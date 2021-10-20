Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке ющие экзамены для сертификации на русском языке: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM, MB-910). Экзамен предназначен для специалистов, желающих подтвердить знания функций и возможностей при

МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно ки и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Комплекс удаленных рабочих мест с доступом к ИТ-инфраструктуре университета позволит учащимся сдавать экзамены в режиме онлайн. Решения облачного провайдера МТС обеспечили удаленный доступ более 700 школьникам из более 100 школ, которые в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» угл

«Экзамус» помогает НИУ ВШЭ проводить вступительные испытания для иностранных абитуриентов в онлайне аны. Коммерческий прием проводился летом, когда абитуриенты–иностранцы приезжали в Москву и сдавали вступительные экзамены. Подобная система существенно ограничивала возможности университета –

За полгода экзамены на владение ЕМИАС успешно сдали более 2600 медиков полгода прошли больше 2,6 тыс. практикующих медиков. Врачей и средний медперсонал учат пользоваться электронными картами, готовят к работе с интерфейсом и функциями сервиса. 95% слушателей уже сдали экзамены, а до конца года работе с ЕМИАС обучат ещё 9700 специалистов. Подобные курсы организованы и для студентов медвузов. За первое учебное полугодие экзамены сдали больше двух тысяч

В МАМИ прошла «Неделя экзаменов WorldSkills» для 300 студентов ИТ-направлений Более 300 студентов ИТ-направлений подготовки Университета машиностроения (в общей сложности — 10 учебных групп 1 и 2 курса) сдали экзамены зимней сессии в практико-ориентированном формате. Как сообщили CNews в МАМИ (Московском государственном машиностроительном университете), экзамены в формате соревнований WorldSk

Сертификат Microsoft можно получить через интернет «Сетевая Академия Ланит» разработала и запустила новые пакетные решения certification pack по обучению продуктам Microsoft: пройти авторизованный курс и сдать экзамен на сертификацию вендора можно прямо из дома или с рабочего места посредством интернета, сообщили CNews в группе компаний «Ланит». Это удобно с организационной точки зрения и выгодно — с

Приложение «Экзамен ПДД» от Reactive Phone стало доступно на iPad Компания Reactive Phone, разработчик приложений для мобильных устройств и компьютеров, объявила о выходе новой версии приложения «Экзамен ПДД» для планшетов iPad. Приложение «Экзамен ПДД» создано специально для учеников автошкол, которым предстоит получение водительского удостоверения. Программа заменит устаревшие

Британские ИТ-компании нанимают выпускников, проваливших экзамены в вузы Руку помощи подросткам, провалившим вступительные экзамены, протянули британские предприниматели сферы ИТ. Компании предлагают недавним школьникам ученические программы, которые позволяют одновременно работать и получать платное

9-летняя девочка стала профессионалом Microsoft анимации и неплохо владеет графическими пакетами Corel Draw, Photoshop, Illustrator и Flash. Сдать экзамен Microsoft девочка также решила сама. «У моей дочери фотографическая память», - говори

ALT Linux проведет сертификационный экзамен для администраторов х служб и сервисов». На четвертый день слушателям предстоит выполнить самостоятельную работу, подготовиться к сдаче экзамена, пройти консультации с экспертами. На пятый день запланирован практический экзамен. К участию в семинаре приглашаются администраторы, представители фирм, планирующих стать сертифицированными партнерами ALT Linux. При положительном результате экзамена выдается сертифик

Космонавты сдают предполетные экзамены сновной экипаж в составе Сергея Волкова, Олега Кононенко и гражданки Республика Корея И Со Ен сдает экзамен на наземном тренажере МКС. Дублирующий экипаж: Максим Сураев, Олег Скрипочка и кореец

Экзамен по вождению примет автомат автодром, на котором последнее слово остается за компьютером, больно ударит по карману принимающих экзамены сотрудников ГИБДД. Это не секрет. Я считаю, что наша автошкола смогла бы построить а

Новгородские студенты пройдут интернет-экзамен что с 5 декабря 2006 года по 25 января 2007 года студенты НовГУ будут сдавать Федеральный интернет-экзамен. Подобные экзамены проводятся Национальным аккредитационным агентством в сфере образо

Новгородские студенты пройдут интернет-экзамен что с 5 декабря 2006 года по 25 января 2007 года студенты НовГУ будут сдавать Федеральный интернет-экзамен. Подобные экзамены проводятся Национальным аккредитационным агентством в сфере образо

PMI снижает проходной балл настоящее время PMI осуществляет корректировку результатов экзамена всех кандидатов согласно новому значению проходного балла. Результаты экзаменов тех кандидатов, которые не смогли сдать обновленный экзамен PMP по стандарту PMBOK Guide 3rd edition, будут пересчитаны в соответствии с новым значением проходного балла. В случае если в результате проверки будет установлено, что сумма баллов, н

В России пройдут первые экзамены Red Hat ению серверными системами и сводит к минимуму возможность появления на рынке так называемых "бумажных сертифицированных специалистов", другими словами, людей, не умеющих работать с системой и сдавших экзамены простым зазубриванием найденных в интернете вопросов. Официальным средством для подготовки к экзаменам являются авторизованные курсы Red Hat, которые предлагаются или в варианте полног

КРОК автоматизировал Единый государственный экзамен редставила решение по автоматизации Единого государственного экзамена. Оно базируется на разработанном компанией специальном программном обеспечении - автоматизированной информационной системе (АИС) "Экзамен". АИС "Экзамен" обеспечивает весь комплекс работ по организации, проведению и обработке результатов массового тестирования. АИС "Экзамен" полностью автоматизирует процесс

Koobuycity: "Курьеры не сдали экзамен по вождению" я с юмором сообщить своим клиентам о закрытии: на заглавной странице сайта был размещен вопрос "Куда же делся Koobuycity?" с вариантами ответов: "Все ушли в отпуск", "Нас обокрали", "Курьеры не сдали экзамен по вождению" и т.п.