Акустические устройства Аудиосистема музыкальный центр MIDI Musical Instrument Digital Interface Цифровой интерфейс музыкальных инструментов

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России ой в Люксембурге был создан, чтобы начинающие музыканты могли делиться своим контентом. Потому среди 250 тысяч композиций вы вряд ли найдете топовые хиты популярных исполнителей, зато сможете сделать музыкальные открытия и бесплатно скачать понравившиеся песни. Единого формата воспроизведения тут нет, каждый артист загружает свои песни в удобном ему виде. На Jamendo можно найти уже собранны

«Вконтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов им возможность выйти к многомиллионной аудитории. Пользователи же смогут быстрее находить новые песни и кумиров», – сказал Андрей Капитанов, руководитель команды «Музыка». Ранее «Вконтакте» обновила музыкальные рекомендации. Во вкладке «Для Вас» пользователям стали доступны два плейлиста: треки в них подбираются индивидуально и регулярно обновляются. Рекомендации песен и артистов составлен

Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии лодии, тоже находится в свободном доступе. Авторы опубликовали его на принадлежащем Microsoft портале GitHub. Свобода для музыкантов и социальных сетей Нарушение авторских прав, распространяющихся на музыкальные композиции, грозит судом не только другим музыкантам, но также различным веб-сервисам и их владельцам. К примеру, весной 2014 г. Sony Music, Universal Music и Warner Music объявили

Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно» «Детская порнография» на музыкальных сайтах Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы get-tune.eu и Muzfm.net. Блокировке подлежат страницы ресурсов, на которых опубликована музыкальная композиция «ЦПВЛС» группы «Совергон». Решение о блокировке этих сайтов пр

Zvooq: легальные музыкальные сервисы ждет многократный рост аудитории вы тратить деньги на дополнительные возможности, которые имеют добавленную ценность в сравнении с фримиум-режимом или другими бесплатными нелегальными и легальными источниками музыки (радио, YouTube, музыкальные каналы и др.). Фримиум-режим позволил не только успешно конкурировать за внимание массовой аудитории с пиратами и другими легальными источниками казуального прослушивания музыки, но

Хиты продаж: музыкальные центры них покупают реже в одном городе, но чаще в другом. На что обращать внимание при покупке? Поскольку музыкальные центры — вещи в основном весьма далекие от аудиофильских стандартов, на первый пл

«Яндекс» изучил музыкальные предпочтения жителей разных регионов России Компания «Яндекс» изучила музыкальные предпочтения жителей разных российских регионов. Как сообщили CNews в «Яндексе», в течение 2013 г. российские пользователи «Яндекс.Музыки» в целом более 2,5 млрд раз прослушали комп

Пользователи Android чаще других заходят на музыкальные и образовательные сайты Пользователи телефонов на базе Android чаще, чем владельцы iPhone и iPad посещают музыкальные сайты, а обладатели обычных сотовых аппаратов наиболее активны в социальных сетях, говорится в новом исследовании компании Opera. Владельцы устройств на базе ОС Windows Phone чаще д

Аудиосистема с интернет-сервисами PURE Sirocco 550 – это домашняя Hi-Fi аудиосистема с поддержкой онлайн-радио, доком под iPhone, а также поддержкой CD.

Jung презентовал настенный музыкальный центр с устройствами Apple ыставке Light + Building компания Jung представила свои инновационные разработки и устройства, среди которых основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Среди новинок был представлен музыкальный центр, встраиваемый на стене в обычную монтажную коробку - это док-станция для МР3-плеера, iPod и iPhone. Использование устройств Apple в «умном» доме – очевидный современный тренд,

62-канальная аудиосистема Выпущена самая мощная аудиосистема. Устройство Death Star представляет собой 3D-динамик в виде шара, на поверхности которого находится 62 выходных независимых динамика. При перемещении шар позволяет выводить звучани

Nokia запустила новые музыкальные сервисы в России Компания Nokia объявила о том, что всем российским пользователям стали доступны музыкальные сервисы Nokia – «Вместе с Музыкой» (Comes With Music) и онлайн-магазин «Музыка Ovi» (Ovi Music - music.ovi.ru). «Вместе с Музыкой» – это бесплатная годовая подписка на весь музыкаль

Музыкальные записи в цифровом формате – кому это выгодно? медиа-индустрии наблюдался цифровой бум, который коснулся как потребителей музыки, так и звезд шоу-бизнеса и звукозаписывающие компании. Специалисты компании PricewaterhouseCoopers подготовили обзор «Музыкальные записи в цифровом формате – кому это выгодно?» («Recorded Music – Who benefits from digital?»), рассмотрев экономические изменения, произошедшие в связи с развитием новых технологий

