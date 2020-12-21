Спецпроекты

В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Логика бизнеса» представила новый релиз «Логика: ЮЗ ЭДО» 2.5, который позволяет конвертировать документы в формализованные и универсальные форматы, автоматически маршрутизировать исходящие документы из смежных систем и многое другое.

Тиражный продукт «Логика: ЮЗ ЭДО» позволяет крупным и средним компаниям упростить и стандартизировать работу с юридически значимыми электронными документами: пользоваться услугами нескольких операторов ЭДО в едином окне, исключить роуминг, подписывать документы в привычном интерфейсе учетных систем или же в личном кабинете продукта и многое другое. «Логика: ЮЗ ЭДО» берет на себя поддержку законодательства в части ЭДО, интеграцию с решениями операторов и создает цифровую среду для работы с документами.

Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России.

Релиз 2.5 продолжает расширять функционал продукта и добавляет в него конвертацию документов, полученных от смежных систем (ERP, систем автоматизации бухгалтерского учета, CRM и других) из универсального формата в целевой, для последующей отправки контрагентам через операторов ЭДО. Возможна и обратная конвертация при получении документов через операторов. Это нововведение позволяет не дорабатывать системы заказчика для поддержи утвержденных ФНС форматов документов.

«Логика: ЮЗ ЭДО» не прекращает развиваться в направлении цифровизации рутинных операций. В новый релиз добавлена автоматическая маршрутизация исходящих документов из смежных систем, с которыми настроена интеграция продукта, на основе заранее сформированных правил. Система, в которой создается документ, передает свой код, ИНН и КПП контрагента, тип пакета в «Логика: ЮЗ ЭДО». На основе этих данных и правил маршрутизации определяется контрагент и оператор ЭДО, через которого будут отправлены документы. Похожий механизм реализован и для маршрутизации входящих пакетов. Автоматизация процессов отправки и получения документов существенно сокращает время и процент ошибок из-за влияния «человеческого фактора», особенно на больших объемах, упорядочивает обмен ими.

Среди других важных изменений: новая версия интеграционного API: появилась возможность получения изменений в продукте в хронологическом порядке, что упрощает интеграцию сторонних систем с «Логика: ЮЗ ЭДО»; реализовано разграничение прав доступа пользователей к функциям продукта на основе привилегий; внедрена очередь событий, в которую записывается информация о создании и изменениях в документах, контрагентах, абонентах и правилах маршрутизации. Очередь событий предназначена для получения информации смежными системами, на основании которой в них обновляются статусы документов; конвертация документов в различные форматы в новом релизе «Логика: ЮЗ ЭДО» 2.5; переработан модуль работы с сервисами электронных подписей. Реализована возможность настройки продукта для работы с собственным единым сервисом подписания заказчика.

«Автоматизация юридически значимого электронного документооборота не заканчивается подключением к операторам ЭДО. Для крупного и среднего бизнеса на этом моменте все только начинается. Объем передаваемой документации, обилие используемых учетных систем, в которых она формируется, сложность в маршрутизации документов требует продукта, который заберет эти и другие заботы на себя», — сказал Владислав Полев, коммерческий директор «Логики бизнеса».

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