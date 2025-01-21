Более 2000 квартир Смоленска получили доступ к домашней интернет-сети МТС

МТС, цифровая экосистема, сообщила о завершении очередного этапа развития сети фиксированной связи в Смоленске в Ленинском, Промышленном и Заднепровском районах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители 13 многоквартирных домов, в которых проживает более двух тыс. семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили скоростным домашним интернетом жителей 13 многоквартирных домов по адресам: улица Звездная, 4А в ЖК «Лермонтовский парк» в Королевке, Изумрудная, 1, 2, 5, 6 в Киселевке, Попова, 113Б, 1-я Брянская, 1 в ЖК «Вивальди», Киевское шоссе, 53, 55, 57, 58 и 60 в ЖК «Новый Смоленск», Багратиона, 26 в ЖК «Самолет».

Скорость проводного интернета позволит смолянам подключать к сети до пяти устройств, смотреть онлайн-фильмы, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion с 220 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«В Смоленске мы планомерно продолжаем расширение сети домашнего интернета и IPTV, прежде всего, реагируя на поступающие заявки от жильцов. В этот раз подключаем многоквартирные дома, введенные в строй в последние три-пять лет, в которых проживают молодые семьи с детьми, много активных, работающих людей и студентов. Все они получили возможность учиться и работать удалено, пользоваться всеми цифровыми сервисами на высокой скорости и смотреть фильмы онлайн», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Сегодня каждая вторая семья в Смоленске имеет доступ к скоростному домашнему интернету МТС и IPTV.