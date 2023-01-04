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Акустические устройства Аудиосистема музыкальный центр MIDI Musical Instrument Digital Interface Цифровой интерфейс музыкальных инструментов



04.01.2023 Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

ой в Люксембурге был создан, чтобы начинающие музыканты могли делиться своим контентом. Потому среди 250 тысяч композиций вы вряд ли найдете топовые хиты популярных исполнителей, зато сможете сделать музыкальные открытия и бесплатно скачать понравившиеся песни. Единого формата воспроизведения тут нет, каждый артист загружает свои песни в удобном ему виде. На Jamendo можно найти уже собранны
27.10.2020 «Вконтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов

им возможность выйти к многомиллионной аудитории. Пользователи же смогут быстрее находить новые песни и кумиров», – сказал Андрей Капитанов, руководитель команды «Музыка». Ранее «Вконтакте» обновила музыкальные рекомендации. Во вкладке «Для Вас» пользователям стали доступны два плейлиста: треки в них подбираются индивидуально и регулярно обновляются. Рекомендации песен и артистов составлен
26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии

лодии, тоже находится в свободном доступе. Авторы опубликовали его на принадлежащем Microsoft портале GitHub. Свобода для музыкантов и социальных сетей Нарушение авторских прав, распространяющихся на музыкальные композиции, грозит судом не только другим музыкантам, но также различным веб-сервисам и их владельцам. К примеру, весной 2014 г. Sony Music, Universal Music и Warner Music объявили

25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно»

«Детская порнография» на музыкальных сайтах Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы get-tune.eu и Muzfm.net. Блокировке подлежат страницы ресурсов, на которых опубликована музыкальная композиция «ЦПВЛС» группы «Совергон». Решение о блокировке этих сайтов пр
28.04.2015 Zvooq: легальные музыкальные сервисы ждет многократный рост аудитории

вы тратить деньги на дополнительные возможности, которые имеют добавленную ценность в сравнении с фримиум-режимом или другими бесплатными нелегальными и легальными источниками музыки (радио, YouTube, музыкальные каналы и др.). Фримиум-режим позволил не только успешно конкурировать за внимание массовой аудитории с пиратами и другими легальными источниками казуального прослушивания музыки, но
17.04.2015 Хиты продаж: музыкальные центры

них покупают реже в одном городе, но чаще в другом. На что обращать внимание при покупке? Поскольку музыкальные центры — вещи в основном весьма далекие от аудиофильских стандартов, на первый пл
25.03.2014 «Яндекс» изучил музыкальные предпочтения жителей разных регионов России

Компания «Яндекс» изучила музыкальные предпочтения жителей разных российских регионов. Как сообщили CNews в «Яндексе», в течение 2013 г. российские пользователи «Яндекс.Музыки» в целом более 2,5 млрд раз прослушали комп
27.10.2011 Пользователи Android чаще других заходят на музыкальные и образовательные сайты

Пользователи телефонов на базе Android чаще, чем владельцы iPhone и iPad посещают музыкальные сайты, а обладатели обычных сотовых аппаратов наиболее активны в социальных сетях, говорится в новом исследовании компании Opera. Владельцы устройств на базе ОС Windows Phone чаще д
22.06.2011 Аудиосистема с интернет-сервисами

PURE Sirocco 550 – это домашняя Hi-Fi аудиосистема с поддержкой онлайн-радио, доком под iPhone, а также поддержкой CD.
07.10.2010 Jung презентовал настенный музыкальный центр с устройствами Apple

ыставке Light + Building компания Jung представила свои инновационные разработки и устройства, среди которых основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Среди новинок был представлен музыкальный центр, встраиваемый на стене в обычную монтажную коробку - это док-станция для МР3-плеера, iPod и iPhone. Использование устройств Apple в «умном» доме – очевидный современный тренд,
06.10.2010 62-канальная аудиосистема

Выпущена самая мощная аудиосистема. Устройство Death Star представляет собой 3D-динамик в виде шара, на поверхности которого находится 62 выходных независимых динамика. При перемещении шар позволяет выводить звучани
27.11.2009 Nokia запустила новые музыкальные сервисы в России

Компания Nokia объявила о том, что всем российским пользователям стали доступны музыкальные сервисы Nokia – «Вместе с Музыкой» (Comes With Music) и онлайн-магазин «Музыка Ovi» (Ovi Music - music.ovi.ru). «Вместе с Музыкой» – это бесплатная годовая подписка на весь музыкаль
03.07.2008 Музыкальные записи в цифровом формате – кому это выгодно?

