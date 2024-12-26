Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 19 778 186 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|26.12.2024
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Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1%
Юридическое возвращение в Россию Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчика ПО Abbyy, сообщила CNews об изменении своей структуры собственности. Отныне она на 99% принадлежит российскому юрлицу ООО «Контент ИИ технологии», хотя еще вчера она была юридически не российской,
|04.10.2024
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VK готова принять на работу специалистов по ИИ из Abbyy
VK готова предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из Abbyy. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML-разработках, что в свою очередь будет способст
|01.10.2024
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Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают
Русским не рады Компания ABBYY с российскими корнями устроила массовые чистки своего кадрового состава, сообщают польз
|27.12.2023
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Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader
«Контент АИ» и ABBYY Компания «Контент АИ» (Content AI) представила два новых проекта, которые претендуют на статус особо значимых (ОЗП). Это следует из обновленной версия дорожной карты «Новое общесистемное
|22.06.2023
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«Ушедшая из России» Abbyy назначила нового гендиректора — специалиста по грузоперевозкам
Смена руководства Abbyy Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная софтверная ко
|10.01.2023
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Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy
Миллионы на аналог Abbyy Как выяснил CNews, российская наследница Abbyy — Content AI (ООО «Контент ИИ») —
|22.11.2022
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Ушедшую из России Abbyy поймали на неуплате налогов. Компания задолжала почти 200 миллионов
Долги Abbyy перед Россией Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная
|11.11.2022
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Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам
Смена владельца Content AI, которая представляет в России интересы разработчика софта Abbyy, с 14 июля 2022 г. начала принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве
|25.04.2022
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Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax
«Мы ответили на кризис повышением темпа работы» CNews: Кого бы вы назвали ключевыми игроками на российском рынке помимо распознавания Smart Engines? Владимир Арлазаров: Еще в начале года я бы назвал Abbyy, Kofax, но сейчас создалась ситуация, когда мы в России, похоже, остались одни. Я сейчас говорю именно про компании, выпускающие продукт, а не сервис. CNews: А последние события как-то из
|10.03.2022
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Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader
Компания SETERE (Security Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечественного ПО и подходит для проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SET
|31.01.2022
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FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО
Уход Abbyy из реестра Из Реестра отечественного ПО при Минцифры была удалена большая часть продукт
|30.11.2021
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9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining
PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и
|22.11.2021
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ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»
ают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного исследования «Process
|12.10.2021
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Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать
Платформа Vantage Abbyy запустила облачную платформу для интеллектуальной обработки любой бизнес-информации из различных источников с помощью технологий распознавания текста (OCR) и машинного обучения. Об этом C
|12.10.2021
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ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage
бой сложности. Платформу можно использовать в различных бизнес-процессах в банках, страховании, промышленности. Для работы с Vantage сотрудникам не нужно уметь программировать. Компания также создает ABBYY Marketplace – онлайн-площадку, на которой клиенты могут приобретать готовые навыки для обработки документов и обмениваться ими с другими компаниями. Vantage – инновационное кросс-платформ
|09.08.2021
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Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen
В Abbyy автоматизировали управление ИТ-активами на базе платформы Naumen SMP. Проект позволил компании построить централизованную работу с 13 тыс. единиц различных типов активов: оборудованием, к
|27.07.2021
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«Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture
«Почта России», федеральный почтовый и логистический оператор, запустила новый сервис для бизнеса по автоматической обработке входящей корреспонденции с помощью интеллектуальных технологий Abbyy. Услугу уже тестируют несколько крупных заказчиков из государственных организаций, медицинской и строительной отраслей. По оценке «Почты России», сервис может быть также востребован у кар
|22.07.2021
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В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор
о назначении генеральным директором российского офиса Елены Поспеловой. Ранее она возглавляла офис Abbyy Emerging Markets, отвечающий за продажи в Азии и Африке. Елена – старший вице-президент
|21.07.2021
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Исследование Abbyy: 43% российских офисных сотрудников хотели бы работать удаленно
ют работать отвлекающие факторы, такие как плохая связь и шум. Большинство специалистов, опрошенных Abbyy, работают только в офисе или в гибридном формате. 40% ходят в офис по стандартному граф
|13.07.2021
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Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами
ружающую среду, бороться с изменениями климата и сохранять разнообразие видов. Начиная с этого года Abbyy совместно с корпоративными клиентами будет сажать деревья в Европе и Азии, Северной и Ю
|22.06.2021
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ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее
ABBYY, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, обновила фреймворк NeoML. Теперь c открытой кросс-платформенной библиотекой ABBYY могут работать пользователи Python – одного из самых популярных языков программирования для анализа данных и машинного обучения, в том числе для исследовательских задач. С NeoML представи
|16.06.2021
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«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine
что позволяет использовать его в параллельных процессах. Например, для быстрого масштабирования функции сравнения при увеличении количества документов. Решение разработано с использованием платформы Abbyy Fine Reader Engine – ИТ-партнера «Альфа-лизинга». Компания ежедневно работает с большим потоком договоров от клиентов, партнеров и исполнителей услуг. В согласовании документов, помимо ст
