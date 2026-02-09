Получите все материалы CNews по ключевому слову
- APM (Application Performance Management) – это подход или инструментарий, используемый для мониторинга и управления производительностью и доступностью приложений. Решения этого класса незаменимы при миграции на облачную платформу из собственной инфраструктуры.
- APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений
- ALM - Application Lifecycle Management - Application management
Жизненный цикл программного обеспечения
- NPM - Network Performance Monitor
Управление производительностью приложений
