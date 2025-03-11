Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185360
ИКТ 14391
Организации 11167
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26378
Персоны 79758
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

ЮЗ ЭДО ЮЗДО ЮЗЭДО Юридически значимый электронный документооборот Специализированный оператор связи


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.03.2025 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft поддержаны новые правила работы по упрощенной системе налогообложения

ектронными документами и взаимодействия с сервисами ЭДО. С помощью системы компании могут выстроить ЮЗЭДО с большим объемом документов. Продукт учитывает требования законодательства и кастомизи
04.03.2025 Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском»

всех бухгалтерских документов, поступающих в организацию через разных операторов ЭДО. «Сегодня всё больше компаний осознают выгоды безбумажного документооборота с контрагентами, и модуль интеграции с операторами ЭДО входит в число самых востребованных компонентов нашей платформы Docsvision, – отметил эксперт по продукту компании «ДоксВижн» Алексей Рождественский. – Мы много лет сотрудничаем
21.01.2025 В Documino разработан модуль ЮЗЭДО

В Documino СЭДО был разработан модуль юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), который позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с контра
02.12.2024 ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

Мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения для стандартизации и оптимизации внешнего юридически значимого электронного док
22.11.2024 В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата

ектронными документами и взаимодействия с сервисами ЭДО. С помощью системы компании могут выстроить ЮЗЭДО с большим объемом документов. Продукт учитывает требования законодательства и кастомизи
09.08.2024 Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft выпустила новый релиз решения «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления касаются поддержки нового формата универсальных передаточных документов (
18.06.2024 «СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» подтвердил статус оператора ЭДО, который будет действовать до июня 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса». Каждые два года операторы электронного документооборота должны проходить процедуру по
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН

Компания SL Soft (ГК Softline) объявила о релизе обновления продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления включают в себя развитие функциональности по работе с машиночитаемыми дов
17.04.2024 «СКБ Контур» вновь подтвердил статус действующего оператора ЭДО

«СКБ Контур» вновь подтвердил статус действующего оператора ЭДО. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Операторы электронного доку
03.11.2023 Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота»

ентами с контрагентами. Для этого реализована бесшовная интеграция «1С:Документооборота» с системой оператора ЭДО. Пользователь работает в одном окне: прием и отправка электронных документов вы
12.09.2023 «Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользователем «Сфера курьер». Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27 дек
31.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition

ой системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО». Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологичес
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС»

SL Soft (входит в ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлени
28.04.2023 «Контур» настроил обмен с китайским оператором ЭДО

странный контрагент и оператор ЭДО подписывают трехстороннее соглашение. Разработчик экосистемы для бизнеса «СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня. *** «Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозра
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы

формате взаимодействия К основным преимуществам юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с контрагентами можно отнести: Снижение расходов на печать и логистику внешней докумен
05.05.2022 «СКБ Контур» получила статус оператора ЭДО

направления «Сервисы для предприятий», сказал: «Разумеется, подтверждение статуса важно для любого оператора ЭДО — без него нельзя оказывать услуги по документообороту. ФНС ведет реестр операт
21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы

«Логика бизнеса» представила новый релиз «Логика: ЮЗ ЭДО» 2.5, который позволяет конвертировать документы в формализованные и универсальные форматы, автоматически маршрутизировать исходящие документы из смежных систем и многое другое. Тиражный
27.08.2020 «Ланит» запустил новый продукт для интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота

ейку продуктов DocsHouse, развивающуюся в парадигме микросервисной архитектуры. Продукт «DocsHouse: ЮЗ ЭДО» построен на открытых технологиях и обеспечивает единую точку интеграции внутреннего и
17.03.2020 «Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10

«Логика Бизнеса» объявила о выпуске «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10. В новом релизе «Логика: ЮЗ ЭДО» расширена интеграция с операторам
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел

Восход», который занимается созданием платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО). Эти работы «Восход» ведет в рамках выполнения задачи «внедрение в деятельность органо
26.11.2019 Рынок ЭДО 2019

ынке СЭД в 2018 г.? 2. Как развивается сегмент внутренних СЭД? 3. Какие новые сервисы появляются в системах управления документами? 4. Как развивается юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)? 5. Какие проблемы существуют в сфере ЮЗЭДО? 6. Как сократить затраты на роуминг ЮЗЭДО? 7. Как заставить контрагентов перейти на ЮЗЭДО? 8. Что происходит на рынке эл
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО»

