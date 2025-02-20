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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гусев Владимир



20.02.2025 CNews Analytics: Каждая вторая компания ожидает возвращения ушедших ИТ-компаний в Россию 1
19.08.2024 «Байкал Сервис» усилил безопасность личного кабинета 2
23.05.2024 «Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
14.04.2017 «Русский музей» создаст мобильное приложения с видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
17.03.2014 Polycom примет участие в конференции «ИКТ в госсекторе 2014» 1
29.11.2013 ИТ в госсекторе: Большое преодоление 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
27.09.2013 К 2018 г. не будет реализовано и половины планов «Электронного правительства» 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
09.09.2013 «Компьюлинк» модернизировал платформу базы данных SAP ERP в МОЭК 1
21.06.2013 МОЭК вновь продлила лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition 1
11.07.2012 Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК 1
29.02.2012 ИТ-аутсорсинг для банка: детали превыше всего 1
08.02.2007 СФ: необходимо пересмотреть телефонные тарифы 1
08.07.2002 Неделя в Сети: псевдоневесты, хакеры в законе и перлюстрация е-мэйлов 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Гусев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 11
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 8
Ростелеком 9746 7
АйТи 1372 7
Microsoft Corporation 24667 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 5
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 5
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 5
Artwell - Артвелл 15 5
VK - Mail.ru Group 3458 4
Citrix Systems 813 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 4
Tonk - Тонк ГК 49 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
InterTrust - ИнтерТраст 328 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 3
Белый Ветер Цифровой 256 3
Инверсия - Инверсия НПФ 145 3
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Альфа-Банк 1778 5
Роснефть НК - нефтяная компания 514 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 4
ПСБ - Промсвязьбанк 854 4
Газпром нефть 622 4
Лента - Утконос 177 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 4
OR Group - Обувь России 29 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
KupiVip - Приват Трэйд 81 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 3
ВкусВилл - Избёнка 159 3
Совкомбанк ПАО 258 3
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 2
Adidas - Адидас 161 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 11
Федеральное казначейство России 1783 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1138 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 207 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2154 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8072 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4423 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3846 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4051 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7140 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5913 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 3
Оповещение и уведомление - Notification 4668 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 777 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5238 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1428 4
Правительство Москвы - Наш город 103 3
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 3
Google Android 14060 2
Apple iOS 7842 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 530 2
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Linux OS 10017 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Microsoft Azure 1411 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 308 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3240 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Моя Россия 1 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Обращения граждан 229 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Lexmark MPS - Lexmark Managed Print Services 4 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Чучелов Андрей 44 11
Никуличев Андрей 43 8
Лысенко Эдуард 308 7
Козырев Алексей 322 7
Серебряков Виктор 46 7
Стрельцов Андрей 60 6
Опенышева Светлана 64 6
Разумовский Дмитрий 121 6
Громов Иван 102 6
Кесельбренер Леонид 52 6
Садовенко Илья 65 5
Фомичев Олег 138 5
Усманов Артур 24 5
Соколов Олег 51 5
Авербах Владимир 126 5
Ведехин Игорь 28 5
Гуральников Сергей 164 5
Шевченко Евгений 60 5
Федорец Андрей 19 5
Вихорев Сергей 15 5
Апурин Николай 11 5
Маградзе Ираклий 6 5
Бетсис Павел 100 4
Шадаев Максут 1015 4
Богданов Кирилл 112 4
Мацоцкий Сергей 177 4
Халяпин Сергей 82 4
Шевченко Владимир 147 4
Устюжанин Дмитрий 50 4
Скачков Юрий 51 4
Кравченко Константин 90 4
Соколов Михаил 29 4
Ушаков Михаил 33 4
Козлов Михаил 174 4
Карпенко Дмитрий 31 4
Меднов Сергей 124 4
Еремеев Сергей 25 4
Прохоров Фёдор 83 4
Юсупов Ренат 118 4
Леушев Андрей 73 4
Россия - РФ - Российская федерация 145338 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 10
Россия - СЗФО - Вологодская область 692 8
Россия - ЦФО - Калужская область 986 8
Россия - УФО - Тюменская область 1159 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 615 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 825 4
Европа Восточная 3080 4
Россия - ПФО - Пензенская область 595 4
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 2
Казахстан - Республика 5563 2
Беларусь - Белоруссия 5706 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 758 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 2
Россия - УФО - Челябинская область 1223 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1203 2
Европа 21806 2
Южная Корея - Республика 6663 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Дания - Королевство 1298 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1177 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Канада 4891 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3124 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - ПФО - Самарская область 1322 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1893 1
Украина 7627 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5789 9
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3572 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 6
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