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Перов Павел



05.02.2025 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перевел документооборот на платформу «Авандок» 1
02.12.2024 «КОРУС Консалтинг» обновил «Авандок»: 200+ новых функций для ускорения создания бизнес-процессов 1
30.09.2024 ТСТН увеличила валовую прибыль на 23% при помощи искусственного интеллекта 1
20.05.2024 «КОРУС Консалтинг» дополнил платформу «Авандок» новыми модулями: Service Desk и CRM 1
19.04.2023 «Корус консалтинг» дополнила платформу «Авандок» новым высокоуровневым API и интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность» 1
02.03.2023 «Корус консалтинг» расширила партнерскую сеть платформы «Авандок» 1
16.11.2022 «Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке» 1
14.07.2022 «Инновейв» предложит своим клиентам платформу «Авандок» от «Корус консалтинг» 1
27.05.2022 «Корус консалтинг» запустила отечественный таск-трекер на базе российской платформы «Авандок» 1
27.04.2022 «Корус консалтинг» запустила платформу для управления бизнес-процессами «Авандок» 1
16.11.2021 «Корус консалтинг» выпустила обновление платформы «Спутник ECM» 1
04.10.2021 Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft 1
26.05.2021 «Корус консалтинг» открыла API контент-сервера платформы «Спутник ЕСМ» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Перов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1219 11
ЦМД-Софт 42 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12549 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1177 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5325 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30801 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1030 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6794 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2072 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3833 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11009 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 333 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 891 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2183 2
Оповещение и уведомление - Notification 4633 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3539 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1854 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3869 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24188 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 189 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 160 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 82 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6255 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 600 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1144 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13519 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10122 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2252 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11979 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2815 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 32 10
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Office 3739 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 2
Red Hat WildFly - Keycloak 31 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Обращения граждан 227 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Орлова Ольга 10 1
Юскова Юлия 1 1
Нестеров Анатолий 1 1
Аксельрод Александр 41 1
Фефелов Владислав 13 1
Солодков Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144756 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43289 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 708 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14384 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8462 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10967 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48128 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7620 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3423 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5374 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1146 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6961 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1251 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 1
Sputnik 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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