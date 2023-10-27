Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify ом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользователи зарубежных сервисов После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в России и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а A

«Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music Абоненты «Мегафона» получили возможность бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запущено с учетом актуальных потребностей клиентов – сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами.

Apple проговорилась о своей новой операционной системе проговорилась о ее существовании, разместив на своем сайте вакансию старшего специалиста по сервису Apple Music для мобильной операционки iOS. По информации портала MacRumors, в небольшом объяв

В Apple Music появится музыка в студийном качестве Apple объявила, что подписчикам Apple Music будет доступен звук самого лучшего качества: теперь сервис поддерживает технологию пространственного аудио и Dolby Atmos. Технология пространственного аудио позволяет музыкантам зап

«Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона»); «Яндекс.Музыка» – 18,7%; Spotify – 12,1; Apple Music – 10,2%; YouTube Music – 1,6%; Dezeer – менее 1%; «Сберзвук» – менее 1%.

Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России Apple объявила о запуске Apple One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iP

Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music ии сервиса, экономическая нестабильность и слабо развитая культура потребления платного контента в России, конкуренция со стороны других аудио-сервисов, уже закрепившихся на этом рынке. Конкуренция с Apple Music Пользователи Reddit сходятся во мнении, что Spotify снизил цену в России до 150 руб. в месяц для того, чтобы проще было конкурировать с сервисом Apple Music, где стоимость по

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут приобрести подписку на сервис Apple Music за бонусы Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь могут менять бонусы на подписку на Apple Music. В обмен на 169 бонусов пользователь может получить месяц подписки, если он уже зарегистрирован в сервисе, и три месяца, если он впервые регистрируется в Apple Music. После о

Юбилейный фестиваль Apple Music вернётся в Лондон Юбилейный десятый музыкальный фестиваль Apple Music пройдёт в легедарном лондонском концертном зале Roundhouse, как уже было не раз.

МТС запустил «убийцу» Apple Music с бесплатным трафиком и каталога «Яндекс.Музыки». Пользователям доступны: 20 млн композиций отечественных и зарубежных исполнителей, функция создания плейлистов и возможность прослушивания музыки оффлайн. Для сравнения, в Apple Music — более 30 млн треков, как и в «Google Музыке». Для того чтобы начать пользоваться «МТС Музыкой», необходимо, будучи абонентом МТС, войти в сервис с паролем от личного кабинета и о

Абоненты «Билайн» теперь могут оплачивать контент App Store, Apple Music и iTunes со счета телефона Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стала первым российским оператором, чьи клиенты могут оплачивать покупки в App Store, iTunes и Apple Music прямо со счета мобильного телефона. С 3 декабря услуга доступна всем клиентам «Билайн» в России на постоплатных и предоплатных тарифных планах. Начать пользоваться услугой очень про

Apple Music дебютировал на Android c низким рейтингом Выход Apple Music для Android Компания Apple выпустила приложение Apple Music для Android-смартфонов. Его можно загрузить в магазине Google Play. Владельцам предоставляется возможность беспла

Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании анции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Газета отмечает,