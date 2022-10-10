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Индексная книга CNews*
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БСПБ Банк Санкт-Петербург

БСПБ - Банк Санкт-Петербург


10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 Банки продолжают прием заявок по программе льготного кредитования Минцифры России 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 UnionPay присоединяется к санкциям против России 1
22.08.2022 «Корус консалтинг» оптимизировала управление рабочим временем сотрудников банка «Санкт-Петербург» 1
18.08.2022 Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 4
12.07.2022 Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT 1
11.07.2022 ИТ-компаниям доступны четыре варианта льготного кредитования 1
30.03.2022 Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay 1
01.02.2022 Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир» 1
24.11.2021 Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021» 2
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining 1
01.09.2021 Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
28.05.2021 Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург» 1
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации 2
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
22.03.2021 Новый функционал Kaspersky Fraud Prevention помогает банкам соответствовать стандартам безопасности СБП 1
03.03.2021 Банк «Санкт-Петербург» отметил существенный рост цифровой активности клиентов 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
24.12.2020 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги цифровизации бизнеса в 2020 году 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
21.12.2020 Как банк «Санкт-Петербург» обезопасил корпоративные сети 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
02.11.2020 Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения 2
15.10.2020 Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor 3
13.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедрит технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 3
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 7
24.09.2020 «Корус консалтинг» расширил возможности интранета в банке «Санкт-Петербург» 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.08.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
27.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедряет решение AppDynamics для улучшения качества обслуживания клиентов 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 2

Публикаций - 126, упоминаний - 142

БСПБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 5
Samsung Electronics 9333 5
Программный продукт ГК 3960 5
Diasoft - Диасофт 534 4
Microsoft Corporation 22497 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 4
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 4
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 4
Информзащита 641 3
Yandex - Яндекс 5015 3
GlowByte - ГлоуБайт 62 3
6072 3
Cisco Systems 4720 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
Compass Plus 42 3
Oracle Corporation 6035 3
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 74 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Cisco - AppDynamics 35 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 3
Cinimex - Синимекс 170 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 2
Merlion Citilink - Ситилинк 259 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
Schneider Electric 493 2
АйТи 1179 2
Neoflex - Неофлекс 162 2
SAS Institute 854 2
Apple Inc 10683 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 2
Vodafone Group 1318 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 19
ГПБ - Газпромбанк 842 19
Альфа-Банк 1476 18
Visa International 1809 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 16
ПСБ - Промсвязьбанк 682 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 12
ВТБ - ВТБ24 658 12
МКБ - Московский кредитный банк 333 11
Русский стандарт Банк 370 11
Ак Барс Банк 212 11
Почта Банк 319 10
РСХБ - Россельхозбанк 228 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 9
Citi - Citibank - Ситибанк 265 9
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 8
Открытие ФК 2713 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 7
Бинбанк 190 7
АБ Россия - Акционерный банк Россия 70 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 6
Почта России ПАО 1853 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 5
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 5
Пробизнесбанк АКБ 126 4
JCB International 136 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Возрождение - Коммерческий банк 186 4
Совкомбанк ПАО 171 4
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 4
Алеф-Банк 13 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Петербургский метрополитен ГУП 73 3
Правительство Москвы 1640 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 29 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 101 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 21
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ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
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Эквадор - Республика 83 1
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Катар 140 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 10
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 5
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
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