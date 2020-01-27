Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минздрав РФ
Департамент информационных технологий и связи
Департамент цифрового развития и информационных технологий
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Публикаций - 72, упоминаний - 79
Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
|Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Бойко Елена 151 26
|Чернякова Елена 26 20
|Четвернин Алексей 651 19
|Власов Сергей 76 18
|Селиванов Дмитрий 48 18
|Калина Роман 60 17
|Чамара Денис 57 17
|Крюков Сергей 26 17
|Звягина Наталья 64 17
|Песчанских Георгий 37 17
|Бутенко Юрий 64 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Цариковский Федор 31 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Раков Ярослав 48 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Левин Леонид 83 17
|Ковнир Евгений 71 15
|Елистратов Николай 90 14
|Носков Константин 201 14
|Иванов Алексей 76 14
|Фомичев Олег 107 14
|Петрушин Андрей 64 12
|Албычев Александр 74 12
|Нестеров Алексей 79 12
|Марич Игорь 18 12
|Попов Сергей 72 11
|Новиков Павел 67 11
|Городилов Михаил 17 11
|Акимов Максим 167 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Абаев Даурен 12 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Комар Евгений 20 11
|Палюх Юрий 15 11
|Козлов Александр 54 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Future Workplace 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763797, в очереди разбора - 667484.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763797, в очереди разбора - 667484.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru