Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц

«Авито Работа»: 31% работающих россиян определились с профессией уже после начала карьеры Эксперты «Авито Работы» опросили более 1,5 тыс. работающих россиян и выяснили, в каком возрасте и под влиянием каких факторов соискатели делают профессиональный выбор. Результаты опроса показали, что 31%

Не только ИT: чему сейчас обучаются россияне в онлайн-школах и у каких специалистов растут зарплаты — «Авито Работа» и GetCourse 026 г. было оформлено более 420 тыс. покупок онлайн-курсов в сегменте профессионального обучения, а программы, направленные на получение новой профессии или переквалификацию, прошли 308 тыс. человек. По данным «Авито Работы», многие направления, доступные для онлайн-квалификации сегодня востребованы и у работодателей: за год спрос на работников маркетинга, рекламы и PR вырос на 48%, а также

«Авито Работа»: Россияне назвали ключевые навыки гуманитариев в эпоху ИИ я умение грамотно распределять задачи между человеком и нейросетью, а 35% уверены, что ИИ позволит специалистам уделять больше времени стратегии и творческим задачам. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 2 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Россияне считают, что искусственный интеллект приносит наибольшую пользу при переводе текстов

«Авито»: продажи одежды для девочек выросли на 32%, для мальчиков — на 28% Аналитики «Авито» изучили продажи детской одежды. Оказалось, что за год пользователи стали чаще делать покупки в этой категории, причем продажи растут как в новом сегменте, так и на ресейле. При этом одеж

«Авито Подработка» назвала регионы с самым динамичным ростом предложений для рабочих и линейных специалистов Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как в разных регионах России изменилось число предложений о временной занятости для рабочих и линейных специалистов. Аналитики сравнили данные за I полугодие

Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям ант». Такую инициативу продвигает Ассоциация больших данных (АБД), в которую на момент публикации материала входило полтора десятка крупнейших российских ИТ-компаний. Среди членов АБД есть «Яндекс», «Авито», находящийся под санкциями Евросоюза холдинг VK, операторы связи «Билайн», «Ростелеком» и МТС, сервис по поиску работы и работников HeadHunter, а также целый ряд российских банков – Сбер

«Авито»: собрать ребенка в школу стоит около 6 000 рублей Аналитики «Авито» изучили продажи школьной формы и канцтоваров, сравнили их с данными 2025 г. и подсчита

«Авито Подработка»: торговые представители возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок за смену Эксперты «Авито Подработки» проанализировали предложения бизнес-заказчиков за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие подработки в сфере ритейла предлагают самое высокое вознаграждение за смену. В целом по

«Авито Работа»: вакансии сканировщиков лидируют по динамике размера среднего зарплатного предложения в I полугодии 2026 года Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично растущими зарплатными предложениями. По итогам I полугодия 2026 г. лидером стала по

В каких творческих сферах россияне подрабатывают чаще всего — «Авито Подработка» «Авито Подработка» провела опрос среди более чем 1,4 тыс. работающих россиян и выяснила, в каких креативных сферах они подрабатывали и почему они выбрали такое направление. Результаты опроса пок

«Авито»: россияне планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 19 000 рублей 1 сентября уже совсем скоро, поэтому аналитики «Авито» решили узнать у россиян, как они готовят своих детей к новому учебному году — в какой момент это делают, что покупают и сколько планируют потратить. Оказалось, что 9 из 10 опрошенных ста

В HRMOST появилась возможность реактивации откликов, чтобы работать с лояльной аудиторией кандидатов акансии работодателя, то сервис сможет инициировать диалог с ним в привычном для пользователя чате «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Функция рассчитана прежде

Опрос «Авито Товаров» и «Авито Недвижимости»: две трети россиян обращают внимание на спортивную инфраструктуру при выборе дома Специалисты «Авито Недвижимости» и «Авито Товаров» провели опрос и узнали, что большинству россиян

«Авито»: каждый второй россиянин готовит каждый день Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» узнали у россиян, как часто они готовят, что именно и

«Авито Услуги» запустили фильтр для поиска ИИ-экспертов На фоне роста спроса на ИИ-услуги сервис «Авито Услуги» добавил специализированный фильтр «Работа с ИИ, нейросетями», позволяющий заказчикам находить исполнителей, специализирующихся на решениях на базе искусственного интеллекта. Спрос

«Авито Работа»: Сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в I полугодии 2026 года Аналитики «Авито Работы» составили рейтинг рабочих профессий с самыми высокими зарплатными предложениями по итогам I полугодия 2026 г. По итогам рассматриваемого периода одни из самых высоких зарплатных п

«Авито Подработка» запустила инструмент для более стабильного закрытия смен В «Авито Подработке» появился инструмент, который помогает бизнесу снижать риск неявок и стабиль

«Авито Работа»: спрос на кузнецов в России вырос на 141% за первое полугодие 2026 года По данным «Авито Работы», за I полугодие 2026 г. кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих

«Авито Подработка» назвала топ высокооплачиваемых креативных подработок Эксперты «Авито Подработки» проанализировали предложения бизнес-заказчиков за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие подработки в сфере искусства и развлечений предлагают самое высокое вознаграждение. Об

На «Авито Авто» появилась карта АЗС с данными о доступности и ценах топлива, а также возможностью оплатить заправку Платформа «Авито Авто» объявила о запуске интерактивной карты АЗС, которая помогает автомобилистам наход

