Индексная книга CNews*
Service Desk Help Desk Trouble Ticketing Единая система учета обращений Сервис деск Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников
Публикаций - 587, упоминаний - 713
Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубин Дмитрий 41 18
|Федулов Кирилл 35 10
|Романов Дмитрий 61 6
|Саввин Антон 17 6
|Макаров Станислав 116 6
|Николаев Алексей 15 5
|Калинин Денис 70 5
|Ованесян Георгий 15 4
|Дергилёв Никита 42 4
|Пимоненко Борис 7 4
|Дружинин Станислав 7 4
|Толкачева Екатерина 43 4
|Потоцкий Михаил 14 4
|Кочанов Дмитрий 17 4
|Лобов Сергей 27 4
|Самойленко Максим 65 3
|Клочков Алексей 33 3
|Колесников Юрий 9 3
|Исанин Антон 9365 3
|Давыдов Александр 42 3
|Алтухов Дмитрий 36 3
|Емельченков Сергей 87 3
|Корнеев Сергей 81 3
|Беляев Алексей 25 3
|Садовский Алексей 11 3
|Минаев Андрей 9 3
|Рубинштейн Кирилл 6 3
|Полевой Василий 14 3
|Кириченко Игорь 44 3
|Хомков Игорь 43 3
|Попова Мария 139 3
|Потапенко Андрей 27 3
|Федоров Антон 8 3
|Исайченко Дмитрий 11 3
|Солонин Виталий 89 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Чижов Александр 10 3
|Демидов Михаил 132 3
|Артюхов Александр 17 3
|Колескин Тимур 13 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.