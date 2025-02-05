Перов Павел
Перов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1219 11
|ЦМД-Софт 42 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 1
|Орлова Ольга 10 1
|Юскова Юлия 1 1
|Нестеров Анатолий 1 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Фефелов Владислав 13 1
|Солодков Денис 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144756 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43289 1
|Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 708 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
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