медиа-индустрии наблюдался цифровой бум, который коснулся как потребителей музыки, так и звезд шоу-бизнеса и звукозаписывающие компании. Специалисты компании PricewaterhouseCoopers подготовили обзор «Музыкальные записи в цифровом формате – кому это выгодно?» («Recorded Music – Who benefits from digital?»), рассмотрев экономические изменения, произошедшие в связи с развитием новых технологий
18.09.2007 Музыкальный центр Sony MHC-GNZ777D: классика жанра

литель S-Master, обладающий мощностью 160 Вт на канал (RMS). Дисковый привод читает не только аудио, но и видео, записанное на DVD- или CD-носителях. Плюс к этому, он оснащён чейнджером на три диска. Музыкальный центр имеет в своём арсенале целых две кассетные деки с автореверсом, записью и всеми полагающимися в таком случае возможностями. Традиционно в наличии — встроенный тюнер, а в 
05.09.2007 Музыкальный центр JVC UX-DM8: революция на рынке микросистем

руются весьма чётко. Микросистемы подобных размеров часто страдают тем, что рисуют микроскопические музыкальные формы. Но в случае с JVC UX-DM8 чуть уменьшенные относительно реальных масштабы с
05.09.2007 Музыкальные центры с воспроизведением DVD: обзор новинок рынка

ая дека, а в конце XX века громоздкий виниловый проигрыватель был заменён CD-приводом. В веке XXI-м музыкальные центры вновь эволюционировали, обзавелись дополнительными акустическими системами
24.07.2007 Компактные музыкальные центры с караоке и USB-портом от LG

Компания LG Electronics выпускает на российском рынке компактные музыкальные центры MBD-K102Q и MBD-K62Q. Обе модели оборудованы функцией караоке и USB-портом для подключения внешних накопителей. Единственное различие — выходная мощность. В первой модели она
30.05.2007 Япония: музыкальные сервисы под запретом

Токийский окружной суд постановил, что все онлайновые музыкальные сервисы являются незаконными, даже если пользователям принадлежит музыка, находящаяся на сервере. Сервис Image City, созданный в 2005 году, позволял пользователям закачивать на серв
11.07.2006 Аудиосистема Philips упростит копирование CD на плеер

Достаточно лишь соединить плеер или флэш-накопитель с USB-портом MCM760 и нажать одну функциональную клавишу. После этого микросистема сама начнет процесс перекодирования нужных пользователю треков. Аудиосистема Philips MCM760 Применяемый в основном в компьютерной технике интерфейс USB предоставляет данной микросистеме новые возможности. Теперь с помощью такого коммуникационного порта стан
26.06.2006 Музыкальные поисковики изучают вкусы покупателей

ние музыкальных предпочтений, например, так: «Вы предпочитаете смешанную акустическую и электрическую инструментальную музыку, электрические клавишные инструменты и струнные переборы». Идея того, что музыкальные вкусы человека можно описать так кратко, кажется странной, но, тем не менее, она работает. Если Pandora основывается на стиле музыке при подборе, то Last.fm работает, полагаясь на с
06.03.2006 Телефоны атакуют рынок МР3-плееров

Похоже, мобильные телефоны являют собой серьезную угрозу iPod компании Apple Computer и индустрии портативных музыкальных плееров. Продажи сотовых телефонов, умеющих хранить и проигрывать музыкальные файлы, увеличиваются, тем самым вселяя оптимизм в таких производителей, как Sony Ericsson и Motorola. Музыкальные телефоны не смогут истребить рынок музыкальных плееров Apple
16.02.2006 3GSM: Alcatel внедрит мобильные музыкальные системы для StarHub

вым в мире оператором, который внедрит новаторское интерактивное решение Alcatel Mobile Music Solution, с помощью которого мобильные абоненты получают по-настоящему интерактивные, персонализированные музыкальные и видеоуслуги. Это решение позволяет абонентам слушать, просматривать и загружать музыкальные произведения на свои мобильные телефоны в любом месте в любое время. Интерактивн
20.05.2005 Мобильная аудиосистема Philips PSS110 вышла на российский рынок

