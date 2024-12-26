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Abbyy Аби Продакшн Abbyy Russia Abbyy Software House BIT Software

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 19 778 186 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 19 778 186 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 8 591 336 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 11 186 850 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1%

Юридическое возвращение в Россию Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчика ПО Abbyy, сообщила CNews об изменении своей структуры собственности. Отныне она на 99% принадлежит российскому юрлицу ООО «Контент ИИ технологии», хотя еще вчера она была юридически не российской,
04.10.2024 VK готова принять на работу специалистов по ИИ из Abbyy

VK готова предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из Abbyy. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML-разработках, что в свою очередь будет способст
01.10.2024 Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают

Русским не рады Компания ABBYY с российскими корнями устроила массовые чистки своего кадрового состава, сообщают польз
27.12.2023 Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader

«Контент АИ» и ABBYY Компания «Контент АИ» (Content AI) представила два новых проекта, которые претендуют на статус особо значимых (ОЗП). Это следует из обновленной версия дорожной карты «Новое общесистемное

22.06.2023 «Ушедшая из России» Abbyy назначила нового гендиректора — специалиста по грузоперевозкам

Смена руководства Abbyy Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная софтверная ко
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy

Миллионы на аналог Abbyy Как выяснил CNews, российская наследница Abbyy — Content AI (ООО «Контент ИИ») —
22.11.2022 Ушедшую из России Abbyy поймали на неуплате налогов. Компания задолжала почти 200 миллионов

Долги Abbyy перед Россией Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам

Смена владельца Content AI, которая представляет в России интересы разработчика софта Abbyy, с 14 июля 2022 г. начала принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax

«Мы ответили на кризис повышением темпа работы» CNews: Кого бы вы назвали ключевыми игроками на российском рынке помимо распознавания Smart Engines? Владимир Арлазаров: Еще в начале года я бы назвал Abbyy, Kofax, но сейчас создалась ситуация, когда мы в России, похоже, остались одни. Я сейчас говорю именно про компании, выпускающие продукт, а не сервис. CNews: А последние события как-то из
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader

Компания SETERE (Security Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечественного ПО и подходит для проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SET
31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО

Уход Abbyy из реестра Из Реестра отечественного ПО при Минцифры была удалена большая часть продукт
30.11.2021 9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining

PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и
22.11.2021 ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»

ают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного исследования «Process
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать

Платформа Vantage Abbyy запустила облачную платформу для интеллектуальной обработки любой бизнес-информации из различных источников с помощью технологий распознавания текста (OCR) и машинного обучения. Об этом C
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage

бой сложности. Платформу можно использовать в различных бизнес-процессах в банках, страховании, промышленности. Для работы с Vantage сотрудникам не нужно уметь программировать. Компания также создает ABBYY Marketplace – онлайн-площадку, на которой клиенты могут приобретать готовые навыки для обработки документов и обмениваться ими с другими компаниями. Vantage – инновационное кросс-платформ
09.08.2021 Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen

В Abbyy автоматизировали управление ИТ-активами на базе платформы Naumen SMP. Проект позволил компании построить централизованную работу с 13 тыс. единиц различных типов активов: оборудованием, к
27.07.2021 «Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture

«Почта России», федеральный почтовый и логистический оператор, запустила новый сервис для бизнеса по автоматической обработке входящей корреспонденции с помощью интеллектуальных технологий Abbyy. Услугу уже тестируют несколько крупных заказчиков из государственных организаций, медицинской и строительной отраслей. По оценке «Почты России», сервис может быть также востребован у кар
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор

о назначении генеральным директором российского офиса Елены Поспеловой. Ранее она возглавляла офис Abbyy Emerging Markets, отвечающий за продажи в Азии и Африке. Елена – старший вице-президент
21.07.2021 Исследование Abbyy: 43% российских офисных сотрудников хотели бы работать удаленно

ют работать отвлекающие факторы, такие как плохая связь и шум. Большинство специалистов, опрошенных Abbyy, работают только в офисе или в гибридном формате. 40% ходят в офис по стандартному граф
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами

ружающую среду, бороться с изменениями климата и сохранять разнообразие видов. Начиная с этого года Abbyy совместно с корпоративными клиентами будет сажать деревья в Европе и Азии, Северной и Ю
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее

