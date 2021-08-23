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Service Desk Help Desk Trouble Ticketing Единая система учета обращений Сервис деск Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников



23.08.2021 «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk
24.06.2021 Российский финсектор оценил low-code by IT Expert
16.03.2021 «САБ» благодаря Okdesk увеличила число клиентских договоров по сервисному обслуживанию на 30%
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk
10.03.2020 «Макси» внедрила специализированную helpdesk-систему Okdesk
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk
18.09.2019 Okdesk запустил интеграцию Help Desk систем «из коробки»
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс»
27.03.2019 «Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk
18.02.2019 РЦИТ Якутии вдвое снизил затраты на обработку обращений благодаря переходу на Naumen Service Desk
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост»
10.05.2017 Naumen представила новую версию Service Desk 4.7 для ИТ и бизнеса
10.05.2017 Naumen выпустила новую версию Service Desk 4.7
16.03.2017 «Бипиум» выпустил Service Desk для работы с обращениями клиентов
10.02.2016 «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL
10.11.2015 МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk
01.06.2015 Naumen Service Desk обновлен до версии 4.5
25.11.2014 Вышла новая версия Naumen Service Desk
29.09.2014 Arbyte организовала службу по поддержке клиентов на базе системы LANDesk Service Desk
30.05.2014 CTI запустила новую услугу «Service Desk по запросу»
21.05.2014 Вышел новый Naumen Service Desk
17.04.2014 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям PinkVerify 2011
09.04.2014 «Белгазпромбанк» перешел на Naumen Service Desk версии 4.2
14.03.2014 AltegroSky оптимизировал управление ИТ и взаимодействием с клиентами с помощью Naumen
26.02.2014 Сервисный центр «Информзащиты» перешел на новый Service desk
05.02.2014 «Модный Континент» оптимизировал управление ИТ и бизнес-процессами с помощью Naumen Service Desk
04.02.2014 «Крок» организовал службу Service Desk для «Бритиш Американ Тобакко Россия»
28.11.2013 Kaspi Bank автоматизировал процессы Service Desk для поддержки пользователей всего банка
19.11.2013 «СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk
28.10.2013 «Телеком-Экспресс» запустил обновленный сервис ИТ поддержки сотрудников Efes Rus