У Philips Electronics появилось новое решение, созданное для мобильных потребителей, которые любят слушать музыку в дороге, — аудиосистема PSS110. Модель оборудована инновационными встроенными динамиками, чьи возможности расширены благодаря XSL Acoustics. На выходе звук получается в два раза мощнее, чем в традиционных
26.04.2005 Philips MCM240: новая миниатюрная hi-fi аудиосистема

убоких и насыщенных басов осуществляется с помощью режима Dynamic Bass Boost. Басовую составляющую музыки можно выделить при любом уровне громкости одним нажатием кнопки. Для дополнительного удобства аудиосистема Philips MCM240 оснащена такими функциями как wake-up и sleep-таймеры, которые позволяют засыпать и просыпаться под музыку. Ещё одна особенность — наличие цифрового тюнера, спо
12.01.2005 Philips выпустил новый беспроводной музыкальный центр

Компания Philips представила свой новый беспроводной музыкальный центр - WACS700 Wireless Music Center стоимостью $1000. Модель имеет жесткий диск емкостью 40 ГБ, CD-проигрыватель, FM-приемник. Особенность устройства в том, что оно способно перед
04.12.2003 Creative Prodikeys DM – клавиатурный гибрид

ть несложные музыкальные композиции и затем экспортировать свои произведения в форматы MP3, WAV или MIDI. Prodikeys DM можно также использовать в качестве стандартного MIDI-контроллера с
10.11.2003 Sony выпускает музыкальные диски с новой системой защиты

Компания Sony Music намерена внедрить в Германии новую технологию при выпуске компакт-дисков, которая не позволит переписывать музыкальные файлы для распространения в интернете, но даст возможность копировать записи для личного пользования. В 2002 году крупные звукозаписывающие компании уже выпустили компакт-диски, осн
05.09.2003 Музыкальные диски подешевеют

е в ближайшие годы превысят по объему продажи компакт-дисков, и старые правила игры на рынке звукозаписи перестанут действовать. Что же касается крупнейших американских розничных сетей, где продаются музыкальные диски - Borders, BestBuy, Wal-Mart Stores и Amazon.com, то их представители сдержанно отозвались по поводу новой ценовой политики Universal. Некоторые из них отметили, однако, что с
17.02.2003 Samsung представил новый музыкальный центр

  Компания Samsung обновляет модельный ряд аудиоцентров, выпуская модель MAX-ZB555 с возможностью воспроизведения МР3-музыки с CD. Samsung МАХ-ZB555, новый музыкальный центр, как и его предшественник, модель МАХ-В555, имеет двухкассетную деку, чейнджер на три диска, и тюнер, поддерживающий диапазоны FM, УКВ и КВ. Отличие новинки от предшественника
06.12.2002 Micronas представила чип MIDI/MP3 декодера для портативных плееров

Гонконгская компания Micronas представила новый вариант чипа-декодера MIDI/MP3 форматов для портативных плееров. Основанный на платформе MAS DSP, MAS 35x5G имеет MIDI-синтезатор на 40 голосов и MP3-декодер аудио и речевых потоков. Чип основан на 20-битном

26.04.2002 Jupiter MMX: пользователи Р2Р-сервисов чаще других покупают музыкальные CD

По результатам исследования, проведенного компанией Jupiter Media Metrix, 29% пользователей файлобменных сетей класса Р2Р в 2001 г. существенно изменили структуру своих расходов, все чаще покупая музыкальные CD. При этом 19% стали покупать больше лицензионной музыки, 10% - меньше. Тем не менее, среди пользователи Р2Р-сетей доля увеличивших свои расходы на покупку музыки на 41% больше, ч
26.12.2001 SONICblue представила новый цифровой музыкальный центр

Компания SONICblue представила новый цифровой музыкальный центр Rio HSX-109 Advanced Digital Audio Center. Новинка поставляется с пультом ДУ, жестким диском объемом 40 Гбайт (до 65 тыс. MP3-файлов) и встроенным приводом CD-RW, с помощью ко
01.11.2001 HP представила домашний цифровой музыкальный центр

Hewlett-Packard представила домашний цифровой музыкальный центр с поддержкой работы в интернет. Digital Entertainment Center de100c стоит $1.000 и выглядит как большой видеомагнитофон. HP de100c использует 40 Гб жесткий диск на котором мож
10.10.2001 Платные музыкальные сервисы подписали необходимые соглашения с авторами

Крупнейшие международные музыкальные издательства, объединенные в ассоциацию RIAA, заключили лицензионное соглашение с американскими авторами и композиторами, входящими в ассоциацию NMPA, на распространение их музыки в
31.05.2001 Loudeye Technologies Inc будет поставлять музыкальные услуги AOL

В соответствии с соглашением, подписанном в США, Loudeye Technologies Inc будет поставлять свои музыкальные услуги крупнейшему в мире провайдеру - AOL, сообщает Yahoo!Actualites. Соглашение предусматривает, что компания Loudeye будет поставлять музыкальные произведения в цифровом ф
09.04.2001 Издательство Bertelsmann реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы

Издательство Bertelsmann AG реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы, сообщает Yahoo!Actualites. Теперь онлайновый магазин компакт-дисков CDNow и покупательский клуб BMG Music Service будут объединены в филиал компании Bertelsmann,
17.01.2001 Compaq представила музыкальный центр для воспроизведения файлов MP3 и компакт-дисков

Корпорация Compaq Computer представила на проходившей недавно в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronics Show свой музыкальный центр iPaq Music Center. Это стереосистема для хранения и воспроизведения цифровых музыкальных записей, таких как файлы MP3. Аналитики отмечают, что в некоторых аспектах она больше

27.09.2000 Пожилые американцы любят музыкальные сайты

Компания Media Metrix опубликовала результаты исследования, посвященного оценке популярности интернета среди пожилых американцев. По данным исследований, 6,811 млн. американцев старше 50 лет посещают музыкальные сайты, причем эта цифра за год выросла на 92%, тогда как общий рост популярности музыкальных порталов составил всего 45%. "Несмотря на сложившееся мнение о популярности музыки среди
21.07.2000 Ведущие музыкальные и кинокомпании подают иск против Scour - аналога Napster для музыки и кинофильмов

Ведущие кинокомпании и музыкальные компании 20 июля вновь объединили свои усилия по защите авторских прав и подали совместный иск против Scour Inc., компании, которая создала поисковый и обменный сервис Scour's Scour
01.03.2000 Американские студенты намерены подать в суд на университеты за запрет доступа на музыкальные веб-сайты

Все большее количество ВУЗов запрещают своим студентам посещать музыкальные веб-сайты и скачивать оттуда музыку. По подсчетам администраторов сетей образовательных учреждений, порядка 60% всего Интернет-траффика учебного заведения приходится на музыкальн

