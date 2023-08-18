Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 126182
ИКТ 10338
Организации 8045
Ведомства 1373
Ассоциации 781
Технологии 3128
Системы 20930
Персоны 49802
География 2029
Статьи 1412
Пресса 1009
ИАА 615
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2019
Мероприятия 815

Avito Holding AB Авито Холдинг Кех еКоммерц

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц

Авито — онлайн-платформа объявлений в России. С помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

В 2022 году количество активных объявлений на Авито достигает 122 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, годовая аудитория превышает 90 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается более 7 сделок. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Авито стала самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.

 

 


18.08.2023 Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками

Угроза убытков из-за зарплат Как стало известно CNews, «Авито» понижает зарплаты сотрудникам в армянском филиале из-за грозящих компании миллиардных убытков. Это следует из приказа от 2 августа 2023 г. об изменениях подхода к расчету зарплаты ее арм
11.08.2023 В России новая супервостребованная профессия - веб-мастер. Спрос вырос в разы, на работу нанимают даже джунов

и на фоне снижения спроса на разработчиков ПО для iOS и Android в несколько раз выросло число предложений работы для разработчиков сайтов и веб-мастеров. Об этом CNews сообщили представители портала «Авито услуги». По итогам II квартала 2023 г. количество запросов контактов специалистов, занимающихся разработкой и продвижением сайтов, превысило 500 тыс. Это приблизительно втрое больше, чем

14.04.2023 Владимир Правдивый завершает работу в «Авито»

После окончания финансового периода в марте 2023 г. генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. С 29 апреля он дел
06.04.2023 Ozon спешно избавляется от своего «убийцы» «Авито». У пользователей осталась неделя, чтобы завершить все сделки

Минус один аналог «Авито» Российская торговая площадка Ozon приняла решение о закрытии сервиса «Ozon объявления», запуск которого состоялся в августе 2022 г. Проект продержался всего восемь месяцев, но за это вре
28.03.2023 «Авито» предложил рекламодателям премиум-форматы

«Авито» запустил два премиум-формата среди продуктов медийной рекламы в тестовом режиме для ограниченного количества рекламодателей. После окончания теста форматы станут доступны всем, и на плат
25.01.2023 «Авито» станет давать гарантию подлинности продаваемой через него модной одежды, вычисляя подделки по фото

Оригинальность на «Авито» «Авито» запускает услугу по подтверждению оригинальности брендовой одежды. Ранее такая опция была доступна только для сумок и обуви. Об этом CNews сообщили представители компании.
01.12.2022 «Авито работа» приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger

«Авито работа» объявила о приобретении контрольного пакета акций сервиса автоматизации подбора
30.11.2022 «Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт»

х открытия VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» «Авито» представил новый продукт для вовлечения людей в работу отряда: интерактивную карту с и
30.11.2022 «Авито» разместила программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty

«Авито» запустила публичную программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Bi.Zone

17.11.2022 «Авито» вошел в топ-3 лучших российских ИТ-работодателей по версии РБК

ботодателей. Согласно финансовым показателям, условиям труда, уровню зарплат и качеству соцпакета, «Авито» вошел в топ-3 лучших работодателей среди ИТ-компаний и интернет-торговли. Таким образо
28.10.2022 Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров»

ители юбилейной XX премии «Топ-1000 российских менеджеров». Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров в партнерстве с ИД «Коммерсант», выбрали Максима Сапронова, технического директора «Авито» и генерального директора «Авито Тех», лучшим директором по информационным технологиям. Максим Сапронов, технический директор «Авито» и генеральный директор «Авито Те
21.10.2022 Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз

«Чем больше у профиля значков доверия, тем больше внимания покупателей» CNews: Чем занимается департамент Trust&Safety в «Авито», и когда он появился? Андрей Рыбинцев: Нашей платформой ежемесячно пользуются больше 56 млн россиян, и департамент Trust&Safety отвечает за их безопасность. На площадке покупатели знаком
13.10.2022 Покупки ноутбуков на «Авито» в 2021 г. выросли на 22% по сравнению с 2021 годом

Покупать ноутбуки на «Авито» с января по сентябрь 2022 г. стали чаще на 22% по сравнению с аналогичным периодом 202
07.10.2022 «Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности

