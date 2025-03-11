В «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft поддержаны новые правила работы по упрощенной системе налогообложения ектронными документами и взаимодействия с сервисами ЭДО. С помощью системы компании могут выстроить ЮЗЭДО с большим объемом документов. Продукт учитывает требования законодательства и кастомизи

Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском» всех бухгалтерских документов, поступающих в организацию через разных операторов ЭДО. «Сегодня всё больше компаний осознают выгоды безбумажного документооборота с контрагентами, и модуль интеграции с операторами ЭДО входит в число самых востребованных компонентов нашей платформы Docsvision, – отметил эксперт по продукту компании «ДоксВижн» Алексей Рождественский. – Мы много лет сотрудничаем

В Documino разработан модуль ЮЗЭДО В Documino СЭДО был разработан модуль юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), который позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с контра

ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть» Мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения для стандартизации и оптимизации внешнего юридически значимого электронного док

В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата ектронными документами и взаимодействия с сервисами ЭДО. С помощью системы компании могут выстроить ЮЗЭДО с большим объемом документов. Продукт учитывает требования законодательства и кастомизи

Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline) Компания SL Soft выпустила новый релиз решения «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления касаются поддержки нового формата универсальных передаточных документов (

«СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» подтвердил статус оператора ЭДО, который будет действовать до июня 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса». Каждые два года операторы электронного документооборота должны проходить процедуру по

В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН Компания SL Soft (ГК Softline) объявила о релизе обновления продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления включают в себя развитие функциональности по работе с машиночитаемыми дов

«СКБ Контур» вновь подтвердил статус действующего оператора ЭДО «СКБ Контур» вновь подтвердил статус действующего оператора ЭДО. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Операторы электронного доку

Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота» ентами с контрагентами. Для этого реализована бесшовная интеграция «1С:Документооборота» с системой оператора ЭДО. Пользователь работает в одном окне: прием и отправка электронных документов вы

«Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользователем «Сфера курьер». Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27 дек

Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition ой системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО». Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологичес

Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС» SL Soft (входит в ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлени

«Контур» настроил обмен с китайским оператором ЭДО странный контрагент и оператор ЭДО подписывают трехстороннее соглашение. Разработчик экосистемы для бизнеса «СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня. *** «Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозра

Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы формате взаимодействия К основным преимуществам юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с контрагентами можно отнести: Снижение расходов на печать и логистику внешней докумен

«СКБ Контур» получила статус оператора ЭДО направления «Сервисы для предприятий», сказал: «Разумеется, подтверждение статуса важно для любого оператора ЭДО — без него нельзя оказывать услуги по документообороту. ФНС ведет реестр операт

В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы «Логика бизнеса» представила новый релиз «Логика: ЮЗ ЭДО» 2.5, который позволяет конвертировать документы в формализованные и универсальные форматы, автоматически маршрутизировать исходящие документы из смежных систем и многое другое. Тиражный

«Ланит» запустил новый продукт для интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота ейку продуктов DocsHouse, развивающуюся в парадигме микросервисной архитектуры. Продукт «DocsHouse: ЮЗ ЭДО» построен на открытых технологиях и обеспечивает единую точку интеграции внутреннего и

«Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10 «Логика Бизнеса» объявила о выпуске «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10. В новом релизе «Логика: ЮЗ ЭДО» расширена интеграция с операторам

Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел Восход», который занимается созданием платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО). Эти работы «Восход» ведет в рамках выполнения задачи «внедрение в деятельность органо

Рынок ЭДО 2019 ынке СЭД в 2018 г.? 2. Как развивается сегмент внутренних СЭД? 3. Какие новые сервисы появляются в системах управления документами? 4. Как развивается юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)? 5. Какие проблемы существуют в сфере ЮЗЭДО? 6. Как сократить затраты на роуминг ЮЗЭДО? 7. Как заставить контрагентов перейти на ЮЗЭДО? 8. Что происходит на рынке эл

«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО» «Логика бизнеса» представила новую версию 1.6 продукта «Логика: ЮЗ ЭДО», включающую в себя поддержку формата Универсального передаточного документа и облачной электронной подписи. «Логика: ЮЗ ЭДО» автоматизирует процессы юридически значимого электрон

«Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК» «Логика Бизнеса» объявила о выпуске кросс-функциональной версии продуктов «Логика: ЮЗ ЭДО» и «Логика: ФИНДОК» для оптимизации работы с финансовыми документами с возможностью подписи КЭП и иными опциями, доступными ранее только для «Логика: ЮЗ ЭДО». Синергия продуктов «

