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Avito Holding AB Авито Холдинг Кех еКоммерц

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц

Авито — онлайн-платформа объявлений в России. С помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

В 2022 году количество активных объявлений на Авито достигает 122 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, годовая аудитория превышает 90 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается более 7 сделок. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Авито стала самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.

 

 

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07.08.2026 «Авито Работа»: 31% работающих россиян определились с профессией уже после начала карьеры

Эксперты «Авито Работы» опросили более 1,5 тыс. работающих россиян и выяснили, в каком возрасте и под влиянием каких факторов соискатели делают профессиональный выбор. Результаты опроса показали, что 31%
07.08.2026 Не только ИT: чему сейчас обучаются россияне в онлайн-школах и у каких специалистов растут зарплаты — «Авито Работа» и GetCourse

026 г. было оформлено более 420 тыс. покупок онлайн-курсов в сегменте профессионального обучения, а программы, направленные на получение новой профессии или переквалификацию, прошли 308 тыс. человек. По данным «Авито Работы», многие направления, доступные для онлайн-квалификации сегодня востребованы и у работодателей: за год спрос на работников маркетинга, рекламы и PR вырос на 48%, а также
06.08.2026 «Авито Работа»: Россияне назвали ключевые навыки гуманитариев в эпоху ИИ

я умение грамотно распределять задачи между человеком и нейросетью, а 35% уверены, что ИИ позволит специалистам уделять больше времени стратегии и творческим задачам. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 2 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Россияне считают, что искусственный интеллект приносит наибольшую пользу при переводе текстов
06.08.2026 «Авито»: продажи одежды для девочек выросли на 32%, для мальчиков — на 28%

Аналитики «Авито» изучили продажи детской одежды. Оказалось, что за год пользователи стали чаще делать покупки в этой категории, причем продажи растут как в новом сегменте, так и на ресейле. При этом одеж
06.08.2026 «Авито Подработка» назвала регионы с самым динамичным ростом предложений для рабочих и линейных специалистов

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как в разных регионах России изменилось число предложений о временной занятости для рабочих и линейных специалистов. Аналитики сравнили данные за I полугодие
06.08.2026 Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям

ант». Такую инициативу продвигает Ассоциация больших данных (АБД), в которую на момент публикации материала входило полтора десятка крупнейших российских ИТ-компаний. Среди членов АБД есть «Яндекс», «Авито», находящийся под санкциями Евросоюза холдинг VK, операторы связи «Билайн», «Ростелеком» и МТС, сервис по поиску работы и работников HeadHunter, а также целый ряд российских банков – Сбер
05.08.2026 «Авито»: собрать ребенка в школу стоит около 6 000 рублей

Аналитики «Авито» изучили продажи школьной формы и канцтоваров, сравнили их с данными 2025 г. и подсчита
04.08.2026 «Авито Подработка»: торговые представители возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок за смену

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали предложения бизнес-заказчиков за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие подработки в сфере ритейла предлагают самое высокое вознаграждение за смену. В целом по
03.08.2026 «Авито Работа»: вакансии сканировщиков лидируют по динамике размера среднего зарплатного предложения в I полугодии 2026 года

Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично растущими зарплатными предложениями. По итогам I полугодия 2026 г. лидером стала по
03.08.2026 В каких творческих сферах россияне подрабатывают чаще всего — «Авито Подработка»

«Авито Подработка» провела опрос среди более чем 1,4 тыс. работающих россиян и выяснила, в каких креативных сферах они подрабатывали и почему они выбрали такое направление. Результаты опроса пок
31.07.2026 «Авито»: россияне планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 19 000 рублей

1 сентября уже совсем скоро, поэтому аналитики «Авито» решили узнать у россиян, как они готовят своих детей к новому учебному году — в какой момент это делают, что покупают и сколько планируют потратить. Оказалось, что 9 из 10 опрошенных ста
31.07.2026 В HRMOST появилась возможность реактивации откликов, чтобы работать с лояльной аудиторией кандидатов

