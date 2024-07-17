Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant

Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году в заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами. «Мы особенно гордимся тем, что голосовые технологии Robovoice на базе искусственного интеллекта помогают в реализации социал

Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд» х время работы в разы дороже. Внедрение ботов – рациональный подход к использованию ресурсов и улучшению клиентского сервиса. В силу различных рыночных факторов, в частности, нехватки кадров, сегодня голосовые технологии становятся необходимостью для бизнеса». ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказ

ДИТ Москвы расширил использование искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций на городских горячих линиях х, а в сценарий его работы теперь входят несколько новых параметров. За полтора года работы проекта голосовой помощник помог проанализировать более 240 тыс. диалогов: результаты анализа передаю

«Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru ассистент «Москва». Он уже умеет консультировать по вопросам работы портала mos.ru. В будущем новый голосовой помощник сможет помогать москвичам решать и другие задачи», — сказал Борис Фролов,

Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области татуса заявления и готовности документов к выдаче. При нетиповых обращениях или по просьбе абонента голосовой помощник переключает разговор на оператора. По итогам проекта за первые три месяца

Исследование Rambler&Co: Почти половина пользователей мобильной связи хотят, чтобы голосовые помощники отвечали за них на спам-звонки ответов (13%) и выбор голоса и характера ассистента (7%). 38% участников опроса не хотели бы, чтобы голосовой помощник принимал за них спам-звонки (38%). Однако 30% делегировали бы им эту обяза

Голосовой ассистент на базе ИИ поможет красноярцам ответить на звонок «без голоса» и узнать мошенников авив его в виде текста или SMS-сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени. Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызов

Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области ения региона в целом. Для реализации проекта была выбрана разработанная в России интеллектуальная диалоговая платформа Digital2Speech компании BSS. Проект выполнил «БФТ-Холдинг». В процессе внедрения голосового помощника были подробно прописаны скрипты каждого из сценариев робота и определены итоговые формы отчетов, которые моделирует конструктор отчетности. Интересной деталью дообучения ст

1,5 млн обращений граждан обработал голосовой помощник в медучреждения Башкортостана аботу с запросами и улучшил взаимодействие с пациентами. Об этом CNews сообщили представители BSS. «Голосовой помощник — совместная разработка компаний “Ростелеком” и BSS. Виртуальный ассистент

В Санкт-Петербурге назвали самых востребованных голосовых помощников » и Городской центр жилищных субсидий, а также консультировали жителей об услугах МФЦ. «Виктория» — голосовой помощник «Службы 122» — стал самым востребованным из ассистентов. За 2023 г. этим п

«ПИК-Комфорт» запустил голосового помощника ртуального ассистента. Теперь на входящей линии контакт-центра клиентов круглосуточно консультирует голосовой помощник. Сегодня бот уже вовлечен в половину всех поступающих звонков – треть из н

Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось «Алиса» 2.0 «Яндекс» сообщил CNews о запуске полностью обновленного голосового помощника «Алиса». Главным изменением в сервисе стал переход ассистента на нейросеть YandexGPT, благодаря чему улучшилось качество ответов. По словам представителей «Яндекса», покуда

Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника росла до 30%. Работа продолжается, разрабатываются учебно-методические материалы, реализуется методологическая поддержка, чтобы преимущества голосового ввода могли масштабироваться». В основе проекта голосовой помощник Voice2Med, разработанный группой ЦРТ. Это решение на основе искусственного интеллекта, который преобразует голос врача в текст. Так технология распознавания речи позволяет на

Голосовой робот «МегаФона» поможет пассажирам авиакомпании NordStar успеть на рейс лиента зависели от возможностей авиакомпании оперативно уведомлять об изменениях на рейсе. Уверена, голосовой помощник станет для пассажиров незаменимым другом в подготовке к полетам, а для ави

Microsoft села в лужу. Пользователи возненавидели новейшую «фишку» Windows, которая обошлась в миллиарды долларов рования групповых политик дело пока не дошло. Общество против Microsoft Copilot – это первоначально голосовой помощник программиста в сервисе GitHub, который, как сообщал CNews, ворует чужой пр

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM одписка Яндекс Плюс.SberBoom Большая и мощная колонка SberBoom от SberDevices работает с семейством голосовых помощников Салют. Салют «слышит» пользователя благодаря четырем встроенным микрофон