Как перейти на юридически значимый электронный документооборот ЮЗЭДО для крупных компаний О том, как внедрить юридически значимый документооборот (ЮЗЭДО) в крупном холдинге рассказал Александр Наливайко, руководитель продукта компании «Логи

Рынок СЭД: на пути к ЮЗЭДО по данным РОСЭУ, оборот юридически значимых электронных документов вырос более чем вдвое: с 36 тыс. до 77 тыс. Причем помимо счетов-фактур (50%) и торговых накладных (24%) заметное место в структуре ЮЗЭДО заняли неструктурированные документы (договоры, доверенности, техническая документация, официальная корреспонденция) – их доля приблизилась к доле документации ТОРГ-12 и составила 19% про

ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок» ый электронный документооборот (ЭДО), интегрированный с информационными системами организации, решает эти проблемы за счет автоматизации многих этапов и передачи данных через интернет. ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок». В нем можно настроить подразделения и тем самым отразить структуру отделов, которые участвуют в согласовании документов. К каждому подра

«Корус Консалтинг» организует юридически значимый документооборот для своих клиентов ям организовывать собственную облачную ЮЗ ЭДО и EDI системы и самостоятельно выступать в роли EDI и ЮЗЭДО оператора для документооборота со своими контрагентами, что обеспечивает максимальную б

«ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО еформализованными документами, обработка которых не стандартизирована и может соответствовать типовым процессам СЭД Docsvision. Все электронные документы, отправляемые и получаемые в Docsvision через оператора ЭДО, подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью и обладают юридической силой. Модуль работает с любыми типами карточек СЭД заказчика, поддерживает групповую отправк

«Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота «Логика бизнеса» («АйТи») объявила о выпуске нового решения для автоматизации юридически значимого электронного документооборота. Как рассказали CNews в компании, решение «Логика ЮЗ ЭДО» автоматизирует процессы обмена между контрагентами электронными документами, подписанными электронной подписью.Использование «Логики ЮЗ ЭДО» позволяет организации сократить денеж

«Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском» ала, что ЭДО очень выгоден для нас, поскольку уменьшает правовые риски и снижает издержки на документооборот». Неисповедим путь к оператору В апреле 2014 г. «Кьези Фармасьютикалс» приступила к выбору оператора ЭДО. «Мы обращались к разным ИТ-компаниям. И все они были готовы работать с нами, — рассказывает ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс» Павел Карасев. — Но, поскольку на тот момент в бухг

«СКБ Контур» реализовал роуминг еще с двумя операторами ЭДО ями, выбирать сервис ЭДО они будут по таким критериям, как качество, функциональность, возможности интеграции, уровень техподдержки. Тогда как раньше основным (а часто и решающим) фактором при выборе оператора ЭДО было число контрагентов, зарегистрированных в системе. «Конкуренция возрастет, но это нормальная ситуация для развивающегося рынка, — считает Эдуард Шифман. — Следствием станет ро

Мобильное приложение «Сервионики» для ЮЗЭДО появится в App Store ссийского ИТ-рынка, указали в компании. В современных экономических условиях использование облачных и мобильных технологий, в том числе и для задач юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), позволяет сократить издержки, обеспечить бизнесу эффективность и гибкость, снизить риски предоставления неполной отчетности или нарушения сроков отчетных периодов, подчеркнули в «Сервио

«СКБ Контур» стал федеральным оператором ЭДО зированых операторов связи, или спецоператоров (приказ ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/169@). 1 января 2014 г., после внесения изменений в налоговый кодекс, понятие «спецоператор» было заменено термином «оператор электронного документооборота». С 1 января договоры между операторами и УФНС в регионах перестали действовать, поскольку в них используется понятие «спецоператор». Однако на тот момент

АББ перешел на юридически значимый электронный документооборот енту уведомлений о доставке. Исходящие счета-фактуры формируются, подписываются и отправляются оператору ЭДО всего лишь нажатием нескольких кнопок в едином окне управления непосредственно из SAP ERP. Юридическая значимость электронных документов обеспечивается посредством использования процедур формирования и проверки электронной подписи криптопровайдера «КриптоПро CSP», удовлетворяющего вс

Как организовать безбумажный юридически значимый документооборот вления юридически значимого документооборота. И они выполнены в полном объеме. Архитектура внешнего ЮЗЭДО в Docsvision Модуль интеграции с внешним документооборотом сейчас реализован с коннекто