Публикаций - 587, упоминаний - 713

Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 461 80
Microsoft Corporation 22497 46
6072 40
HP Inc. 5313 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 28
Oracle Corporation 6035 27
Крок - Croc 1616 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 25
Программный продукт ГК 3960 23
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
SAP SE 4595 21
Softline - Софтлайн 1870 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 19
АйТи 1179 17
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 17
Астерос - Asteros 624 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
Cisco Systems 4720 15
VMware 2025 14
Айтеко - iTeco 915 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 11
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 11
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 10
Directum - Директум 830 10
Docsvision - ДоксВижн 948 10
Axios Systems - Аксиос Системс 25 10
Yandex - Яндекс 5015 10
Ivanti - ранее LANDesk 70 9
Terrasoft - Террасофт 180 9
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС 45 9
Dell EMC 4736 9
Элемент ГК - Elementec 1523 9
Корус Консалтинг ГК 1014 9
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 8
HP - Hewlett-Packard 3567 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Arbyte - Арбайт Компьютерз 87 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 23
Почта России ПАО 1853 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
X5 Group 709 9
Альфа-Банк 1476 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
ВТБ - ВТБ24 658 6
Открытие ФК 2713 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 6
Связной ГК 1190 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
Самолёт ГК 216 5
Ак Барс Банк 212 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 4
Югория - страховая компания 21 4
Газпром ПАО 1008 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 4
Меркури - Mercury 215 4
Башнефть ПАО АНК 118 4
Шоколадница - сеть кофеен 36 4
Открытие ФК - Росгосстрах 266 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 4
X5 Group - Перекрёсток 340 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
АльфаСтрахование СГ 241 3
Зарубежнефть 33 3
Северсталь ПАО - Severstal 308 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Ингосстрах СПАО 301 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Федеральное казначейство России 1345 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Правительство Москвы 1640 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
4CIO 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 247
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 129
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 81
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 71
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 69
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 281 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 63
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 58
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 54
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 47
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 41
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 40
Мобильное приложение - Mobile app 4966 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 31
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 30
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 25
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
Визуализация 1338 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 20
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 18
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 18
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 72 18
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 18
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 289 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 16
Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 128 57
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 49
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 197 34
Microsoft Windows 2000 2856 20
Microsoft Office 3247 17
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум 33 17
Oracle Java - язык программирования 2554 17
BMC Remedy ITSM Suite 30 15
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 13
Linux OS 7669 13
Microsoft Exchange 1222 13
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 114 12
Microsoft SharePoint Server 600 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 11
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 194 11
Microsoft SQL Server 1416 10
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 9
OmniNet - Omnitracker 56 9
Google Android 11959 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 8
Terrasoft Creatio 77 7
Microsoft Windows 10 11713 7
Microsoft Azure 1276 7
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 54 6
HPE Service Manager 36 6
Microsoft Dynamics CRM 525 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 5
Apple iOS 6422 5
Microsoft Windows 2104 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 5
Naumen ITSM365 17 5
Okdesk - Облачные Решения 37 5
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 154 4
Microsoft Office 365 834 4
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 4
Рубин Дмитрий 41 18
Федулов Кирилл 35 10
Романов Дмитрий 61 6
Саввин Антон 17 6
Макаров Станислав 116 6
Николаев Алексей 15 5
Калинин Денис 70 5
Ованесян Георгий 15 4
Дергилёв Никита 42 4
Пимоненко Борис 7 4
Дружинин Станислав 7 4
Толкачева Екатерина 43 4
Потоцкий Михаил 14 4
Кочанов Дмитрий 17 4
Лобов Сергей 27 4
Самойленко Максим 65 3
Клочков Алексей 33 3
Колесников Юрий 9 3
Исанин Антон 9365 3
Давыдов Александр 42 3
Алтухов Дмитрий 36 3
Емельченков Сергей 87 3
Корнеев Сергей 81 3
Беляев Алексей 25 3
Садовский Алексей 11 3
Минаев Андрей 9 3
Рубинштейн Кирилл 6 3
Полевой Василий 14 3
Кириченко Игорь 44 3
Хомков Игорь 43 3
Попова Мария 139 3
Потапенко Андрей 27 3
Федоров Антон 8 3
Исайченко Дмитрий 11 3
Солонин Виталий 89 3
Кухарев Сергей 8 3
Чижов Александр 10 3
Демидов Михаил 132 3
Артюхов Александр 17 3
Колескин Тимур 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 275
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 24
Украина 6212 20
Казахстан - Республика 4467 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
Беларусь - Белоруссия 3525 14
Россия - СФО - Новосибирск 3269 13
Европа 12319 13
Россия - ПФО - Казань 2085 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Европа Восточная 2927 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Германия - Федеративная Республика 8903 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 6
Великобритания - Лондон 2031 5
Испания - Королевство 2917 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 4
Америка Северная 2650 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 195
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 184
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 183
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 84
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 55
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 43
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 37
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Юриспруденция 1629 13
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 12
Экономический эффект 694 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 7
Человеческий фактор - Human factor 1099 6
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 6
Информационное общество - Государственная программа 1238 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 60 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Эргономика 840 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
ComputerWorld 139 1
Intelligent Enterprise 27 1
РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Юность - радиостанция 28 1
Радио России - радиостанция 45 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия 24 - телеканал 98 1
InformationWeek 231 1
Российская газета 228 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Linux Journal 6 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Gartner - Гартнер 3301 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 12
IDC - International Data Corporation 4671 11
500 Startups 4742 5
Juniper Research 468 4
Forrester Research 810 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
Frost & Sullivan 199 2
Datamonitor 83 2
Fortune Global 500 280 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Gartner - AMR Research 48 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
CNews Мишень 47 1
Allied Market Research 18 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Synergy Research Group 39 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
Yankee Group 166 1
Gartner - Dataquest 340 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
Docflow 123 2
ИнфоКом 59 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
CNews AWARDS - награда 347 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Связь-Экспокомм 48 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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