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Индексная книга (каталог) CNews*
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Экзамены

СОБЫТИЯ


20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке

ющие экзамены для сертификации на русском языке: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM, MB-910). Экзамен предназначен для специалистов, желающих подтвердить знания функций и возможностей при
08.04.2021 МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно

ки и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Комплекс удаленных рабочих мест с доступом к ИТ-инфраструктуре университета позволит учащимся сдавать экзамены в режиме онлайн. Решения облачного провайдера МТС обеспечили удаленный доступ более 700 школьникам из более 100 школ, которые в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» угл
04.04.2017 «Экзамус» помогает НИУ ВШЭ проводить вступительные испытания для иностранных абитуриентов в онлайне

аны. Коммерческий прием проводился летом, когда абитуриенты–иностранцы приезжали в Москву и сдавали вступительные экзамены. Подобная система существенно ограничивала возможности университета –

26.04.2016 За полгода экзамены на владение ЕМИАС успешно сдали более 2600 медиков

 полгода прошли больше 2,6 тыс. практикующих медиков. Врачей и средний медперсонал учат пользоваться электронными картами, готовят к работе с интерфейсом и функциями сервиса. 95% слушателей уже сдали экзамены, а до конца года работе с ЕМИАС обучат ещё 9700 специалистов. Подобные курсы организованы и для студентов медвузов. За первое учебное полугодие экзамены сдали больше двух тысяч

29.01.2016 В МАМИ прошла «Неделя экзаменов WorldSkills» для 300 студентов ИТ-направлений

Более 300 студентов ИТ-направлений подготовки Университета машиностроения (в общей сложности — 10 учебных групп 1 и 2 курса) сдали экзамены зимней сессии в практико-ориентированном формате. Как сообщили CNews в МАМИ (Московском государственном машиностроительном университете), экзамены в формате соревнований WorldSk
18.06.2015 Сертификат Microsoft можно получить через интернет

«Сетевая Академия Ланит» разработала и запустила новые пакетные решения certification pack по обучению продуктам Microsoft: пройти авторизованный курс и сдать экзамен на сертификацию вендора можно прямо из дома или с рабочего места посредством интернета, сообщили CNews в группе компаний «Ланит». Это удобно с организационной точки зрения и выгодно — с
20.03.2014 Приложение «Экзамен ПДД» от Reactive Phone стало доступно на iPad

Компания Reactive Phone, разработчик приложений для мобильных устройств и компьютеров, объявила о выходе новой версии приложения «Экзамен ПДД» для планшетов iPad. Приложение «Экзамен ПДД» создано специально для учеников автошкол, которым предстоит получение водительского удостоверения. Программа заменит устаревшие

27.08.2012 Британские ИТ-компании нанимают выпускников, проваливших экзамены в вузы

Руку помощи подросткам, провалившим вступительные экзамены, протянули британские предприниматели сферы ИТ. Компании предлагают недавним школьникам ученические программы, которые позволяют одновременно работать и получать платное

24.12.2008 9-летняя девочка стала профессионалом Microsoft

анимации и неплохо владеет графическими пакетами Corel Draw, Photoshop, Illustrator и Flash. Сдать экзамен Microsoft девочка также решила сама. «У моей дочери фотографическая память», - говори
12.05.2008 ALT Linux проведет сертификационный экзамен для администраторов

х служб и сервисов». На четвертый день слушателям предстоит выполнить самостоятельную работу, подготовиться к сдаче экзамена, пройти консультации с экспертами. На пятый день запланирован практический экзамен. К участию в семинаре приглашаются администраторы, представители фирм, планирующих стать сертифицированными партнерами ALT Linux. При положительном результате экзамена выдается сертифик
17.03.2008 Космонавты сдают предполетные экзамены

сновной экипаж в составе Сергея Волкова, Олега Кононенко и гражданки Республика Корея И Со Ен сдает экзамен на наземном тренажере МКС. Дублирующий экипаж: Максим Сураев, Олег Скрипочка и кореец
19.12.2006 Экзамен по вождению примет автомат