акансии работодателя, то сервис сможет инициировать диалог с ним в привычном для пользователя чате «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Функция рассчитана прежде
31.07.2026 Опрос «Авито Товаров» и «Авито Недвижимости»: две трети россиян обращают внимание на спортивную инфраструктуру при выборе дома

Специалисты «Авито Недвижимости» и «Авито Товаров» провели опрос и узнали, что большинству россиян

31.07.2026 «Авито»: каждый второй россиянин готовит каждый день

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» узнали у россиян, как часто они готовят, что именно и
30.07.2026 «Авито Услуги» запустили фильтр для поиска ИИ-экспертов

На фоне роста спроса на ИИ-услуги сервис «Авито Услуги» добавил специализированный фильтр «Работа с ИИ, нейросетями», позволяющий заказчикам находить исполнителей, специализирующихся на решениях на базе искусственного интеллекта. Спрос
30.07.2026 «Авито Работа»: Сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в I полугодии 2026 года

Аналитики «Авито Работы» составили рейтинг рабочих профессий с самыми высокими зарплатными предложениями по итогам I полугодия 2026 г. По итогам рассматриваемого периода одни из самых высоких зарплатных п
28.07.2026 «Авито Подработка» запустила инструмент для более стабильного закрытия смен

В «Авито Подработке» появился инструмент, который помогает бизнесу снижать риск неявок и стабиль
28.07.2026 «Авито Работа»: спрос на кузнецов в России вырос на 141% за первое полугодие 2026 года

По данным «Авито Работы», за I полугодие 2026 г. кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих

28.07.2026 «Авито Подработка» назвала топ высокооплачиваемых креативных подработок

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали предложения бизнес-заказчиков за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие подработки в сфере искусства и развлечений предлагают самое высокое вознаграждение. Об

27.07.2026 На «Авито Авто» появилась карта АЗС с данными о доступности и ценах топлива, а также возможностью оплатить заправку

Платформа «Авито Авто» объявила о запуске интерактивной карты АЗС, которая помогает автомобилистам наход
27.07.2026 «Авито Работа»: среднее зарплатное предложение технологов в сфере сыроварения увеличилось на 25% в первом полугодии 2026 года

«Авито Работа»: среднее зарплатное предложение технологов в сфере сыроварения увеличилось на 2
27.07.2026 Спрос на работников кухни и монтажников вырос в 2 раза — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за I полугодие 2026 г. и выяснили, каких исполнителей в Москве и Московской области стали чаще искать для подработки по сравнению с аналогичн
27.07.2026 «Авито Подработка»: назван топ-регионов с наибольшими вознаграждениями за подработку

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за первое полугодие 2026 г. и определили топ-регионов с наиболее высокими предлагаемыми вознаграждениями за подработку. В пятерку лидеров вош
24.07.2026 «Авито Работа» и Flowwow: россияне стали в два раза чаще искать работу флористом

г. на 92% чаще размещали резюме на позицию флориста по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средние зарплатные ожидания кандидатов составили 49,49 тыс. руб. в месяц. Это результаты исследования «Авито Работы» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Чаще остальных работу с цветами искали россияне в возрасте 25–34 лет: количество их

24.07.2026 «Авито»: сколько стоит обустроить кухню из новых и ресейл-товаров

Аналитики «Авито» подсчитали, сколько стоит обновить кухню вместе с мебелью и бытовой техникой. Оказалос
24.07.2026 «Авито Путешествия» и «Авито Реклама»: зумеры летом на даче хотят спать и делать фото, пенсионеры — гулять и работать в огороде

Больше половины россиян, или 65%, хотя бы часть этого лета проведут за городом — на собственной даче, в деревне у бабушки или в арендованном коттедже. Эти данные «Авито Путешествия» и «Авито Реклама» получили в ходе опроса, в котором 10 тыс. человек рассказали, как именно планируют отдыхать и какие факторы влияют на выбор подходящего жилья. Об это
23.07.2026 «Деловые Линии» и «Авито Работа»: спрос на молодых специалистов в логистике продолжает расти

Эксперты перевозчика и платформы «Авито Работа» проанализировали развитие рынка труда в сфере складской логистики по итогам мая-июня 2026 г. Партнеры пришли к выводу, что сейчас отрасль активно привлекает молодых специалистов.