Публикаций - 1757, упоминаний - 1802

Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6483 185
Apple Inc 11627 183
Samsung Electronics 9949 140
Microsoft Corporation 24025 116
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5637 98
Google LLC 11366 91
Intel Corporation 11889 90
Philips 2037 85
LG Electronics 3569 66
Yandex - Яндекс 6420 64
Nvidia Corp 3311 56
Lenovo Motorola 3490 52
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3265 45
Yahoo! 3689 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10700 44
МегаФон 7741 42
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 41
ASUS - AsusTek Computer Inc 1995 39
Meta Platforms - Facebook 4367 38
Toshiba Corporation 2906 37
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2976 37
Amazon Inc - Amazon.com 2887 35
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2468 34
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 316 34
Siemens AG - Siemens Group 2557 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8402 32
Lenovo Group 2235 30
Huawei 3688 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 29
HP Inc. 5620 28
RealNetworks Products and Services 353 27
Samsung - Harman - JBL 206 26
Ростелеком 10671 24
iRiver 181 23
Dell EMC 4974 23
AMD - Advanced Micro Devices 4003 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 21
IBM - International Business Machines Corp 9339 21
Pioneer Corporation 422 21
UMG - Universal Music Group 264 57
Sony Music Entertainment 158 43
WMG - Warner Music Group 209 41
Sony BMG 183 40
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 236 34
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6773 30
Лента - Сеть розничной торговли 1900 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 26
Bertelsmann 193 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6499 21
EMI Group 60 18
Warner 533 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 365 17
Yamaha - Ямаха 102 17
Visa International 1914 14
Россети Ленэнерго 1698 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1105 12
eBay Inc 1605 12
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 195 11
Carl Zeiss AG 291 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 10
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2014 10
Открытие ФК - Банк Открытие 523 10
101Hotels.com 455 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1848 9
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 150 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 8
Walmart - Wal-Mart Stores 371 8
Совкомбанк Совесть 269 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 182 8
Dixis - Диксис 359 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1099 7
TÜV Rheinland Group 116 6
Sony BMG Music Entertainment 34 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 6
BMW Group 426 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1931 5
Судебная власть - Judicial power 2212 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10383 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5070 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2554 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4684 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4020 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3107 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5440 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1257 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2750 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2582 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 514 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 928 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 738 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 4
Федеральное казначейство России 1645 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 710 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 396 4
Правительство Москвы 2183 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1294 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1389 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2638 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4222 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1730 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 203 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1765 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 931 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1732 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 196 3
UK Ofcom - Office of Communications 29 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1766 3
Петербургский метрополитен ГУП 128 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6179 75
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 42
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 25
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2652 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 6
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1393 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 205 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 3
РСП - Российский союз правообладателей 12 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 22 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 2
ЛДПР 100 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 2
Русский Щит - ассоциация 38 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 543 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 269 1
Единая Россия - Политическая партия 284 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44064 535
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3892 400
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9624 318
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4584 309
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13272 299
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12110 295
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22627 282
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23296 245
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22700 245
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26708 242
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19902 239
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6930 223
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9073 220
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16489 216
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11993 210
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6870 209
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13749 204
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5559 202
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23500 201
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9141 195
Наушники - Headphones 3729 191
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3318 175
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15541 165
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8780 163
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5554 163
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5832 162
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6287 154
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5901 152
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6877 150
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1993 149
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1895 140
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1822 138
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11704 137
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9645 137
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4156 131
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5763 131
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13492 127
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6935 122
Microsoft WMA - Windows Media Audio 971 118
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10925 115
Google Android 13350 124
Apple iTunes Store 1063 95
Microsoft Windows 14975 94
Apple iPod 1533 92
Apple iOS 7314 75
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4838 71
Apple iPhone - серия смартфонов 6856 71
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 71
Google YouTube - Видеохостинг 2566 69
Microsoft Windows 2000 8661 58
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1256 48
Google Play - Google Store - Android Market 3144 42
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 42
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 42
Oracle Java - язык программирования 2877 40
Apple iPad 3795 39
Microsoft Skype 2009 37
Apple Mac - Apple Macintosh 2915 36
Apple iPhone 6 4861 35
Intel Core - Семейство процессоров 1156 35
Apple - App Store 2760 34
Nokia Nseries 535 32
Linux OS 9030 32
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 591 31
Samsung SVR-диктофон 449 30
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 339 29
VK - Mail.ru Одноклассники 1658 29
Nokia Symbian OS 1397 28
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 27
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 27
Sony Walkman 285 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3966 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1873 25
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 173 23
Apple Music 102 23
Microsoft Windows XP 2537 23
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 234 22
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1792 20
Nvidia GeForce GTX 516 20
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 87 19
Ксенин Алекс 311 26
Наумов Максим 98 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 15
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 8
Линник Иван 55 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 6
Сергеев Иван 74 6
Симонов Игорь 102 6
Spears Britney - Спирс Бритни 64 6
Кожевников Алексей 65 6
Путин Владимир 2929 5
Назаров Алексей 69 5
Ильичев Михаил 17 5
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 5
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 13 4
