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Тензор СБИС ЭДО SABY

Тензор - СБИС ЭДО SABY


25.12.2024 Клиентам сервиса Saby стал доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички 3
20.12.2024 СБИС теперь Saby 1
30.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024 2
29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 1
28.05.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских HRM-систем 2024 1
23.04.2024 Оборудование «Атол» совместимо с программными продуктами СБИС (SABY) 2
02.09.2022 Проукраинские хакеры атаковали российские системы документооборота, чтобы оставить россиян без молока 1
01.02.2022 СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины» 1
01.07.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021 1
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М» 1
20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО 1
14.12.2020 «Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота 1
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке 1
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
12.08.2015 «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности электронного документооборота 1
26.02.2015 «СКБ Контур» реализовал роуминг еще с двумя операторами ЭДО 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Тензор и организации, системы, технологии, персоны:

Тензор 98 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
Такском - Taxcom 240 3
8213 3
Directum - Директум 1090 3
Эвотор - Evotor 184 2
Электронный экспресс 13 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Штрих-М НТЦ 59 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
AOC 99 1
KIVI 4 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
LeraData - Форапром 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
Telegram Group 1983 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Аргос НПФ 8 1
Такснет - Taxnet 9 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
ИИТ - Институт информационных технологий 4 1
Diasoft - Диасофт 870 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Pyrus - Пайрус 22 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Русский стандарт Банк 441 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 3
Маркировка - Marking 1054 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 3
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
Электронный документ - Electronic document 1454 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
ELMA 365 Low-code BPM 109 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ОФД 8 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
ELMA ECM 7 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 82 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
VK HR Tek 31 1
VK Tax Compliance 23 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Ensol EnDocs 4 1
WSS Consulting - Docs5 2 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Галактика Diadoc 6 1
Киселев Юрий 2 2
Бойко Александр 24 1
Предыбайло Вячеслав 22 1
Белякова Валентина 1 1
Катышева Лариса 1 1
Барановский Александр 4 1
Венцлавович Елена 41 1
Шифман Эдуард 17 1
Фадеичев Сергей 1 1
Широков Денис 1 1
Бондаренко Михаил 55 1
Садыков Данияр 5 1
Никонов Дмитрий 3 1
Пряда Ольга 2 1
Панов Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 29 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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