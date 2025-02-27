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Сорванова Елена
|27.02.2025
|«М.Видео-Эльдорадо» запустил международный ЭДО через оператора «Тензор» 1
|25.05.2017
|Сеть «Эльдорадо» выбрала в качестве оператора фискальных данных «Первый ОФД» 1
Сорванова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
|Ларькин Максим 26 1
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