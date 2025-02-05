Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перевел документооборот на платформу «Авандок»

ГК «Корус Консалтинг» совместно с «БФТ-Холдингом» модернизировали систему документооборота на базе платформы «Авандок» в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. В настоящее время в системе активно работают около 600 пользователей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – один из десяти федеральных университетов России, вузов, имеющих фундаментальное значение для образовательной системы страны. Его штат насчитывает более 2100 сотрудников, в числе которых 740 научно-педагогических работников. Обучение по 190 образовательным программам ежегодно проходят в общей сложности свыше 13,5 тыс. студентов.

В целях повышения эффективности автоматизированного управления документооборотом и обеспечения полного жизненного цикла документов в электронном формате, БФУ им. И. Канта принял решение о переходе с устаревшей системы электронного документооборота (СЭД) на современное решение. Основными задачами проекта стали разработка системы управления документооборотом для корреспонденции, внутренней документации, договорных и организационно-распорядительных документов, а также создание механизмов интеграции с существующими информационными системами, упрощение процессов обработки документов и организация комплексного администрирования.

В качестве технологической основы новой СЭД была выбрана платформа «Авандок» - собственная разработка ГК «Корус Консалтинг». Это no- и low-code платформа для создания продуктов по управлению корпоративным контентом и решения смежных задач в различных отраслях бизнеса. Экосистема продуктов, реализованных на базе платформы, функционирует в едином информационном пространстве и объединяет спектр решений: «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Диск», Service desk, CRM.

Решение дает возможность проводить настройку процессов автоматизации документооборота и архивного хранения документов, а также проектировать новые бизнес-процессы и тонко настраивать существующие самостоятельно с помощью конструктора без привлечения разработчиков. Также значительное внимание уделено возможности интеграции с различными информационными системами для централизованного управления документооборотом в разветвленной системе подразделений, а также возможности работы в условиях высокой нагрузки, что важно для эффективного функционирования университета.

В ходе реализации проекта специалисты ГК «Корус Консалтинг» совместно с командой БФТ-Холдинга провели подготовительную работу, включающую анализ существующих процессов, разработку концепции решения и обучение сотрудников. Это позволило обеспечить плавный переход на новую платформу, минимизировав дублирование процессов и повысив эффективность совместной работы команд.

«Университет – живой, развивающийся организм, бизнес-процессы в котором часто приходится корректировать. Внедренное решение позволяет нам тонко настраивать имеющиеся и создавать новые документопотоки своими силами, без привлечения разработчиков. Кроме этого, в системе работает порядка 600 активно занятых в административных процессах пользователей, географически распределенных по городу в более чем десяти корпусах. В перспективе планируем реализовать интеграцию с другими имеющимися системами для построения единого информационного пространства и повышения эффективности управления документопотоками», – сказал Яков Брух, начальник управления делами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

«Проект внедрения платформы «Авандок» в БФУ им. И. Канта стал важной вехой в цифровой трансформации университета, так как благодаря новым функциональным возможностям системы, университет значительно ускорит процессы обработки и согласования документов. Платформа позволяет не только автоматизировать рутинные задачи, но и обеспечить единое информационное пространство по управлению документами и корпоративным контентом, что особенно важно в условиях современного образования и научной деятельности», — отметил Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».