«Авито» запустил игру для пользователей Telegram, в которой можно больше узнать о технологиях

05.10.2022 «Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией

Перепродажа «Авито» «Авито» займется перепродажей подержанных смартфонов. Компания планирует выкупа
27.09.2022 Заявление «Авито» о расширенном списке Минцифры

Компания «Авито» выпустила заявление в связи со списком специальностей для ИТ и связи, опубликованным вчера Минцифры. Приводим это заявление без изменений. Друзья, добрый день! Все внимание ИТ-индустрии

16.09.2022 Залог безопасности: «Авито работа» ограничила возможность перехода в сторонние мессенджеры

Специальные алгоритмы платформы активируются при любой попытке отправить кандидату в чате «Авито» ссылку на внешний ресурс, номер телефона в числовом или текстовом видах, контакты в WhatsApp, Telegram или само упоминание этих мессенджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ави
15.09.2022 «Авито» открывает офис в Казани и создает новые рабочие места

«Авито» открывает центр клиентского сервиса компании. Офис рассчитан на 220 комфортных рабочих мест: около 20 из них — для ИТ-специалистов департамента разработки «Авито тех», 200 — для с
14.09.2022 «Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика

«Авито» внедрил в тестовом режиме разработку российской компании oneFactor — платформу машинного обучения (ML-платформу) для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших мас
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных

нных. С помощью ML-платформы аналитики могут строить модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг. Первыми пользователями платформы стали «Мегафон», Skyeng и «Авито», сообщили CNews в oneFactor. В настоящий момент идет тестирование ПО еще с несколькими заказчиками. OneFactor разработал ML-платформу еще в 2016 г. и использовал ее для запуска собственн
02.09.2022 Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы

«В «Авито» удалось собрать одну из самых сильных ИТ-команд в России» CNews: Сервис «Авито»
30.08.2022 Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем

Результаты совместного исследования «Авито работы» и HR Messenger показали, что 68% россиян предпочитают пользоваться чат-ботами для взаимодействия с компаниями и сервисами. Чаще всего пользователи используют виртуальных ассистент
26.08.2022 Росреестр и «Авито» приняли меры по пресечению продажи выписок из ЕГРН

Росреестром и интернет-сервисом «Авито» приняты меры по блокировке объявлений о продаже выписок из Единого государственного ре
22.08.2022 Дополнительная уверенность в выборе работы: платформа «Авито работа» начала собирать отзывы о работодателях

Сегодня на «Авито работе» размещены около 900 тыс. актуальных вакансий со всей России. Нередко при таком большом выборе соискателю бывает непросто определиться с будущим местом работы. Теперь уверенности в
19.08.2022 Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов

нтролю за размещенной информацией и др.). Это не сложно для классифайда, но защищает пользователей». При этом большинство крупных компаний-классифайдов уже выступили с критикой нового законопроекта. «Авито», «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру» и другие активно высказывались против принятия поправок, предупреждая о возможной монополизации рынка. Изменения закона «О рекламе» Не менее одиозным
12.08.2022 «Авито работа» запускает эффективный инструмент управления откликами соискателей

В июле 2022 г. «Авито работа» сделала публикацию всех вакансий на платформе бесплатной, предложив работодател
04.08.2022 Власти ужесточают доступ к реестру российского ПО. Под ударом «Яндекс», Ozon, «Авито», «Циан»

чале лета 2022 г. отечественные компании обратились в премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой по снижению минимальной доли российского капитала для вступления в реестр. Под письмом подписались «Авито», «Циан», HeadHunter, Ozon, «Билайн» и «Тинькофф» (данные РБК). Они завили, что для компаний, «которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своем
03.08.2022 «Авито работа» усиливает алгоритмы безопасности на платформе

«Авито» постоянно работает над развитием технологий, повышающих уровень безопасности сервиса. В рамках этих усилий платформа «Авито работа» запустила специальный инструмент, который будет
02.08.2022 Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито»

