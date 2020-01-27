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Минздрав РФ
Департамент информационных технологий и связи
Департамент цифрового развития и информационных технологий


27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 2
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 1
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность 2
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
16.12.2016 Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС 1
02.12.2016 ИТ-выручка «Сколково» в 2016 г. приблизилась к 30 миллиардам 1
28.11.2016 Через 2 года в Пенсионном фонде половина ПО будет российским или открытым 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
24.11.2016 В РЖД проговорились о размерах своего ИТ-бюджета 1
24.11.2016 Программные ЦОД развиваются быстрее, чем чиновники успевают их регулировать 1
22.11.2016 ИТ-бюджет Москвы в 2017 г. вырастет на 10-15 млрд 1
22.11.2016 «1C»: Российского ПО перестали стесняться 1

Публикаций - 72, упоминаний - 79

Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 17
IBM 3546 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Samsung Electronics 5686 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Программный продукт ГК 92 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
АйТи 752 4
РТЛабс 145 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Базальт СПО 206 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Астерос - Asteros 531 3
3753 3
Nokia Networks 54 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
Прогноз 196 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Acronis - Акронис 364 2
Армада 277 2
Atrinity - Атринити 21 2
SAP SE 3216 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Ланит Интеграция 101 1
Ланит ГК 1158 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Dell Technologies 133 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Xiaomi 904 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 3
ESW Capital 5 2
Мотовилихинские заводы 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 523 1
Qiwi 783 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1126 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Uber Technologies 258 1
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 1
Uber 257 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 31
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 23
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 18
Федеральное казначейство России 766 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 17
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 14
Правительство РФ 2206 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Москвы 653 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 10
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 6
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Office 365 769 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Google Android 10751 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
IBM Softlayer 30 1
Samsung Health 13 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
IBM Bluemix 38 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
IBM System X 63 1
Abbyy Compreno 20 1
ИСП РАН Svace 7 1
Apple macOS 927 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 853 1
Linux OS 4265 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apple iOS 5742 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Microsoft Windows 10 6652 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Apple macOS X 903 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Бойко Елена 151 26
Чернякова Елена 26 20
Четвернин Алексей 651 19
Власов Сергей 76 18
Селиванов Дмитрий 48 18
Калина Роман 60 17
Чамара Денис 57 17
Крюков Сергей 26 17
Звягина Наталья 64 17
Песчанских Георгий 37 17
Бутенко Юрий 64 17
Герасимюк Максим 20 17
Цариковский Федор 31 17
Ляшенко Сергей 29 17
Стрельцов Андрей 53 17
Раков Ярослав 48 17
Приданкин Андрей 30 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Левин Леонид 83 17
Ковнир Евгений 71 15
Елистратов Николай 90 14
Носков Константин 201 14
Иванов Алексей 76 14
Фомичев Олег 107 14
Петрушин Андрей 64 12
Албычев Александр 74 12
Нестеров Алексей 79 12
Марич Игорь 18 12
Попов Сергей 72 11
Новиков Павел 67 11
Городилов Михаил 17 11
Акимов Максим 167 11
Опенышева Светлана 54 11
Абаев Даурен 12 11
Ермолаев Артем 340 11
Матвеева Татьяна 83 11
Лопаткин Герман 102 11
Комар Евгений 20 11
Палюх Юрий 15 11
Козлов Александр 54 11
Россия - Российская федерация - РФ 57483 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 26
Россия - Республика Алтай 686 17
Россия - Тульская область 752 17
Россия - Ростовская область 863 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 12
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Республика Мордовия 388 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Ульяновская область 350 11
Россия - Сахалинская область 434 11
Казахстан - Республика 2637 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Россия - Архангельская область 342 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Европа 3766 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Тюменская область 583 2
Россия - Пятигорск 76 2
Украина 3374 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Индия - Республика 2175 1
Бельгия - Антверпен 4 1
Япония 2792 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Севастополь 420 1
Сербия - Республика 129 1
Северный Кавказ 137 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 18
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
Доктрина информационной безопасности России 14 6
Бережливая поликлиника 5 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Коррупция 22 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 6
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Future Workplace 4 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews AWARDS 291 14
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763797, в очереди разбора - 667484.
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