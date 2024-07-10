Chat Чат средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени текстовый канал связи
|10.07.2024
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Синхронный перевод и групповые звонки в «Чатах»: обновления «Контур.Толка»
Возможностей для общения и совместной работы становится больше. Участники группового чата могут быстро собрать онлайн-встречу. Не придется отправлять ссылку или заносить совещание в календарь: достаточно нажать одну кнопку в мессенджере. Опция доступна и в личных сообщениях. Со
|01.07.2024
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«Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru
зователей портала. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. Помимо этого, в обновленном интерфейсе чата пользователям доступно новое приветственное меню, которое поможет быстрее найти новую ин
|22.03.2024
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Россияне жалуются на выгорание и усталость из-за переписок в рабочих чатах
спондентов. Каждый третий жалуется, что пропускает важные сообщения и поручения, если их написали в чате. Каждый четвертый хотел бы обсуждать в мессенджере только неформальные вопросы, а для оф
|21.02.2024
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«ОТП Банк» автоматизировал более половины коммуникаций с клиентами в чат-боте
привлечения операторов при ежемесячном трафике около 230 тыс. диалогов. Среднее время обслуживания чата оператором составляет 210 секунд, в то время как чат-бот решает запрос в среднем за 150
|21.02.2024
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Россияне стали в два-три раза больше времени тратить на рабочие переписки в мессенджерах
33% офисных сотрудников признались, что на обсуждение вопросов в чатах уходит минимум четыре часа каждый день. Исследование провели аналитики «Контур.Толка», которые опросили более 1200 работающих россиян. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Опро
|09.02.2024
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Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов
кураторами в формате «вопрос-ответ», а также коммуникацию с однокурсниками. Что касается атмосферы чата, то в четвертом квартале показатель по сравнению со вторыми не изменился — 65% опрошенны
|06.02.2024
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Исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»: 86% молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития
Совместный опрос показал, что, по мнению 82% молодежи, общение в чатах способствует развитию «мягких» навыков. Мессенджеры помогли 77% респондентов найти хобби, а 72% — друзей по интересам. Об этом CNews сообщили представители «Сферума». По данным исследован
|20.12.2023
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В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате
могут выбрать удобный для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% по
|07.12.2023
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61% россиян раздражает долгое молчание в рабочих чатах
ой или искаженным текстом. А каждый восьмой (13%) присылал в рабочие чаты неуместные стикеры. В ходе опроса 61% респондентов указали, что в онлайн-общении с коллегами их больше всего бесит молчание в чатах и игнорирование просьб. Чуть меньше половины (44%) ненавидят, когда им отправляют голосовые сообщения. По их мнению, рабочие вопросы лучше решать в переписке. Также 37% опрошенных отметил
|01.12.2023
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Исследование VK: более половины студентов каждый день общаются в групповых чатах с однокурсниками и обмениваются учебными файлами
K Education провели опрос и изучили опыт общения студентов в мессенджерах и их отношение к разным форматам коммуникаций. Результаты опроса показали, что 53% студентов общаются друг с другом в учебных чатах каждый день, а самыми ценными вспомогательными инструментами для общения студенты считают расшифровку аудио- и видеосообщений и реакции на сообщения. Об этом CNews сообщили представители
|13.10.2023
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«Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» дозвоны в групповых видеовстречах
она в групповых чатах. Теперь можно вызвонить на встречу одного или нескольких коллег из группового чата, в котором начался звонок. Новая опция доступна для всех пользователей, однако особенно
|28.07.2023
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Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате
В приложении «Яндекс еды» теперь можно связаться с курьером в чате. Например, таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить доставщика не звонить в дверь, а оставить заказ рядом с нею. Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе
|25.07.2023
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Жителям сел Саратовской области улучшили онлайн-общение
ий региона. Такую информацию предоставили аналитики «Мегафона», изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки фото и видео, оператор модернизировал порядка 30 объектов связи в 19 поселках и селах области. Технические специалисты компании
|11.07.2023
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«Русский стандарт»: доля онлайн-диалогов в чатах банка весной выросла до 38%
то, что в отличие от звонка его нельзя услышать постороннему человеку, и к незаконченному диалогу в чате можно вернуться в любой удобный момент, даже там, где не доступна мобильная связь, но ес
|07.07.2023
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Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение
жителей малых поселений региона — за год доля выросла на 5%. Такую информацию предоставили аналитики «Мегафона», изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг. Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки, оператор модернизировал порядка 300 объектов связи в 190 поселках, селах и деревнях губернии. Инженеры компании перевели базов
|30.06.2023
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Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах
: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «
|22.06.2023
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«Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» групповые звонки
ности, упрощающие коммуникацию. Теперь в сервисе можно создать звонок на всех участников группового чата. Новая опция доступна для всех пользователей, однако особенно полезна для бизнеса, котор
|09.06.2023
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В рабочих чатах россиян больше всего раздражают картинки и гифки. Новое исследование SuperJob
бщениях. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 4% и 3% опрошенных соответственно. По 2% раздражает большое количество сообщен
|31.05.2023
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25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта
По данным исследований «Ростелекома», каждое четвертое обращение клиентов в чатах поддержки помогает решать цифровой ассистент. За первые четыре месяца текущего года количество пользователей, которым помог бот, увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом
|01.03.2023
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«Вконтакте» представила совместное использование сервисов в чатах: VK Mini Apps открывает новые формы интерактивного взаимодействия с собеседниками
ривычные сценарии взаимодействия более удобными. Собеседники смогут взаимодействовать между собой в чате с помощью игровых и других интерактивных механик: например, родители — отмечать общие по
|21.12.2022
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«Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере»
в приложении появилась бета-версия сообществ — с возможностью смотреть записи от пабликов в формате чата, функция группировки чатов по папкам — для удобного разделения личных, учебных и рабочих
|14.12.2022
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Сообщества «Вконтакте» в приложении «VK мессенджер»: следить за новыми записями пабликов можно в формате чата
ропускать свежие публикации сообществ «Вконтакте». Бета-версия сообществ появилась в мобильном приложении «VK мессенджер» на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK. Во время общения в чатах подписчики сообществ смогут моментально увидеть свежие публикации любимых блогеров, авторов, музыкантов, тематических групп и медиа — в привычном формате мессенджера. Выбирать сообщества
|17.11.2022
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Исследование: каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах
вится получать такие сообщения, и они хотели бы, чтобы по окончании рабочего дня беззвучный режим в чате включался автоматически. 16% к поздним сообщениям относятся позитивно. Каждого третьего
|09.11.2022
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«VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое
я работы и учебы, так и для личного общения — теперь не нужно тратить время на долгий поиск нужного чата или важной информации. Мы продолжаем развивать функциональность в “VK мессенджере” с уче
|02.11.2022
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«Одноклассники» запустили игры в онлайн-чате с поддержкой
В «Одноклассниках» появились игры внутри чата со службой поддержки – теперь пользователи смогут сыграть в игру во время ожидания ответ
|29.08.2022
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Пишут в ночи и не следят за историей сообщений: что россиянам не нравится в родительских чатах
По данным исследования «Лаборатории Касперского», среди российских семей 73% респондентов состоят в родительских чатах. Устраивают они далеко не всех: большинство участников таких чатов (83%) отметили, что есть аспекты, которые им не нравятся. Почти половине (40%) родителей, состоящих в чатах, не н
|03.05.2022
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10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах
сообщениях от разговорчивого собеседника. Для этого зайдите в переписку, тапните на его имя в шапке чата и нажмите на «Звук». В выпавшем меню выберите, на какое время отключить уведомления: 1 ч
|19.01.2022
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МТС улучшит обслуживание в чатах поддержки с помощью нейронных сетей
айн-чаты клиентской поддержки. Система использует нейронные сети для обезличенных диалогов в онлайн-чатах приложений и сайтов МТС и формирует рекомендации для повышения удовлетворенности клиент
|31.08.2021
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«Татнефть» перешла на непрерывную консолидацию данных и онлайн-взаимодействие с ФНС
выстроить систему внутреннего контроля (СВК) и тем самым минимизировать риски. Система дает возможность свести к минимуму сроки проведения налоговых мероприятий и заменить камеральные проверки ФНС на онлайн-взаимодействие. ФНС получает регламентированный онлайн-доступ к налоговой отчетности. Система позволяет уже на ранних этапах выявлять вопросы, требующие внимания в налоговом учете, удале
|12.03.2021
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«Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения
«Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения. Теперь в чате мобильного приложения клиенты «Почта банка» могут задать свой вопрос сотруднику банка не только в текстовом виде, но и записать аудиосообщение.
