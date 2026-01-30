Разделы

Автомагистраль М-3 Украина Федеральная автомобильная дорога Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной Киевское шоссе


СОБЫТИЯ


30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 1
14.04.2025 «МегаФон» прокачал голосовую связь и мобильный интернет на федеральной трассе М-3 2
21.01.2025 Более 2000 квартир Смоленска получили доступ к домашней интернет-сети МТС 1
19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 2
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов 1
17.10.2017 «Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
12.10.2015 «Астерос» переехал в Новую Москву, став соседом «Ростелекома», «Систематики» и Oracle. Фото 1
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 1
16.06.2014 Минкомсвязи выселяет «Ростелеком» из подмосковного пансионата 1
27.02.2014 «Систематика» переезжает к «Ростелекому» в Новую Москву 1
10.11.2004 "МегаФон" совместил рекламный щит и антенну 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Автомагистраль М-3 Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10391 3
МегаФон 10051 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Zorgtech 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3151 1
SAP SE 5454 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14512 1
Oracle Corporation 6896 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
Автодория 44 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 111 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 92 3
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 2
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 2
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
Главная дорога - Новое качество дорог 6 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
Hyundai Motor Company 421 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 315 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Skoda - Škoda Auto 53 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Магнит Косметик 44 1
JLL - Jones Lang LaSalle 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 55 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 9 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12993 3
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6327 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13040 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 717 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17157 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
G2B - Government-to-Business - Правительство бизнесу 16 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1159 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 3
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 276 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 641 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
Huawei nova - Серия смартфона 77 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 339 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 65 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Смоленцев Александр 9 1
Куховаренко Антон 9 1
Шамшурин Андрей 3 1
Ветрова Мария 11 1
Козин Алексей 49 1
Шебордаева Дина 2 1
Ильин Алексей 24 1
Парменова Наталия 63 1
Гольцов Александр 83 1
Дмитриев Александр 52 1
Кельбах Сергей 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 9
Россия - РФ - Российская федерация 158045 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8204 6
Украина 7810 5
Беларусь - Белоруссия 6069 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 3
Москва - Новая Москва - Большая Москва 85 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 83 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 35 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 50 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Москва - СЗАО - Строгино 51 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Английская набережная 4 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Бекасово 10 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Комаричи 6 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 44 1
Европа 24671 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3056 1
Россия - УФО - Свердловская область 1784 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4314 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2703 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2935 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1667 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1031 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Европа Западная 1492 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 5
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 48 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 200 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 2
Аренда 2581 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Английский язык 6885 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 18 1
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 30 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 547 1
POI - points of interest 171 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