лкой на письмо руководителя департамента Ивана Шубина, направленное в комитет Совета Федерации по экономической политике. Ранее против законопроекта в письме к премьеру Михаилу Мишустину высказались «Авито» и Сбербанк. По их мнению, поправки в текущем виде разрушат такие сервисы как «Авито», «Юла», «Яндекс.Недвижимость», HeadHunter, «Сберавто» и пр. В письме Ивана Шубина изложено свы
29.07.2022 «Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона

Письмо «Авито» и Сбербанка «Авито», Сбербанк и «Амаяма авто» (сервис «Дром») попросили премьер-министра России Михаила Мишустина организовать обсуждение поправок к закону «О рекламе», которые пр
29.07.2022 «Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной

Команда «Авито работы» предлагает новый формат размещения вакансий на платформе. С июля этого года работодатели всей страны смогут публиковать объявления об открытых позициях бесплатно и платить только

26.07.2022 «Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной

Команда «Авито работы» предлагает новый формат размещения вакансий на платформе. С июля 2022 г. работодатели всей страны смогут публиковать объявления об открытых позициях бесплатно и платить только за

25.07.2022 Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито»

неделю назад на внеочередном заседании Госдумы, которые фактически ставят под вопрос существование «Авито» и всего рынка классифайдов. Автор законопроекта – депутат от «Единой России» Артем Кир
25.07.2022 Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито»

В чем проблема? В своем обращении к Михаилу Мишустину представители ИТ-сообщества выступают против поправок в российском законодательстве, которые угрожают существованию ««Авито» и аналогичных сервисов. Автор законопроекта — депутат от «Единой России» Артём Кирьянов. Согласно документу, размещать информацию на цифровых баннерах и любые объявления в интернете можн
21.07.2022 «Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд руб. в 2022 году

Общее количество пользователей, подключивших «Авито доставку» достигло 45 млн, а объемы доставки за год выросли в семь раз. Поэтому «Ави
18.07.2022 Власти решили монополизировать размещение объявлений в Рунете, Avito против

, строений, сооружений или вне их, а также на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях распространения цифровой наружной рекламы. Депутаты Госдумы наносят удар по бизнесу Avito Под электронными объявлениями физических лиц понимаются объявления о реализации товаров и услуг, размещаемые физическими лицами не в целях осуществления предпринимательской деятельности в
15.07.2022 В «Авито» негативно оценили поправки к закону «О рекламе»

Представители «Авито» прокомментировали поправки к федеральному закону «О рекламе», которые сегодня, 15 июля 2022 г., в первом чтении рассмотрит Государственная Дума. Компания назвала инициативу «непродуманно
14.07.2022 «Авито» определит рыночную цену смартфона для пользователей

Команда «Авито» запустила новый инструмент – калькулятор рыночной стоимости смартфонов. С его помощью пользователи смогут узнать оптимальную цену своего смартфона, чтобы продать его наиболее выгодно и о
08.07.2022 Разработчики просят власти закрутить гайки, чтобы в реестр отечественного ПО не попали продукты Ozon, «Авито», HeadHunter

х продуктов (АРПП) «Отечественный софт» просит ужесточить требования для включения ПО в реестр Минцифры. Это необходимо для того, чтобы в реестр не попали продукты «непрофильных» компаний, например, «Авито», «Билайна», «Тинькофф», Ozon и HeadHunter и др. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо председателя правления АРПП «Отечественный софт» и президента Infowatch Натальи Касперской
06.07.2022 «Авито работа» подвела итоги II квартала 2022 года

Во II квартале 2022 г. наибольшая доля вакансий на «Авито работе» пришлась на группы профессий «Производство, сырье, с/х» и «Продажи» — по 18%. Медианная зарплата в производстве составила 38 тыс. руб., в продажах — 31,5 тыс. руб. Самый высокий у

