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МТС Роутер МТС Домашний интернет



16.01.2025 МТС подключила в 2024 году к скоростному домашнему интернету 120 тыс. домохозяйств в Москве и области 1
19.11.2024 Более 3000 квартир Смоленска получили прописку в домашней интернет-сети МТС 1
19.06.2024 Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету 1
11.06.2024 Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету 1
26.04.2024 Еще около 1000 семей Улан-Удэ смогут экономить на связи до 40% 1
29.02.2024 МТС подключила жителей микрорайонов «Подсолнухи» и «Солнечный» к гигабитному интернету 1
07.02.2024 МТС включила скоростной домашний интернет почти для 4 тыс. семей Смоленска 1
26.12.2023 МТС включила высокоскоростной домашний интернет почти для 250 семей в Промышленном районе Смоленска 1
15.12.2023 МТС запустила высокоскоростной домашний интернет для 700 семей в Промышленном районе Смоленска 1
29.09.2023 МТС ускорила на 20% мобильный интернет на южном участке Московского скоростного диаметра 1
14.09.2023 К началу учебного года МТС прокачала сеть домашнего интернета в Энгельсе до 1Гбит/с 1
09.03.2023 Более 900 семей из ЖК «Факел» во Владимире получили доступ к высокоскоростному интернету МТС 1
03.10.2017 МТС купила стартап LiteBox рынка онлайн-касс 1
26.11.2014 Upvel представил универсальный роутер для корпоративных клиентов МТС 1
26.09.2014 МТС расширила сеть 4G в Республике Коми 1
02.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Вологде 1
02.12.2013 МТС начала строительство собственной сети фиксированной связи на Камчатке 1
23.09.2013 МТС запустила собственную сеть LTE в Удмуртии 1
05.09.2013 МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске 1
28.08.2013 МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi пригородные автобусы Челябинской области 1
18.07.2013 МТС предоставила бесплатный доступ в интернет для клиентов архангельского такси 1
28.05.2013 МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Алтайском крае 1
24.05.2013 Петербуржцы предпочитают смотреть видео во время поездок в трамваях с WiFi 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
23.01.2013 МТС начала предоставлять услуги домашнего интернета в Бурятии 1
28.12.2012 МТС расширяет линейку оборудования с поддержкой 4G 1
11.10.2012 МТС начинает предоставлять «Домашний интернет» в Амурской области 1
23.09.2011 МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi отделения «Сбербанка» в Поволжье 1
27.07.2011 МТС начала продажи нового универсального роутера 1
20.12.2010 «Комстар» интегрировал Wi-Fi FON в универсальный роутер МТС 1
16.12.2010 «Комстар» модернизировал сеть связи в Рязани 1
20.08.2010 «Комстар» обновил тарифы на интернет в Москве 2
07.07.2010 МТС и «Комстар» представили «Универсальный роутер» 1
11.05.2010 «Комстар» и МТС представили первые конвергентные продукты в рамках интеграции компаний 1
12.03.2010 МТС разрешила подключать два номера на одну SIM-карту 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

МТС Роутер и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 35
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 4
FON Wireless 36 3
МТС Поволжье макрорегион 56 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Vodafone Group 1370 1
Elisa 33 1
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 1
Александровский Банк 21 1
Россети Ленэнерго 1700 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 11
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
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