В ROX 01 появился голосовой помощник

Концерн ROX Motor объявляет о завершении локализации для российского рынка голосового помощника во внедорожнике премиум-класса ROX 01. Возможность управления наиболее часто используемыми функциями автомобиля с помощью голосовых команд делает взаимодействие между водителем и автомобилем более комфортным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители Sinomach Auto.

Голосовой ассистент ROX 01 способен выполнять более 400 команд, охватывающих практически все аспекты управления автомобилем. Для активации помощника достаточно произнести фразу: «Привет, Рокс».

Ключевые возможности голосового помощника ROX

Полный контроль над климатом: пассажиры могут регулировать, силу и направление воздушных потоков, а также включать вентиляцию и подогрев сидений.

Управление мультимедиа-системой: помощник позволяет управлять музыкой и радио, не отвлекаясь от вождения. Помощник учитывает различные сценарии, поэтому можно попросить поставить предыдущую песню или включить радио на нужной волне.

Комфорт и настройки автомобиля: система позволяет голосом регулировать положение сидений, активировать функцию массажа, а также управлять остеклением и освещением.

Режимы вождения: теперь внедорожные режимы или активация режима кемпинга активируется голосовой командой.

Навигация и связь: голосовой помощник интегрирован с системой связи, позволяя совершать звонки по контактам и управлять другими функциями.

Система не только понимает и выполняет команды на русском языке, но и адаптирована под специфические запросы и произношение пользователей. Все команды, от сложных («Установите лимит зарядки до 90%») до простых («Прибавь звук»), обрабатываются мгновенно и точно.

«Для нас было критически важно не просто сделать перевод голосового интерфейса, а по-настоящему умного помощника для российских водителей. Тысячи протестированных голосовых сценариев обеспечивают естественное и комфортное общение с ROX 01 на дороге. ROX 01 пришел в Россию официально, поэтому голосовой помощник уже готов к внедрению в последнем обновлении», – отметила Екатерина Зарубина, директор Департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor в Sinomach Auto.

Концерн ROX Motor приглашает текущих владельцев посетить официальные дилерские центры для обновления ROX 01.