ABBYY, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, обновила фреймворк NeoML. Теперь c открытой кросс-платформенной библиотекой ABBYY могут работать пользователи Python – одного из самых популярных языков программирования для анализа данных и машинного обучения, в том числе для исследовательских задач. С NeoML представи
16.06.2021 «Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine

что позволяет использовать его в параллельных процессах. Например, для быстрого масштабирования функции сравнения при увеличении количества документов. Решение разработано с использованием платформы Abbyy Fine Reader Engine – ИТ-партнера «Альфа-лизинга». Компания ежедневно работает с большим потоком договоров от клиентов, партнеров и исполнителей услуг. В согласовании документов, помимо ст
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy

«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов. Решение Abbyy самостоятельно определяет типы документов, необходимых для получени
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture

ез участия человека обрабатывают около 90% документов компании в системе электронного документооборота, а также большую часть бумажных документов, которая предварительно передается на распознавание в Abbyy Flexiсapture. По результатам проекта удалось снизить нагрузку на бухгалтерию, увеличить скорость обработки документов, а также своевременно обнаружить ошибки в сверке. Международная сеть

27.05.2021 Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами

использовать для этих целей Process Mining платформы. 27% руководителей и специалистов, опрошенных Abbyy, сообщили, что значительная часть их процессов проходит вне информационных систем и не

17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров

«Энтера», разработчик решений для автоматизации задач бухгалтерии, представила сервис для быстрого ввода данных в учетные системы «1С». Приложение Entera с использованием технологий Abbyy в 5-10 раз ускоряет обработку информации из любых бухгалтерских документов и избавляет финансистов от утомительной перепечатки цифр. С помощью Abbyy Finereader Engine в сервисе реа
11.05.2021 Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках

FlippingBook, разработчик профессиональных программ для распространения журналов, каталогов, брошюр и другого контента, встроила технологию Abbyy Mobile Capture в приложение Salespal. В новой версии мобильного приложения пользователи могут с легкостью распознавать данные клиентов из визиток и бейджей, а затем вносить эту информацию
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах

Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе Abbyy FineReader PDF для Windows. Теперь пользователи смогут быстро импортировать документы со смартфона и продолжать работу с ними на компьютере: распознавать, конвертировать, редактировать, п
18.03.2021 Abbyy обновила бренд и фирменный стиль

Abbyy представила новый фирменный стиль и обновила логотип. Яркий брендинг разработан совместно с дизайн-бюро Shuka и показывает, чем является Abbyy сегодня. Это международная, инновационная, надежная, энергичная и креативная компания, которая помогает организациям трансформировать бизнес, а их сотрудникам и клиентам — преображать раб
18.02.2021 Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline

Банк «Уралсиб» начал использовать платформу Abbyy Timeline для интеллектуального анализа бизнес-процессов в кредитовании. Решение позволит анализировать работу сотрудников практически в онлайн-режиме, поможет лучше прогнозировать затраты
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса

т, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оцен
26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС»

«Ред софт» и Abbyy в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование совместимости
20.01.2021 Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати

Abbyy обновила приложение Abbyy FineScanner AI. Теперь с его помощью можно автоматически находить документы в галерее смартфона и распределять их на 7 групп: формат А4, книги, визитки, удостоверения личности, чеки, руко
Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени

ия потребовали от компаний лучшего понимания корпоративных бизнес-процессов. По данным исследования ABBYY, 57% компаний в России были вынуждены изменить ИТ-стратегию в 2020 году. При этом, если
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году

нируют использовать RPA в ближайшее время. Это соответствует и результатам глобального исследования Abbyy, по данным которого 46% сотрудников крупных организаций используют роботов не менее дву
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search

Abbyy объявила о выпуске новой версии Abbyy Intelligent Search – решения для интеллектуального поиска во всех информационных систем
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory

исследовательскую деятельность с работой в технологических компаниях. Ранее он был ИИ-евангелистом Abbyy, до этого ― руководил группой исследований новых продуктов в «Яндексе». В Skillfactory