|18.02.2021
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CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna
«Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna. Открытие нового канала обслуживания в виде чата позволяет получать доступ к данным клиентов нажатием одной кнопки. На платформе доступен
|28.04.2020
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Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате
Пообщался в чате – в тюрьму Пять сотрудников компании Huawei оказались в тюрьме за обсуждение в общем чате «запретных» тем, связанных с компанией. Один из них – это небезызвестный Ли Хунъюань (Li Ho
|22.04.2020
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В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения
томатический отсчет времени до ликвидации контента будет запущен сразу же после того, как получатель увидит сообщение. Чтобы создать исчезающее сообщение, нужно: нажать на значок часов в нижней части чата и выбрать период исчезновения для сообщения; напечатать текст и отправить сообщение адресату. С момента своего создания Viber придерживается строгой политики конфиденциальности. В 2015 г.
|02.04.2020
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Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников
Увольнение онлайн Стартап Bird, занимающийся прокатом электросамокатов и входящий в число крупнейших в своей сфере, уволил 406 человек посредством общего чата в приложении Zoom. Руководство компании, включая ее 41-летнего основателя Трэвиса ВандерЗандена (Travis VanderZanden), бывшего топ-менеджера Uber и Lyft, предпочло не сообщать им о необход
|17.12.2019
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Check Point помог устранить проблему сбоев в групповых чатах Whatsapp
Check Point обнаружили серьезную уязвимость в приложении Whatsapp, которая может использоваться одним единственным пользователем для нарушения работы всего мессенджера у всех участников выбранного им чата Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies, обнаружила уязвимость в Whatsapp — самом популярном приложении-мессенджере в мире. Приложение
|05.04.2019
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«Битрикс24» позволит предпринимателям продавать в чатах и мессенджерах
купателей был выбор; отправить клиенту форму для записи на услугу — человек заполнит заявку сразу в чате. Система поддерживает прием платежей через Сбербанк и Альфа-банк. В будущем разработчики
|03.04.2019
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«Яндекс» запустил чат для общения бизнеса с клиентами
Платформа собирает в одном месте сообщения, отправленные клиентами из виджета на сайте компании, из чата в результатах поиска «Яндекса», а также из чатов с компаниями в голосовом помощнике «Али
|15.01.2019
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В Viber появилась функция проведения опросов
м и удобным способом выражать свое мнение по конкретной теме. Благодаря новой функции все участники чата в режиме реального времени смогут узнать мнение собеседников по какому-либо вопросу, не
|29.07.2016
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«Альфа-Банк» проконсультирует предпринимателей в мобильном чате «Альфа-Бизнес Мобайл»
делает общение со своими клиентами-предпринимателями еще удобнее и объявляет об официальном запуске чата с сотрудниками банка в мобильном приложении для бизнеса «Альфа-Бизнес Мобайл». Теперь кл
|14.07.2016
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«Яндекс.Касса» и JivoSite предложили интернет-магазинам принимать платежи прямо в чате
онлайн-консультации на своём сайте. Информация о заказе вместе с кнопкой «Оплатить» появится в окне чата магазина, и клиент сможет сразу перечислить деньги за покупку, сообщили CNews в компании
Chat и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 280 21
|Врацкий Андрей 122 13
|Петухов Денис 25 13
|Краснова Марина 41 12
|Акопян Рубен 24 12
|Бакутеев Владимир 18 11
|Тоболь Александр 39 10
|Свириденко Андрей 97 10
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 332 10
|Кулешов Сергей 36 9
|Одинцов Дмитрий 109 9
|Шадаев Максут 942 8
|Чаркин Евгений 287 8
|Попов Сергей 132 8
|Сбитинков Михаил 12 8
|Щиров Илья 45 8
|Леви Гавриил 23 7
|Огуряев Дмитрий 85 6
|Константинов Александр 18 6
|Зайцев Андрей 47 6
|Афанасьев Денис 69 6
|Хуснояров Фарит 15 6
|Саушкин Олег 31 6
|Лучицкий Андрей 8 6
|Готальский Михаил 95 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Лысенко Эдуард 306 5
|Оганесян Ашот 116 5
|Сергунина Наталья 365 5
|Карпов Анатолий 25 5
|Вильде Святослав 57 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 5
|Скрипниченко Павел 29 5
|Мельников Александр 81 5
|Солонин Спартак 31 5
|Натрусов Артем 276 5
|Абакумов Евгений 194 5
|Рыбинцев Андрей 24 5
|Шульга Дмитрий 11 5
|Дырмовский Дмитрий 125 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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