автодром, на котором последнее слово остается за компьютером, больно ударит по карману принимающих экзамены сотрудников ГИБДД. Это не секрет. Я считаю, что наша автошкола смогла бы построить а
10.11.2006 Новгородские студенты пройдут интернет-экзамен

что с 5 декабря 2006 года по 25 января 2007 года студенты НовГУ будут сдавать Федеральный интернет-экзамен. Подобные экзамены проводятся Национальным аккредитационным агентством в сфере образо
10.11.2006 Новгородские студенты пройдут интернет-экзамен

что с 5 декабря 2006 года по 25 января 2007 года студенты НовГУ будут сдавать Федеральный интернет-экзамен. Подобные экзамены проводятся Национальным аккредитационным агентством в сфере образо
16.12.2005 PMI снижает проходной балл

настоящее время PMI осуществляет корректировку результатов экзамена всех кандидатов согласно новому значению проходного балла. Результаты экзаменов тех кандидатов, которые не смогли сдать обновленный экзамен PMP по стандарту PMBOK Guide 3rd edition, будут пересчитаны в соответствии с новым значением проходного балла. В случае если в результате проверки будет установлено, что сумма баллов, н
19.08.2003 В России пройдут первые экзамены Red Hat

ению серверными системами и сводит к минимуму возможность появления на рынке так называемых "бумажных сертифицированных специалистов", другими словами, людей, не умеющих работать с системой и сдавших экзамены простым зазубриванием найденных в интернете вопросов. Официальным средством для подготовки к экзаменам являются авторизованные курсы Red Hat, которые предлагаются или в варианте полног
10.11.2002 КРОК автоматизировал Единый государственный экзамен

редставила решение по автоматизации Единого государственного экзамена. Оно базируется на разработанном компанией специальном программном обеспечении - автоматизированной информационной системе (АИС) "Экзамен". АИС "Экзамен" обеспечивает весь комплекс работ по организации, проведению и обработке результатов массового тестирования. АИС "Экзамен" полностью автоматизирует процесс

09.11.2000 Koobuycity: "Курьеры не сдали экзамен по вождению"

я с юмором сообщить своим клиентам о закрытии: на заглавной странице сайта был размещен вопрос "Куда же делся Koobuycity?" с вариантами ответов: "Все ушли в отпуск", "Нас обокрали", "Курьеры не сдали экзамен по вождению" и т.п.
08.06.1999 Концерн "Белый Ветер - ДВМ" ввел новую систему "экспресс-экзамены" неисправных комплектующих для дилеров

В дистрибуторском подразделении концерна "Белый Ветер - ДВМ" с 8 июня для дилеров вводится система "экспресс-экзамены" неисправных комплектующих. Она предусматривает незамедлительный обмен вышедших из строя комплектующих, приобретенные в дистрибуции концерна, в течение всего гарантийного срока. Он изм

Публикаций - 517, упоминаний - 572

Экзамены и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 38
Microsoft Corporation 25775 34
Yandex - Яндекс 9216 23
Oracle Corporation 7074 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
9594 20
Softline - Софтлайн 3743 16
Cisco Systems 5372 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 13
SAP SE 5601 12
Huawei 4676 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Telegram Group 2940 11
Red Hat 1378 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Google LLC 12688 10
Samsung Electronics 11064 9
Intel Corporation 12811 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
МегаФон 10742 8
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
OpenText - Micro Focus - Novell 880 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 7
Sony 6739 6
OpenAI 541 6
Broadcom - VMware 2610 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
HP Inc. 5883 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 5
Fujitsu 2105 5
Крок - Croc 1964 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 5
Dell EMC 5180 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Getronics - PinkRoccade 18 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 5
Coursera 65 4
Альфа-Банк 1979 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
Шереметьево Хэндлинг 50 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Почта России ПАО 2370 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Евросеть 1421 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
TMT Investments 115 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 2
Верный - торговая сеть 326 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
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Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
НАФД - Национальная ассоциация финансовых директоров 1 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 116
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 24
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 24
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 28
Linux OS 11533 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Microsoft Windows 16882 13
Google Android 15243 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
OpenAI - ChatGPT 719 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 6
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Морозов Игорь 59 5
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Румянцева Ольга 62 3
Стоянов Алексей 56 3
Болотов Виктор 5 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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