|16.06.2021
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«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy
«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов. Решение Abbyy самостоятельно определяет типы документов, необходимых для получени
|08.06.2021
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IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture
ез участия человека обрабатывают около 90% документов компании в системе электронного документооборота, а также большую часть бумажных документов, которая предварительно передается на распознавание в Abbyy Flexiсapture. По результатам проекта удалось снизить нагрузку на бухгалтерию, увеличить скорость обработки документов, а также своевременно обнаружить ошибки в сверке. Международная сеть
|27.05.2021
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Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами
использовать для этих целей Process Mining платформы. 27% руководителей и специалистов, опрошенных Abbyy, сообщили, что значительная часть их процессов проходит вне информационных систем и не
|17.05.2021
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«Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров
«Энтера», разработчик решений для автоматизации задач бухгалтерии, представила сервис для быстрого ввода данных в учетные системы «1С». Приложение Entera с использованием технологий Abbyy в 5-10 раз ускоряет обработку информации из любых бухгалтерских документов и избавляет финансистов от утомительной перепечатки цифр. С помощью Abbyy Finereader Engine в сервисе реа
|11.05.2021
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Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках
FlippingBook, разработчик профессиональных программ для распространения журналов, каталогов, брошюр и другого контента, встроила технологию Abbyy Mobile Capture в приложение Salespal. В новой версии мобильного приложения пользователи могут с легкостью распознавать данные клиентов из визиток и бейджей, а затем вносить эту информацию
|27.04.2021
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Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах
Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе Abbyy FineReader PDF для Windows. Теперь пользователи смогут быстро импортировать документы со смартфона и продолжать работу с ними на компьютере: распознавать, конвертировать, редактировать, п
|18.03.2021
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Abbyy обновила бренд и фирменный стиль
Abbyy представила новый фирменный стиль и обновила логотип. Яркий брендинг разработан совместно с дизайн-бюро Shuka и показывает, чем является Abbyy сегодня. Это международная, инновационная, надежная, энергичная и креативная компания, которая помогает организациям трансформировать бизнес, а их сотрудникам и клиентам — преображать раб
|18.02.2021
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Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline
Банк «Уралсиб» начал использовать платформу Abbyy Timeline для интеллектуального анализа бизнес-процессов в кредитовании. Решение позволит анализировать работу сотрудников практически в онлайн-режиме, поможет лучше прогнозировать затраты
|02.02.2021
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PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса
т, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оцен
|26.01.2021
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Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС»
«Ред софт» и Abbyy в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование совместимости
|20.01.2021
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Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати
Abbyy обновила приложение Abbyy FineScanner AI. Теперь с его помощью можно автоматически находить документы в галерее смартфона и распределять их на 7 групп: формат А4, книги, визитки, удостоверения личности, чеки, руко
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Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени
ия потребовали от компаний лучшего понимания корпоративных бизнес-процессов. По данным исследования ABBYY, 57% компаний в России были вынуждены изменить ИТ-стратегию в 2020 году. При этом, если
|18.12.2020
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Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году
нируют использовать RPA в ближайшее время. Это соответствует и результатам глобального исследования Abbyy, по данным которого 46% сотрудников крупных организаций используют роботов не менее дву
|15.12.2020
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Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search
Abbyy объявила о выпуске новой версии Abbyy Intelligent Search – решения для интеллектуального поиска во всех информационных систем
|07.12.2020
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Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory
исследовательскую деятельность с работой в технологических компаниях. Ранее он был ИИ-евангелистом Abbyy, до этого ― руководил группой исследований новых продуктов в «Яндексе». В Skillfactory
|01.12.2020
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«Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy
«Полиметалл», компания по добыче драгоценных металлов, ускорила обработку бухгалтерских документов с помощью универсальной платформы Abbyy Flexicapture. Теперь сотрудникам 10 предприятий «Полиметалла» в России и Казахстане не нужно тратить время на перепечатку длинных реквизитов из счетов-фактур и других первичных документов
|05.11.2020
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ВТБ автоматизирует обработку документов федеральных органов исполнительной власти с помощью технологий ABBYY
Банк ВТБ создает централизованную систему автоматической обработки данных из документов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с использованием решения ABBYY FlexiCapture. Ключевая цель проекта – снизить временные и финансовые затраты банка на этот процесс, используя технологии интеллектуальной обработки информации. Проект планируется завершит
|21.10.2020
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Платформа Abbyy Timeline научилась ставить задачи для роботов и анализировать процессы без «цифровых следов»
Abbyy расширила возможности платформы Abbyy Timeline. Технология Task Mining в составе решения позволит автоматически выявлять повт
Abbyy и организации, системы, технологии, персоны:
|Шушкин Дмитрий 95 93
|Липич Григорий 65 62
|Ян Давид 68 60
|Андреев Сергей 64 54
|Курьянов Сергей 162 35
|Путин Владимир 3246 31
|Медведев Дмитрий 1657 31
|Корюкин Юрий 29 29
|Никифоров Николай 1136 27
|Ипатов Вадим 84 21
|Нуралиев Борис 290 21
|Макаров Валентин 231 19
|Гуральников Сергей 164 17
|Белоусов Сергей 243 17
|Пахчанян Арам 17 17
|Романов Дмитрий 66 16
|Бойко Елена 152 16
|Шадаев Максут 1049 15
|Елистратов Николай 90 15
|Арлазаров Владимир 241 15
|Солнцева Екатерина 58 15
|Бейдер Александр 75 15
|Терещенко Вадим 15 15
|Рейман Леонид 1052 14
|Кумпель Артем 35 13
|Рахтеенко Владимир 41 13
|Рылов Александр 13 13
|Богачев Игорь 180 12
|Иванова Елена 81 12
|Потапенко Михаил 45 12
|Трещук Андрей 22 12
|Смольников Иван 12 12
|Щеголев Игорь 698 11
|Нестеров Алексей 145 11
|Евраев Михаил 262 11
|Козлов Михаил 175 11
|Свердлов Михаил 33 10
|Шмулевич Марк 88 10
|Демидов Михаил 133 10
|Гусев Дмитрий 72 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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