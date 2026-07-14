БСПБ - Банк Санкт-Петербург

Банк «Санкт-Петербург» расширяет контроль МСБ над финансами: управление лимитами бизнес-карт теперь доступно в интернет-банке новые возможности для оперативного контроля расходов компании. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург». Клиентам доступна возможность установки не только общего лимита по б

Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne – сказал Алексей Тутуков, директор департамента мониторинга и бесперебойности информационных систем Банка «Санкт-Петербург». Для автоматического наполнения базы CMDB реализовали интеграции с 13

БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка й области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Банк «Санкт-Петербург», обслуживающий более 2,4 млн клиентов и 62 тыс. компаний, масштабирова

БСПБ подключил электронный документооборот с банком в интернет-банке i2b для бизнеса Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) внедрил в интернет-банк i2b возможность быстрого подключения к электронному документооб

Банк «Санкт-Петербург» запустил собственный карьерный сайт урс для самостоятельного привлечения талантливых специалистов. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург». Сайт ориентирован на специалистов, которым близок культурный код БСП

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» ежду встречами или в командировке», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

Банк «Санкт-Петербург» на 21% ускорил работу клиентского сервиса и продаж за счет миграции базы знаний на Naumen KMS льной связи с клиентами», — сказала Лидия Величко, директор дирекции дистанционных продаж и сервиса Банка «Санкт-Петербург». «База знаний стала инструментом, который помогает быстрее и качестве

Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку АУСН на базе платформы АК е подключение в режиме одного дня», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для МСБ Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для клиентов малого и среднего бизнеса. Обновление упроща

Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя Михаил Гаврилов Старший вице-президент банка «Санкт-Петербург» и руководитель ИТ-блока Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших ч

«Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» от Multi-QR «Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» — сервису, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты б

Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон –

Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay» риниматели могут отслеживать все проводимые операции в режиме реального времени в личном кабинете. «Банк «Санкт-Петербург» – надежный партнер для торгового МСБ, мы нацелены на поддержку бизнеса

Возможности «Центра ВЭД 360» банка «Санкт-Петербург» теперь доступны онлайн Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет онлайн-формат «Центра ВЭД 360». Он реализован в виде витрины ВЭД 360 в обн

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) обновил мобильное приложение для юридических лиц – «БСПБ.Бизнес». Теперь, помимо

Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели м требованиям и особенностям процессов банка, на текущий момент не существует, и мы разработали для Банка «Санкт-Петербург» собственное универсальное решение на open-source технологиях, которое

Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов ователей в банке «Санкт-Петербург». Кирилл Светлов, управляющий директор дирекции Казначейство ПАО «Банк “Санкт-Петербург”»: «В банке «Санкт-Петербург» ML-платформа существует уже достаточно да

Банк «Санкт-Петербург» представляет «Налоговую копилку» – сервис для МСБ для управления финансами свой бюджет, которые думают о создании резерва для непредвиденных ситуаций. «Налоговая копилка» от БСПБ поможет сделать управление финансами эффективным», – сказал директор Департамента продук

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало более функциональным. «БСПБ.Бизнес» – это канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили предста

Банк «Санкт-Петербург» представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории – «Кредитный помощник» ощник». Это цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории: онлайн можно узнать, как улучшить кредитный рейтинг и увеличить шансы на получение кредита. Об этом CNews сообщили представители БСПБ. С помощью сервиса «Кредитный помощник» клиенты имеют возможность получить информацию о своей кредитной истории в удобном формате. А также разобраться в возможных причинах отказа: сервис п

Переводы для бизнеса за считанные секунды в любой день недели: Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис переводов СБП В2В ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» — на 1 апреля 2024 г. в банке обслуживается более 2.2 млн частных лиц

Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop для обеспечения межкластерной репликации в режиме, близкому к реальному времени. Ян Гузов, CDO ПАО «Банк Санкт-Петербург»: «Платформа управления данными является источником для критичных отчето

Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop бируемое решения для активно модернизируемой ИТ-архитектуры БСПБ», — отметил старший вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков. В Банке исторически существовало корпоративное хра

Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ ий аудит кредитного процесса», – сказала Ксения Белоусова, куратор проекта со стороны GlowByte. *** Банк «Санкт-Петербург» — на первое января 2024 г. в Банке обслуживается 2, 219 млн частных ли

В Санкт-Петербурге построен новый «Дата-центр №1» при поддержке оператора ИТ-решений «ОБИТ» и банка «Санкт-Петербург» обработки данных в Санкт-Петербурге. Стратегическим партнером проекта выступил якорный клиент ЦОДа банк «Санкт-Петербург», а ключевым инвестором — оператор ИТ-решений «ОБИТ». Об этом CNews соо

Банк «Санкт-Петербург» обновил интерфейс мобильного приложения для бизнеса – «БСПБ.Бизнес» ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» на 1 января 2024 г. обслуживает 2,219 млн частных лиц и более 60 тыс.

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 октября 2023 г. в банке обслу

Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность сумма обязательств приближается к пороговому значению. Кроме того, в интернет-банке для бизнеса от БСПБ пользователям стал доступен новый сервис формирования и выставления счетов контрагентам.

«Корус консалтинг» оптимизировала управление рабочим временем сотрудников банка «Санкт-Петербург» – сказала Марина Князькова, начальник отдела развития малых систем банка «Санкт-Петербург». – На наш взгляд, данный модуль – это лишь один из множества плодотворных шагов на совместном пути компаний ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ГК «Корус консалтинг».

Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021» оперевод, а каждый двадцатый – подписку на ЖКУ, – сказал директор по развитию диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Константин Сметанин. – В новом мобильном приложении эти функции стали

Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург» блока цифровых технологий, целью которого станет трансформация ИТ-ландшафта и технологическое развитие Банка во всех сферах деятельности. Возглавила блок цифровых технологий заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. Новый блок объединит несколько ИТ и диджитал-подразделений. Так, для повышения эффективности процессов обеспечения непрерывного функциони

Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации CNews: Банк «Санкт-Петербург» запускает мобильный банк «БСПБ 2021» в новом формате. Какие предпосылки сформировали потребность в обновлении решения?

Банк «Санкт-Петербург» отметил существенный рост цифровой активности клиентов Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили существенный рост цифровой активности клиентов в 2020 г. Мобильный банк для физических лиц за 2020 г. увеличил свою постоянную аудиторию на 25%. Количество вход

Как банк «Санкт-Петербург» обезопасил корпоративные сети опытки кибератак, следы и последствия работы вредоносного ПО. Крайне сложно без мониторинга оперативно находить и своевременно ликвидировать последствия сбоев аппаратного обеспечения. По этой причине банк «Санкт-Петербург» решил усовершенствовать систему мониторинга корпоративной сети. Финансовая организация пришла к выводу: работающее мультивендорное телекоммуникационное оборудование стане

Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения и работы с обновлением мобильного приложения за три прошедших квартала 2020 г. Мобильное приложение БСПБ представлено в AppStore, Google Play и App Gallery. На сегодняшний день через него совер