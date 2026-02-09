Разделы

09.02.2026 «Астра Мониторинг» 1.3.0 объединяет мониторинг инфраструктуры и приложений 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
11.08.2025 Обновлена платформа для мониторинга данных VolgaBlob Smart Monitor 2
25.08.2023 Управление на основе данных: как выбрать АРМ-систему 2
13.05.2022 МДТ «Цифра» и «Рускомтехнологии» усилят ИТ-инфраструктуру российского бизнеса с помощью интеллектуального мониторинга 1
20.04.2022 «Т1 интеграция» и «Рускомтехнологии» договорились о партнерстве 1
30.03.2022 Электронная система обходов охватила все технологические цеха КАО «Азот» 1
29.03.2022 МДТ «Цифра» расширяет линейку продуктов в рамках импортозамещения и представляет рынку решение для мониторинга систем «1С» 1
17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня 1
23.07.2021 ВТБ внедрил продукт из реестра отечественного ПО для мониторинга работы ИТ-систем 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
08.06.2021 Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы 1
17.05.2021 Как превратить незавершенные заказы в инструмент развития в онлайне: опыт «М.Видео-Эльдорадо» 1
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
27.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедряет решение AppDynamics для улучшения качества обслуживания клиентов 1
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 2
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России 1
05.12.2018 «Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud 1
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 2
04.10.2018 Perform Moscow 2018 1
02.10.2018 Конференция Perform Moscow 2018 состоится на теплоходе River Palace 4 октября 2018 года 2
03.07.2018 Oracle Management Cloud оптимизирует ИТ-процессы DPD в России 2
05.07.2017 Class A1 для карт памяти Toshiba 1
20.04.2017 «ФОРС Дистрибуция» использует Oracle Management Cloud для аналитики и улучшения ИТ-инфраструктур 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
19.05.2016 Riverbed представила платформу SteelCentral c расширенной поддержкой облачных сред 1
30.10.2015 АРМ-решения прижились в России всего за год 2
21.10.2015 Рынок управления производительностью приложений уверенно растет 2
27.04.2015 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
13.02.2015 Process Mining – инструмент анализа фактических процессов 1
10.10.2014 APM-решения снижают затраты на ИТ-инфраструктуру 1
01.10.2014 Управление производительностью – мост между бизнесом и ИТ 1
18.06.2014 TmaxSoft выпустил новую версию APM-решения SysMaster 1
10.10.2013 Как APM-решения способны предупредить бизнес-катастрофу 2
28.01.2013 Riverbed завершила приобретение поставщика APM-решений Opnet Technologies 1
22.06.2012 HP пополнила портфель Converged Cloud новыми решениями и сервисами 2

Публикаций - 53, упоминаний - 70

APM и организации, системы, технологии, персоны:

