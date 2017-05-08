новостные рассылки, сообщает АР. Пользователи смогут подписаться на обычные информационно-новостные рассылки по темам наподобие «новости политики», «спорт», «погода», «сплетни» и т.д. В эти рассылки USA Today будет вставлять рекламные картинки или объявления. Кроме того, компания собирается расширить список своих рекламодателей для этого сервиса. Партнерами USA Today в новой услуге

Компания BellSouth, третья по величине коммуникационная компания, потребовала от USA Today опровергнуть публикацию, в которой говорилось, что компания сотрудничала с американским разведывательным управлением и предоставляла тому записи разговоров пользователей. Пресс-секрет