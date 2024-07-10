Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 157792
ИКТ 12368
Организации 9822
Ведомства 1435
Ассоциации 931
Технологии 3319
Системы 23985
Персоны 66113
География 2581
Статьи 1494
Пресса 1139
ИАА 670
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2471
Мероприятия 842

Chat Чат средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени текстовый канал связи

Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи


10.07.2024 Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка»

Возможностей для общения и совместной работы становится больше. Участники группового чата могут быстро собрать онлайн-встречу. Не придется отправлять ссылку или заносить совещание в календарь: достаточно нажать одну кнопку в мессенджере. Опция доступна и в личных сообщениях. Со
01.07.2024 «Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru

зователей портала. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. Помимо этого, в обновленном интерфейсе чата пользователям доступно новое приветственное меню, которое поможет быстрее найти новую ин
22.03.2024 Россияне жалуются на выгорание и усталость из-за переписок в рабочих чатах

спондентов. Каждый третий жалуется, что пропускает важные сообщения и поручения, если их написали в чате. Каждый четвертый хотел бы обсуждать в мессенджере только неформальные вопросы, а для оф
21.02.2024 «ОТП Банк» автоматизировал более половины коммуникаций с клиентами в чат-боте

привлечения операторов при ежемесячном трафике около 230 тыс. диалогов. Среднее время обслуживания чата оператором составляет 210 секунд, в то время как чат-бот решает запрос в среднем за 150

21.02.2024 Россияне стали в два-три раза больше времени тратить на рабочие переписки в мессенджерах

33% офисных сотрудников признались, что на обсуждение вопросов в чатах уходит минимум четыре часа каждый день. Исследование провели аналитики «Контур.Толка», которые опросили более 1200 работающих россиян. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Опро
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов

кураторами в формате «вопрос-ответ», а также коммуникацию с однокурсниками. Что касается атмосферы чата, то в четвертом квартале показатель по сравнению со вторыми не изменился — 65% опрошенны
06.02.2024 Исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»: 86% молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития

Совместный опрос показал, что, по мнению 82% молодежи, общение в чатах способствует развитию «мягких» навыков. Мессенджеры помогли 77% респондентов найти хобби, а 72% — друзей по интересам. Об этом CNews сообщили представители «Сферума». По данным исследован
20.12.2023 В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате

могут выбрать удобный для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% по
07.12.2023 61% россиян раздражает долгое молчание в рабочих чатах

ой или искаженным текстом. А каждый восьмой (13%) присылал в рабочие чаты неуместные стикеры. В ходе опроса 61% респондентов указали, что в онлайн-общении с коллегами их больше всего бесит молчание в чатах и игнорирование просьб. Чуть меньше половины (44%) ненавидят, когда им отправляют голосовые сообщения. По их мнению, рабочие вопросы лучше решать в переписке. Также 37% опрошенных отметил
01.12.2023 Исследование VK: более половины студентов каждый день общаются в групповых чатах с однокурсниками и обмениваются учебными файлами

K Education провели опрос и изучили опыт общения студентов в мессенджерах и их отношение к разным форматам коммуникаций. Результаты опроса показали, что 53% студентов общаются друг с другом в учебных чатах каждый день, а самыми ценными вспомогательными инструментами для общения студенты считают расшифровку аудио- и видеосообщений и реакции на сообщения. Об этом CNews сообщили представители

13.10.2023 «Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» дозвоны в групповых видеовстречах

она в групповых чатах. Теперь можно вызвонить на встречу одного или нескольких коллег из группового чата, в котором начался звонок. Новая опция доступна для всех пользователей, однако особенно

28.07.2023 Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате

В приложении «Яндекс еды» теперь можно связаться с курьером в чате. Например, таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить доставщика не звонить в дверь, а оставить заказ рядом с нею. Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе

25.07.2023 Жителям сел Саратовской области улучшили онлайн-общение

ий региона. Такую информацию предоставили аналитики «Мегафона», изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки фото и видео, оператор модернизировал порядка 30 объектов связи в 19 поселках и селах области. Технические специалисты компании
11.07.2023 «Русский стандарт»: доля онлайн-диалогов в чатах банка весной выросла до 38%

то, что в отличие от звонка его нельзя услышать постороннему человеку, и к незаконченному диалогу в чате можно вернуться в любой удобный момент, даже там, где не доступна мобильная связь, но ес
07.07.2023 Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение

жителей малых поселений региона — за год доля выросла на 5%. Такую информацию предоставили аналитики «Мегафона», изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг. Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки, оператор модернизировал порядка 300 объектов связи в 190 поселках, селах и деревнях губернии. Инженеры компании перевели базов
30.06.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах

: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «
22.06.2023 «Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» групповые звонки

ности, упрощающие коммуникацию. Теперь в сервисе можно создать звонок на всех участников группового чата. Новая опция доступна для всех пользователей, однако особенно полезна для бизнеса, котор
09.06.2023 В рабочих чатах россиян больше всего раздражают картинки и гифки. Новое исследование SuperJob

бщениях. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 4% и 3% опрошенных соответственно. По 2% раздражает большое количество сообщен
31.05.2023 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта

По данным исследований «Ростелекома», каждое четвертое обращение клиентов в чатах поддержки помогает решать цифровой ассистент. За первые четыре месяца текущего года количество пользователей, которым помог бот, увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом
01.03.2023 «Вконтакте» представила совместное использование сервисов в чатах: VK Mini Apps открывает новые формы интерактивного взаимодействия с собеседниками

ривычные сценарии взаимодействия более удобными. Собеседники смогут взаимодействовать между собой в чате с помощью игровых и других интерактивных механик: например, родители — отмечать общие по
21.12.2022 «Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере»

в приложении появилась бета-версия сообществ — с возможностью смотреть записи от пабликов в формате чата, функция группировки чатов по папкам — для удобного разделения личных, учебных и рабочих
14.12.2022 Сообщества «Вконтакте» в приложении «VK мессенджер»: следить за новыми записями пабликов можно в формате чата

ропускать свежие публикации сообществ «Вконтакте». Бета-версия сообществ появилась в мобильном приложении «VK мессенджер» на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK. Во время общения в чатах подписчики сообществ смогут моментально увидеть свежие публикации любимых блогеров, авторов, музыкантов, тематических групп и медиа — в привычном формате мессенджера. Выбирать сообщества

17.11.2022 Исследование: каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах

вится получать такие сообщения, и они хотели бы, чтобы по окончании рабочего дня беззвучный режим в чате включался автоматически. 16% к поздним сообщениям относятся позитивно. Каждого третьего

09.11.2022 «VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое

я работы и учебы, так и для личного общения — теперь не нужно тратить время на долгий поиск нужного чата или важной информации. Мы продолжаем развивать функциональность в “VK мессенджере” с уче
02.11.2022 «Одноклассники» запустили игры в онлайн-чате с поддержкой

В «Одноклассниках» появились игры внутри чата со службой поддержки – теперь пользователи смогут сыграть в игру во время ожидания ответ
29.08.2022 Пишут в ночи и не следят за историей сообщений: что россиянам не нравится в родительских чатах

По данным исследования «Лаборатории Касперского», среди российских семей 73% респондентов состоят в родительских чатах. Устраивают они далеко не всех: большинство участников таких чатов (83%) отметили, что есть аспекты, которые им не нравятся. Почти половине (40%) родителей, состоящих в чатах, не н
03.05.2022 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

сообщениях от разговорчивого собеседника. Для этого зайдите в переписку, тапните на его имя в шапке чата и нажмите на «Звук». В выпавшем меню выберите, на какое время отключить уведомления: 1 ч
19.01.2022 МТС улучшит обслуживание в чатах поддержки с помощью нейронных сетей

айн-чаты клиентской поддержки. Система использует нейронные сети для обезличенных диалогов в онлайн-чатах приложений и сайтов МТС и формирует рекомендации для повышения удовлетворенности клиент
31.08.2021 «Татнефть» перешла на непрерывную консолидацию данных и онлайн-взаимодействие с ФНС

выстроить систему внутреннего контроля (СВК) и тем самым минимизировать риски. Система дает возможность свести к минимуму сроки проведения налоговых мероприятий и заменить камеральные проверки ФНС на онлайн-взаимодействие. ФНС получает регламентированный онлайн-доступ к налоговой отчетности. Система позволяет уже на ранних этапах выявлять вопросы, требующие внимания в налоговом учете, удале
12.03.2021 «Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения

«Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения. Теперь в чате мобильного приложения клиенты «Почта банка» могут задать свой вопрос сотруднику банка не только в текстовом виде, но и записать аудиосообщение.

