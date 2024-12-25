Тензор СБИС ЭДО SABY
Тензор и организации, системы, технологии, персоны:
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
|Киселев Юрий 2 2
|Бойко Александр 24 1
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Белякова Валентина 1 1
|Катышева Лариса 1 1
|Барановский Александр 4 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Шифман Эдуард 17 1
|Фадеичев Сергей 1 1
|Широков Денис 1 1
|Бондаренко Михаил 55 1
|Садыков Данияр 5 1
|Никонов Дмитрий 3 1
|Пряда Ольга 2 1
|Панов Андрей 10 1
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