22.07.2026 «Авито Реклама» и «Авито Товары»: более трети россиян используют товары для улучшения качества сна

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы выя
22.07.2026 «Авито Подработка»: в Санкт-Петербурге чаще всего искали исполнителей в общепите, а больше всего платили в сфере ремонта

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные сервиса в Санкт-Петербурге за I полугодие 2026 г. и сравнили их с аналогичным периодом 2025 г. Больше всего новых предложений о подработке появилось в

21.07.2026 Количество готовых к релокации соискателей 45–64 лет выросло на 75% за год — «Авито Работа»

нению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее заметно эта динамика проявилась в Московской области (+95%), Санкт-Петербурге (+53%) и Краснодарском крае (+47%). Об этом CNews рассказали представители «Авито». «Сегодня продолжительность активной жизни растет, и перед нами стоит важная задача — создать условия, чтобы возраст не становился границей для профессионального развития. Люди старшего

21.07.2026 «Авито Работа» и Sezar Group: 23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой

дённого девелоперской компанией Sezar Group среди жителей России. Одновременно работодатели всё чаще стремятся сочетать преимущества современной офисной среды с запросом сотрудников на гибкость. Так, по данным «Авито Работы», средние зарплатные предложения для специалистов с гибридным форматом работы этой весной выросли на 16% за год и достигли 102754 руб/мес. Согласно опросу Sezar Group, п
21.07.2026 75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов-лидеров

Технологическая платформа «Авито» при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») предста
20.07.2026 На «Авито» появилась витрина социальных предпринимателей «Больше чем бизнес»

Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) совместно с «Авито» запустил новый инструмент поддержки социального предпринимательства. На платформе созд
20.07.2026 «Авито Путешествия» и «Авито Товары»: семейный уикенд за городом этим летом обойдется от 39 000 рублей

нной дачи, можно забронировать на выходные загородный дом, а с собой взять бадминтон и велосипеды. «Авито Путешествия» и «Авито Товары» посчитали, во сколько обойдется такой уикенд в пят
20.07.2026 «Авито Подработка»: названы самые востребованные сферы подработки для пенсионеров

Эксперты «Авито Подработки» выяснили, в каких сферах и регионах бизнес чаще всего приглашает на подработку людей пенсионного возраста, а также какой интерес к такой занятости проявляют сами исполнители.

17.07.2026 Исследование «Родной Речи» и «Авито Рекламы»: реклама стала фактором доверия для 79% потребителей

Группа компаний «Родная Речь» и «Авито Реклама» исследовали, как изменилось восприятие доверия среди потребителей и какие факторы сегодня влияют на отношение к брендам. Исследование посвящено тому, как меняется роль доверия в

17.07.2026 Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

юдьми прямо в процессе продажи своих ненужных вещей или покупки нужных. Такую опцию им предоставит «Авито» – как пишет «Коммерсант», классифайд намерен запустить сервис знакомств, притом не отд
16.07.2026 Больше не роскошный максимум? Каждый четвертый продаваемый ноутбук в России – это MacBook

няли четверть отечественного рынка мобильных ПК – ровно 25%, пишет Forbes со ссылкой на статистику «Авито». В ней учитываются как новые ноутбуки, так и подержанные. В этом плане Apple намного о
15.07.2026 «Авито Подработка»: названы высокооплачиваемые подработки для зумеров в первом полугодии 2026 года

Аналитики «Авито Подработки» выяснили, какие подработки приносят наибольший доход исполнителям-зумерам в России в I полугодии 2026 г. Наиболее высокие средние предлагаемые вознаграждения среди подработок

14.07.2026 «Авито» внедрил возможность подтверждения подлинности профиля для подростков от 14 лет через «Госуслуги» и добавил восстановление доступа к профилю с помощью взрослого

В целях повышения безопасности и прозрачности сделок на платформе «Авито» добавил новые возможности верификации для подростков от 14 лет. По данным исследований

