ГАУК 2 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 17
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 17
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 17
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 9
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 3
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 7
МТС Big Data 265 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
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МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
МТС Premium 50 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
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МТС RED Security Awareness 5 1
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Беларусь - Белоруссия 5638 23
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 9
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 4
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Сафоновский район - Сафоново 12 4
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Россия - ЦФО - Калужская область 979 2
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
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Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 23 14
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 6
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Частный сектор 138 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
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Масленица - Масленая неделя 13 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
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День молодёжи - 27 июня 896 1
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