Dynatrace 58 11
Oracle Corporation 6901 7
РусКомТехнологии - РКТ 15 7
Ростелеком 10409 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 5
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 4
SAP SE 5461 4
Cisco Systems 5235 4
Microsoft Corporation 25328 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 885 4
Cisco Systems - AppDynamics 39 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 3
Broadcom - VMware 2510 3
Amazon Inc - Amazon.com 3161 3
Veeam Software 328 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
HP Inc. 5770 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 149 3
ФОРС - Центр разработки 680 3
CFI Rus - CompFort International Russia - КФИ рус 2 2
Корис 3 2
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 2
Compuware - CareTech Solutions 50 2
ProLAN - ПроЛАН 14 2
OpenText - Micro Focus - NetIQ 29 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 540 2
9108 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2588 2
VK - Mail.ru Group 3538 2
Крок - Croc 1819 2
Naumen - Наумен 690 2
NtechLab - НтехЛаб 169 2
Ланит Интеграция 214 2
Riverbed Technology 112 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 2
Google LLC 12332 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 6
РЖД - Российские железные дороги 2019 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 4
МКБ - Московский кредитный банк 620 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 3
Альфа-Банк 1888 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 2
Газпром нефть 680 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 211 2
Vector Capital 15 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 83 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 1
Ruukki Construction - Руукки Констракшн 4 1
Почта России ПАО 2267 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Совкомбанк ПАО 290 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Альфа-Капитал УК 139 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 1
Coca-Cola Company 260 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 97 1
Фаберлик - Faberlic 99 1
Деловые Линии ГК 82 1
Capital One 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3146 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3478 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 533 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 56 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 32 1
OWASP - Open Web Application Security Project 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 14
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12073 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 9
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 850 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1179 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2137 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 5
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 47 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8970 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
РусКомТехнологии - Ключ-астром 18 8
Oracle Java - язык программирования 3351 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 4
Oracle Management Cloud 17 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
Oracle APM - Oracle Application Performance Monitoring 5 3
Veritas Symantec i3 6 3
Microsoft Azure 1471 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5913 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 3
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP 36 2
IBM Tivoli 284 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 2
ProLAN - Красная Кнопка SLA-ON 5 2
HPE APEX - HPE Application Performance Extender - HPE Application Performance Management 4 2
Google Android 14810 2
Linux OS 11011 2
Microsoft Windows 16430 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
Oracle UCs - Oracle Universal Cloud Credits 9 2
ФОРС - Fors Cloud 2 2
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 2
Oracle Cloud MSP - Oracle Cloud Managed Service Provider - Oracle Managed File Transfer Cloud 7 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
New Relic SaaS APM - application performance monitoring 1 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
HPE Datacenter Suite 21 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 153 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 264 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 17 1
rsync 17 1
Transcend SSD Scope 15 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Riverbed SteelCentral AppInternals 6 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
Хомков Игорь 46 9
Кулешов Иван 4 3
Чаркин Евгений 314 3
Клявин Владимир 51 3
Валчев Стоян 48 3
Дудник Юлия 2 2
Поляков Сергей 75 2
Абакумов Евгений 224 2
Путятинский Сергей 109 2
Кириченко Игорь 52 2
Антонов Александр 77 2
Педоренко Андрей 42 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Нетребин Дмитрий 3 2
Васильев Григорий 44 2
Прохоров Фёдор 83 2
Савцов Игорь 29 2
Агафонова Наталия 41 2
Шершнев Георгий 14 2
Теленков Андрей 27 2
Сукманов Алексей 3 1
Карпунин Алексей 50 1
Шаман Александр 4 1
Сологуб Денис 75 1
Зарьянов Алексей 11 1
Бунин Алексей 6 1
Бондаренко Александра 2 1
Креховецкий Александр 1 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Леонова Оксана 13 1
Ованесян Георгий 15 1
Титов Илья 11 1
Войнов Андрей 8 1
Уханов Дмитрий 3 1
Тамбовский Андрей 19 1
Майзенберг Леонид 5 1
Лыков Роман 5 1
Попов Игорь 16 1
Астафьев Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 10
Казахстан - Республика 5839 8
Беларусь - Белоруссия 6075 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 6
Украина 7814 3
Грузия 1292 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 2
Европа 24678 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 2
Азия - Азиатский регион 5764 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 2
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Южная Корея - Республика 6878 1
Япония 13565 1
Армения - Республика 2381 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8218 1
Индия - Bharat 5729 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1364 1
Канада 4996 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Китай - Тайвань 4145 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3386 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1440 1
Нидерланды 3645 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5905 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6285 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
Английский язык 6889 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 3
ИТ-аналитика 46 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2558 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
23ABC News 175 1
Yahoo! Finance 120 1
Gartner - Гартнер 3621 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 4
IDC - International Data Corporation 4944 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
Forrester Research 830 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
Gartner Magic Quadrant Application Performance Monitoring 1 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1295 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
Perform Moscow 3 2
CNews AWARDS - награда 556 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