18.02.2021 CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna

«Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna. Открытие нового канала обслуживания в виде чата позволяет получать доступ к данным клиентов нажатием одной кнопки. На платформе доступен
28.04.2020 Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате

Пообщался в чате – в тюрьму Пять сотрудников компании Huawei оказались в тюрьме за обсуждение в общем чате «запретных» тем, связанных с компанией. Один из них – это небезызвестный Ли Хунъюань (Li Ho
22.04.2020 В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения

томатический отсчет времени до ликвидации контента будет запущен сразу же после того, как получатель увидит сообщение. Чтобы создать исчезающее сообщение, нужно: нажать на значок часов в нижней части чата и выбрать период исчезновения для сообщения; напечатать текст и отправить сообщение адресату. С момента своего создания Viber придерживается строгой политики конфиденциальности. В 2015 г.

02.04.2020 Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников

Увольнение онлайн Стартап Bird, занимающийся прокатом электросамокатов и входящий в число крупнейших в своей сфере, уволил 406 человек посредством общего чата в приложении Zoom. Руководство компании, включая ее 41-летнего основателя Трэвиса ВандерЗандена (Travis VanderZanden), бывшего топ-менеджера Uber и Lyft, предпочло не сообщать им о необход
17.12.2019 Check Point помог устранить проблему сбоев в групповых чатах Whatsapp

Check Point обнаружили серьезную уязвимость в приложении Whatsapp, которая может использоваться одним единственным пользователем для нарушения работы всего мессенджера у всех участников выбранного им чата Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies, обнаружила уязвимость в Whatsapp — самом популярном приложении-мессенджере в мире. Приложение

05.04.2019 «Битрикс24» позволит предпринимателям продавать в чатах и мессенджерах

купателей был выбор; отправить клиенту форму для записи на услугу — человек заполнит заявку сразу в чате. Система поддерживает прием платежей через Сбербанк и Альфа-банк. В будущем разработчики
03.04.2019 «Яндекс» запустил чат для общения бизнеса с клиентами

Платформа собирает в одном месте сообщения, отправленные клиентами из виджета на сайте компании, из чата в результатах поиска «Яндекса», а также из чатов с компаниями в голосовом помощнике «Али
15.01.2019 В Viber появилась функция проведения опросов

м и удобным способом выражать свое мнение по конкретной теме. Благодаря новой функции все участники чата в режиме реального времени смогут узнать мнение собеседников по какому-либо вопросу, не

29.07.2016 «Альфа-Банк» проконсультирует предпринимателей в мобильном чате «Альфа-Бизнес Мобайл»

делает общение со своими клиентами-предпринимателями еще удобнее и объявляет об официальном запуске чата с сотрудниками банка в мобильном приложении для бизнеса «Альфа-Бизнес Мобайл». Теперь кл
14.07.2016 «Яндекс.Касса» и JivoSite предложили интернет-магазинам принимать платежи прямо в чате

онлайн-консультации на своём сайте. Информация о заказе вместе с кнопкой «Оплатить» появится в окне чата магазина, и клиент сможет сразу перечислить деньги за покупку, сообщили CNews в компании

