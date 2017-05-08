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Индексная книга (каталог) CNews*
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USA Today

USA Today

СОБЫТИЯ


08.05.2017 Силовиков привлекут к расследованию поддельных аккаунтов в Facebook

Атака на USA TodayГазета USA Today, которая страдает от обилия поддельных аккаунтов среди своих подписчиков в Facebook
13.06.2007 USA Today займется мобильной рекламой

новостные рассылки, сообщает АР. Пользователи смогут подписаться на обычные информационно-новостные рассылки по темам наподобие «новости политики», «спорт», «погода», «сплетни» и т.д. В эти рассылки USA Today будет вставлять рекламные картинки или объявления. Кроме того, компания собирается расширить список своих рекламодателей для этого сервиса. Партнерами USA Today в новой услуге

19.05.2006 BellSouth потребовала от USA Today опровержения

Компания BellSouth, третья по величине коммуникационная компания, потребовала от USA Today опровергнуть публикацию, в которой говорилось, что компания сотрудничала с американским разведывательным управлением и предоставляла тому записи разговоров пользователей. Пресс-секрет
15.07.2002 Неизвестные хакеры атаковали веб-сайт газеты USA Today

Веб-сайт общенациональной американской газеты USA Today подвергся нападению компьютерных взломщиков, сообщает портал "Вести-РТР". В ночь на пятницу хакеры разместили на сайте издания несколько фальшивых статей, набранных с орфографическими
29.03.2002 USA Today: американские пользователи интернета проводят в Сети больше времени, чем год назад

Темпы роста числа пользователей интернетом в США продолжают сокращаться, однако в то же время пользователи Сети начинают проводить в ней значительно больше времени, сообщает издание "USA Today" со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen/Netratings. Согласно заключению последней, в настоящее время к интернету в США подключено 55% домов, а доступ к Сети имеют 174
08.05.2001 Создатели вирусов - кто они?

он (Sarah Gordon) из компании Symantec, специализирующаяся на психологии создателей вирусов и вопросах кибертерроризма. Г-жа Гордон, один из самых авторитетных специалистов в этой области, в интервью USA Today представила словесный портрет создателей вирусов, мотивы, которые ими движут, и свое видение того, как с ними бороться. Обобщенный портрет создателя вирусов выглядит следующим образом
28.01.2000 Американцы получили фальшивый выпуск газеты USA Today

Некоторые покупатели газеты USA Today были удивлены в четверг, получив газету - вместо обычного названия газета была озаглавлена "USA Decay" (Увядание США). Официальные представители газеты не могут точно сказать, сколько

Публикаций - 153, упоминаний - 155

USA Today и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 22
Microsoft Corporation 25775 18
Yahoo! 3726 17
Google LLC 12690 11
Intel Corporation 12811 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
AOL Inc - America Online 1883 8
Samsung Electronics 11065 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Sony 6739 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
AT&T Inc 1726 6
Toshiba Corporation 2980 5
Dell EMC 5180 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
Cisco Systems 5372 3
Lenovo Group 2447 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
Fujitsu 2105 3
Галактика - Корпорация 1545 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Nintendo 823 3
Verizon - WorldCom 501 3
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 2
Flex - Flextronics 89 2
X Corp - Twitter 2938 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Telegram Group 2940 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
PayPal 671 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
VAIO 475 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
eBay Inc 1640 6
Walt Disney Company 647 5
Expedia - Travelocity 60 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Warner 540 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Международный аэропорт Орландо - Orlando International Airport - ИАТА: MCO, ИКАО: KMCO, FAA LID: MCO 6 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Ford 435 2
Merrill Lynch 454 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Mitsubishi Heavy Industries 37 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Chevrolet 42 1
Мастер-Банк 35 1
WPP - Burson Marsteller - Burson Cohn & Wolfe 3 1
NACIS - North American Cartographic Information Society - Североамериканское картографическое информационное общество 2 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Public Citizen - Commercial Alert 3 1
Merriam-Webster 15 1
Fandango Media 5 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
General Edward Lawrence Logan International Airport - Международный аэропорт имени генерала Эдварда Лоуренса Логана - ИАТА: BOS, ИКАО: KBOS, FAA LID: BOS 3 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Robertson Stephens 52 1
PBI - Palm Beach International Airport - Международный аэропорт Палм-Бич - IATA: PBI, ICAO: KPBI, FAA LID: PBI 1 1
DFW - Dallas Fort Worth International Airport - Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт - IATA: DFW, ICAO: KDFW, FAA LID: DFW 4 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Adidas - Адидас 170 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
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HP PhotoSmart 113 2
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HP - palmOne - Handspring Treo 119 2
Yahoo! Buzz 7 2
Toshiba Portege 98 2
AOL Sports 2 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 2
Apple iPod 1553 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Flickr - Фотохостинг 258 2
HP TouchSmart - серия планшетов 27 2
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 1
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
BBK Popcorn TV 17 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Pastor-Satorras Romualdo - Пастор-Саторрас Ромуальдо 3 3
Pogue David - Пог Дэвид 16 3
Vespignani Alessandro - Веспиньяни Алессандро 3 3
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Pawlowski Stephen - Павловски Стив 7 2
Horvat Miljenko - Хорват Миленко 3 2
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 2
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 2
Abary Mike - Эбэри Майк 4 2
Farrell Vickie - Фарелл Вики 2 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
Тарасов Сергей 47 1
Боярсков Борис 37 1
Гусев Владимир 26 1
Власова Анна 22 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Потехина Ирина 19 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Стрельчик Евгений 12 1
Швыдкой Михаил 10 1
Машевский Юрий 4 1
Калинин Роман 4 1
Maxwell Christopher - Максвелл Кристофер 5 1
Юрасов Виктор 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Kessler Scott - Кесслер Скотт 8 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 1
Ястржембский Сергей 4 1
Строфилов Юрий 1 1
Brewer Kathee - Брювер Кати 1 1
Pursglove Kevin - Парсглов Кевин 14 1
Waitt Ted - Вэйтт Тэд 11 1
Essebar Farid - Эссебар Фарид 5 1
Ruskin Gary - Раскин Гэри 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 99
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
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Европа 24964 9
США - Нью-Йорк 3180 8
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
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Испания - Королевство 3840 4
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США - Иллинойс - Чикаго 440 4
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