Музыкальный центр Sony MHC-GNZ777D: классика жанра литель S-Master, обладающий мощностью 160 Вт на канал (RMS). Дисковый привод читает не только аудио, но и видео, записанное на DVD- или CD-носителях. Плюс к этому, он оснащён чейнджером на три диска. Музыкальный центр имеет в своём арсенале целых две кассетные деки с автореверсом, записью и всеми полагающимися в таком случае возможностями. Традиционно в наличии — встроенный тюнер, а в

Музыкальный центр JVC UX-DM8: революция на рынке микросистем руются весьма чётко. Микросистемы подобных размеров часто страдают тем, что рисуют микроскопические музыкальные формы. Но в случае с JVC UX-DM8 чуть уменьшенные относительно реальных масштабы с

Музыкальные центры с воспроизведением DVD: обзор новинок рынка ая дека, а в конце XX века громоздкий виниловый проигрыватель был заменён CD-приводом. В веке XXI-м музыкальные центры вновь эволюционировали, обзавелись дополнительными акустическими системами

Компактные музыкальные центры с караоке и USB-портом от LG Компания LG Electronics выпускает на российском рынке компактные музыкальные центры MBD-K102Q и MBD-K62Q. Обе модели оборудованы функцией караоке и USB-портом для подключения внешних накопителей. Единственное различие — выходная мощность. В первой модели она

Япония: музыкальные сервисы под запретом Токийский окружной суд постановил, что все онлайновые музыкальные сервисы являются незаконными, даже если пользователям принадлежит музыка, находящаяся на сервере. Сервис Image City, созданный в 2005 году, позволял пользователям закачивать на серв

Аудиосистема Philips упростит копирование CD на плеер Достаточно лишь соединить плеер или флэш-накопитель с USB-портом MCM760 и нажать одну функциональную клавишу. После этого микросистема сама начнет процесс перекодирования нужных пользователю треков. Аудиосистема Philips MCM760 Применяемый в основном в компьютерной технике интерфейс USB предоставляет данной микросистеме новые возможности. Теперь с помощью такого коммуникационного порта стан

Музыкальные поисковики изучают вкусы покупателей ние музыкальных предпочтений, например, так: «Вы предпочитаете смешанную акустическую и электрическую инструментальную музыку, электрические клавишные инструменты и струнные переборы». Идея того, что музыкальные вкусы человека можно описать так кратко, кажется странной, но, тем не менее, она работает. Если Pandora основывается на стиле музыке при подборе, то Last.fm работает, полагаясь на с

Телефоны атакуют рынок МР3-плееров Похоже, мобильные телефоны являют собой серьезную угрозу iPod компании Apple Computer и индустрии портативных музыкальных плееров. Продажи сотовых телефонов, умеющих хранить и проигрывать музыкальные файлы, увеличиваются, тем самым вселяя оптимизм в таких производителей, как Sony Ericsson и Motorola. Музыкальные телефоны не смогут истребить рынок музыкальных плееров Apple

3GSM: Alcatel внедрит мобильные музыкальные системы для StarHub вым в мире оператором, который внедрит новаторское интерактивное решение Alcatel Mobile Music Solution, с помощью которого мобильные абоненты получают по-настоящему интерактивные, персонализированные музыкальные и видеоуслуги. Это решение позволяет абонентам слушать, просматривать и загружать музыкальные произведения на свои мобильные телефоны в любом месте в любое время. Интерактивн

Мобильная аудиосистема Philips PSS110 вышла на российский рынок У Philips Electronics появилось новое решение, созданное для мобильных потребителей, которые любят слушать музыку в дороге, — аудиосистема PSS110. Модель оборудована инновационными встроенными динамиками, чьи возможности расширены благодаря XSL Acoustics. На выходе звук получается в два раза мощнее, чем в традиционных

Philips MCM240: новая миниатюрная hi-fi аудиосистема убоких и насыщенных басов осуществляется с помощью режима Dynamic Bass Boost. Басовую составляющую музыки можно выделить при любом уровне громкости одним нажатием кнопки. Для дополнительного удобства аудиосистема Philips MCM240 оснащена такими функциями как wake-up и sleep-таймеры, которые позволяют засыпать и просыпаться под музыку. Ещё одна особенность — наличие цифрового тюнера, спо

Philips выпустил новый беспроводной музыкальный центр Компания Philips представила свой новый беспроводной музыкальный центр - WACS700 Wireless Music Center стоимостью $1000. Модель имеет жесткий диск емкостью 40 ГБ, CD-проигрыватель, FM-приемник. Особенность устройства в том, что оно способно перед

Creative Prodikeys DM – клавиатурный гибрид ть несложные музыкальные композиции и затем экспортировать свои произведения в форматы MP3, WAV или MIDI. Prodikeys DM можно также использовать в качестве стандартного MIDI-контроллера с