Публикаций - 361, упоминаний - 440

Avito Holding AB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6099 101
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3018 68
VK - Mail.ru Group 3259 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8234 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10071 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7364 29
Google LLC 11206 28
7357 25
Meta Platforms - Facebook 4358 24
Apple Inc 11449 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10406 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2604 19
Oracle Corporation 6422 19
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 242 18
Microsoft Corporation 23859 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 701 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4361 15
Rambler Group - Рамблер ГК 861 14
Telegram Group 1278 14
Huawei 3612 13
Samsung Electronics 9873 13
X Corp - Twitter 2768 13
Amazon Inc - Amazon.com 2854 12
Xiaomi 1413 11
АФК Система ПАО 1754 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 993 11
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 248 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 420 10
Onsec - Wallarm (Валарм) 36 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 728 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 234 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6492 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 796 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 8
Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 15 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 7
Intel Corporation 11796 7
GitHub 620 6
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 594 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1011 61
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6194 40
ЦИАН - CIAN 115 36
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 411 28
Naspers 82 25
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 949 24
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 22
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 18
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 195 18
Qiwi 954 16
Альфа-Банк 1641 16
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 18 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1934 15
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 109 15
HeadHunter Group - HH Group 309 14
Ру-Веб. Инвестиции 15 14
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 118 12
Почта России ПАО 2060 12
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 98 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6361 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2533 11
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 52 11
Naspers - Prosus Ventures 20 10
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 185 10
РЖД - Российские железные дороги 1695 10
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 239 10
eBay Inc 1605 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 732 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1303 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 7
Kinnevik Investment AB 21 7
Gett 73 6
X5 Group 874 6
YouDo Web Technologies Limited 39 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1796 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 6
GFG - Lamoda - Купишуз 124 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 6
ГПБ - Газпромбанк 979 5
Связной ГК 1353 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9828 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2459 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3961 13
Президент Российской Федерации 3874 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5423 8
Правительство Москвы 2144 8
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 699 7
Судебная власть - Judicial power 2162 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2564 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1660 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2585 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2076 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3140 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2497 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1588 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 4
ФСБ РФ - Управление «К» 5 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 728 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 626 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 342 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1717 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 850 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 213 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 220 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 994 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 191 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 254 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 92 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 257 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2619 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 597 7
Единая Россия - Политическая партия 275 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 6
АЮР - Ассоциация юристов России 31 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 2
Linux Foundation 175 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
FairSearch альянс 4 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
Ассоциация менеджеров 97 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 11 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 82 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41810 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56260 82
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9337 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10421 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26802 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22136 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21377 48
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9700 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13917 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13798 40
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6160 38
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5189 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18582 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26064 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27139 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18385 33
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4279 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8905 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9613 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6665 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5420 29
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1587 28
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4216 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9010 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6254 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22830 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22923 24
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4415 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17948 22
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2693 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12953 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7754 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19641 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10586 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12582 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5800 18
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени 1598 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9885 18
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3715 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3708 18
Google Android 13034 32
Яндекс.Маркет 720 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4369 27
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 101 23
Apple iOS 7109 20
Google YouTube - Видеохостинг 2518 19
Apple iPhone 6 6331 19
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 131 18
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 746 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6762 17
Avito - Авито работа - Авито подработка 19 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1530 15
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 882 14
VK - Mail.Ru myTarget 143 14
Avito - Авито доставка - Авито логистика 14 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 852 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 532 11
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 139 11
Microsoft Windows 2000 12893 10
Badoo - Социальная сеть 39 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 403 10
Avito - Авито товары 9 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси 487 8
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 33 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3590 8
Google Play - Google Store - Android Market 3074 8
Microsoft Windows 14794 8
Drom.ru 11 8
WhatsApp Messenger 943 8
Superjob 336 7
Avito - Авито недвижимость 8 7
