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БСПБ Банк Санкт-Петербург
Данные 2024 года
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 106 дел, на cумму 165 496 903 034 ₽*
СОБЫТИЯ
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|14.07.2026
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Банк «Санкт-Петербург» расширяет контроль МСБ над финансами: управление лимитами бизнес-карт теперь доступно в интернет-банке
новые возможности для оперативного контроля расходов компании. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург». Клиентам доступна возможность установки не только общего лимита по б
|07.07.2026
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Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne
– сказал Алексей Тутуков, директор департамента мониторинга и бесперебойности информационных систем Банка «Санкт-Петербург». Для автоматического наполнения базы CMDB реализовали интеграции с 13
|22.06.2026
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БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка
й области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Банк «Санкт-Петербург», обслуживающий более 2,4 млн клиентов и 62 тыс. компаний, масштабирова
|05.06.2026
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БСПБ подключил электронный документооборот с банком в интернет-банке i2b для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) внедрил в интернет-банк i2b возможность быстрого подключения к электронному документооб
|05.05.2026
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Банк «Санкт-Петербург» запустил собственный карьерный сайт
урс для самостоятельного привлечения талантливых специалистов. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург». Сайт ориентирован на специалистов, которым близок культурный код БСП
|24.03.2026
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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес»
ежду встречами или в командировке», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.
|23.03.2026
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Банк «Санкт-Петербург» на 21% ускорил работу клиентского сервиса и продаж за счет миграции базы знаний на Naumen KMS
льной связи с клиентами», — сказала Лидия Величко, директор дирекции дистанционных продаж и сервиса Банка «Санкт-Петербург». «База знаний стала инструментом, который помогает быстрее и качестве
|30.12.2025
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Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку АУСН на базе платформы АК
е подключение в режиме одного дня», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.
|22.12.2025
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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для МСБ
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для клиентов малого и среднего бизнеса. Обновление упроща
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Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя
Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя Михаил Гаврилов Старший вице-президент банка «Санкт-Петербург» и руководитель ИТ-блока Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших ч
|26.08.2025
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«Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» от Multi-QR
«Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» — сервису, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты б
|12.08.2025
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Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон
Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон –
|29.07.2025
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Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay»
риниматели могут отслеживать все проводимые операции в режиме реального времени в личном кабинете. «Банк «Санкт-Петербург» – надежный партнер для торгового МСБ, мы нацелены на поддержку бизнеса
|15.07.2025
|Банк «Санкт-Петербург» для МСБ: умный эквайринг и терминалы нового поколения
|17.04.2025
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Возможности «Центра ВЭД 360» банка «Санкт-Петербург» теперь доступны онлайн
Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет онлайн-формат «Центра ВЭД 360». Он реализован в виде витрины ВЭД 360 в обн
|09.04.2025
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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) обновил мобильное приложение для юридических лиц – «БСПБ.Бизнес». Теперь, помимо
|13.02.2025
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Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели
м требованиям и особенностям процессов банка, на текущий момент не существует, и мы разработали для Банка «Санкт-Петербург» собственное универсальное решение на open-source технологиях, которое
|13.01.2025
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Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов
ователей в банке «Санкт-Петербург». Кирилл Светлов, управляющий директор дирекции Казначейство ПАО «Банк “Санкт-Петербург”»: «В банке «Санкт-Петербург» ML-платформа существует уже достаточно да
|24.12.2024
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Банк «Санкт-Петербург» представляет «Налоговую копилку» – сервис для МСБ для управления финансами
свой бюджет, которые думают о создании резерва для непредвиденных ситуаций. «Налоговая копилка» от БСПБ поможет сделать управление финансами эффективным», – сказал директор Департамента продук
|18.12.2024
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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса
Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало более функциональным. «БСПБ.Бизнес» – это канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили предста
|26.09.2024
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Банк «Санкт-Петербург» представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории – «Кредитный помощник»
ощник». Это цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории: онлайн можно узнать, как улучшить кредитный рейтинг и увеличить шансы на получение кредита. Об этом CNews сообщили представители БСПБ. С помощью сервиса «Кредитный помощник» клиенты имеют возможность получить информацию о своей кредитной истории в удобном формате. А также разобраться в возможных причинах отказа: сервис п
|23.05.2024
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Переводы для бизнеса за считанные секунды в любой день недели: Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис переводов СБП В2В
ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» — на 1 апреля 2024 г. в банке обслуживается более 2.2 млн частных лиц
|14.05.2024
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Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop
для обеспечения межкластерной репликации в режиме, близкому к реальному времени. Ян Гузов, CDO ПАО «Банк Санкт-Петербург»: «Платформа управления данными является источником для критичных отчето
|08.05.2024
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Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop
бируемое решения для активно модернизируемой ИТ-архитектуры БСПБ», — отметил старший вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков. В Банке исторически существовало корпоративное хра
|22.04.2024
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Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ
ий аудит кредитного процесса», – сказала Ксения Белоусова, куратор проекта со стороны GlowByte. *** Банк «Санкт-Петербург» — на первое января 2024 г. в Банке обслуживается 2, 219 млн частных ли
|16.02.2024
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В Санкт-Петербурге построен новый «Дата-центр №1» при поддержке оператора ИТ-решений «ОБИТ» и банка «Санкт-Петербург»
обработки данных в Санкт-Петербурге. Стратегическим партнером проекта выступил якорный клиент ЦОДа банк «Санкт-Петербург», а ключевым инвестором — оператор ИТ-решений «ОБИТ». Об этом CNews соо
|15.02.2024
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Банк «Санкт-Петербург» обновил интерфейс мобильного приложения для бизнеса – «БСПБ.Бизнес»
ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» на 1 января 2024 г. обслуживает 2,219 млн частных лиц и более 60 тыс.
|13.12.2023
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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса
ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 октября 2023 г. в банке обслу
|30.08.2023
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Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность
сумма обязательств приближается к пороговому значению. Кроме того, в интернет-банке для бизнеса от БСПБ пользователям стал доступен новый сервис формирования и выставления счетов контрагентам.
|22.08.2022
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«Корус консалтинг» оптимизировала управление рабочим временем сотрудников банка «Санкт-Петербург»
– сказала Марина Князькова, начальник отдела развития малых систем банка «Санкт-Петербург». – На наш взгляд, данный модуль – это лишь один из множества плодотворных шагов на совместном пути компаний ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ГК «Корус консалтинг».
|24.11.2021
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Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021»
оперевод, а каждый двадцатый – подписку на ЖКУ, – сказал директор по развитию диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Константин Сметанин. – В новом мобильном приложении эти функции стали
|15.10.2021
|Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining
|01.09.2021
|Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов
|28.05.2021
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Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург»
блока цифровых технологий, целью которого станет трансформация ИТ-ландшафта и технологическое развитие Банка во всех сферах деятельности. Возглавила блок цифровых технологий заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. Новый блок объединит несколько ИТ и диджитал-подразделений. Так, для повышения эффективности процессов обеспечения непрерывного функциони
|27.05.2021
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Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации
CNews: Банк «Санкт-Петербург» запускает мобильный банк «БСПБ 2021» в новом формате. Какие предпосылки сформировали потребность в обновлении решения?
|03.03.2021
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Банк «Санкт-Петербург» отметил существенный рост цифровой активности клиентов
Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили существенный рост цифровой активности клиентов в 2020 г. Мобильный банк для физических лиц за 2020 г. увеличил свою постоянную аудиторию на 25%. Количество вход
|24.12.2020
|Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги цифровизации бизнеса в 2020 году
|21.12.2020
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Как банк «Санкт-Петербург» обезопасил корпоративные сети
опытки кибератак, следы и последствия работы вредоносного ПО. Крайне сложно без мониторинга оперативно находить и своевременно ликвидировать последствия сбоев аппаратного обеспечения. По этой причине банк «Санкт-Петербург» решил усовершенствовать систему мониторинга корпоративной сети. Финансовая организация пришла к выводу: работающее мультивендорное телекоммуникационное оборудование стане
|02.11.2020
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Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения
и работы с обновлением мобильного приложения за три прошедших квартала 2020 г. Мобильное приложение БСПБ представлено в AppStore, Google Play и App Gallery. На сегодняшний день через него совер
|15.10.2020
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Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor
Оксана Сивокобильска. - Наша клиентская база – вообще очень цифровая и продвинутая, именно поэтому Банк «Санкт-Петербург» уже традиционно в лидерах российского рынка по эффективности офисов: м
БСПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Скородумов Анатолий 65 22
|Туманский Дмитрий 16 15
|Филимоненок Павел 19 14
|Шадаев Максут 1210 11
|Рыбаков Александр 35 9
|Попов Андрей 116 9
|Сивокобильска Оксана 17 9
|Демидов Сергей 129 9
|Чаркин Евгений 317 9
|Белоусов Максим 109 8
|Шипов Савва 102 8
|Сотин Денис 216 8
|Паршин Максим 323 8
|Иванов Алексей 163 8
|Онищенко Владислав 98 8
|Евраев Михаил 266 8
|Фомичев Олег 139 8
|Гимранов Ринат 126 8
|Козырев Алексей 328 8
|Ермолаев Артем 379 8
|Сахаров Александр 93 8
|Волков Никита 80 8
|Казарин Станислав 175 8
|Аксаков Анатолий 163 8
|Абакумов Евгений 227 8
|Клепиков Алексей 121 7
|Бурилов Андрей 117 7
|Гаранин Евгений 53 7
|Плешков Алексей 68 6
|Бадалов Андрей 66 6
|Ушаков Анатолий 47 6
|Шпак Василий 279 6
|Агапкин Алексей 39 6
|Козак Николай 209 6
|Мацыгин Юрий 50 6
|Соловьев Сергей 76 6
|Костин Сергей 37 6
|Барсуков Сергей 32 6
|Смирнова Татьяна 35 6
|Носенко Артем 30 6
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