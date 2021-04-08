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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Экзамены



08.04.2021 МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно
04.04.2017 «Экзамус» помогает НИУ ВШЭ проводить вступительные испытания для иностранных абитуриентов в онлайне
26.04.2016 За полгода экзамены на владение ЕМИАС успешно сдали более 2600 медиков
29.01.2016 В МАМИ прошла «Неделя экзаменов WorldSkills» для 300 студентов ИТ-направлений
18.06.2015 Сертификат Microsoft можно получить через интернет
20.03.2014 Приложение «Экзамен ПДД» от Reactive Phone стало доступно на iPad
19.12.2006 Экзамен по вождению примет автомат

Публикаций - 148, упоминаний - 160
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
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