Apple - App Store 2701 7
Linux OS 8673 7
Avito - Авито авто 9 7
Avito - Авито услуги 8 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 828 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 6
Яндекс.Директ 243 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 315 6
Мишустин Михаил 544 14
Правдивый Владимир 15 13
Рыбинцев Андрей 12 12
Кумпель Артем 26 10
Аникин Денис 33 10
Шадаев Максут 739 10
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 10 10
Путин Владимир 2840 9
Гуз Иван 9 9
Кирьянов Артем 11 7
Делицын Леонид 122 6
Усманов Алишер 298 5
Таврин Иван 108 5
Богуславский Леонид 34 5
Горелкин Антон 68 5
Сапронов Максим 6 5
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 5
Чаркин Евгений 249 5
Мельников Максим 29 4
Calvey Michael - Калви Майкл 9 4
Юсупов Шерзод 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Буканов Дмитрий 9 4
Зюзин Иван 4 4
Владимиров Максим 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Панченко Иван 72 4
Смирнов Александр 61 3
Меньшов Кирилл 95 3
Ковалев Дмитрий 34 3
Бартунов Олег 39 3
Нестеров Алексей 91 3
Аникин Александр 18 3
Горный Александр 38 3
Чернышенко Дмитрий 498 3
Куракин Алексей 7 3
Голов Николай 3 3
Ермолаев Артем 363 3
Никифоров Николай 1172 3
Россия - РФ - Российская федерация 128218 312
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40572 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50866 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15744 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15610 32
Европа 21562 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13874 22
Украина 7413 21
Нидерланды 3357 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13477 17
Казахстан - Республика 5124 15
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1225 14
Азия - Азиатский регион 5198 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1332 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6622 12
Швеция - Королевство 3556 12
ЮАР - Южно-Африканская Республика 545 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3466 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2718 11
Германия - Федеративная Республика 12303 9
Ближний Восток 2710 9
Европа Восточная 3022 9
Индия - Bharat 5180 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2483 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13127 8
Япония 13057 7
Америка Северная 3132 7
Турция - Турецкая республика 2150 6
Чехия - Чешская Республика 1285 6
Африка - Африканский регион 3334 6
Франция - Французская Республика 7642 6
Финляндия - Финляндская Республика 3513 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1032 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1182 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2412 5
Китай - Тайвань 3842 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2471 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1472 5
Америка Южная 730 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1913 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43591 98
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46282 76
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4092 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21552 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14592 53
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3170 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9688 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5764 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11361 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6733 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25363 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5300 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15849 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5044 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11385 23
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1773 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10243 22
Регистратор 1391 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4877 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2271 20
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1657 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4164 18
Человеческие ресурсы - Подбор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутмент - Рекрутинг 523 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5855 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3358 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4446 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9091 15
Кредитование - Сrediting - Заём 6172 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6792 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4278 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7247 14
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1381 13
Паспорт - Паспортные данные 2178 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4393 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5727 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6369 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3316 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5344 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5071 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1414 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11053 13
Ведомости 665 12
Из рук в руки - irr.ru 63 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 727 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 855 7
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 7
Forbes - Форбс 666 6
Wikipedia - Википедия 447 5
CNews - ZOOM.CNews 1816 4
РИА Новости 828 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 178 3
Bloomberg 1156 3
Рен ТВ - телеканал 64 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 2
Известия ИД 519 2
Variety 23 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 2
The Bell - Издание 42 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 32 2
Roem.ru - Роем.ру 47 1
Автокод (портал) 31 1
Sports.ru - Спортс.ру 25 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 34 1
CrunchBase 70 1
Комсомольская правда ИД 65 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 1
Neowin 91 1
Regnum - Регнум 112 1
Woman.ru 3 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 28 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 163 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Пятый канал - Телеканал 58 1
9to5Google 88 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2495 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7618 8
Data Insight - Исследовательское агентство 106 4
Gartner - Гартнер 3503 3
IDC - International Data Corporation 4875 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 2
comScore 394 2
SimilarWeb 35 2
Deloitte Technology Fast 13 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
Counterpoint Research 77 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
Mobile Research Group 69 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 1
CB Insights 9 1
Fortune Global 100 139 1
Consumer Reports 38 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
GfK Омнибус 9 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 760 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1332 4
ИИИ - Институт исследований интернета 50 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 185 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 472 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 620 2
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 8 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 177 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 21 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 41 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 17 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 11 1
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 18 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 3 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 60 1
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 3 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
University of Oxford - Оксфордский университет 194 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 90 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 8 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 704 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 136 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
VK Skillbox - Скилбокс 72 1
РАН - Российская академия наук 1826 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11967 31
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 10
CNews AWARDS - награда 440 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2168 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1844 5
CNews FORUM Кейсы 156 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 238 3
День молодёжи - 27 июня 710 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Best Office Awards 3 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 22 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 5 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
HighLoad++ Awards 1 1
Чемпионат Италии по футболу 12 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1246971, в очереди разбора - 838326.
Создано именных указателей - 126182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще