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БСПБ Банк Санкт-Петербург

БСПБ - Банк Санкт-Петербург

 

 

 

 

 

Данные 2024 года

 

 

 

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 106 дел, на cумму 165 496 903 034 ₽*

Судебные дела (106) на сумму 165 496 903 034 ₽*
в качестве истца (27) на сумму 53 564 046 436 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 10 331 997 649 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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14.07.2026 Банк «Санкт-Петербург» расширяет контроль МСБ над финансами: управление лимитами бизнес-карт теперь доступно в интернет-банке

новые возможности для оперативного контроля расходов компании. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург». Клиентам доступна возможность установки не только общего лимита по б
07.07.2026 Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne

– сказал Алексей Тутуков, директор департамента мониторинга и бесперебойности информационных систем Банка «Санкт-Петербург». Для автоматического наполнения базы CMDB реализовали интеграции с 13
22.06.2026 БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка

й области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Банк «Санкт-Петербург», обслуживающий более 2,4 млн клиентов и 62 тыс. компаний, масштабирова
05.06.2026 БСПБ подключил электронный документооборот с банком в интернет-банке i2b для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) внедрил в интернет-банк i2b возможность быстрого подключения к электронному документооб
05.05.2026 Банк «Санкт-Петербург» запустил собственный карьерный сайт

урс для самостоятельного привлечения талантливых специалистов. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург». Сайт ориентирован на специалистов, которым близок культурный код БСП
24.03.2026 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес»

ежду встречами или в командировке», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.
23.03.2026 Банк «Санкт-Петербург» на 21% ускорил работу клиентского сервиса и продаж за счет миграции базы знаний на Naumen KMS

льной связи с клиентами», — сказала Лидия Величко, директор дирекции дистанционных продаж и сервиса Банка «Санкт-Петербург». «База знаний стала инструментом, который помогает быстрее и качестве
30.12.2025 Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку АУСН на базе платформы АК

е подключение в режиме одного дня», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.
22.12.2025 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для МСБ

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для клиентов малого и среднего бизнеса. Обновление упроща
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя

Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя Михаил Гаврилов Старший вице-президент банка «Санкт-Петербург» и руководитель ИТ-блока Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших ч
26.08.2025 «Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» от Multi-QR

«Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» — сервису, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты б
12.08.2025 Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон –
29.07.2025 Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay»

риниматели могут отслеживать все проводимые операции в режиме реального времени в личном кабинете. «Банк «Санкт-Петербург» – надежный партнер для торгового МСБ, мы нацелены на поддержку бизнеса
15.07.2025 Банк «Санкт-Петербург» для МСБ: умный эквайринг и терминалы нового поколения
17.04.2025 Возможности «Центра ВЭД 360» банка «Санкт-Петербург» теперь доступны онлайн

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет онлайн-формат «Центра ВЭД 360». Он реализован в виде витрины ВЭД 360 в обн
09.04.2025 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) обновил мобильное приложение для юридических лиц – «БСПБ.Бизнес». Теперь, помимо
13.02.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели

м требованиям и особенностям процессов банка, на текущий момент не существует, и мы разработали для Банка «Санкт-Петербург» собственное универсальное решение на open-source технологиях, которое
13.01.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов

ователей в банке «Санкт-Петербург». Кирилл Светлов, управляющий директор дирекции Казначейство ПАО «Банк “Санкт-Петербург”»: «В банке «Санкт-Петербург» ML-платформа существует уже достаточно да
24.12.2024 Банк «Санкт-Петербург» представляет «Налоговую копилку» – сервис для МСБ для управления финансами

свой бюджет, которые думают о создании резерва для непредвиденных ситуаций. «Налоговая копилка» от БСПБ поможет сделать управление финансами эффективным», – сказал директор Департамента продук
18.12.2024 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса

Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало более функциональным. «БСПБ.Бизнес» – это канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили предста
26.09.2024 Банк «Санкт-Петербург» представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории – «Кредитный помощник»