«Логика бизнеса» представила новую версию 1.6 продукта «Логика: ЮЗ ЭДО», включающую в себя поддержку формата Универсального передаточного документа и облачной электронной подписи. «Логика: ЮЗ ЭДО» автоматизирует процессы юридически значимого электрон
06.02.2019 «Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК»

«Логика Бизнеса» объявила о выпуске кросс-функциональной версии продуктов «Логика: ЮЗ ЭДО» и «Логика: ФИНДОК» для оптимизации работы с финансовыми документами с возможностью подписи КЭП и иными опциями, доступными ранее только для «Логика: ЮЗ ЭДО». Синергия продуктов «
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот

ЮЗЭДО для крупных компаний О том, как внедрить юридически значимый документооборот (ЮЗЭДО) в крупном холдинге рассказал Александр Наливайко, руководитель продукта компании «Логи
22.11.2018 Рынок СЭД: на пути к ЮЗЭДО

по данным РОСЭУ, оборот юридически значимых электронных документов вырос более чем вдвое: с 36 тыс. до 77 тыс. Причем помимо счетов-фактур (50%) и торговых накладных (24%) заметное место в структуре ЮЗЭДО заняли неструктурированные документы (договоры, доверенности, техническая документация, официальная корреспонденция) – их доля приблизилась к доле документации ТОРГ-12 и составила 19% про
30.05.2018 ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок»

ый электронный документооборот (ЭДО), интегрированный с информационными системами организации, решает эти проблемы за счет автоматизации многих этапов и передачи данных через интернет. ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок». В нем можно настроить подразделения и тем самым отразить структуру отделов, которые участвуют в согласовании документов. К каждому подра
21.03.2018 «Корус Консалтинг» организует юридически значимый документооборот для своих клиентов

ям организовывать собственную облачную ЮЗ ЭДО и EDI системы и самостоятельно выступать в роли EDI и ЮЗЭДО оператора для документооборота со своими контрагентами, что обеспечивает максимальную б
01.09.2017 «ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО

еформализованными документами, обработка которых не стандартизирована и может соответствовать типовым процессам СЭД Docsvision. Все электронные документы, отправляемые и получаемые в Docsvision через оператора ЭДО, подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью и обладают юридической силой. Модуль работает с любыми типами карточек СЭД заказчика, поддерживает групповую отправк
15.02.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота

«Логика бизнеса» («АйТи») объявила о выпуске нового решения для автоматизации юридически значимого электронного документооборота. Как рассказали CNews в компании, решение «Логика ЮЗ ЭДО» автоматизирует процессы обмена между контрагентами электронными документами, подписанными электронной подписью.Использование «Логики ЮЗ ЭДО» позволяет организации сократить денеж
01.10.2015 «Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском»

ала, что ЭДО очень выгоден для нас, поскольку уменьшает правовые риски и снижает издержки на документооборот». Неисповедим путь к оператору В апреле 2014 г. «Кьези Фармасьютикалс» приступила к выбору оператора ЭДО. «Мы обращались к разным ИТ-компаниям. И все они были готовы работать с нами, — рассказывает ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс» Павел Карасев. — Но, поскольку на тот момент в бухг
26.02.2015 «СКБ Контур» реализовал роуминг еще с двумя операторами ЭДО

ями, выбирать сервис ЭДО они будут по таким критериям, как качество, функциональность, возможности интеграции, уровень техподдержки. Тогда как раньше основным (а часто и решающим) фактором при выборе оператора ЭДО было число контрагентов, зарегистрированных в системе. «Конкуренция возрастет, но это нормальная ситуация для развивающегося рынка, — считает Эдуард Шифман. — Следствием станет ро
28.11.2014 Мобильное приложение «Сервионики» для ЮЗЭДО появится в App Store

ссийского ИТ-рынка, указали в компании. В современных экономических условиях использование облачных и мобильных технологий, в том числе и для задач юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), позволяет сократить издержки, обеспечить бизнесу эффективность и гибкость, снизить риски предоставления неполной отчетности или нарушения сроков отчетных периодов, подчеркнули в «Сервио
12.08.2014 «СКБ Контур» стал федеральным оператором ЭДО