Публикаций - 1856, упоминаний - 2091

Chat и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24436 188
Telegram Group 1760 188
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3662 162
Yandex - Яндекс 7016 120
Meta Platforms - Facebook 4420 109
Google LLC 11631 108
VK - Mail.ru Group 3427 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11964 70
Apple Inc 11912 63
8002 55
Ростелеком 9493 48
МегаФон 8449 45
X Corp - Twitter 2838 45
Yahoo! 3693 39
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 235 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8624 35
Cisco Systems 5080 34
Naumen - Наумен 611 34
TrueConf - ТруКонф 384 34
Samsung Electronics 10159 33
VideoMost - ВидеоМост 271 33
IBM - International Business Machines Corp 9402 33
CraftTalk - Крафт-Толк 52 31
Amazon Inc - Amazon.com 2953 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4749 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1673 27
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1045 27
Spirit DSP - Спирит Корп 469 25
Oracle Corporation 6626 25
Genesys 208 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2824 24
Huawei 3840 23
Intel Corporation 12084 23
SAP SE 5218 22
Цифра ГК 2364 20
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 333 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 653 19
AOL Inc 1593 17
Nvidia Corp 3411 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 293 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7024 99
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1089 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2747 40
Лента - Сеть розничной торговли 2027 34
Почта России ПАО 2086 28
eBay Inc 1617 26
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 660 25
Альфа-Банк 1726 25
ПСБ - Промсвязьбанк 835 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1596 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 426 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 913 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1258 18
РЖД - Российские железные дороги 1863 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 15
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 273 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 814 13
Ингосстрах СПАО 407 13
Связной ГК 1364 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 10
МКБ - Московский кредитный банк 549 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2214 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 402 9
Белагропромбанк 21 9
Почта Банк 454 9
Uber 326 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1222 8
LinkedIn 628 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 450 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 499 7
Евросеть 1404 7
Россети Ленэнерго 1700 7
Visa International 1940 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 993 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 588 7
ВкусВилл - Избёнка 146 7
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 220 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11222 64
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5343 55
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2979 48
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1122 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4568 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3830 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4871 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1839 25
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 326 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2801 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3052 18
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3262 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1898 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1970 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2421 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2658 12
Федеральное казначейство России 1737 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1348 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5764 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2588 11
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 230 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1469 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4342 10
Судебная власть - Judicial power 2282 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2665 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1362 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1351 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 791 7
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 609 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2946 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3223 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 550 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1148 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 691 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 430 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 289 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1186 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6231 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 636 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 4
АФТ - Ассоциация Финтех 139 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 710 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 3
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 40 2
Единая Россия - Политическая партия 289 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 284 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 36 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 1
АЮР - Ассоциация юристов России 37 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 298 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 217 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 44 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3726 609
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6456 606
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48326 419
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63312 412
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7617 402
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24061 347
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10170 341
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10681 315
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23586 302
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23596 283
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12065 282
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28905 258
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12526 251
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15465 246
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26024 241
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29669 237
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3899 223
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20478 210
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1819 204
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12186 186
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5944 180
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9000 179
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6521 172
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24697 168
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17930 167
Оповещение и уведомление - Notification 4397 162
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8329 159
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13776 143
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7994 139
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27509 137
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10533 134
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2834 129
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9659 122
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4425 116
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11566 113
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16833 109
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20128 109
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1011 108
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11388 106
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9592 102
Google Android 13797 306
Apple iOS 7597 253
Microsoft Windows 15445 156
WhatsApp Messenger 1048 121
Microsoft Skype 2051 113
Linux OS 9643 93
Rakuten Viber 611 86
Microsoft Teams - MS Teams 517 83
Google Play - Google Store - Android Market 3235 78
Apple iPhone - серия смартфонов 7001 71
Apple - App Store 2842 70
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 61
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1017 55
Apple macOS 2006 55
VK - Mail.ru Одноклассники 1748 52
Apple Mac - Apple Macintosh 2963 52
Microsoft Outlook 1367 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4990 49
Google YouTube - Видеохостинг 2676 45
Microsoft Office 3665 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4926 39
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 194 37
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 94 35
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 552 33
Microsoft Windows 2000 8660 31
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 440 31
Apple iPad 3842 29
Microsoft Office 365 926 28
Apple iPhone 6 4861 27
Google Chrome - браузер 1538 27
Google Gmail 928 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1270 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4208 25
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 762 23
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 569 22
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 184 21
Oracle Java - язык программирования 2993 21
Mozilla Firefox - браузер 1878 21
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 733 20
Microsoft Exchange 1688 20
Дуров Павел 280 21
Врацкий Андрей 122 13
Петухов Денис 25 13
Краснова Марина 41 12
Акопян Рубен 24 12
Бакутеев Владимир 18 11
Тоболь Александр 39 10
Свириденко Андрей 97 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 332 10
Кулешов Сергей 36 9
