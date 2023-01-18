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HRM СЗП Система зарплатных проектов ФОТ Фонд оплаты труда



18.01.2023 Программисты чаще всего довольны своей зарплатой
31.10.2022 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать обслуживание зарплатных зачислений
29.07.2022 Средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода выросли в ИТ на 10,3%
28.07.2022 Зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20%
20.05.2022 Названы ИТ-вакансии с самой высокой зарплатой в мае 2022 года
31.03.2022 Зарплатные предложения в ИТ выросли за год на 18,9%, за месяц на 1,7%
28.03.2022 ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты «Мир»
17.02.2022 Цифровое эльдорадо: большинство россиян недовольны зарплатой и хотят уйти в ИТ
08.11.2021 Российские ИТ-шницы стесняются просить зарплату как у мужчин
12.08.2021 ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов
06.07.2021 ВТБ и Mail.ru Group стали стратегическими партнерами
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России
16.01.2020 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов
30.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект для бизнеса
14.03.2019 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию с системами бухучета
18.10.2016 Промсвязьбанк начал выпуск карт «Мир» в рамках зарплатных проектов
01.03.2016 Superjob исследовал зарплаты аналитиков Big Data в 15 городах России
03.09.2015 Запсибкомбанк запустил онлайн-сопровождение зарплатных проектов при поддержке R-Style Softlab
26.11.2014 «1С-Рарус» и «Банк Москвы» разработали решение для передачи в банк данных в рамках зарплатных проектов
20.11.2014 «1С-Рарус» и ВТБ24 запустили новый сервис для клиентов-участников зарплатных проектов
11.09.2014 Зарплатным клиентам «Альфа-Банка» теперь доступна бесплатная выгрузка зарплатных реестров из программы 1С
22.05.2014 «Альфа-Банк» внедрил новый веб-сервис для управления зарплатными проектами
04.03.2013 Владельцы зарплатных и пенсионных карт российского «ПриватБанка» могут снимать наличные в любых банкоматах без комиссии
18.12.2012 «Среднерусский банк Сбербанка» выпустил 2,5 млн зарплатных карт
16.10.2012 4 млн украинцев получают зарплату через карты «ПриватБанка»
20.09.2012 Владельцы зарплатных и социальных карт «ПриватБанка» могут бесплатно снимать наличные в его зарубежных банкоматах
15.02.2012 «Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ» выпустил 370 тыс. зарплатных карт в течение 2011 г.
29.06.2011 Luxoft Personnel изучил зарплатные ожидания ИТ-специалистов в первом полугодии 2011 г.
28.09.2010 Исследование: рынок труда в сфере ИТ вернулся к докризисному уровню
22.10.2007 Зарплаты: итэшники резко повысили «аппетиты»

