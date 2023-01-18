Индексная книга CNews*
HRM СЗП Система зарплатных проектов ФОТ Фонд оплаты труда
- HRM - HR-management
- HRM - Coaching - Коучинг
- HRM - HRTech
- HRM - Расчет заработной платы
- HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени
- HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management
Публикаций - 818, упоминаний - 978
HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2755 9
|Гарцева Екатерина 7 7
|Демидов Михаил 133 7
|Никифоров Николай 1172 6
|Захаров Алексей 43 5
|Рейман Леонид 1032 4
|Никулин Сергей 22 4
|Макаров Валентин 195 4
|Лоевская Анна 28 4
|Суханова Гульшат 4 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Журихин Павел 16 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Андреев Сергей 63 4
|Греф Герман 368 4
|Лебедев Глеб 14 3
|Сахарова Юлия 7 3
|Попов Алексей 330 3
|Чернецова Валерия 8 3
|Гороховский Олег 11 3
|Ромашкин Гариф 3 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 3
|Страшнов Дмитрий 111 3
|Касперская Наталья 274 3
|Самойленко Максим 65 3
|Молчанов Сергей 17 3
|Шадаев Максут 651 3
|Гришин Дмитрий 190 3
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 3
|Орловский Виктор 350 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Терентьев Алексей 23 3
|Толкачева Екатерина 43 3
|Задорнов Михаил 29 3
|Медведев Дмитрий 1632 3
|Числер Наталья 7 3
|Арсентьев Андрей 62 2
|Сергеев Михаил 100 2
|Цыбульников Вячеслав 50 2
|Ян Давид 62 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224823, в очереди разбора - 872710.
Создано именных указателей - 113936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224823, в очереди разбора - 872710.
Создано именных указателей - 113936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.