01.12.2020 «Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy

«Полиметалл», компания по добыче драгоценных металлов, ускорила обработку бухгалтерских документов с помощью универсальной платформы Abbyy Flexicapture. Теперь сотрудникам 10 предприятий «Полиметалла» в России и Казахстане не нужно тратить время на перепечатку длинных реквизитов из счетов-фактур и других первичных документов
05.11.2020 ВТБ автоматизирует обработку документов федеральных органов исполнительной власти с помощью технологий ABBYY

Банк ВТБ создает централизованную систему автоматической обработки данных из документов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с использованием решения ABBYY FlexiCapture. Ключевая цель проекта – снизить временные и финансовые затраты банка на этот процесс, используя технологии интеллектуальной обработки информации. Проект планируется завершит
21.10.2020 Платформа Abbyy Timeline научилась ставить задачи для роботов и анализировать процессы без «цифровых следов»

Abbyy расширила возможности платформы Abbyy Timeline. Технология Task Mining в составе решения позволит автоматически выявлять повт

Публикаций - 1181, упоминаний - 1400

Abbyy и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24862 231
8492 164
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 139
IBM - International Business Machines Corp 9473 109
Yandex - Яндекс 7744 78
Oracle Corporation 6761 72
Docsvision - ДоксВижн 1015 63
Google LLC 11960 60
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 59
Directum - Директум 1126 59
АйТи 1382 59
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 58
Apple Inc 12279 52
TerraLink - ТерраЛинк 286 52
Xerox 1143 51
SAP SE 5334 50
Meta Platforms - Facebook 4467 48
Adobe Systems 1559 47
InterTrust - ИнтерТраст 329 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 45
Dell EMC 5053 43
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 42
Softline - Софтлайн 2985 41
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1651 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 39
Крок - Croc 1785 39
Promt - Промт 297 38
VK - Mail.ru Group 3485 37
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 37
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 35
Samsung Electronics 10382 32
Ростелеком 9946 32
Intel Corporation 12315 32
Acronis - Акронис 451 30
Dr.Web - Доктор Веб 1261 29
Cisco Systems 5157 29
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 27
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 51
Альфа-Банк 1799 31
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 22
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 22
ГПБ - Газпромбанк 1109 20
ПСБ - Промсвязьбанк 872 20
Газпром ПАО 1368 18
Транснефть 311 18
РЖД - Российские железные дороги 1942 17
ВТБ - ВТБ24 666 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
РВК - Российская венчурная компания 551 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 13
Газпром нефть 641 13
Роснефть НК - нефтяная компания 519 13
Почта России ПАО 2162 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 12
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 12
Татнефть 229 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 202 12
Северсталь ПАО - Severstal 499 11
Microsoft - LinkedIn 661 11
Citi - Citibank - Ситибанк 319 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 10
Adidas - Адидас 163 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 816 10
Ингосстрах СПАО 435 10
Мосэнерго ПАО 128 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 9
Связной ГК 1374 9
Runa Capital 158 9
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 8
Пробизнесбанк АКБ 134 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 96
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3424 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 29
Федеральное казначейство России 1816 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 12
Судебная власть - Judicial power 2345 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 9
Президент Украины 124 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 9
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 7
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 6
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 23 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 746 45
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 323 29
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 25
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
Русский Щит - ассоциация 39 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 3
Единая Россия - Политическая партия 301 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
ASF - Apache Software Foundation 212 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 57 2
АЮР - Ассоциация юристов России 45 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 318
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 291
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 197
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 196
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24868 148
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Research and Markets 25 2
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
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Forrester Consulting 26 1
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Harris Interactive 81 1
Mobile Research Group 82 1
Aberdeen Group 48 1
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ITSM Tool Universe 1 1
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Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 31
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 15
РАН - Российская академия наук 1931 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 6
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 5
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 366 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 91 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 4
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 3
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 243 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 100 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 111 2
ТГУ - Томский государственный университет 189 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
Интеллектуал ГБОУ школа 7 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 184 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 25 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 2
Просвещение Академия 3 2
Docflow 147 57
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 25
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 23
CNews AWARDS - награда 527 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 17
CNews APPWards 36 10
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 8
CeBIT 612 7
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
Microsoft Imagine Cup 60 4
ЭОС Осенний документооборот 24 4
День молодёжи - 27 июня 937 4
Abbyy Data Capture Forum 4 3
Directum Forum 3 3
Docsvision Day 8 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
Правительство РФ - Государственные премии 22 3
TechTrain 2 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
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