зированых операторов связи, или спецоператоров (приказ ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/169@). 1 января 2014 г., после внесения изменений в налоговый кодекс, понятие «спецоператор» было заменено термином «оператор электронного документооборота». С 1 января договоры между операторами и УФНС в регионах перестали действовать, поскольку в них используется понятие «спецоператор». Однако на тот момент
14.02.2014 АББ перешел на юридически значимый электронный документооборот

енту уведомлений о доставке. Исходящие счета-фактуры формируются, подписываются и отправляются оператору ЭДО всего лишь нажатием нескольких кнопок в едином окне управления непосредственно из SAP ERP. Юридическая значимость электронных документов обеспечивается посредством использования процедур формирования и проверки электронной подписи криптопровайдера «КриптоПро CSP», удовлетворяющего вс
09.12.2013 Как организовать безбумажный юридически значимый документооборот

вления юридически значимого документооборота. И они выполнены в полном объеме. Архитектура внешнего ЮЗЭДО в Docsvision Модуль интеграции с внешним документооборотом сейчас реализован с коннекто
06.03.2013 «ЕЭТП» стала первой всероссийской площадкой для госзаказа, получившей статус доверенного оператора ЭДО

тов-фактур между продавцом и покупателем. В соответствии с действующим законодательством электронные счета-фактуры должны передаваться только через доверенных операторов ЭДО. Получение «ЕЭТП» статуса оператора ЭДО стало возможным благодаря обширному опыту площадки в сфере работы с юридически значимыми документами в электронной форме и наличию высокотехнологичных решений в области выдачи ЭЦП

Публикаций - 387, упоминаний - 481

ЮЗ ЭДО и организации, системы, технологии, персоны:

