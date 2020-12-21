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АйТи Аплана Логика: ЮЗ ЭДО юридически значимый электронный документооборот

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы 1
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО 1
17.03.2020 «Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10 1
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО» 1
06.02.2019 «Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК» 1
23.05.2018 «Логика Бизнеса» обновила портфель решений 1
17.05.2017 Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб. 1
15.02.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 8
АйТи 1519 3
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