«Авито Работа»: среднее зарплатное предложение технологов в сфере сыроварения увеличилось на 25% в первом полугодии 2026 года «Авито Работа»: среднее зарплатное предложение технологов в сфере сыроварения увеличилось на 2

Спрос на работников кухни и монтажников вырос в 2 раза — «Авито Подработка» Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за I полугодие 2026 г. и выяснили, каких исполнителей в Москве и Московской области стали чаще искать для подработки по сравнению с аналогичн

«Авито Подработка»: назван топ-регионов с наибольшими вознаграждениями за подработку Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за первое полугодие 2026 г. и определили топ-регионов с наиболее высокими предлагаемыми вознаграждениями за подработку. В пятерку лидеров вош

«Авито Работа» и Flowwow: россияне стали в два раза чаще искать работу флористом г. на 92% чаще размещали резюме на позицию флориста по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средние зарплатные ожидания кандидатов составили 49,49 тыс. руб. в месяц. Это результаты исследования «Авито Работы» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Чаще остальных работу с цветами искали россияне в возрасте 25–34 лет: количество их

«Авито»: сколько стоит обустроить кухню из новых и ресейл-товаров Аналитики «Авито» подсчитали, сколько стоит обновить кухню вместе с мебелью и бытовой техникой. Оказалос

«Авито Путешествия» и «Авито Реклама»: зумеры летом на даче хотят спать и делать фото, пенсионеры — гулять и работать в огороде Больше половины россиян, или 65%, хотя бы часть этого лета проведут за городом — на собственной даче, в деревне у бабушки или в арендованном коттедже. Эти данные «Авито Путешествия» и «Авито Реклама» получили в ходе опроса, в котором 10 тыс. человек рассказали, как именно планируют отдыхать и какие факторы влияют на выбор подходящего жилья. Об это

«Деловые Линии» и «Авито Работа»: спрос на молодых специалистов в логистике продолжает расти Эксперты перевозчика и платформы «Авито Работа» проанализировали развитие рынка труда в сфере складской логистики по итогам мая-июня 2026 г. Партнеры пришли к выводу, что сейчас отрасль активно привлекает молодых специалистов.

«Авито Реклама» и «Авито Товары»: более трети россиян используют товары для улучшения качества сна Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы выя

«Авито Подработка»: в Санкт-Петербурге чаще всего искали исполнителей в общепите, а больше всего платили в сфере ремонта Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные сервиса в Санкт-Петербурге за I полугодие 2026 г. и сравнили их с аналогичным периодом 2025 г. Больше всего новых предложений о подработке появилось в

Количество готовых к релокации соискателей 45–64 лет выросло на 75% за год — «Авито Работа» нению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее заметно эта динамика проявилась в Московской области (+95%), Санкт-Петербурге (+53%) и Краснодарском крае (+47%). Об этом CNews рассказали представители «Авито». «Сегодня продолжительность активной жизни растет, и перед нами стоит важная задача — создать условия, чтобы возраст не становился границей для профессионального развития. Люди старшего

«Авито Работа» и Sezar Group: 23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой дённого девелоперской компанией Sezar Group среди жителей России. Одновременно работодатели всё чаще стремятся сочетать преимущества современной офисной среды с запросом сотрудников на гибкость. Так, по данным «Авито Работы», средние зарплатные предложения для специалистов с гибридным форматом работы этой весной выросли на 16% за год и достигли 102754 руб/мес. Согласно опросу Sezar Group, п

75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов-лидеров Технологическая платформа «Авито» при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») предста

На «Авито» появилась витрина социальных предпринимателей «Больше чем бизнес» Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) совместно с «Авито» запустил новый инструмент поддержки социального предпринимательства. На платформе созд

«Авито Путешествия» и «Авито Товары»: семейный уикенд за городом этим летом обойдется от 39 000 рублей нной дачи, можно забронировать на выходные загородный дом, а с собой взять бадминтон и велосипеды. «Авито Путешествия» и «Авито Товары» посчитали, во сколько обойдется такой уикенд в пят

«Авито Подработка»: названы самые востребованные сферы подработки для пенсионеров Эксперты «Авито Подработки» выяснили, в каких сферах и регионах бизнес чаще всего приглашает на подработку людей пенсионного возраста, а также какой интерес к такой занятости проявляют сами исполнители.

Исследование «Родной Речи» и «Авито Рекламы»: реклама стала фактором доверия для 79% потребителей Группа компаний «Родная Речь» и «Авито Реклама» исследовали, как изменилось восприятие доверия среди потребителей и какие факторы сегодня влияют на отношение к брендам. Исследование посвящено тому, как меняется роль доверия в

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств юдьми прямо в процессе продажи своих ненужных вещей или покупки нужных. Такую опцию им предоставит «Авито» – как пишет «Коммерсант», классифайд намерен запустить сервис знакомств, притом не отд

Больше не роскошный максимум? Каждый четвертый продаваемый ноутбук в России – это MacBook няли четверть отечественного рынка мобильных ПК – ровно 25%, пишет Forbes со ссылкой на статистику «Авито». В ней учитываются как новые ноутбуки, так и подержанные. В этом плане Apple намного о

«Авито Подработка»: названы высокооплачиваемые подработки для зумеров в первом полугодии 2026 года Аналитики «Авито Подработки» выяснили, какие подработки приносят наибольший доход исполнителям-зумерам в России в I полугодии 2026 г. Наиболее высокие средние предлагаемые вознаграждения среди подработок