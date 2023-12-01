Исследование VK: более половины студентов каждый день общаются в групповых чатах с однокурсниками и обмениваются учебными файлами

«VK мессенджер» и VK Education провели опрос и изучили опыт общения студентов в мессенджерах и их отношение к разным форматам коммуникаций. Результаты опроса показали, что 53% студентов общаются друг с другом в учебных чатах каждый день, а самыми ценными вспомогательными инструментами для общения студенты считают расшифровку аудио- и видеосообщений и реакции на сообщения. Об этом CNews сообщили представители VK.

У подавляющего большинства (95%) студентов есть групповые чаты с однокурсниками. 80% респондентов общаются в них несколько раз в неделю, более половины из них делают это каждый день. 54% студентов регулярно обмениваются сообщениями друг с другом не только днем, но и по ночам. В ночное время студенты активнее ведут переписку в личных чатах, чем в групповых.

На ночь 40% студентов отключают звуковые уведомления для всех учебных чатов, 18% — для некоторых. У четверти респондентов уведомления отключены всегда, независимо от времени суток. Только 14% всегда оставляют все звуковые уведомления в чатах включенными.

Студенты предпочитают не ограничивать общение в чатах только учебными вопросами: к перепискам на другие темы положительно относятся 79% студентов. 12% считают, что в учебных чатах не должны обсуждаться посторонние темы.

Студенты активно используют мессенджеры для обмена учебными материалами. 74% респондентов отправляют учебные файлы в чатах несколько раз в неделю, 15% из них делают это каждый день. При этом 55% считают возможность отправлять тяжелые файлы в чатах преимуществом для решения своих задач. Другими наиболее актуальными и удобными инструментами для общения в чатах студенты назвали реакции на сообщения (83%), расшифровку аудио- и видеосообщений (67%), стикеры (65%) и аудиосообщения (51%).

С начала учебного года 2023/2024 в «VK мессенджере» было создано 16 млн групповых чатов, участниками которых являются только студенты. Четверть всех активных студенческих чатов приходится на участников, проживающих в Москве. Также в топ-5 городов по количеству таких чатов вошли Санкт-Петербург (12%), Новосибирск (7%), Челябинск и Екатеринбург (по 5%). С начала осени 2023 г. студенты отправили в чатах «VK мессенджера» 274 ТБ данных.

Ранее «VK мессенджер» представил портрет пользователя аудиосообщений. Более половины аудиосообщений отправляют молодые люди 18–24 лет, 20% — подростки 14–17 лет. Чаще голосовые отправляют со смартфонов с операционной системой Android.

Онлайн-опрос «VK мессенджера» и VK Education был проведен в ноябре 2023 г., в нем приняли участие 1200 студентов российских вузов.