ощник». Это цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории: онлайн можно узнать, как улучшить кредитный рейтинг и увеличить шансы на получение кредита. Об этом CNews сообщили представители БСПБ. С помощью сервиса «Кредитный помощник» клиенты имеют возможность получить информацию о своей кредитной истории в удобном формате. А также разобраться в возможных причинах отказа: сервис п
23.05.2024 Переводы для бизнеса за считанные секунды в любой день недели: Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис переводов СБП В2В

ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» — на 1 апреля 2024 г. в банке обслуживается более 2.2 млн частных лиц

14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop

для обеспечения межкластерной репликации в режиме, близкому к реальному времени. Ян Гузов, CDO ПАО «Банк Санкт-Петербург»: «Платформа управления данными является источником для критичных отчето
08.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop

бируемое решения для активно модернизируемой ИТ-архитектуры БСПБ», — отметил старший вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков. В Банке исторически существовало корпоративное хра
22.04.2024 Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ

ий аудит кредитного процесса», – сказала Ксения Белоусова, куратор проекта со стороны GlowByte. *** Банк «Санкт-Петербург» — на первое января 2024 г. в Банке обслуживается 2, 219 млн частных ли
16.02.2024 В Санкт-Петербурге построен новый «Дата-центр №1» при поддержке оператора ИТ-решений «ОБИТ» и банка «Санкт-Петербург»

обработки данных в Санкт-Петербурге. Стратегическим партнером проекта выступил якорный клиент ЦОДа банк «Санкт-Петербург», а ключевым инвестором — оператор ИТ-решений «ОБИТ». Об этом CNews соо
15.02.2024 Банк «Санкт-Петербург» обновил интерфейс мобильного приложения для бизнеса – «БСПБ.Бизнес»

ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» на 1 января 2024 г. обслуживает 2,219 млн частных лиц и более 60 тыс.

13.12.2023 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса

ректор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский. *** Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 октября 2023 г. в банке обслу
30.08.2023 Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность

сумма обязательств приближается к пороговому значению. Кроме того, в интернет-банке для бизнеса от БСПБ пользователям стал доступен новый сервис формирования и выставления счетов контрагентам.
22.08.2022 «Корус консалтинг» оптимизировала управление рабочим временем сотрудников банка «Санкт-Петербург»

– сказала Марина Князькова, начальник отдела развития малых систем банка «Санкт-Петербург». – На наш взгляд, данный модуль – это лишь один из множества плодотворных шагов на совместном пути компаний ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ГК «Корус консалтинг».
24.11.2021 Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021»

оперевод, а каждый двадцатый – подписку на ЖКУ, – сказал директор по развитию диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Константин Сметанин. – В новом мобильном приложении эти функции стали
15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining
01.09.2021 Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов
28.05.2021 Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург»

блока цифровых технологий, целью которого станет трансформация ИТ-ландшафта и технологическое развитие Банка во всех сферах деятельности. Возглавила блок цифровых технологий заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. Новый блок объединит несколько ИТ и диджитал-подразделений. Так, для повышения эффективности процессов обеспечения непрерывного функциони
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации

CNews: Банк «Санкт-Петербург» запускает мобильный банк «БСПБ 2021» в новом формате. Какие предпосылки сформировали потребность в обновлении решения?

03.03.2021 Банк «Санкт-Петербург» отметил существенный рост цифровой активности клиентов

Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили существенный рост цифровой активности клиентов в 2020 г. Мобильный банк для физических лиц за 2020 г. увеличил свою постоянную аудиторию на 25%. Количество вход
24.12.2020 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги цифровизации бизнеса в 2020 году
21.12.2020 Как банк «Санкт-Петербург» обезопасил корпоративные сети

опытки кибератак, следы и последствия работы вредоносного ПО. Крайне сложно без мониторинга оперативно находить и своевременно ликвидировать последствия сбоев аппаратного обеспечения. По этой причине банк «Санкт-Петербург» решил усовершенствовать систему мониторинга корпоративной сети. Финансовая организация пришла к выводу: работающее мультивендорное телекоммуникационное оборудование стане
02.11.2020 Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения

и работы с обновлением мобильного приложения за три прошедших квартала 2020 г. Мобильное приложение БСПБ представлено в AppStore, Google Play и App Gallery. На сегодняшний день через него совер
15.10.2020 Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor

Оксана Сивокобильска. - Наша клиентская база – вообще очень цифровая и продвинутая, именно поэтому Банк «Санкт-Петербург» уже традиционно в лидерах российского рынка по эффективности офисов: м

Публикаций - 209, упоминаний - 300

БСПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 17
МегаФон 10742 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 9
9594 9
Oracle Corporation 7074 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 7
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 6
Газинформсервис - ГИС 496 6
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 6
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 6
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 6
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 6
Microsoft Corporation 25774 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
UIPath 119 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
Samsung Electronics 11064 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Telegram Group 2940 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Информзащита 941 4
Крок - Croc 1964 4
Naumen - Наумен 752 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 41
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 30
ПСБ - Промсвязьбанк 963 29
Альфа-Банк 1979 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 24
Visa International 1993 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
Ак Барс Банк 283 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 17
Русский стандарт Банк 509 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 15
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 14
ВТБ - ВТБ24 671 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Совкомбанк ПАО 316 14
Абсолют Банк 249 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 11
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 8
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 8
Центр-инвест КБ 65 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 64
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 60
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 34
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 20
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 18
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 13
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 13
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 12
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 11
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Google Android 15243 14
Apple iOS 8583 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 9
Samsung Pay 296 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 6
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 6
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 6
IBM Public Cloud 26 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Apache Hadoop 470 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 6
НКТ - Р7-Офис 543 6
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 5
БСПБ - ЯСчитаю 4 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 4
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 4
БСПБ - БСПБ.Бизнес 4 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Linux OS 11533 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Windows 16882 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Samsung Galaxy Note 702 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Smart Engines - GreenOCR 45 3
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 3
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 3
Скородумов Анатолий 65 22
Туманский Дмитрий 16 15
Филимоненок Павел 19 14
Шадаев Максут 1210 11
Рыбаков Александр 35 9
Попов Андрей 116 9
Сивокобильска Оксана 17 9
Демидов Сергей 129 9
Чаркин Евгений 317 9
Белоусов Максим 109 8
Шипов Савва 102 8
Сотин Денис 216 8
Паршин Максим 323 8
Иванов Алексей 163 8
Онищенко Владислав 98 8
Евраев Михаил 266 8
Фомичев Олег 139 8
Гимранов Ринат 126 8
Козырев Алексей 328 8
Ермолаев Артем 379 8
Сахаров Александр 93 8
Волков Никита 80 8
Казарин Станислав 175 8
Аксаков Анатолий 163 8
Абакумов Евгений 227 8
Клепиков Алексей 121 7
Бурилов Андрей 117 7
Гаранин Евгений 53 7
Плешков Алексей 68 6
Бадалов Андрей 66 6
Ушаков Анатолий 47 6
Шпак Василий 279 6
Агапкин Алексей 39 6
Козак Николай 209 6
Мацыгин Юрий 50 6
Соловьев Сергей 76 6
Костин Сергей 37 6
Барсуков Сергей 32 6
Смирнова Татьяна 35 6
Носенко Артем 30 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 167
Россия - РФ - Российская федерация 166163 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 19
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 17
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Европа 24962 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Европа Восточная 3138 4
Казахстан - Республика 6047 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Ближний Восток 3154 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Польша - Республика 2030 2
Америка - Американский регион 2205 2
Франция - Французская Республика 8176 2
Украина 7928 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Европа Западная 1496 2
Египет - Арабская Республика 1100 1
Китай - Шанхай 833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 198
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 10
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 7
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 6
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BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 5
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
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РИА Новости 1033 2
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Informa - Ovum - Omdia 155 1
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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