Одинцов Дмитрий 109 9
Шадаев Максут 942 8
Чаркин Евгений 287 8
Попов Сергей 132 8
Сбитинков Михаил 12 8
Щиров Илья 45 8
Леви Гавриил 23 7
Огуряев Дмитрий 85 6
Константинов Александр 18 6
Зайцев Андрей 47 6
Афанасьев Денис 69 6
Хуснояров Фарит 15 6
Саушкин Олег 31 6
Лучицкий Андрей 8 6
Готальский Михаил 95 5
Прохоров Фёдор 83 5
Лысенко Эдуард 306 5
Оганесян Ашот 116 5
Сергунина Наталья 365 5
Карпов Анатолий 25 5
Вильде Святослав 57 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 5
Скрипниченко Павел 29 5
Мельников Александр 81 5
Солонин Спартак 31 5
Натрусов Артем 276 5
Абакумов Евгений 194 5
Рыбинцев Андрей 24 5
Шульга Дмитрий 11 5
Дырмовский Дмитрий 125 5
Россия - РФ - Российская федерация 140192 900
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51673 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42352 188
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14006 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16668 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17023 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13252 67
Европа 21634 62
Германия - Федеративная Республика 12603 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14098 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7237 34
Казахстан - Республика 5448 31
Украина 7543 31
Россия - СФО - Новосибирск 4203 27
Япония 13224 27
Беларусь - Белоруссия 5537 24
Франция - Французская Республика 7787 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3848 23
Индия - Bharat 5372 22
Израиль 2711 22
Азия - Азиатский регион 5415 20
Испания - Королевство 3694 20
Южная Корея - Республика 6586 20
Италия - Итальянская Республика 4328 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2186 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3015 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3503 17
Турция - Турецкая республика 2311 16
Канада 4846 16
США - Калифорния 4581 16
Нидерланды 3480 15
Ближний Восток 2902 15
Узбекистан - Республика 1684 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2850 14
Бразилия - Федеративная Республика 2330 14
Финляндия - Финляндская Республика 3580 13
Польша - Республика 1950 13
Земля - планета Солнечной системы 10298 13
Америка - Американский регион 2125 13
Великобритания - Лондон 2382 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46926 383
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49695 239
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28151 235
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23418 158
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12969 133
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10785 125
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10694 119
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7628 114
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13608 109
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8348 107
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9503 106
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3596 94
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5733 93
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17874 92
Английский язык 6503 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15968 76
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5702 72
Страхование - Страховое дело - Insurance 5661 70
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6771 63
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4625 62
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6272 60
Кредитование - Сrediting - Заём 6564 57
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6638 56
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1581 55
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5594 54
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5912 54
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7400 52
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4270 49
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4946 48
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4670 47
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5835 45
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4820 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9734 45
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7694 44
Командировки - Системы управления командировками 1163 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7847 38
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6073 38
Абонентская база - Абонентская плата 5794 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5515 37
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6730 36
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 27
CNews - ZOOM.CNews 1845 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11184 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1746 12
The Verge - Издание 541 11
Forbes - Форбс 786 11
Ananova 250 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5886 9
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1204 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 613 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2690 8
Bloomberg 1243 7
NYT - The New York Times 1022 7
Ведомости 920 7
Wikipedia - Википедия 475 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 6
The Washington Post 327 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 5
Silicon.com 364 5
Mercury Center 309 5
Engadget - Блог о технологиях 422 5
The Register - The Register Hardware 1508 5
ZDnet 657 5
CNET Networks - CNET News 1642 4
Times 614 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 903 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 974 4
Известия ИД 601 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 4
Washington Profile 142 3
AP - Associated Press 2003 3
WABetaInfo 10 3
BleepingComputer - Издание 316 3
Neowin 130 3
TAdviser - Центр выбора технологий 383 3
23ABC News 170 2
MacRumors 136 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 18 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1271 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7934 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3054 26
Gartner - Гартнер 3534 23
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 590 20
IDC - International Data Corporation 4897 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 9
CNews Инновация года - награда 110 7
Forrester Research 821 7
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 72 6
Fortune Global 100 140 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 308 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 3
IBM Research 107 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 3
comScore 379 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 110 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 213 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 126 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
TAdviser IT Prize 7 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 109 2
Wainhouse Research 40 2
A2:Research 9 2
Microsoft Worktrend Index 7 2
HFS Research 47 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Strategy Analytics 284 1
Медиалогия 24 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Mercury Research 66 1
BCG - Boston Consulting Group 106 1
Frost & Sullivan 203 1
Рустелеком ТК 303 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 323 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 963 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 314 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1469 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 421 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 873 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 801 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 6
VK Education - VK Образование - ВК Образование 41 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 587 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 131 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 355 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 4
VK Skillbox - Скилбокс 102 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 517 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 355 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 184 3
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 163 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 63 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 2
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 2
Государственный Русский музей 47 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 153 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 75 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 58 2
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 5 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 65 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 317 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 41 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 45 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1043 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2363 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1962 12
CNews AWARDS - награда 476 12
День молодёжи - 27 июня 855 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1199 7
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 7
CNews FORUM Кейсы 221 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 3
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 3 2
Единый день голосования 129 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
1С:Проект года 22 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 302 2
Международный женский день - 8 марта 323 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 50 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 88 2
Всероссийский цифровой диктант 12 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 74 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
GITEX Technology - международная выставка 35 1
Oracle OpenWorld 65 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
Google Zeitgeist 12 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1313379, в очереди разбора - 784581.
Создано именных указателей - 157792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: