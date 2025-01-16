Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету 1

Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету 1

МТС включила высокоскоростной домашний интернет почти для 250 семей в Промышленном районе Смоленска 1

МТС запустила высокоскоростной домашний интернет для 700 семей в Промышленном районе Смоленска 1

Upvel представил универсальный роутер для корпоративных клиентов МТС 1

МТС расширила сеть 4G в Республике Коми 1

МТС запустила сеть 4G в Вологде 1

МТС начала строительство собственной сети фиксированной связи на Камчатке 1

МТС запустила собственную сеть LTE в Удмуртии 1

МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске 1

МТС предоставила бесплатный доступ в интернет для клиентов архангельского такси 1

МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Алтайском крае 1

Петербуржцы предпочитают смотреть видео во время поездок в трамваях с WiFi 1

МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1

МТС начала предоставлять услуги домашнего интернета в Бурятии 1

МТС расширяет линейку оборудования с поддержкой 4G 1