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 18 4
Бородин Владимир 20 4
Hendrix Jimi - Хендрикс Джимми 8 4
Малафеев Андрей 51 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 4
Kennedy John - Кеннеди Джон 34 4
Попова Мария 140 4
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
Николаев Григорий 10 4
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 12 4
Лепс Григорий 8 3
Ширшов Павел 76 3
Тимощенко Дмитрий 16 3
Петров Кирилл 34 3
Врублевский Павел 95 3
Rinaldini Riccardo - Ринальдини Риккардо 3 3
Шаповалов Иван 6 3
Елбаев Владимир 6 3
Константинов Константин 31 3
Речменский Игорь 20 3
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 3
Пожитков Игорь 11 3
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 7 3
Клинаичев Андрей 33 3
Сорокин Андрей 23 3
Россия - РФ - Российская федерация 132359 618
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50891 334
Европа 21377 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40527 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13106 132
Япония 13105 123
Германия - Федеративная Республика 12378 102
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13881 101
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15978 85
Франция - Французская Республика 7678 75
Южная Корея - Республика 6450 72
Солнце - звезда Солнечной системы 4983 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16109 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13687 48
Финляндия - Финляндская Республика 3534 46
Азия - Азиатский регион 5279 42
Швеция - Королевство 3572 34
Италия - Итальянская Республика 4264 29
Нидерланды 3408 29
Испания - Королевство 3654 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6798 26
Беларусь - Белоруссия 5113 25
Украина 7435 25
Канада 4771 24
Земля - планета Солнечной системы 10114 22
США - Нью-Йорк 3066 21
Китай - Тайвань 3849 20
США - Калифорния 4550 19
Америка Латинская 1757 18
Америка 2063 18
Америка Северная 3135 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3475 18
Польша - Республика 1907 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2432 15
Европа Западная 1473 15
США - Лос-Анджелес - Голливуд 499 14
Европа Восточная 3037 13
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1683 13
Индия - Bharat 5241 13
Сингапур - Республика 1811 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4389 156
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5238 134
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22172 125
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2617 114
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5639 110
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4613 109
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10317 108
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2289 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26283 92
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44929 79
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5077 74
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6463 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47145 66
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4497 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16689 61
Английский язык 6353 57
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5152 55
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1219 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6993 48
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1302 48
Абонентская база - Абонентская плата 5514 46
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9310 45
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4514 44
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2576 43
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3243 39
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6077 38
Ergonomics - Эргономика 1521 37
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12288 36
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1542 36
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 571 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12010 32
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6985 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15272 31
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1475 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7785 25
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2858 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3637 23
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1521 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4446 23
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2065 23
CNews - ZOOM.CNews 1816 53
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5832 45
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 27
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 23
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 20
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 16
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11091 12
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 11
New Scientist 1447 10
CNET Networks - CNET News 1642 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 9
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 8
Ars Technica 402 8
Phys.org 972 7
Mashable 370 7
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 406 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1546 6
AP - Associated Press 1995 6
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 5
Wikipedia - Википедия 454 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1195 5
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 5
The Register 1500 5
Ananova 250 4
The Verge - Издание 522 4
Washington Profile 142 4
Engadget - Блог о технологиях 422 4
Рен ТВ - телеканал 68 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 4
TorrentFreak (TF) 123 4
NE Asia Online 313 4
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 4
Reddit 282 3
Warner Bros. - Cartoon Network 23 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 3
Bloomberg 1184 3
Ведомости 749 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7749 33
Gartner - Гартнер 3507 13
IDC - International Data Corporation 4883 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 10
Forrester Research 819 10
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 8
eMarketer 203 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 115 5
NPD Group 140 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 4
GfK Rus - ГФК-Русь 205 3
Strategy Analytics 284 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
HFS Research 46 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
NPD DisplaySearch 284 2
comScore 379 2
IHS iSuppli 397 2
Piper Jaffray 99 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 104 2
SmartMarketing 73 2
Juniper Research 513 2
Envisioneering Group 10 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2804 2
Mobile Research Group 70 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 286 2
BCG - Boston Consulting Group 103 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 198 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 21 1
ABI Research 233 1
Mercury Research 66 1
Research and Markets 24 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 4 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Synergy Research Group 41 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 84 3
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 15 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 821 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 931 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 347 3
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 2
Cornell University - Корнеллский университет 194 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 233 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 2
Ebor - University of York - Йоркский университет 10 2
Yale University - Йельский университет 120 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 2
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 224 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 258 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 289 2
РАН - Российская академия наук 1755 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 74 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 762 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 1
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 14 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 81 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 1 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 37 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 189 1
Библиотека Максима Мошкова 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 705 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 34
День молодёжи - 27 июня 731 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 12
CeBIT 611 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2247 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 6
Intel Developer Forum - IDF 276 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1155 4
Международный женский день - 8 марта 295 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 4
Связь-Экспокомм 109 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
CSTB Telecom & Media 58 3
Red Dot Design Award 54 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 3
Samsung Forum 14 2
MacWorld Expo 35 2
CEATEC 45 2
Фотофорум 48 2
Старт Хаб 20 2
iF Design Awards 25 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 260 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
PC Expo 36 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 34 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 1
Defcon 44 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1881 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
Streaming Media West 2 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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