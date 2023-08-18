Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц

Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками Угроза убытков из-за зарплат Как стало известно CNews, «Авито» понижает зарплаты сотрудникам в армянском филиале из-за грозящих компании миллиардных убытков. Это следует из приказа от 2 августа 2023 г. об изменениях подхода к расчету зарплаты ее арм

В России новая супервостребованная профессия - веб-мастер. Спрос вырос в разы, на работу нанимают даже джунов и на фоне снижения спроса на разработчиков ПО для iOS и Android в несколько раз выросло число предложений работы для разработчиков сайтов и веб-мастеров. Об этом CNews сообщили представители портала «Авито услуги». По итогам II квартала 2023 г. количество запросов контактов специалистов, занимающихся разработкой и продвижением сайтов, превысило 500 тыс. Это приблизительно втрое больше, чем

Владимир Правдивый завершает работу в «Авито» После окончания финансового периода в марте 2023 г. генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. С 29 апреля он дел

Ozon спешно избавляется от своего «убийцы» «Авито». У пользователей осталась неделя, чтобы завершить все сделки Минус один аналог «Авито» Российская торговая площадка Ozon приняла решение о закрытии сервиса «Ozon объявления», запуск которого состоялся в августе 2022 г. Проект продержался всего восемь месяцев, но за это вре

«Авито» предложил рекламодателям премиум-форматы «Авито» запустил два премиум-формата среди продуктов медийной рекламы в тестовом режиме для ограниченного количества рекламодателей. После окончания теста форматы станут доступны всем, и на плат

«Авито» станет давать гарантию подлинности продаваемой через него модной одежды, вычисляя подделки по фото Оригинальность на «Авито» «Авито» запускает услугу по подтверждению оригинальности брендовой одежды. Ранее такая опция была доступна только для сумок и обуви. Об этом CNews сообщили представители компании.

«Авито работа» приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger «Авито работа» объявила о приобретении контрольного пакета акций сервиса автоматизации подбора

«Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» х открытия VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» «Авито» представил новый продукт для вовлечения людей в работу отряда: интерактивную карту с и

«Авито» разместила программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty «Авито» запустила публичную программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Bi.Zone

«Авито» вошел в топ-3 лучших российских ИТ-работодателей по версии РБК ботодателей. Согласно финансовым показателям, условиям труда, уровню зарплат и качеству соцпакета, «Авито» вошел в топ-3 лучших работодателей среди ИТ-компаний и интернет-торговли. Таким образо

Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров» ители юбилейной XX премии «Топ-1000 российских менеджеров». Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров в партнерстве с ИД «Коммерсант», выбрали Максима Сапронова, технического директора «Авито» и генерального директора «Авито Тех», лучшим директором по информационным технологиям. Максим Сапронов, технический директор «Авито» и генеральный директор «Авито Те

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз «Чем больше у профиля значков доверия, тем больше внимания покупателей» CNews: Чем занимается департамент Trust&Safety в «Авито», и когда он появился? Андрей Рыбинцев: Нашей платформой ежемесячно пользуются больше 56 млн россиян, и департамент Trust&Safety отвечает за их безопасность. На площадке покупатели знаком

Покупки ноутбуков на «Авито» в 2021 г. выросли на 22% по сравнению с 2021 годом Покупать ноутбуки на «Авито» с января по сентябрь 2022 г. стали чаще на 22% по сравнению с аналогичным периодом 202

«Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности «Авито» запустил игру для пользователей Telegram, в которой можно больше узнать о технологиях

«Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией Перепродажа «Авито» «Авито» займется перепродажей подержанных смартфонов. Компания планирует выкупа

Заявление «Авито» о расширенном списке Минцифры Компания «Авито» выпустила заявление в связи со списком специальностей для ИТ и связи, опубликованным вчера Минцифры. Приводим это заявление без изменений. Друзья, добрый день! Все внимание ИТ-индустрии

Залог безопасности: «Авито работа» ограничила возможность перехода в сторонние мессенджеры Специальные алгоритмы платформы активируются при любой попытке отправить кандидату в чате «Авито» ссылку на внешний ресурс, номер телефона в числовом или текстовом видах, контакты в WhatsApp, Telegram или само упоминание этих мессенджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ави

«Авито» открывает офис в Казани и создает новые рабочие места «Авито» открывает центр клиентского сервиса компании. Офис рассчитан на 220 комфортных рабочих мест: около 20 из них — для ИТ-специалистов департамента разработки «Авито тех», 200 — для с

«Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика «Авито» внедрил в тестовом режиме разработку российской компании oneFactor — платформу машинного обучения (ML-платформу) для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших мас

OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных нных. С помощью ML-платформы аналитики могут строить модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг. Первыми пользователями платформы стали «Мегафон», Skyeng и «Авито», сообщили CNews в oneFactor. В настоящий момент идет тестирование ПО еще с несколькими заказчиками. OneFactor разработал ML-платформу еще в 2016 г. и использовал ее для запуска собственн

Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы «В «Авито» удалось собрать одну из самых сильных ИТ-команд в России» CNews: Сервис «Авито»

Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем Результаты совместного исследования «Авито работы» и HR Messenger показали, что 68% россиян предпочитают пользоваться чат-ботами для взаимодействия с компаниями и сервисами. Чаще всего пользователи используют виртуальных ассистент

Росреестр и «Авито» приняли меры по пресечению продажи выписок из ЕГРН Росреестром и интернет-сервисом «Авито» приняты меры по блокировке объявлений о продаже выписок из Единого государственного ре

Дополнительная уверенность в выборе работы: платформа «Авито работа» начала собирать отзывы о работодателях Сегодня на «Авито работе» размещены около 900 тыс. актуальных вакансий со всей России. Нередко при таком большом выборе соискателю бывает непросто определиться с будущим местом работы. Теперь уверенности в

Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов нтролю за размещенной информацией и др.). Это не сложно для классифайда, но защищает пользователей». При этом большинство крупных компаний-классифайдов уже выступили с критикой нового законопроекта. «Авито», «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру» и другие активно высказывались против принятия поправок, предупреждая о возможной монополизации рынка. Изменения закона «О рекламе» Не менее одиозным

«Авито работа» запускает эффективный инструмент управления откликами соискателей В июле 2022 г. «Авито работа» сделала публикацию всех вакансий на платформе бесплатной, предложив работодател

Власти ужесточают доступ к реестру российского ПО. Под ударом «Яндекс», Ozon, «Авито», «Циан» чале лета 2022 г. отечественные компании обратились в премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой по снижению минимальной доли российского капитала для вступления в реестр. Под письмом подписались «Авито», «Циан», HeadHunter, Ozon, «Билайн» и «Тинькофф» (данные РБК). Они завили, что для компаний, «которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своем

«Авито работа» усиливает алгоритмы безопасности на платформе «Авито» постоянно работает над развитием технологий, повышающих уровень безопасности сервиса. В рамках этих усилий платформа «Авито работа» запустила специальный инструмент, который будет

Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито» лкой на письмо руководителя департамента Ивана Шубина, направленное в комитет Совета Федерации по экономической политике. Ранее против законопроекта в письме к премьеру Михаилу Мишустину высказались «Авито» и Сбербанк. По их мнению, поправки в текущем виде разрушат такие сервисы как «Авито», «Юла», «Яндекс.Недвижимость», HeadHunter, «Сберавто» и пр. В письме Ивана Шубина изложено свы

«Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона Письмо «Авито» и Сбербанка «Авито», Сбербанк и «Амаяма авто» (сервис «Дром») попросили премьер-министра России Михаила Мишустина организовать обсуждение поправок к закону «О рекламе», которые пр

«Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной Команда «Авито работы» предлагает новый формат размещения вакансий на платформе. С июля этого года работодатели всей страны смогут публиковать объявления об открытых позициях бесплатно и платить только

«Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной Команда «Авито работы» предлагает новый формат размещения вакансий на платформе. С июля 2022 г. работодатели всей страны смогут публиковать объявления об открытых позициях бесплатно и платить только за

Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито» неделю назад на внеочередном заседании Госдумы, которые фактически ставят под вопрос существование «Авито» и всего рынка классифайдов. Автор законопроекта – депутат от «Единой России» Артем Кир

Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито» В чем проблема? В своем обращении к Михаилу Мишустину представители ИТ-сообщества выступают против поправок в российском законодательстве, которые угрожают существованию ««Авито» и аналогичных сервисов. Автор законопроекта — депутат от «Единой России» Артём Кирьянов. Согласно документу, размещать информацию на цифровых баннерах и любые объявления в интернете можн

«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд руб. в 2022 году Общее количество пользователей, подключивших «Авито доставку» достигло 45 млн, а объемы доставки за год выросли в семь раз. Поэтому «Ави

Власти решили монополизировать размещение объявлений в Рунете, Avito против , строений, сооружений или вне их, а также на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях распространения цифровой наружной рекламы. Депутаты Госдумы наносят удар по бизнесу Avito Под электронными объявлениями физических лиц понимаются объявления о реализации товаров и услуг, размещаемые физическими лицами не в целях осуществления предпринимательской деятельности в

В «Авито» негативно оценили поправки к закону «О рекламе» Представители «Авито» прокомментировали поправки к федеральному закону «О рекламе», которые сегодня, 15 июля 2022 г., в первом чтении рассмотрит Государственная Дума. Компания назвала инициативу «непродуманно

«Авито» определит рыночную цену смартфона для пользователей Команда «Авито» запустила новый инструмент – калькулятор рыночной стоимости смартфонов. С его помощью пользователи смогут узнать оптимальную цену своего смартфона, чтобы продать его наиболее выгодно и о

Разработчики просят власти закрутить гайки, чтобы в реестр отечественного ПО не попали продукты Ozon, «Авито», HeadHunter х продуктов (АРПП) «Отечественный софт» просит ужесточить требования для включения ПО в реестр Минцифры. Это необходимо для того, чтобы в реестр не попали продукты «непрофильных» компаний, например, «Авито», «Билайна», «Тинькофф», Ozon и HeadHunter и др. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо председателя правления АРПП «Отечественный софт» и президента Infowatch Натальи Касперской