БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – один из десяти федеральных университетов России – вузов, имеющих фундаментальное значение для образовательной системы страны. Его штат насчитывает более 2100 сотрудников в числе которых 740 научно-педагогических работников, обучение по 190 образовательным программам проходят в общей сложности свыше 13500 студентов ежегодно. БФУ им. И. Канта активно внедряет практику электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а в качестве культурно-просветительского центра предоставляет доступ студентам и преподавателям к богатым библиотечным ресурсам и электронной информационно-образовательной среде. В структуру БФУ им. И. Канта входят 4 образовательно-научных кластера, 13 высших школ и университетский колледж.