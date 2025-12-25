Получите все материалы CNews по ключевому слову
БФУ им. И. Канта Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Калининградский государственный университет
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – один из десяти федеральных университетов России – вузов, имеющих фундаментальное значение для образовательной системы страны. Его штат насчитывает более 2100 сотрудников в числе которых 740 научно-педагогических работников, обучение по 190 образовательным программам проходят в общей сложности свыше 13500 студентов ежегодно. БФУ им. И. Канта активно внедряет практику электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а в качестве культурно-просветительского центра предоставляет доступ студентам и преподавателям к богатым библиотечным ресурсам и электронной информационно-образовательной среде. В структуру БФУ им. И. Канта входят 4 образовательно-научных кластера, 13 высших школ и университетский колледж.
СОБЫТИЯ
БФУ им. И. Канта и организации, системы, технологии, персоны:
|Безруков Андрей 31 3
|Марданов Сергей 18 2
|Куровская Людмила 6 1
|Полякова Ольга 7 1
|Холодов Алексей 12 1
|Садовничий Виктор 62 1
|Перов Павел 21 1
|Локтаев Дмитрий 4 1
|Ершова Наталья 2 1
|Янычев Сергей 5 1
|Кузин Сергей 13 1
|Патрушев Максим 1 1
|Бежан Александр 3 1
|Львов Александр 6 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Шкичёв Сергей 1 1
|Ситников Александр 2 1
|Гильмутдинов Юрий 1 1
|Карамышев Всеволод 3 1
|Тышецкая Анна 3 1
|Афанасьев Евгений 3 1
|Гребеник Геннадий 51 1
|Орлова Виктория 1 1
|Ануарбеков Адильхан 1 1
|Нестерова Ольга 1 1
|Захаренко Юлия 24 1
|Щуров Илья 1 1
|Бондаренко Иван 3 1
|Квашнин Александр 6 1
|Царфин Вадим 5 1
|Конюшенко Светлана 1 1
|Куренкова Валентина 4 1
|Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
|Носырев Александр 1 1
|Федчун Игорь 1 1
|Чепурко Ирина 1 1
|Лаврова Анастасия 1 1
|Жаботинский Анатолий 1 1
|Белоусов Борис 1 1
|Проскуркин Иван 1 1
|Компьютерра 44 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2167 1
|РИА Новости 989 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 429 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410462, в очереди разбора - 730983.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.