8889 60
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1228 56
SAP SE 5417 38
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 35
Такском - Taxcom 245 28
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1069 28
Корус Консалтинг ГК 1317 24
Docsvision - ДоксВижн 1030 23
TerraLink - ТерраЛинк 289 20
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 85 19
Ростелеком 10257 18
Softline - Sl Soft - Сл Софт 295 17
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 17
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 16
Тензор 124 15
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 205 15
Softline - Софтлайн 3222 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 13
Oracle Corporation 6851 13
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 12
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 12
Т1 Сервионика - Servionica 270 9
Системы документооборота 510 9
Microsoft Corporation 25194 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 9
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 8
КриптоПРО - Крипто-ПРО 430 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2407 8
OpenText 214 7
IBM - International Business Machines Corp 9547 7
АйТи 1434 6
InterTrust - ИнтерТраст 334 6
Газинформсервис - ГИС 401 6
Alfresco Software 147 6
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 73 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14028 6
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 128 6
МегаФон 9781 6
Diasoft - Диасофт 1013 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8032 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 14
Почта России ПАО 2226 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 511 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 218 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1370 7
Газпром ПАО 1404 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 7
РЖД - Российские железные дороги 1992 7
Альфа-Банк 1854 7
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 6
Лента - Сеть розничной торговли 2246 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 519 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 4
ВТБ Факторинг 26 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 4
Biocodex - Биокодекс 10 4
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 97 4
Северсталь ПАО - Severstal 554 4
АльфаСтрахование СГ 351 4
Татнефть 237 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 4
ГПБ - Газпромбанк 1157 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 856 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 544 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 555 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 487 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 98
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12733 49
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6238 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4815 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2067 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3505 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 698 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5184 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1270 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3361 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3441 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 141 7
Федеральное казначейство России 1870 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3102 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 905 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1476 6
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1444 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 788 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2912 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1128 5
Мосгортранс ГУП 127 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 164 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2139 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 728 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1404 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 744 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 3
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1478 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 738 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13249 337
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56519 204
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4132 176
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33641 167
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 165
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2237 136
Электронный документ - Electronic document 1521 112
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11308 107
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25868 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22736 75
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17425 60
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1384 59
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1293 56
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2565 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31723 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12917 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22812 49
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4575 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12255 45
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16980 44
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 989 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12175 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31275 41
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 352 39
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2803 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12261 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9929 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12136 38
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 243 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7214 36
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1541 35
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3599 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13277 32
Оповещение и уведомление - Notification 5296 32
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 441 32
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4410 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27009 31
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 152 30
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 304 28
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2428 28
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 330 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5764 29
Linux OS 10808 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2329 20
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 38 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1043 16
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 15
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 43 14
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 40 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3422 13
Минцифры РФ - Госключ 182 13
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 12
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 157 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 920 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1510 12
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 404 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1479 11
Haulmont - Тезис СЭД 89 11
Google Android 14597 11
Microsoft Windows 16252 11
Docsvision СЭД - ECM-система 244 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 624 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2409 9
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 294 9
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 31 9
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 841 9
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 284 8
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 8
АйТи - Аплана - Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 8 8
Айтеко i-Конто 12 8
Apple iOS 8197 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 343 7
1С:ERP Управление предприятием 687 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 641 6
Syntellect Tessa 52 6
IBM FileNet 128 6
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 6
Тензор - СБИС ЭДО SABY 39 6
Соколов Кирилл 39 14
Тарасов Виталий 49 10
Гришанова Ирина 27 7
Лазарев Николай 21 7
Слободин Виталий 21 7
Андреев Владимир 99 5
Козырев Алексей 326 5
Курьянов Сергей 162 5
Зайчиков Илья 20 5
Чепакин Андрей 27 5
Попов Геннадий 20 5
Постарнаков Андрей 5 5
Васильева Екатерина 17 5
Зарьянов Алексей 11 5
Минаев Алексей 10 5
Коптелов Павел 13 5
Зарина Сафиуллина 6 5
Ахкямов Раис 12 5
Путин Владимир 3327 5
Шадаев Максут 1127 5
Цыганков Дмитрий 38 4
Михеев Дмитрий 40 4
Агапов Иван 17 4
Еремина Елена 8 4
Волкова Ольга 7 4
Шилов Виталий 7 4
Королев Вадим 5 4
Кирюшкин Сергей 10 4
Литвиненко Анастасия 11 4
Редькина Лариса 4 4
Саргсян Ани 4 4
Охота Валентина 4 4
Рустамов Рустам 510 4
Паршин Максим 321 3
Подбуцкий Георгий 44 3
Дмитриев Александр 48 3
Козлов Константин 15 3
Сивуха Дмитрий 3 3
Бейлезон Олег 32 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Россия - РФ - Российская федерация 155448 261
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 26
Беларусь - Белоруссия 6007 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18442 16
Казахстан - Республика 5774 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53302 13
Европа 24592 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13540 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8043 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4078 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3147 8
Земля - планета Солнечной системы 10627 8
Украина 7770 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18054 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2625 6
Германия - Федеративная Республика 12914 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2892 4
Россия - ПФО - Самарская область 1437 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1580 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 927 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2912 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1320 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 550 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1382 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2646 3
Россия - УФО - Тюменская область 1243 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2011 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2401 3
Франция - Французская Республика 7964 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3164 3
Россия - ЮФО - Севастополь 575 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 989 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 721 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3205 2
Россия - ЦФО - Брянская область 378 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 243 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1656 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54617 160
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50923 105
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8295 75
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6293 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20190 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10092 55
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6315 53
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25768 45
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 940 43
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6624 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8018 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4388 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31558 36
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 343 35
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 399 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14935 34
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6183 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11658 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6209 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4219 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10632 18
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2258 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3753 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9555 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2733 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5812 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10460 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8194 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3184 15
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1316 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7293 15
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 412 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5569 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17274 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6852 14
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1416 14
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 867 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6009 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1115 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1064 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2127 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 658 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 85 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Vogue 23 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
TAdviser - Центр выбора технологий 423 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11394 1
NYT - The New York Times 1085 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 12
Gartner - Гартнер 3601 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 4
IDC - International Data Corporation 4941 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 766 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1046 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 164 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews Мишень ОФД 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Российский рынок В2В 16 1
Markets&Markets Research 113 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 965 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1070 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 571 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 316 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 659 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 627 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Информзащита Учебный центр 38 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 11 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Т1 Цифровая академия 49 1
РАН - Российская академия наук 1995 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 513 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 601 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 280 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2585 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1194 5
CNews AWARDS - награда 538 3
Docflow 147 2
День молодёжи - 27 июня 984 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Час кода - международное движение 11 1
ComNews Awards 8 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 608 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398198, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/