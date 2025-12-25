Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

БФУ им. И. Канта Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Калининградский государственный университет

БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – один из десяти федеральных университетов России – вузов, имеющих фундаментальное значение для образовательной системы страны. Его штат насчитывает более 2100 сотрудников в числе которых 740 научно-педагогических работников, обучение по 190 образовательным программам проходят в общей сложности свыше 13500 студентов ежегодно. БФУ им. И. Канта активно внедряет практику электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а в качестве культурно-просветительского центра предоставляет доступ студентам и преподавателям к богатым библиотечным ресурсам и электронной информационно-образовательной среде. В структуру БФУ им. И. Канта входят 4 образовательно-научных кластера, 13 высших школ и университетский колледж. 

 

СОБЫТИЯ


25.12.2025 Разработка ученых НГУ позволяет повысить точность и надежность ответов нейросети и снизить риск галлюцинаций 3
27.08.2025 ТПУ запустит серийное производство алмазных сплиттеров для источников синхротронного излучения нового поколения 1
23.07.2025 В России создан масс-спектрометр дешевле и компактнее импортных 2
29.04.2025 «Битрикс24»: 39% студентов считают, что владение цифровыми инструментами поможет при трудоустройстве 1
02.04.2025 VK запускает медиапроект «Наука Mail» 1
10.02.2025 В России создан чип, работающий без электричества. На его основе будут создаваться автономные мини-роботы 3
05.02.2025 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перевел документооборот на платформу «Авандок» 5
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 2
13.12.2024 Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat 1
29.10.2024 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перешел на систему электронного кадрового документооборота от HRlink 5
16.09.2024 В Сеченовском Университете разрабатывают программное обеспечение для первого отечественного тандемного масс-спектрометра 2
18.04.2024 Математическое моделирование материалов востребовано российской промышленностью 2
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 3
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора 1
17.08.2020 Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
02.09.2019 «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов 1
23.05.2018 Ученые и представители бизнеса обсудили стратегию технологического прорыва в сфере голографического ТВ 1
23.04.2018 Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании 1
28.08.2017 Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта 1
25.05.2017 «Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер» 1
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде 2
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики 1
30.09.2015 В России разработали роботов-тараканов 2
02.08.2013 Как провинциальный город превращают в инновационный центр? 1
09.11.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Enterprise Space Security в Балтийский федеральный университет им. Канта 3
30.05.2011 Определены финалисты открытого конкурса «Программирование СУБД Oracle 10g» 1
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future 2
25.04.2008 Google провел конференцию «Образование 2.0» 1
17.12.2007 РГУ им. И. Канта открыл центр тестирования знаний в ИТ 1
08.08.2007 РГУ им. И. Канта закупает компьютеры и технику для медиа-залов 1
06.07.2007 РГУ им. Иммануила Канта выбирает ИТ-поставщика 1

Публикаций - 34, упоминаний - 57

БФУ им. И. Канта и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 5
VK - Mail.ru Group 3536 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 345 3
GS Group - Технополис GS Гусев 73 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 163 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 2
Microsoft Corporation 25264 2
Google LLC 12284 2
Oracle Corporation 6882 2
Ростелеком 10343 2
Panzerdog 10 1
Технопарк Русский - 3 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Пранкор 9 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Softline - Софтлайн 3284 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 57 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 1
Adobe Systems 1573 1
Google Russia - Гугл Россия 220 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 65 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Dell EMC 5096 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 1
Intel Corporation 12550 1
Fujitsu 2066 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 1
Telegram Group 2597 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 2
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Нейроквантум 1 1
Основа Холдинг ГК 28 1
Ремжилстрой ГК 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3462 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 172 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 379 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6295 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1182 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1619 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8411 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4121 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 694 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 17 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 15 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 12 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ТОП 2 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 422 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 34 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 11 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 23 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Стажер 2 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 1
VK - My.Games 78 1
Linux OS 10941 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 2897 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 548 1
Microsoft Office 3967 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 163 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1124 1
Microsoft Office 2007 242 1
Microsoft Windows 16361 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 28 1
VK - Mail.ru Игросфера 3 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 46 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 950 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Безруков Андрей 31 3
Марданов Сергей 18 2
Куровская Людмила 6 1
Полякова Ольга 7 1
Холодов Алексей 12 1
Садовничий Виктор 62 1
Перов Павел 21 1
Локтаев Дмитрий 4 1
Ершова Наталья 2 1
Янычев Сергей 5 1
Кузин Сергей 13 1
Патрушев Максим 1 1
Бежан Александр 3 1
Львов Александр 6 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Шкичёв Сергей 1 1
Ситников Александр 2 1
Гильмутдинов Юрий 1 1
Карамышев Всеволод 3 1
Тышецкая Анна 3 1
Афанасьев Евгений 3 1
Гребеник Геннадий 51 1
Орлова Виктория 1 1
Ануарбеков Адильхан 1 1
Нестерова Ольга 1 1
Захаренко Юлия 24 1
Щуров Илья 1 1
Бондаренко Иван 3 1
Квашнин Александр 6 1
Царфин Вадим 5 1
Конюшенко Светлана 1 1
Куренкова Валентина 4 1
Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
Носырев Александр 1 1
Федчун Игорь 1 1
Чепурко Ирина 1 1
Лаврова Анастасия 1 1
Жаботинский Анатолий 1 1
Белоусов Борис 1 1
Проскуркин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 26
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2117 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 3
Европа 24652 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 3
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2970 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 2
Земля - планета Солнечной системы 10667 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 2
Россия - СФО - Новосибирск 4670 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Европа Восточная 3123 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 1
Россия - ПФО - Кировская область 78 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Япония 13555 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Канада 4986 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 13
Образование в России 2562 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 127 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Молекула - Molecula 1084 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 400 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 27 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Английский язык 6881 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 108 1
IEEE ITRS - International Technology Roadmap for Semiconductors - International Roadmap for Devices and Systems - Международный план по развитию полупроводниковой технологии 5 1
Компьютерра 44 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2167 1
РИА Новости 989 1
TAdviser - Центр выбора технологий 429 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
CNews Мишень 173 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
TAdviser 100 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 5
РАН - Российская академия наук 2018 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 2
ТГУ - Томский государственный университет 212 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 1
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
КГУ - Курский государственный университет 7 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Связь-Экспокомм 113 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410462, в очереди разбора - 730983.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще