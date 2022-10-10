Индексная книга CNews*
БСПБ Банк Санкт-Петербург
Публикаций - 126, упоминаний - 142
БСПБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Скородумов Анатолий 65 19
|Филимоненок Павел 19 12
|Сивокобильска Оксана 17 7
|Плешков Алексей 44 6
|Рыбаков Александр 26 6
|Алябьев Андрей 27 5
|Китляр Владимир 19 5
|Марков Антон 12 5
|Чаркин Евгений 203 4
|Попов Андрей 80 4
|Свириденко Алексей 18 4
|Марченкова Валентина 6 4
|Чалый Артём 6 4
|Середа Андрей 9 4
|Шадаев Максут 460 4
|Демидов Сергей 57 4
|Трапезин Владимир 21 3
|Мольский Александр 13 3
|Белоусов Максим 73 3
|Сотин Денис 106 3
|Садовенко Илья 63 3
|Щербинин Сергей 13 3
|Иванов Алексей 93 3
|Гришина Дарья 15 3
|Шевченко Владимир 138 3
|Арлазаров Владимир 136 3
|Семенихин Игорь 40 3
|Горбунов Сергей 18 3
|Козырев Алексей 274 3
|Трофимова Людмила 34 3
|Фомичев Олег 112 3
|Прохорова Алла 48 3
|Путятинский Сергей 59 3
|Онищенко Владислав 57 3
|Богданов Кирилл 110 3
|Абакумов Евгений 110 3
|Евраев Михаил 228 3
|Аксаков Анатолий 104 3
|Балякин Андрей 13 3
|Чикунов Андрей 17 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.