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USA Today
СОБЫТИЯ
|08.05.2017
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Силовиков привлекут к расследованию поддельных аккаунтов в Facebook
Атака на USA TodayГазета USA Today, которая страдает от обилия поддельных аккаунтов среди своих подписчиков в Facebook
|13.06.2007
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USA Today займется мобильной рекламой
новостные рассылки, сообщает АР. Пользователи смогут подписаться на обычные информационно-новостные рассылки по темам наподобие «новости политики», «спорт», «погода», «сплетни» и т.д. В эти рассылки USA Today будет вставлять рекламные картинки или объявления. Кроме того, компания собирается расширить список своих рекламодателей для этого сервиса. Партнерами USA Today в новой услуге
|19.05.2006
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BellSouth потребовала от USA Today опровержения
Компания BellSouth, третья по величине коммуникационная компания, потребовала от USA Today опровергнуть публикацию, в которой говорилось, что компания сотрудничала с американским разведывательным управлением и предоставляла тому записи разговоров пользователей. Пресс-секрет
|15.07.2002
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Неизвестные хакеры атаковали веб-сайт газеты USA Today
Веб-сайт общенациональной американской газеты USA Today подвергся нападению компьютерных взломщиков, сообщает портал "Вести-РТР". В ночь на пятницу хакеры разместили на сайте издания несколько фальшивых статей, набранных с орфографическими
|29.03.2002
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USA Today: американские пользователи интернета проводят в Сети больше времени, чем год назад
Темпы роста числа пользователей интернетом в США продолжают сокращаться, однако в то же время пользователи Сети начинают проводить в ней значительно больше времени, сообщает издание "USA Today" со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen/Netratings. Согласно заключению последней, в настоящее время к интернету в США подключено 55% домов, а доступ к Сети имеют 174
|08.05.2001
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Создатели вирусов - кто они?
он (Sarah Gordon) из компании Symantec, специализирующаяся на психологии создателей вирусов и вопросах кибертерроризма. Г-жа Гордон, один из самых авторитетных специалистов в этой области, в интервью USA Today представила словесный портрет создателей вирусов, мотивы, которые ими движут, и свое видение того, как с ними бороться. Обобщенный портрет создателя вирусов выглядит следующим образом
|28.01.2000
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Американцы получили фальшивый выпуск газеты USA Today
Некоторые покупатели газеты USA Today были удивлены в четверг, получив газету - вместо обычного названия газета была озаглавлена "USA Decay" (Увядание США). Официальные представители газеты не могут точно сказать, сколько
USA Today и организации, системы, технологии, персоны:
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