«Лига Цифровой Экономики» внедряет голосовые и чат-боты TWIN для бизнеса канальных коммуникаций с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики». Голосовые и чат-боты TWIN на основе нейросетей задействованы в ряде проектов «Лиги» для автом

Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов не по адресу прикрепления к медучреждению, что также затрудняет его идентификацию. В такой ситуации голосовой помощник не может обработать запрос и переводит на оператора. Но команда нашла ориг

Голосовой робот МТТ помог ускорить подбор соискателей сети продуктовых дискаунтеров «Победа» тупает порядка 500 звонков по вопросам трудоустройства. На обращения соискателей мгновенно отвечает голосовой помощник, уточняет, какая именно вакансия и какое из трех направлений интересует –

Наталья Сергунина: За 2023 г. голосовой помощник столичного контакт-центра принял на 53 процента больше звонков В 2023 г. голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 38 млн звонков горожан.

Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками ых и 64% чат-ботов объясняли клиентам, как и какие вопросы можно задавать. Практически каждый пятый голосовой помощник во время разговора мог отправить сообщение с детальной информацией и ссылк

Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка отслеживает, сколько входящих звонков поступало в заданный период, какую часть из них взял на себя голосовой робот без привлечения оператора, какие темы обращений были самыми популярными и мно

Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога б этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус г

Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд» У МТТ уже есть опыт использования голосовых помощников в EdTech-проектах. Так, ранее был разработан голосовой помощник для «Учи.ру» – российской образовательной онлайн-платформы, на которой уче

ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы. В настоящее время клиентам ВТБ уже доступен голосовой ассистент Лео в мобильном приложении банка, на умных устройствах с Алисой от Яндекс

Голосовой робот МТТ займется информированием покупателей сети «Автомаг» уток времени предоставить покупателям исчерпывающую информацию по работе магазинов. «В данном кейсе голосовой помощник автоматизировал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы со стороны авт

За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан зов мастера», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. Во время диалога голосовой помощник уточняет адрес и задает вопросы для более оперативной обработки обращения.

5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете проходила на образовательной платформе «Поколение М». 5000 детей в течение четырех недель изучали разные арт-стили, современные инструменты для цифровой анимации и мультипликации и рисовали маскота– цифрового помощника в интернете, который может обучать ребенка основам цифровой безопасности и предупреждать о потенциальных опасностях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Под руководств

Горожане передали показания приборов учета воды на горячую линию более 22 млн раз ых приборов учета потребляемой воды приняли более 22 млн звонков. Из них 19,8 млн звонков обработал голосовой помощник без привлечения операторов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв

Голосовой робот МТТ поможет поздравить радиослушателей ы в текстовом виде, что обеспечивает сотрудникам радиостанции удобство и надежность работы сервиса. Голосовой помощник начал работу в начале сентября 2023 г., за месяц он принял поздравления и

МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза» яц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза. Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обс

«Госуслуги» — через голосового помощника ыписку о лицевом счете в Социальном фонде; выписку из трудовой книжки; справку о размере пенсии. Еще у «Макса» можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса». Как воспользоваться Авторизуйтес

Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс» лотодобывающих компаний. С самыми популярными запросами пользователей теперь справляется «Полина» — голосовой помощник, созданный на базе единой омниканальной платформы АИС «Виртуальный ассисте

Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу ульской области стало новым этапом сотрудничества с этим регионом. На протяжении последних двух лет голосовые помощники стали обслуживать обращения граждан на линиях МФЦ Тульской области, регио

Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Тако

Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопо

Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре Если же пациенту нужна дополнительная информация, робот переключает его на оператора колл-центра. «Голосовой помощник позволил автоматизировать и ускорить процесс подтверждения записи. Отчеты

Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana ованный в мобильные версии приложений Outlook, Teams, а также в решения Teams display и Teams Rooms голосовой помощник Microsoft продолжит свою работу. Альтернатива имеется В Microsoft не плани

Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога ов могут отделить голос звонящего от сторонних шумов, присутствующих во время беседы. Каждый второй голосовой робот (50%) обрабатывает несколько вопросов за одну сессию, а также реагирует на пр