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РусКомТехнологии Ключ-астром

РусКомТехнологии - Ключ-астром

«Ключ-Астром» обеспечивает комплексный подход к мониторингу систем заказчика. Решение предоставляет ответы о производительности приложений, их базовой инфраструктуре и опыте конечных пользователей. 

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Ключ-Астром» переводит мониторинг «1С» на новый уровень 1
30.08.2024 «СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов 1
23.05.2024 «Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов 1
30.10.2023 Как «Ключ-Астром» помогает онлайн-продажам: «ВинЛаб» начал работать с российским APM 1
25.08.2023 Управление на основе данных: как выбрать АРМ-систему 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
22.03.2023 МКБ внедрил онлайн-инструмент для мониторинга доступности систем 1
01.02.2023 Как наблюдаемость помогает контролировать KPI в сложных бизнес-процессах 1
13.05.2022 МДТ «Цифра» и «Рускомтехнологии» усилят ИТ-инфраструктуру российского бизнеса с помощью интеллектуального мониторинга 1
20.04.2022 «Т1 интеграция» и «Рускомтехнологии» договорились о партнерстве 2
23.07.2021 ВТБ внедрил продукт из реестра отечественного ПО для мониторинга работы ИТ-систем 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
08.06.2021 Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы 1
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 2
25.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1
24.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

РусКомТехнологии и организации, системы, технологии, персоны:

РусКомТехнологии 14 12
Dynatrace 56 7
Ростелеком 10036 3
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2195 2
Diasoft - Диасофт 951 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 2
Microsoft Corporation 24940 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Amazon Inc - Amazon.com 3066 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13437 1
Рексофт - Reksoft 424 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1160 1
Cisco Systems 5169 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 186 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Oracle Corporation 6774 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 241 1
ServiceNow 90 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Цифра ГК 2494 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
МДТ Цифра 6 1
Orbus Software 4 1
CFI Rus - CompFort International Russia - КФИ рус 2 1
Корис 3 1
Парадигма 156 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2167 1
Базальт СПО - BaseALT 724 1
Treatface - Тритфейс 1 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 191 1
New Relic 5 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 573 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2908 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1216 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 2
МКБ - Московский кредитный банк 586 2
Лента - Сеть розничной торговли 2176 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1713 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
ВТБ - Почта Банк 474 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Tesco 82 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Walt Disney Company 629 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 10
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 7
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5110 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2264 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14029 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 4
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4282 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8999 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 3
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1112 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4241 2
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Управляемость - Manageability 1815 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11728 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2023 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4808 2
Orbus Software iServer 5 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1147 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 320 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 739 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3357 1
Apple iPhone 6 4863 1
Atos Bull Sequana 27 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 179 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 845 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SynGX 5 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 8 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 8 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 8 1
Хомков Игорь 46 7
Кулешов Иван 4 4
Бунин Алексей 6 2
Захарченко Павел 2 2
Попов Игорь 16 2
Нетребин Дмитрий 3 2
Мондолло Вероника 4 2
Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 2
Шпицблат Роман 2 2
Поляков Дмитрий 46 1
Копысов Виталий 63 1
Горожанкин Алексей 18 1
Андрианов Павел 84 1
Залманов Андрей 37 1
Астафьев Андрей 3 1
Клепиков Алексей 119 1
Николаев Алексей 17 1
Тихонов Владимир 5 1
Мартынишина Ирина 1 1
Акопян Алексей 12 1
Грылев Алексей 3 1
Гречнев Максим 2 1
Сентябрев Евгений 13 1
Мотренко Андрей 10 1
Зелманов Андрей 1 1
Лагунов Андрей 43 1
Бижан Михаил 11 1
Шаблыгин Максим 3 1
Бородин Алексей 5 1
Станкевич Анна 2 1
Дудник Юлия 2 1
Шингарев Евгений 7 1
Гусев Владимир 24 1
Ковешников Андрей 1 1
Тятюшев Максим 136 1
Андреев Владимир 99 1
Шилов Сергей 95 1
Рундасов Алексей 8 1
Андреева Ирина 3 1
Кофанов Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Азия - Азиатский регион 5642 1
Беларусь - Белоруссия 5899 1
Казахстан - Республика 5691 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2778 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14359 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9380 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6427 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1462 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 272 2
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2589 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 216 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1658 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 880 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1141 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 263 1
Аудит - аудиторский услуги 2864 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8039 1
Цензура - Свобода слово 502 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11209 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2219 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 2
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
Forrester Research 825 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1157 1
CNews FORUM Кейсы 267 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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