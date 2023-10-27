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Apple Music

СОБЫТИЯ

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27.10.2023 Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify

ом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользователи зарубежных сервисов После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в России и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а A
02.08.2021 «Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music

Абоненты «Мегафона» получили возможность бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запущено с учетом актуальных потребностей клиентов – сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами.

04.06.2021 Apple проговорилась о своей новой операционной системе

проговорилась о ее существовании, разместив на своем сайте вакансию старшего специалиста по сервису Apple Music для мобильной операционки iOS. По информации портала MacRumors, в небольшом объяв
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве

Apple объявила, что подписчикам Apple Music будет доступен звук самого лучшего качества: теперь сервис поддерживает технологию пространственного аудио и Dolby Atmos. Технология пространственного аудио позволяет музыкантам зап
26.02.2021 «Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России

стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона»); «Яндекс.Музыка» – 18,7%; Spotify – 12,1; Apple Music – 10,2%; YouTube Music – 1,6%; Dezeer – менее 1%; «Сберзвук» – менее 1%.
16.09.2020 Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России

Apple объявила о запуске Apple One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iP
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music

ии сервиса, экономическая нестабильность и слабо развитая культура потребления платного контента в России, конкуренция со стороны других аудио-сервисов, уже закрепившихся на этом рынке. Конкуренция с Apple Music Пользователи Reddit сходятся во мнении, что Spotify снизил цену в России до 150 руб. в месяц для того, чтобы проще было конкурировать с сервисом Apple Music, где стоимость по
13.06.2018 Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут приобрести подписку на сервис Apple Music за бонусы

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь могут менять бонусы на подписку на Apple Music. В обмен на 169 бонусов пользователь может получить месяц подписки, если он уже зарегистрирован в сервисе, и три месяца, если он впервые регистрируется в Apple Music. После о
26.08.2016 Юбилейный фестиваль Apple Music вернётся в Лондон

Юбилейный десятый музыкальный фестиваль Apple Music пройдёт в легедарном лондонском концертном зале Roundhouse, как уже было не раз.

20.01.2016 МТС запустил «убийцу» Apple Music с бесплатным трафиком

и каталога «Яндекс.Музыки». Пользователям доступны: 20 млн композиций отечественных и зарубежных исполнителей, функция создания плейлистов и возможность прослушивания музыки оффлайн. Для сравнения, в Apple Music — более 30 млн треков, как и в «Google Музыке».  Для того чтобы начать пользоваться «МТС Музыкой», необходимо, будучи абонентом МТС, войти в сервис с паролем от личного кабинета и о
04.12.2015 Абоненты «Билайн» теперь могут оплачивать контент App Store, Apple Music и iTunes со счета телефона

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стала первым российским оператором, чьи клиенты могут оплачивать покупки в App Store, iTunes и Apple Music прямо со счета мобильного телефона. С 3 декабря услуга доступна всем клиентам «Билайн» в России на постоплатных и предоплатных тарифных планах. Начать пользоваться услугой очень про
11.11.2015 Apple Music дебютировал на Android c низким рейтингом

Выход Apple Music для Android Компания Apple выпустила приложение Apple Music для Android-смартфонов. Его можно загрузить в магазине Google Play.  Владельцам предоставляется возможность беспла
28.08.2015 Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании

анции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Газета отмечает,
09.06.2015 На те же грабли: Apple открыла новую музыкальную соцсеть взамен провалившейся Ping

Компания Apple на мероприятии WWDC в Сан-Франциско представила новое приложение Apple Music, объединяющее в себе три компонента: неограниченный доступ к музыкальной библиоте

Публикаций - 125, упоминаний - 136

Apple Music и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 80
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
Yandex - Яндекс 9216 21
Google LLC 12690 16
МегаФон 10742 13
Telegram Group 2940 13
X Corp - Twitter 2938 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Microsoft Corporation 25775 9
Samsung Electronics 11065 7
Snapchat 151 6
Intel Corporation 12811 6
Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Xiaomi - Сяоми 2232 5
Apple Beats Electronics 15 4
Huawei 4677 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 3
Meta Platforms 180 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 3
Sony 6739 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 2
Axios Systems - Аксиос Системс 56 2
Polar - Полар 116 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
Pixelmator Team 12 2
Roblox Corporation 96 2
Ростелеком 10948 2
Lenovo Group 2447 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Vimeo - Видеохостинг 71 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Nike 195 2
WMG - Warner Music Group 210 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Barclays 122 1
Yamaha - Ямаха 110 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Sony Music Entertainment 161 1
Access Industries 37 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Loup Ventures 4 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Papa John’s - Папа Джонс 19 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
РМГ - Русская Медиагруппа 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 41
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 15
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 15
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
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Фетисов Александр 33 1
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Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Попов Александр 55 1
Булай Андрей 1 1
Ликсутов Максим 245 1
Болдырев Дмитрий 7 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Гурджинян Руслан 1 1
Яловенко Илларион 15 1
Левова Ирина 25 1
Захарова Мария 11 1
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Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 1
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Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Ильичев Михаил 20 1
Bar-Zeev Avi - Бар-Зив Ави 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
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Испания - Королевство 3840 4
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
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Колумбия - Республика 551 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
Испания - Балеарские острова - Майорка - Пальма-де-Майорка 8 2
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Ирландия - Республика 1051 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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