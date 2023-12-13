Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало функциональнее и удобнее. Сегодня «БСПБ.бизнес» – это полноценный канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

Приложение позволяет предпринимателям с экрана смартфона подключать и управлять ключевыми банковскими продуктами: рублевые и валютные счета, бизнес-карты, депозиты, торговый и интернет-эквайринг и еще много полезных услуг и сервисов.

Кроме этого, приложение «БСПБ.бизнес» позволяет клиентам формировать, выставлять и оплачивать счета контрагентам, настраивать каналы и получать уведомления по ключевым событиям со счетами, в режиме онлайн получать квалифицированную помощь и поддержку в чате с сотрудником банка.

«Наша цель – сэкономить время клиентам, чтобы они могли потратить его на свой бизнес. Поэтому при развитии онлайн-банкинга для бизнеса мы фокусируемся на следующих задачах – наш мобильный банк должен быть удобным, быстрым, дружелюбным, не перегруженным лишними опциями и доступным 24/7. «БСПБ.бизнес» отвечает всем этим требованиям – это помощник и надежный партнер для МСБ», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 октября 2023 г. в банке обслуживаются 2196000 частных лиц и более 60 тыс. компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону.