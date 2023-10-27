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Apple Music
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.10.2023
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Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify
ом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользователи зарубежных сервисов После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в России и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а A
|02.08.2021
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«Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music
Абоненты «Мегафона» получили возможность бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запущено с учетом актуальных потребностей клиентов – сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами.
|04.06.2021
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Apple проговорилась о своей новой операционной системе
проговорилась о ее существовании, разместив на своем сайте вакансию старшего специалиста по сервису Apple Music для мобильной операционки iOS. По информации портала MacRumors, в небольшом объяв
|18.05.2021
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В Apple Music появится музыка в студийном качестве
Apple объявила, что подписчикам Apple Music будет доступен звук самого лучшего качества: теперь сервис поддерживает технологию пространственного аудио и Dolby Atmos. Технология пространственного аудио позволяет музыкантам зап
|26.02.2021
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«Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России
стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона»); «Яндекс.Музыка» – 18,7%; Spotify – 12,1; Apple Music – 10,2%; YouTube Music – 1,6%; Dezeer – менее 1%; «Сберзвук» – менее 1%.
|16.09.2020
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Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России
Apple объявила о запуске Apple One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iP
|05.07.2019
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Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music
ии сервиса, экономическая нестабильность и слабо развитая культура потребления платного контента в России, конкуренция со стороны других аудио-сервисов, уже закрепившихся на этом рынке. Конкуренция с Apple Music Пользователи Reddit сходятся во мнении, что Spotify снизил цену в России до 150 руб. в месяц для того, чтобы проще было конкурировать с сервисом Apple Music, где стоимость по
|13.06.2018
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Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут приобрести подписку на сервис Apple Music за бонусы
Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь могут менять бонусы на подписку на Apple Music. В обмен на 169 бонусов пользователь может получить месяц подписки, если он уже зарегистрирован в сервисе, и три месяца, если он впервые регистрируется в Apple Music. После о
|26.08.2016
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Юбилейный фестиваль Apple Music вернётся в Лондон
Юбилейный десятый музыкальный фестиваль Apple Music пройдёт в легедарном лондонском концертном зале Roundhouse, как уже было не раз.
|20.01.2016
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МТС запустил «убийцу» Apple Music с бесплатным трафиком
и каталога «Яндекс.Музыки». Пользователям доступны: 20 млн композиций отечественных и зарубежных исполнителей, функция создания плейлистов и возможность прослушивания музыки оффлайн. Для сравнения, в Apple Music — более 30 млн треков, как и в «Google Музыке». Для того чтобы начать пользоваться «МТС Музыкой», необходимо, будучи абонентом МТС, войти в сервис с паролем от личного кабинета и о
|04.12.2015
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Абоненты «Билайн» теперь могут оплачивать контент App Store, Apple Music и iTunes со счета телефона
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стала первым российским оператором, чьи клиенты могут оплачивать покупки в App Store, iTunes и Apple Music прямо со счета мобильного телефона. С 3 декабря услуга доступна всем клиентам «Билайн» в России на постоплатных и предоплатных тарифных планах. Начать пользоваться услугой очень про
|11.11.2015
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Apple Music дебютировал на Android c низким рейтингом
Выход Apple Music для Android Компания Apple выпустила приложение Apple Music для Android-смартфонов. Его можно загрузить в магазине Google Play. Владельцам предоставляется возможность беспла
|28.08.2015
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Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании
анции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Газета отмечает,
|09.06.2015
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На те же грабли: Apple открыла новую музыкальную соцсеть взамен провалившейся Ping
Компания Apple на мероприятии WWDC в Сан-Франциско представила новое приложение Apple Music, объединяющее в себе три компонента: неограниченный доступ к музыкальной библиоте
Apple Music и организации, системы, технологии, персоны:
|HFS Research 49 2
|CCS Insight 22 1
|Strategy Analytics 285 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|MAR Consult - Мар Консалт 29 1
|MUSO 3 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
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