Sony выпускает музыкальные диски с новой системой защиты Компания Sony Music намерена внедрить в Германии новую технологию при выпуске компакт-дисков, которая не позволит переписывать музыкальные файлы для распространения в интернете, но даст возможность копировать записи для личного пользования. В 2002 году крупные звукозаписывающие компании уже выпустили компакт-диски, осн

Музыкальные диски подешевеют е в ближайшие годы превысят по объему продажи компакт-дисков, и старые правила игры на рынке звукозаписи перестанут действовать. Что же касается крупнейших американских розничных сетей, где продаются музыкальные диски - Borders, BestBuy, Wal-Mart Stores и Amazon.com, то их представители сдержанно отозвались по поводу новой ценовой политики Universal. Некоторые из них отметили, однако, что с

Samsung представил новый музыкальный центр Компания Samsung обновляет модельный ряд аудиоцентров, выпуская модель MAX-ZB555 с возможностью воспроизведения МР3-музыки с CD. Samsung МАХ-ZB555, новый музыкальный центр, как и его предшественник, модель МАХ-В555, имеет двухкассетную деку, чейнджер на три диска, и тюнер, поддерживающий диапазоны FM, УКВ и КВ. Отличие новинки от предшественника

Micronas представила чип MIDI/MP3 декодера для портативных плееров Гонконгская компания Micronas представила новый вариант чипа-декодера MIDI/MP3 форматов для портативных плееров. Основанный на платформе MAS DSP, MAS 35x5G имеет MIDI-синтезатор на 40 голосов и MP3-декодер аудио и речевых потоков. Чип основан на 20-битном

Jupiter MMX: пользователи Р2Р-сервисов чаще других покупают музыкальные CD По результатам исследования, проведенного компанией Jupiter Media Metrix, 29% пользователей файлобменных сетей класса Р2Р в 2001 г. существенно изменили структуру своих расходов, все чаще покупая музыкальные CD. При этом 19% стали покупать больше лицензионной музыки, 10% - меньше. Тем не менее, среди пользователи Р2Р-сетей доля увеличивших свои расходы на покупку музыки на 41% больше, ч

SONICblue представила новый цифровой музыкальный центр Компания SONICblue представила новый цифровой музыкальный центр Rio HSX-109 Advanced Digital Audio Center. Новинка поставляется с пультом ДУ, жестким диском объемом 40 Гбайт (до 65 тыс. MP3-файлов) и встроенным приводом CD-RW, с помощью ко

HP представила домашний цифровой музыкальный центр Hewlett-Packard представила домашний цифровой музыкальный центр с поддержкой работы в интернет. Digital Entertainment Center de100c стоит $1.000 и выглядит как большой видеомагнитофон. HP de100c использует 40 Гб жесткий диск на котором мож

Платные музыкальные сервисы подписали необходимые соглашения с авторами Крупнейшие международные музыкальные издательства, объединенные в ассоциацию RIAA, заключили лицензионное соглашение с американскими авторами и композиторами, входящими в ассоциацию NMPA, на распространение их музыки в

Loudeye Technologies Inc будет поставлять музыкальные услуги AOL В соответствии с соглашением, подписанном в США, Loudeye Technologies Inc будет поставлять свои музыкальные услуги крупнейшему в мире провайдеру - AOL, сообщает Yahoo!Actualites. Соглашение предусматривает, что компания Loudeye будет поставлять музыкальные произведения в цифровом ф

Издательство Bertelsmann реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы Издательство Bertelsmann AG реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы, сообщает Yahoo!Actualites. Теперь онлайновый магазин компакт-дисков CDNow и покупательский клуб BMG Music Service будут объединены в филиал компании Bertelsmann,

Compaq представила музыкальный центр для воспроизведения файлов MP3 и компакт-дисков Корпорация Compaq Computer представила на проходившей недавно в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronics Show свой музыкальный центр iPaq Music Center. Это стереосистема для хранения и воспроизведения цифровых музыкальных записей, таких как файлы MP3. Аналитики отмечают, что в некоторых аспектах она больше

Пожилые американцы любят музыкальные сайты Компания Media Metrix опубликовала результаты исследования, посвященного оценке популярности интернета среди пожилых американцев. По данным исследований, 6,811 млн. американцев старше 50 лет посещают музыкальные сайты, причем эта цифра за год выросла на 92%, тогда как общий рост популярности музыкальных порталов составил всего 45%. "Несмотря на сложившееся мнение о популярности музыки среди

Ведущие музыкальные и кинокомпании подают иск против Scour - аналога Napster для музыки и кинофильмов Ведущие кинокомпании и музыкальные компании 20 июля вновь объединили свои усилия по защите авторских прав и подали совместный иск против Scour Inc., компании, которая создала поисковый и обменный сервис Scour's Scour