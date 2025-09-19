«Авито Работа» и Vinci Agency: среднее зарплатное предложение в креативной индустрии выросло на 17%

«Авито Работа» и коммуникационная группа Vinci Agency провели совместное исследование, чтобы узнать, как изменился рынок творческих профессий. Так, по данным «Авито Работы», в августе 2025 г. среднее зарплатное предложение на рынке выросло на 17% относительно августа 2024 г. При этом у показателя есть потенциал для роста — результаты опроса Vinci Agency показали, что у большинства опрошенных (54%) зарплата пока остается приблизительно на том же уровне. В основу методологии легли внутренние данные «Авито Работы» и результаты отраслевого опроса, в котором приняли участие более 370 специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Работы», в августе 2025 г. среднее зарплатное предложение в креативной индустрии составило 75, 9 тыс. руб/мес, что на 17% выше, чем годом ранее. Наибольший рост наблюдается в сфере маркетинга и PR (+17%). В среднем зарплаты этих специалистов выросли до 73,5 тыс. руб/мес. На втором месте оказались дизайнеры и проектировщики (+16%) — в этой сфере среднее предложение по зарплате достигло 80 тыс. руб/мес. Замыкают тройку лидеров по динамике зарплат профессии, связанные с социальной сферой, искусством и культурой (+10%), — до 85,6 тыс. руб/мес.

«Сейчас мы наблюдаем, как растет интерес к творческим профессиям: количество откликов на вакансии в отрасли за год выросло на 11%. Например, более чем в два раза чаще за последний год соискатели интересовались вакансиями менеджеров по рекламе (+105%). Также заметен рост интереса к позициям архитекторов (+40%) и маркетологов (+33%). Этот тренд подтверждается и другой статистикой — более трети россиян считают, что могли бы проявить себя в творческих профессиях — и доля таких людей увеличилась за последние три года. Специалистов привлекает возможность влиять на результат работы и видеть его, выражать себя и работать на стыке сфер», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

Согласно результатам отраслевого опроса, проведенного коммуникационной группой Vinci Agency, у 15% специалистов зарплатные показатели увеличились на 5-10% (что является усредненным показателем для покрытия инфляции), у 8% — на 10-20%, и у 14% — более чем на 20%. 54% респондентов указали, что их зарплата на данный момент остается прежней.

«Чтобы получать высокую зарплату в PR, важно быть не просто хорошим исполнителем, а специалистом, готовым самостоятельно инициировать креативные проекты и нести ответственность за результат. Необходимо мыслить стратегически и занимать проактивную позицию», — сказала директор по PR&New Media коммуникационной группы Vinci Agency Татьяна Куликова.

«Один из главных трендов современного рынка креативных индустрий — это автоматизация. Нейросети генерируют изображения, пишут тексты и даже создают дизайны масштабных мероприятий. Раньше такое казалось немыслимо, сегодня — это реальность. Чтобы оставаться востребованным, креатору нужно владеть современными технологиями, быть в курсе культурного контекста и уметь коммуницировать с людьми», — сказала генеральный директор digital-агентства «Роскреатив» Лидия Багирова.