Публикаций - 1662, упоминаний - 1988

Avito Holding AB и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 206
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 150
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 110
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 100
VK - Mail.ru Group 3602 88
Apple Inc 13154 87
Ростелеком 10948 72
МегаФон 10742 69
Google LLC 12688 61
9594 57
Samsung Electronics 11064 55
Xiaomi - Сяоми 2231 52
Telegram Group 2940 49
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 39
Huawei 4676 39
Avito Tech - Авито Тех 38 36
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
Microsoft Corporation 25775 28
Meta Platforms - Facebook 4621 28
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 28
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 24
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 23
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 23
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 22
Oracle Corporation 7074 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 19
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 19
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 19
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 17
Biocad - Биокад 95 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 16
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 16
Ред Софт - Red Soft 1236 16
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 154
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 137
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 107
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 68
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 67
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 65
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 57
ЦИАН - CIAN 192 53
Альфа-Банк 1979 53
Почта России ПАО 2370 43
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 43
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 38
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 35
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 28
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 28
Naspers 85 27
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 22
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 21
Superjob - Суперджоб 858 21
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 21
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 19
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
NanduQ - Qiwi 1013 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 17
Газпром нефть 725 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 121
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 39
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
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Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 18
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
Единая Россия - Политическая партия 321 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
FairSearch альянс 4 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 244
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 234
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 188
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 164
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 154
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 153
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 144
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 133
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 128
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 120
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 111
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 109
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 103
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 95
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 94
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 94
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 93
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 88
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 86
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 81
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 81
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 79
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 75
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 75
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 75
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 71
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 69
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 68
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 63
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 57
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 53
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 511
Avito - Авито услуги 142 125
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 96
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 103 89
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 83
Google Android 15243 74
Avito - Авито авто 77 72
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 60
Apple iOS 8583 55
Avito - Авито Путешествия 60 54
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 51
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 30
Avito - Авито товары 30 29
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 29
Avito - Авито недвижимость 30 27
FreePik 1841 26
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 26 24
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 24
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 23
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 19
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 17
Microsoft Windows 16882 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 16
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 16
Avito - Авито авто - A-Vibe 17 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Axiom JDK СЗИ 175 15
БИС - ITQuick - Jumse 52 15
Apple - App Store 3109 15
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 15
Avito Tech - HRMOST - HRMKA 18 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 14
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 13
Губанов Роман 119 95
Пейсахзон Яков 73 60
Яськин Сергей 73 59
Королёв Дмитрий 70 49
Шадаев Максут 1210 46
Кучеренков Андрей 50 45
Рыбинцев Андрей 45 44
Пшеничных Кирилл 47 39
Юматова Наталья 33 33
Комаров Павел 32 28
Кумпель Артем 43 26
Пучков Дмитрий 71 24
Мишустин Михаил 787 22
Путин Владимир 3454 19
Сотин Денис 216 18
Сергеев Сергей 179 18
Федоров Алексей 142 18
Кирьянова Александра 169 18
Оселедец Иван 51 18
Гуз Иван 18 18
Скоромыкин Кирилл 18 18
Кромочкин Артем 18 18
Натрусов Артем 313 18
Кулик Вадим 206 17
Мельникова Алиса 100 17
Катамадзе Анна 133 17
Чурсин Дмитрий 87 17
Семочкин Александр 23 17
Кудашев Михаил 46 17
Колесов Александр 63 16
Уткин Владислав 47 16
Ульянов Николай 176 16
Сивцев Илья 174 16
Александров Александр 86 16
Тятюшев Максим 215 16
Григоренко Вадим 58 16
Сухорукова Алена 16 16
Московкина Нина 16 16
Семенов Александр 166 15
Леонов Алексей 96 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1229
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 298
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 157
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 96
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 84
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 79
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 77
Европа 24964 55
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 52
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 51
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 46
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 35
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 34
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 34
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 33
Украина 7928 33
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 27
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 23
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 22
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 22
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 22
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Япония 13807 21
Германия - Федеративная Республика 13221 21
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Россия - ЦФО - Воронежская область 954 20
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 19
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 8
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Комсомольская правда ИД 83 6
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Рен ТВ - телеканал 82 4
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Российская газета 290 4
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
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Counterpoint Research 110 2
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 13
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Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
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ИГУ - Иркутский государственный университет 27 2
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Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 2
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