Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software

Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% Юридическое возвращение в Россию Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчика ПО Abbyy, сообщила CNews об изменении своей структуры собственности. Отныне она на 99% принадлежит российскому юрлицу ООО «Контент ИИ технологии», хотя еще вчера она была юридически не российской,

VK готова принять на работу специалистов по ИИ из Abbyy VK готова предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из Abbyy. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML-разработках, что в свою очередь будет способст

Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают Русским не рады Компания ABBYY с российскими корнями устроила массовые чистки своего кадрового состава, сообщают польз

Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader «Контент АИ» и ABBYY Компания «Контент АИ» (Content AI) представила два новых проекта, которые претендуют на статус особо значимых (ОЗП). Это следует из обновленной версия дорожной карты «Новое общесистемное

«Ушедшая из России» Abbyy назначила нового гендиректора — специалиста по грузоперевозкам Смена руководства Abbyy Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная софтверная ко

Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy Миллионы на аналог Abbyy Как выяснил CNews, российская наследница Abbyy — Content AI (ООО «Контент ИИ») —

Ушедшую из России Abbyy поймали на неуплате налогов. Компания задолжала почти 200 миллионов Долги Abbyy перед Россией Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная

Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам Смена владельца Content AI, которая представляет в России интересы разработчика софта Abbyy, с 14 июля 2022 г. начала принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax «Мы ответили на кризис повышением темпа работы» CNews: Кого бы вы назвали ключевыми игроками на российском рынке помимо распознавания Smart Engines? Владимир Арлазаров: Еще в начале года я бы назвал Abbyy, Kofax, но сейчас создалась ситуация, когда мы в России, похоже, остались одни. Я сейчас говорю именно про компании, выпускающие продукт, а не сервис. CNews: А последние события как-то из

Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader Компания SETERE (Security Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечественного ПО и подходит для проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SET

FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО Уход Abbyy из реестра Из Реестра отечественного ПО при Минцифры была удалена большая часть продукт

9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и

ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху» ают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного исследования «Process

Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать Платформа Vantage Abbyy запустила облачную платформу для интеллектуальной обработки любой бизнес-информации из различных источников с помощью технологий распознавания текста (OCR) и машинного обучения. Об этом C

ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage бой сложности. Платформу можно использовать в различных бизнес-процессах в банках, страховании, промышленности. Для работы с Vantage сотрудникам не нужно уметь программировать. Компания также создает ABBYY Marketplace – онлайн-площадку, на которой клиенты могут приобретать готовые навыки для обработки документов и обмениваться ими с другими компаниями. Vantage – инновационное кросс-платформ

Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen В Abbyy автоматизировали управление ИТ-активами на базе платформы Naumen SMP. Проект позволил компании построить централизованную работу с 13 тыс. единиц различных типов активов: оборудованием, к

«Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture «Почта России», федеральный почтовый и логистический оператор, запустила новый сервис для бизнеса по автоматической обработке входящей корреспонденции с помощью интеллектуальных технологий Abbyy. Услугу уже тестируют несколько крупных заказчиков из государственных организаций, медицинской и строительной отраслей. По оценке «Почты России», сервис может быть также востребован у кар

В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор о назначении генеральным директором российского офиса Елены Поспеловой. Ранее она возглавляла офис Abbyy Emerging Markets, отвечающий за продажи в Азии и Африке. Елена – старший вице-президент

Исследование Abbyy: 43% российских офисных сотрудников хотели бы работать удаленно ют работать отвлекающие факторы, такие как плохая связь и шум. Большинство специалистов, опрошенных Abbyy, работают только в офисе или в гибридном формате. 40% ходят в офис по стандартному граф

Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами ружающую среду, бороться с изменениями климата и сохранять разнообразие видов. Начиная с этого года Abbyy совместно с корпоративными клиентами будет сажать деревья в Европе и Азии, Северной и Ю

ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее ABBYY, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, обновила фреймворк NeoML. Теперь c открытой кросс-платформенной библиотекой ABBYY могут работать пользователи Python – одного из самых популярных языков программирования для анализа данных и машинного обучения, в том числе для исследовательских задач. С NeoML представи

«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine что позволяет использовать его в параллельных процессах. Например, для быстрого масштабирования функции сравнения при увеличении количества документов. Решение разработано с использованием платформы Abbyy Fine Reader Engine – ИТ-партнера «Альфа-лизинга». Компания ежедневно работает с большим потоком договоров от клиентов, партнеров и исполнителей услуг. В согласовании документов, помимо ст

«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy «Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов. Решение Abbyy самостоятельно определяет типы документов, необходимых для получени

IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture ез участия человека обрабатывают около 90% документов компании в системе электронного документооборота, а также большую часть бумажных документов, которая предварительно передается на распознавание в Abbyy Flexiсapture. По результатам проекта удалось снизить нагрузку на бухгалтерию, увеличить скорость обработки документов, а также своевременно обнаружить ошибки в сверке. Международная сеть

Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами использовать для этих целей Process Mining платформы. 27% руководителей и специалистов, опрошенных Abbyy, сообщили, что значительная часть их процессов проходит вне информационных систем и не

«Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров «Энтера», разработчик решений для автоматизации задач бухгалтерии, представила сервис для быстрого ввода данных в учетные системы «1С». Приложение Entera с использованием технологий Abbyy в 5-10 раз ускоряет обработку информации из любых бухгалтерских документов и избавляет финансистов от утомительной перепечатки цифр. С помощью Abbyy Finereader Engine в сервисе реа

Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках FlippingBook, разработчик профессиональных программ для распространения журналов, каталогов, брошюр и другого контента, встроила технологию Abbyy Mobile Capture в приложение Salespal. В новой версии мобильного приложения пользователи могут с легкостью распознавать данные клиентов из визиток и бейджей, а затем вносить эту информацию

Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе Abbyy FineReader PDF для Windows. Теперь пользователи смогут быстро импортировать документы со смартфона и продолжать работу с ними на компьютере: распознавать, конвертировать, редактировать, п

Abbyy обновила бренд и фирменный стиль Abbyy представила новый фирменный стиль и обновила логотип. Яркий брендинг разработан совместно с дизайн-бюро Shuka и показывает, чем является Abbyy сегодня. Это международная, инновационная, надежная, энергичная и креативная компания, которая помогает организациям трансформировать бизнес, а их сотрудникам и клиентам — преображать раб

Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline Банк «Уралсиб» начал использовать платформу Abbyy Timeline для интеллектуального анализа бизнес-процессов в кредитовании. Решение позволит анализировать работу сотрудников практически в онлайн-режиме, поможет лучше прогнозировать затраты

PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса т, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оцен

Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС» «Ред софт» и Abbyy в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование совместимости

Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати Abbyy обновила приложение Abbyy FineScanner AI. Теперь с его помощью можно автоматически находить документы в галерее смартфона и распределять их на 7 групп: формат А4, книги, визитки, удостоверения личности, чеки, руко

Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени ия потребовали от компаний лучшего понимания корпоративных бизнес-процессов. По данным исследования ABBYY, 57% компаний в России были вынуждены изменить ИТ-стратегию в 2020 году. При этом, если

Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году нируют использовать RPA в ближайшее время. Это соответствует и результатам глобального исследования Abbyy, по данным которого 46% сотрудников крупных организаций используют роботов не менее дву

Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search Abbyy объявила о выпуске новой версии Abbyy Intelligent Search – решения для интеллектуального поиска во всех информационных систем

Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory исследовательскую деятельность с работой в технологических компаниях. Ранее он был ИИ-евангелистом Abbyy, до этого ― руководил группой исследований новых продуктов в «Яндексе». В Skillfactory

«Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy «Полиметалл», компания по добыче драгоценных металлов, ускорила обработку бухгалтерских документов с помощью универсальной платформы Abbyy Flexicapture. Теперь сотрудникам 10 предприятий «Полиметалла» в России и Казахстане не нужно тратить время на перепечатку длинных реквизитов из счетов-фактур и других первичных документов

ВТБ автоматизирует обработку документов федеральных органов исполнительной власти с помощью технологий ABBYY Банк ВТБ создает централизованную систему автоматической обработки данных из документов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с использованием решения ABBYY FlexiCapture. Ключевая цель проекта – снизить временные и финансовые затраты банка на этот процесс, используя технологии интеллектуальной обработки информации. Проект планируется завершит