Публикаций - 818, упоминаний - 978

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7070 64
1С-ИжТиСи 6385 62
Microsoft Corporation 23597 47
Oracle Corporation 6337 37
SAP SE 4911 25
Yandex - Яндекс 5771 20
Google LLC 11004 20
VK - Mail.ru Group 3214 18
Apple Inc 11268 18
Cisco Systems 4893 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9600 17
IBM - International Business Machines Corp 9218 16
Intel Corporation 11698 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10145 12
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 12
1С-Битрикс - Bitrix 504 11
HP Inc. 5567 11
ЦФТ Золотая Корона 358 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2733 10
Meta Platforms - Facebook 4346 10
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 286 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8098 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4206 9
Amazon Inc - Amazon.com 2815 9
Цифра ГК 2164 9
Huawei 3535 8
Dell EMC 4928 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1539 8
Diasoft - Диасофт 610 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 870 7
АйТи 1291 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 683 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7031 7
Samsung Electronics 9773 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 591 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 959 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1823 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 542 6
Корус Консалтинг ГК 1077 6
1С-Рарус 807 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5900 75
Visa International 1878 34
HeadHunter Group - HH Group 293 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6233 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2429 26
Альфа-Банк 1607 18
Россети Ленэнерго 2360 17
ВТБ - ВТБ24 660 14
Почта России ПАО 2010 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 12
НСПК - Национальная система платежных карт 619 11
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 82 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 10
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 8
Сбер - СберАвто 21 8
ПСБ - Промсвязьбанк 740 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 900 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 8
Antal Russia - Антал Россия 17 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 7
Лента - Сеть розничной торговли 1723 6
ПриватБанк - PrivatBank 196 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 6
МКБ - Московский кредитный банк 429 6
ГПБ - Газпромбанк 947 6
101Hotels.com 708 5
LinkedIn 587 5
Возрождение - Коммерческий банк 328 5
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 61 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 5
РЖД - Российские железные дороги 1639 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 5
Avanta Personnel - Adecco 16 5
Почта Банк 367 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 180 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18215 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9255 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10467 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3749 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3013 14
Президент Российской Федерации 3749 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2440 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1883 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2730 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2425 7
Администрация Президента РФ 984 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2446 6
Судебная власть - Judicial power 2112 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4611 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 877 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2843 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 691 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3076 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 865 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 3
Федеральное казначейство России 1560 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1414 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 2
Правительство Москвы 2008 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 501 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 2
АРБ - Ассоциация российских банков 207 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 1
Единая Россия - Политическая партия 267 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 51 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1366 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79659 163
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53959 137
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26207 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39582 75
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11028 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26091 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10143 52
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8952 47
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11480 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12250 46
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3635 44
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9270 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10944 43
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8297 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5236 43
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2053 43
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1029 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17428 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21554 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25331 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17709 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13234 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8375 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20215 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22429 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8332 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8066 33
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3795 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17461 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13629 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10091 31
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5566 31
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10295 31
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1497 28
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3232 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9030 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9211 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17645 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5542 24
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1238 24
Superjob 292 71
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6598 63
Oracle Java - язык программирования 2785 49
Google Android 12665 33
Microsoft Windows 14529 32
Microsoft Windows 2000 12717 30
Python - высокоуровневый язык программирования 593 30
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 508 26
Apple iOS 6873 25
Linux OS 8343 23
C++ - Язык программирования 497 22
C# - C Sharp - Язык программирования 255 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4166 19
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 818 17
JavaScript - JS - язык программирования 1035 14
Apple iPhone 6 6207 14
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 78 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 787 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1981 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4815 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6659 10
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 262 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 612 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 525 10
Google Play - Google Store - Android Market 2965 9
JetBrains Kotlin - язык программирования 47 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 404 8
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 108 8
Microsoft Office 3463 8
React - JavaScript фреймворк 48 8
Docker - Платформа распределённых приложений 218 7
Apple iPad 3749 7
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 343 7
Apple - App Store 2625 7
Age of Kings 3450 7
ВГТРК Смотрим 522 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2932 7
Delphi - язык программирования 133 7
Microsoft SQL Server 1482 6
Путин Владимир 2755 9
Гарцева Екатерина 7 7
Демидов Михаил 133 7
Никифоров Николай 1172 6
Захаров Алексей 43 5
Рейман Леонид 1032 4
Никулин Сергей 22 4
Макаров Валентин 195 4
Лоевская Анна 28 4
Суханова Гульшат 4 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Журихин Павел 16 4
Шалманов Сергей 201 4
Андреев Сергей 63 4
Греф Герман 368 4
Лебедев Глеб 14 3
Сахарова Юлия 7 3
Попов Алексей 330 3
Чернецова Валерия 8 3
Гороховский Олег 11 3
Ромашкин Гариф 3 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 3
Страшнов Дмитрий 111 3
Касперская Наталья 274 3
Самойленко Максим 65 3
Молчанов Сергей 17 3
Шадаев Максут 651 3
Гришин Дмитрий 190 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 3
Орловский Виктор 350 3
Свердлов Михаил 33 3
Терентьев Алексей 23 3
Толкачева Екатерина 43 3
Задорнов Михаил 29 3
Медведев Дмитрий 1632 3
Числер Наталья 7 3
Арсентьев Андрей 62 2
Сергеев Михаил 100 2
Цыбульников Вячеслав 50 2
Ян Давид 62 2
Россия - РФ - Российская федерация 124110 313
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39644 198
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15220 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50356 81
Россия - СФО - Новосибирск 3747 44
Россия - УФО - Екатеринбург 3352 43
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2530 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6346 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1829 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2344 28
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 982 26
Россия - СФО - Омская область - Омск 1009 26
Европа 21381 26
Украина 7308 25
Германия - Федеративная Республика 12119 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13237 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15214 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2391 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13008 20
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 643 20
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1351 20
Индия - Республика 5098 19
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 853 17
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1405 15
Беларусь - Белоруссия 4350 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1296 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2338 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1285 10
Япония 12962 10
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10895 185
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42160 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24225 97
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20716 81
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5232 54
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FT - Financial Times 1173 2
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CNET Networks - CNET News 1640 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
Fortune 208 2
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New York Post 41 1
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Silicon 510 1
CBS MarketWatch 309 1
Total Telecom 613 1
Kyodo 47 1
Kyodo News 25 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 5 1
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РБК Daily 91 1
WapStart 45 1
The Guardian - Британская газета 341 1
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The Verge - Издание 506 1
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Forrester Research 812 3
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World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
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Frost & Sullivan 201 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Gartner Market Share Analysis IaaS and IUS 5 1
S&P 500 551 1
Pew Research Center 20 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 1
ResearchMe 14 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 487 8
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 5
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 139 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 3
МЭИ - Московский энергетический институт 92 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 3
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 11 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 244 2
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 114 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 252 2
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 2
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Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков 13 1
СамГУ - Самарский государственный университет 17 1
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РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 9 1
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 6 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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